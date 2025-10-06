Corneliu Botgros face DECLARAȚIA care zguduie tot showbizul! A ținut totul în el, până n-a mai putut
EA.md, 6 octombrie 2025 07:30
După o perioadă lungă în care a ales să tacă, Corneliu Botgros răspunde acuzațiilor făcute de Adriana Ochișanu. Cu această ocazie, artistul a oferit detalii neștiute despre divorțul care i-a schimbat viața. Acuzat public de fosta soție de comportamente toxice, Corneliu Botgros a decis acum să spună partea lui de adevăr, iar mărturisirea este una […] Articolul Corneliu Botgros face DECLARAȚIA care zguduie tot showbizul! A ținut totul în el, până n-a mai putut apare prima dată în ea.md.
• • •
Alte ştiri de EA.md
Acum 5 minute
08:00
Fostul președinte al României, Traian Băsescu, a discutat într-un interviu pentru Realitatea Plus despre liderul de la Kremlin, riscul unui atac direct asupra unui stat NATO și modul în care România se poate apăra în acest context regional tensionat. „Vladimir Putin este foarte puternic în discuţii, şiret, inteligent, trebuie să îţi faci loc printre atitudinile […] Articolul Băsescu despre întâlnirile cu Putin: „E extrem de șiret” apare prima dată în ea.md.
08:00
Începând cu 1 ianuarie 2027, impozitarea locuințelor va fi calculată pe baza valorii ajustate a proprietăților, obținută în urma unei reevaluări generale. Agenția de Geodezie, Cartografie și Cadastru a elaborat deja modele pentru o astfel de reevaluare în masă a proprietăților imobiliare și le va prezenta în curând pentru dezbatere publică, transmite Logos-Press. Acestea vor […] Articolul Locuințele moldovenilor, reevaluate: ne așteaptă impozite mai mari? apare prima dată în ea.md.
08:00
Administrația Națională a Drumurilor (AND) a demarat licitația pentru reabilitarea Coridorului 8 în raioanele Ungheni și Călărași, proiect finanțat de Banca Mondială și cofinanțat de Guvernul Republicii Moldova. Proiectul este estimat la circa 30 milioane de dolari (circa jumătate de miliard de lei) și este structurat în două loturi, transmite mold-street.com. Primul lot include drumul […] Articolul Drumuri mai bune în Moldova: autoritățile investesc 500 de milioane de lei apare prima dată în ea.md.
Acum 15 minute
07:50
Pe 4 octombrie, în localitatea Țânțăreni din raionul Anenii Noi, două mașini s-au ciocnit frontal, iar patru persoane au fost rănite. Potrivit datelor preliminare ale Poliției, un bărbat de 63 de ani, aflat la volanul unui automobil de marca Volkswagen nu s-ar fi asigurat corespunzător în timpul unei manevre de depășire și a intrat […] Articolul Grav accident la Țânțăreni: patru oameni au ajuns la spital apare prima dată în ea.md.
07:50
Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, aflat la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, nu are voie să se întâlnească cu foștii colegi de partid, inclusiv Vladimir Andronache și Constantin Țuțu. Informația a fost confirmată de șeful Inspectoratului General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în emisiunea „Cutia Neagră PLUS” de la TV8. Cernăuțeanu a precizat că […] Articolul Plahotniuc, izolat la Penitenciarul 13: tăiat de la contacte și păzit strict apare prima dată în ea.md.
07:50
Un tren va circula zilnic pe ruta: Kiev – Vinnița – Jmerînka – Moghilău – Vălcineț – Ungheni – Iași – București. Plecarea din Kiev este la 06:30, sosirea în București a doua zi la 06:47, transmite point.md. Returul: plecarea din București la 19:10, sosirea în Kiev a doua zi la 19:41. Trenul ajunge la […] Articolul Din 10 octombrie, Kiev și București, legate zilnic printr-un tren direct apare prima dată în ea.md.
Acum 30 minute
07:40
Sâmbătă noaptea, Rusia a atacat Ucraina cu zeci de drone Shahed, iar în presă au apărut speculații că unele ar fi survolat teritoriul Republicii Moldova, în special zona transnistreană. Autoritățile de la Chișinău nu confirmă informațiile potrivit cărora unele drone rusești ar fi traversat teritoriul Republicii Moldova în contextul atacului de noaptea trecută, 5 […] Articolul Au trecut dronele rusești prin Moldova? Ce spune Ministerul Apărării apare prima dată în ea.md.
