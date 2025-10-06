Corespondență Dan Alexe // UE, Babiš în Cehia și reînvierea grupului de la Visegrád

18:40

Deși a fost autorizat încă acum un an primul administrator al unui fond de pensii facultative, acesta nu poate activa nici astăzi, deoarece nu a găsit o instituție financiară pentru a deschide conturi celor care sunt interesați să depună bani. Declarația a fost făcute de președinte Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), Dumitru Budianschi, la emisiunea „Factor economic” de la Next TV, care a mai menționat că există persoane care ar dori să-și asigure o pensie prin contribuția la acest fond.