07:40
Partidul „Democrația Acasă” rămâne fără finanțare de la stat până în noiembrie 2027, după ce CEC a decis duminică să-i retragă subvențiile bugetare pentru încă un an. În aceeași ședință, CEC a decis ca foștii candidați independenți la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Andrei Năstase și Tatiana Crețu, să restituie în bugetul de stat […] Articolul Partidul lui Costiuc, tăiat de la banii publici încă un an apare prima dată în ea.md.
Acum o oră
07:30
Corneliu Botgros face DECLARAȚIA care zguduie tot showbizul! A ținut totul în el, până n-a mai putut # EA.md
După o perioadă lungă în care a ales să tacă, Corneliu Botgros răspunde acuzațiilor făcute de Adriana Ochișanu. Cu această ocazie, artistul a oferit detalii neștiute despre divorțul care i-a schimbat viața. Acuzat public de fosta soție de comportamente toxice, Corneliu Botgros a decis acum să spună partea lui de adevăr, iar mărturisirea este una […] Articolul Corneliu Botgros face DECLARAȚIA care zguduie tot showbizul! A ținut totul în el, până n-a mai putut apare prima dată în ea.md.
07:30
În satul Lozova, unde tradițiile se împletesc cu viața de zi cu zi, educația are un farmec aparte. Aici, profesoara de limba și literatura română, Elena Chircu, predă de 34 de ani, fiind martoră la schimbările din sistemul de învățământ și la drumul parcurs de numeroase generații de elevi. Într-o eră digitală, cu acces […] Articolul Greul din școlile de la sate: Confesiunile unei profesoare apare prima dată în ea.md.
07:30
În prag de Ziua Profesorului, Ministerul Educației a atenționat că strângerea banilor și oferirea de cadouri cadrelor didactice sunt interzise. Ministrul Dan Perciun subliniază că fenomenul trebuie eradicat, iar cazurile raportate de urgență la CNA. Dacă unii directori declară că resping aceste practici, mai mulți părinți admit că, în realitate, de la fiecare elev se […] Articolul Bani de Ziua Profesorului: Tradiție sau obligație? Răspunsul mamelor apare prima dată în ea.md.
07:30
Populația va cunoaște în luna decembrie dacă tariful la gazele naturale va fi redus sau majorat, a declarat directorul general interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu, pentru bani.md. Potrivit acestuia, până atunci, Energocom urmează să transmită către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) calculele privind costul de achiziție al gazului, iar regulatorul va lua […] Articolul Noul tarif la gaz, anunțat în decembrie pentru moldoveni apare prima dată în ea.md.
07:30
CEC a confirmat oficial rezultatele scrutinului parlamentar. Care sunt pașii de acum înainte? # EA.md
CEC a confirmat rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie, câștigate clar de PAS, și le-a trimis Curții Constituționale pentru validare. Judecătorii urmează să decidă și soarta partidului „Democrația Acasă”, penalizat pentru campanie dubioasă pe TikTok. În raportul său adoptat duminică 5 octombrie, CEC a confirmat că PAS a obținut 55 de mandate, ceea ce-i oferă […] Articolul CEC a confirmat oficial rezultatele scrutinului parlamentar. Care sunt pașii de acum înainte? apare prima dată în ea.md.
07:20
(Video) Andreea Bostanica, răsfăț pe măsură: achiziție de lux de câteva sute de mii de euro în Dubai # EA.md
Andreea Bostanica și-a făcut un cadou fabulos la vârsta de 21 de ani. Influencerița și-a cumpărat un apartament de lux în Dubai. Imaginile cu noua achiziție a Andreei Bostanica sunt fabuloase. Oricine ar visa la o astfel de priveliște, scrie spynews.ro. Andreea Bostănică are parte de o nouă realizare fabuloasă! Influencerița și-a cumpărat apartamentul la […] Articolul (Video) Andreea Bostanica, răsfăț pe măsură: achiziție de lux de câteva sute de mii de euro în Dubai apare prima dată în ea.md.
07:20
„Nanu Danu”, reținut pentru o „afacere” dubioasă: și-ar fi păcălit rudele și prietenii de peste 140.000 € cu promisiuni de mașini din SUA # EA.md
Influencerul Daniel Cebotari, cunoscut ca „Nanu Danu”, este acuzat că și-ar fi înșelat rudele și prietenii cu peste 140.000 de euro, printr-o așa-zisă schemă de investiții în importul de mașini din SUA, potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale. „Schema a început să fie aplicată începând din 2021, cu ultima din cele […] Articolul „Nanu Danu”, reținut pentru o „afacere” dubioasă: și-ar fi păcălit rudele și prietenii de peste 140.000 € cu promisiuni de mașini din SUA apare prima dată în ea.md.
07:20
(video) „Epopeea s-a încheiat”: Costiuc își recuperează permisul, după ce instanța a anulat suspendarea # EA.md
Vasile Costiuc, liderul Partidului „Democrația Acasă”, a câștigat lupta în instanță și și-a recăpătat permisul de conducere, după ce judecătorul Ion Chirtoacă a declarat nulă decizia de suspendare pentru 60 de zile. Politicianul susține că i-au fost aplicate abuziv puncte suplimentare doar pentru a-i putea fi retras documentul, menționând că „nu le ajungeau 7 puncte […] Articolul (video) „Epopeea s-a încheiat”: Costiuc își recuperează permisul, după ce instanța a anulat suspendarea apare prima dată în ea.md.
07:20
(Video) Adrian Minune, moment incendiar pe scenă: a sărutat-o pe Loredana Groza fără rețineri # EA.md
Adrian Minune și Loredana Groza au fost protagoniștii unui moment de senzație, deoarece artistul a sărutat-o pe colega de breaslă în timpul unui concert, scrie ProTV.ro.. Adrian Minune și Loredana Groza s-au aflat din nou pe aceeași scenă, doar că, de data aceasta, au oferit un spectacol de-a dreptul exploziv. Cei doi s-au sărutat pasional […] Articolul (Video) Adrian Minune, moment incendiar pe scenă: a sărutat-o pe Loredana Groza fără rețineri apare prima dată în ea.md.
07:20
Șor și milioanele ascunse în cripto: cel puțin 11 portofele descoperite – sume uriașe tranzitate # EA.md
Compania de analiză Elliptic și Agenția de presă IPN au confirmat că, de la începutul anului 2024, noile portofele de criptomonede legate de afacerile lui Ilan Șor au gestionat tranzacții de cel puțin 8 miliarde de dolari. Informațiile au ieșit la iveală ca urmare a unei scurgeri de documente interne și a corespondenței dintre membrii […] Articolul Șor și milioanele ascunse în cripto: cel puțin 11 portofele descoperite – sume uriașe tranzitate apare prima dată în ea.md.
Acum 24 ore
09:10
Un sfert din populația Republicii Moldova are peste 60 de ani, iar îmbătrânirea demografică accelerează alarmant. Specialiștii atrag atenția că, în aceste condiții, presiunea economică cade tot mai mult asupra salariaților, fiecare angajat susținând practic un pensionar. În același timp, pensiile rămân prea mici pentru a asigura un trai decent, iar speranța de viață […] Articolul Moldova, în criză demografică: Un angajat întreține un pensionar apare prima dată în ea.md.
09:10
Rusia va importa benzină din China și alte țări asiatice pentru a acoperi deficitul de combustibil de pe piața internă, cauzat de închiderea a aproape 40% din capacitatea sa de rafinare, potrivit publicației pro-guvernamentale Kommersant, citată pe 1 octombrie. Măsura vine în contextul unei serii de atacuri cu drone și rachete ucrainene care au […] Articolul Umilință pentru Putin: Rusia recurge la importuri de benzină din Asia apare prima dată în ea.md.
09:10
Te simți prinsă între dorința de a fi într-o relație și teama de angajament? Sau poate că inima îți șoptește că persoana de lângă tine nu e cea potrivită? Adevărul poate fi surprinzător de simplu: uneori nu e frica ta de iubire, ci semnalele relației care îți spun că nu e locul tău. Cum îți […] Articolul Frică de angajament sau relația greșită? Adevărul e chiar în fața ta apare prima dată în ea.md.
09:10
Vrei să știi dacă partenerul tău încă te găsește irezistibilă sau dacă scânteia începe să pâlpâie? Nu trebuie să ghicești – corpul și comportamentul lui îți dau indicii clare. Semne că încă te dorește: Te caută cu privirea – chiar și într-o cameră plină, ochii lui caută contactul cu tine. Gesturi mici, dar semnificative – […] Articolul Află dacă încă îl aprinzi! 7 semne că partenerul tău mai este atras de tine apare prima dată în ea.md.
09:10
Te-ai întrebat vreodată ce îi face pe unii bărbați să rămână fideli, chiar și atunci când tentațiile sunt la tot pasul? Nu e doar despre caracter – există anumite comportamente și valori care îi mențin devotați partenerelor lor. Ce îi face să fie fideli: Respect profund pentru parteneră – îi prețuiesc și nu vor să […] Articolul Bărbații care nu înșală niciodată: Secretele fidelității lor apare prima dată în ea.md.
09:10
Visul oricărei persoane: un păr bogat, strălucitor și sănătos! Și vestea bună? Totul începe din farfurie. Un studiu recent arată că anumite alimente stimulează creșterea părului, în timp ce altele îi pot afecta densitatea și sănătatea. Alimente care te ajută să ai păr des și puternic: Ouă – bogate în proteine și biotină, esențiale pentru […] Articolul Păr des și sănătos? Iată ce să mănânci și ce să eviți, conform studiilor apare prima dată în ea.md.
09:10
Te simți obosită la câteva ore după masă sau ai „căderi” de energie în timpul zilei? Secretul nu e cafeaua, ci modul în care îți gestionezi alimentația. Menținerea glicemiei stabile te ajută să ai energie constantă și să eviți pofta de dulce. Alimente care stabilizează glicemia: Proteine la fiecare masă – ouă, carne slabă, pește […] Articolul Cum să mănânci pentru glicemie stabilă și energie non-stop apare prima dată în ea.md.
09:10
oamna e anotimpul ideal pentru mâncăruri calde, aromate și confortabile, iar cuptorul devine cel mai bun prieten în bucătărie. Iată trei rețete simple și delicioase pe care le vei vrea din nou și din nou: 1. Dovleac copt cu miere și scorțișoară – Taie dovleacul felii, unge-l cu puțină miere și presară scorțișoară. – Coace-l […] Articolul 3 rețete la cuptor perfecte pentru toamnă – atât de bune încât le vei repeta la nesfârșit apare prima dată în ea.md.
09:10
Cine a spus că deserturile delicioase trebuie să fie pline de zahăr și calorii? Dacă vrei ceva dulce, rapid și prietenos cu silueta, încearcă aceste rețete simple, fără coacere: 1. Cheesecake light la pahar Amestecă iaurt grecesc degresat cu puțin îndulcitor natural (miere sau stevia). Adaugă câteva bucăți de biscuiți integrali sfărâmați. Completează cu fructe […] Articolul 3 deserturi fără coacere, delicioase și cu puține calorii apare prima dată în ea.md.
09:00
Alertă în justiție: Președinții Oficiilor „Șor” din Soroca și Cimișlia, condamnați la 5 ani și dați în căutare, aproape 13 milioane de lei confiscate # EA.md
Președinții Oficiilor Teritoriale Soroca și Cimișlia ai fostului Partid Politic „Șor” au fost condamnați la câte cinci ani de închisoare. Procuratura Anticorupție anunță că instanța le-a interzis, timp de patru ani, să exercite activități de organizare contabilă și financiară în cadrul partidelor politice și să fie membri ai formațiunilor politice. Totodată, instanța a dispus confiscarea […] Articolul Alertă în justiție: Președinții Oficiilor „Șor” din Soroca și Cimișlia, condamnați la 5 ani și dați în căutare, aproape 13 milioane de lei confiscate apare prima dată în ea.md.
09:00
(Video) (video) „Prostitution” sparge tiparele: Alina Stoianov, în scene erotice cu Till Lindemann, în noul videoclip filmat la Chișinău # EA.md
Till Lindemann, solistul trupei Rammstein, a lansat recent videoclipul oficial al piesei „Prostitution”, filmat la Chișinău. Clipul impresionează printr-o estetică intensă și vizual șocantă, specifică universului artistic al cântărețului german. Videoclipul a fost publicat pe YouTube și alte platforme de streaming, adunând mii de vizualizări în doar câteva ore. Producția a fost semnată de Till […] Articolul (Video) (video) „Prostitution” sparge tiparele: Alina Stoianov, în scene erotice cu Till Lindemann, în noul videoclip filmat la Chișinău apare prima dată în ea.md.
09:00
(video) „E ca un soldățel teleghidat”: Fost premier atacă dur pe Nicușor Dan – „Nu învață nimic, nici protocolul nu-i poate arăta pașii”! # EA.md
Fostul prim-ministru român, Călin Popescu Tăriceanu, l-a criticat dur pe Nicușor Dan după prestația sa la o ceremonie din Timișoara, videoclipul devenind viral pe rețelele de socializare. „Parcă nu învață nimic, e ca un soldățel teleghidat. Protocolul chiar nu-i poate arăta pașii necesari?!”, a comentat Tăriceanu. Văd că nu învață nimic. De la o […] Articolul (video) „E ca un soldățel teleghidat”: Fost premier atacă dur pe Nicușor Dan – „Nu învață nimic, nici protocolul nu-i poate arăta pașii”! apare prima dată în ea.md.
09:00
(video) Șoc pe internet: Bărbatul care s-a trezit în timpul operației pe creier… și a început să cânte # EA.md
Un moment în care un pacient se trezește în mijlocul unei operații pe creier a uimit internetul. Bărbatul a început să cânte în timp ce medicii își continuau procedurile medicale, scrie protv.ro. Un caz ieșit din comun a captat atenția internetului după ce un pacient aflat pe masa de operație pentru o intervenție pe creier […] Articolul (video) Șoc pe internet: Bărbatul care s-a trezit în timpul operației pe creier… și a început să cânte apare prima dată în ea.md.
09:00
Vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, anunță că R. Moldova a încheiat cu succes screeningul bilateral în negocierile pentru aderarea la UE, deschizând astfel calea pentru semnarea tratatului de aderare până în 2028. Potrivit acesteia, accelerarea calendarului de screening cu câteva luni și finalizarea lui în termen reprezintă un pas important pe calea europeană, […] Articolul Gherasimov: Moldova ar putea semna tratatul de aderare la UE până în 2028 apare prima dată în ea.md.
Ieri
10:10
Noul sistem de intrare și ieșire la Aeroportul din Chișinău va intra în funcțiune începând cu 12 octombrie # EA.md
Un nou sistem de intrare și ieșire al Uniunii Europene (EES) va intra în funcțiune începând cu 12 octombrie 2025. Pasagerii care vor călători pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău trebuie să cunoască că acesta este un sistem IT automatizat care va înregistra datele călătorilor non-UE ce efectuează șederi de scurtă durată în UE. Scopul […] Articolul Noul sistem de intrare și ieșire la Aeroportul din Chișinău va intra în funcțiune începând cu 12 octombrie apare prima dată în ea.md.
08:40
Grădinițele, finanțate după numărul copiilor și cheltuieli: Miniștrii aprobă noua formulă de alocare a banilor # EA.md
Guvernul a aprobat o nouă formulă de finanțare pentru grădinițele din întreaga țară, care va intra în vigoare din 2026. Bugetul fiecărei instituții va fi calculat în funcție de numărul de copii înscriși și nevoile acestora, incluzând salariile personalului, costurile pentru energie și utilități, hrana și materialele educaționale. „Pentru grădinițele care nu ating nivelul […] Articolul Grădinițele, finanțate după numărul copiilor și cheltuieli: Miniștrii aprobă noua formulă de alocare a banilor apare prima dată în ea.md.
08:30
Dodon atacă PAS: „Au câștigat prin frică și manipulări, acum trăiesc pe planeta Marte. Urmează show-uri de proporții!” # EA.md
Igor Dodon acuză Partidul Acțiune și Solidaritate că ar fi obținut victoria la parlamentare prin frică și manipulări. Liderul PSRM a afirmat, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Rlive, că PAS „s-a rupt de realitate” și că urmează „show-uri” pe scena politică. „De ce PAS totuși a reușit să obțină 55 de mandate? Noi […] Articolul Dodon atacă PAS: „Au câștigat prin frică și manipulări, acum trăiesc pe planeta Marte. Urmează show-uri de proporții!” apare prima dată în ea.md.
08:30
Primarul Mihai Chirica susține că își va depune dosarul pentru obținerea cetățeniei moldovenești, scrie ziaruldeiasi.ro. „Am promis în fața electoratului, a studenților, a tinerilor, a celor cu care m-am tot întâlnit în perioada anterioară alegerilor parlamentare că, dacă rezultatul este bun, îmi voi depune dosar pentru obținerea cetățeniei Republicii Moldova”, a menționat Chirica. „Eu sper […] Articolul Primarul Iașului, Mihai Chirica, surprinde: vrea cetățenie moldovenească – „Am promis!” apare prima dată în ea.md.
08:30
(Video) Andreea Bostanica sărbătorește în stil mare: și-a închiriat din nou un avion privat de ziua ei! # EA.md
Andreea Bostanica lovește din nou. Influencerița își sărbătorește ziua de naștere în avans, pe lux și opulență și în acest an. Tânăra și-a închiriat iarăși în avion privat. Spynews.ro scrie ce petrecere fastuoasă a avut în timpul zborului. Andreea Bostanica își sărbătorește ziua de naștere în avans, alături de persoanele apropiate. Influencerița și-a luat prietenii, […] Articolul (Video) Andreea Bostanica sărbătorește în stil mare: și-a închiriat din nou un avion privat de ziua ei! apare prima dată în ea.md.
08:30
Maria Zaharova critică alegerile din Moldova și România: „Un alt pas înapoi al Occidentului” # EA.md
Maria Zaharova a susținut că alegerile parlamentare din Republica Moldova nu sunt doar „o rușine”, ci și o altă „înfrângere globală pentru Occident”. Mai mult, purtătoarea de cuvânt a MAE rus a comparat rezultatul scrutinului din țara vecină cu cele din România,scrie digi24.ro „Totul este dat la o parte. Văd și citesc diverse evaluări ale […] Articolul Maria Zaharova critică alegerile din Moldova și România: „Un alt pas înapoi al Occidentului” apare prima dată în ea.md.
08:30
Andra Măruță, la un pas de leșin pe scenă: dieta strictă impusă de medici și-a spus cuvântul # EA.md
Ultimele apariții ale Andrei au uimit fanii cu o siluetă aproape perfectă, dar adevărul din spatele acestei transformări ascunde o luptă serioasă pentru sănătate. Vedeta s-a confruntat cu tensiune ridicată, care i-a pus viața în pericol și a dus la un episod îngrijorător chiar pe scenă, în timpul unui concert. Slăbirea ei spectaculoasă, de aproximativ […] Articolul Andra Măruță, la un pas de leșin pe scenă: dieta strictă impusă de medici și-a spus cuvântul apare prima dată în ea.md.
08:30
Toamna aduce cu sine schimbări în rutina de îngrijire a pielii, iar un fond de ten cu textură cremoasă poate fi soluția perfectă pentru a menține tenul hidratat și uniformizat în sezonul rece. Iată cinci recomandări care îmbină hidratarea cu acoperirea impecabilă: 1. Natasha Denona HY-GLAM Foundation Acest fond de ten cu textură de serum […] Articolul Top 5 fonduri de ten cremoase care îți fac tenul să strălucească toamna aceasta apare prima dată în ea.md.
08:30
Toamna este sezonul în care arome intense și captivante se potrivesc perfect cu atmosfera melancolică și elegantă a lunilor răcoroase. Dacă îți dorești un parfum care să te învăluie în mister și să atragă priviri admirative, iată cinci recomandări care îmbină senzualitatea cu unicitatea: 1. Yves Saint Laurent – Black Opium Un parfum gurmand și […] Articolul 5 parfumuri misterioase de toamnă care te pun în centrul atenției apare prima dată în ea.md.
08:30
Ciupercile sunt una dintre cele mai versatile și sănătoase alegeri pentru mesele de zi cu zi. Sunt bogate în proteine, fibre, vitamine din grupul B și minerale esențiale, dar au foarte puține calorii. Dacă vrei preparate gustoase, hrănitoare și rapide, încearcă aceste 3 rețete simple: 1. Ciuperci umplute la cuptor Ingrediente: ciuperci champignon mari, brânză […] Articolul 3 rețete rapide cu ciuperci, gata în doar 30 de minute – pline de savoare și nutrienți apare prima dată în ea.md.
08:30
Slăbitul nu trebuie să însemne diete drastice sau înfometare. Cu ingredientele potrivite, poți pregăti smoothie-uri gustoase care îți accelerează metabolismul, te satură și te ajută să arzi grăsimi mai ușor. 1. Smoothie verde detox Ingrediente: spanac proaspăt, castravete, măr verde, zeamă de lămâie și ghimbir. ➡️ Bogat în fibre și antioxidanți, curăță organismul și sprijină […] Articolul Smoothie-uri delicioase care te ajută să slăbești fără efort și fără restricții apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:40
Puterea unei viziuni feminine: Olimpia Balta, directoarea Imperial Dent, cucerește trofeul Brilliant Minds 2025 # EA.md
Reporter: Doamnă Balta, felicitări pentru trofeul Brilliant Minds 2025! Cum ați trăit acest moment și ce semnificație are pentru dvs.? Olimpia Balta: Vă mulțumesc din suflet! Sincer, a fost un moment de emoție intensă. Când mi-am auzit numele rostit pe scenă, am simțit recunoștință și responsabilitate în același timp. Pentru mine, acest trofeu nu este […] Articolul Puterea unei viziuni feminine: Olimpia Balta, directoarea Imperial Dent, cucerește trofeul Brilliant Minds 2025 apare prima dată în ea.md.
15:30
(VIDEO) Când știi ce ai de făcut, dar nu reușești să faci nimic: despre blocaje și cum ieșim din ele – PSIHOLOGUL RĂSPUNE # EA.md
Dragi prieteni și prietene, am revenit cu un nou sezon al podcastului „Psihologul Răspunde” – și de data aceasta atingem un subiect care ne privește pe toți: blocajele. Trăim într-o perioadă în care avem acces la informație nelimitată. Știm exact „cum e corect”, ce ar trebui să facem, cum să mâncăm, cum să muncim, cum […] Articolul (VIDEO) Când știi ce ai de făcut, dar nu reușești să faci nimic: despre blocaje și cum ieșim din ele – PSIHOLOGUL RĂSPUNE apare prima dată în ea.md.
15:20
Florile nu sunt doar un simbol al frumuseții și al emoției. De secole, ele au fost asociate cu semnificații puternice: noroc, prosperitate, dragoste sau protecție. Alegerea unui buchet nu se face doar în funcție de estetică, ci și de mesajul subtil pe care acesta îl transmite. În Moldova, unde gesturile elegante sunt prețuite, florile potrivite […] Articolul Florile care aduc noroc și prosperitate – ce să dăruiești în funcție de ocazie apare prima dată în ea.md.
13:00
Primul weekend din octombrie este sărbătoare pentru cultura vinului din Moldova, dar și un moment de gală pentru modă, jazz și frumusețe. Iată ce evenimente merită atenția ta: Moldovan Brands Runway AW25/26 Un eveniment de modă de amploare, sub conceptul „Reframing” , care aduce colecții locale și internaționale pe podiumul din Chișinău. Când: 2–4 octombrie […] Articolul Recomandările de weekend 4–5 octombrie 2025 în Chișinău și în țară apare prima dată în ea.md.
09:20
În ultimul deceniu, Albania a trecut printr-o etapă accelerată de modernizare și dezvoltare. Țara, cândva privită drept o destinație mai puțin cunoscută din Balcani, devine astăzi un punct de atracție pentru investitori, turiști și dezvoltatori imobiliari. Infrastructura turistică, proiectele rezidențiale moderne și investițiile străine directe au început să schimbe profund imaginea litoralului și să ofere […] Articolul De ce Albania devine o destinație preferată de investitori? apare prima dată în ea.md.
08:30
Fără gaz patru zile în Cruzești, Budești și părți din Tohatin: Autoritățile anunță întreruperi majore # EA.md
Locuitorii din Cruzești, Budești și unele zone din Tohatin vor rămâne fără gaze naturale între 6 și 10 octombrie, din cauza lucrărilor programate de SRL „Chișinău-gaz”. Furnizarea va fi întreruptă de luni, 6 octombrie, ora 9:00, până vineri, 10 octombrie, ora 17:00. Furnizarea gazelor va fi sistată de luni, 6 octombrie 2025, ora 9:00, […] Articolul Fără gaz patru zile în Cruzești, Budești și părți din Tohatin: Autoritățile anunță întreruperi majore apare prima dată în ea.md.
08:30
(video) Haos în social media: „Nanu Danu” reținut de poliție, după sesizarea lui Patric Hanganu # EA.md
Influencerul Daniel Cebotari, cunoscut online ca „Nanu Danu”, a fost reținut în această dimineață de poliție, suspectat de implicare într-o schemă de escrocherie cu automobile, potrivit UNIMEDIA. Printre reclamanți se numără și interpretul Patric Hanganu, care ulterior și-a exprimat reacția pe rețelele sociale. „Îmi pare rău de dânsul, sincer să spun. Nu doresc rău nimănui, […] Articolul (video) Haos în social media: „Nanu Danu” reținut de poliție, după sesizarea lui Patric Hanganu apare prima dată în ea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.