Cătina şi foloasele acesteia
Noi.md, 6 octombrie 2025 06:00
Fructele acestei plante sînt cele mai eficace polivitamine naturale.Ele conțin o concentraţie sporită de vitamina A şi betacaroten, un puternic antioxidant, care înlesneşte regeneraţia ţesuturilor prin formarea de celule noi.Foloasele cătineiAceste substanțe vitale ajută sistemul imunitar să nu se îmbolnăvească. Cătina se consumă în mai multe feluri, atît în stare pură, cu miere, cît ş
06:00
05:30
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) are în prezent o majoritate foarte fragilă și instabilă.Politologul Anatol Dirun și-a exprimat această opinie în cadrul emisiunii „Bez galstucov” cu Alexandru Stahurschi pe canalul N4, relatează Noi.md.Potrivit lui, aceasta este o majoritate fragilă din diverse motive.„Contextul situației, unicitatea existentă din 2022 și voturile pe care PAS le-a
05:00
Sfecla roşie este unul dintre alimentele cele mai complexe, demonstrându-se ştiinţific că are cea mai mare forţă în lupta cu tumorile.Aducerea ei în meniul zilnic este garanția unei diete sanatoase.Este considerată cel mai puternic purificator al sângelui. Pe lângă numeroasele beneficii pe care le aduce sănătății, sfecla roşie are mai puține calorii decât vă puteti imagina, fiind un elemen
04:30
Încă nu este clar cine a cîștigat și cine a pierdut în recentele alegeri parlamentare din Moldova.Această opinie a fost exprimată de sociologul și strategul politic Ian Lisnevschi în cadrul emisiunii „Bez galstucov” cu Alexandru Stahurschi pe canalul N4, relatează Noi.md.Potrivit acestuia, dacă ne uităm pur și simplu la ciclul electoral și la campania electorală, există cîștigători și cei
04:00
Indiferent de tipul lor, merele sînt fructe cu nenumărate beneficii pentru organism. Acestea sînt pline de vitamine și curăță ficatul, rinichii și vezica.În urmatorul material vom vorbi despre tratamente cu mere pentru orice afecțiune.Tratamente cu mere pentru ficatTrebuie să consumați doar suc de mere proaspăt stors. Aveți nevoie de mere dulci și cîteva mere mai acre. Combinația aceas
03:30
În Norvegia există temeri privind reacția SUA dacă Trump nu primește Premiul Nobel pentru Pace # Noi.md
Comitetul Nobel norvegian „nu a fost supus unei presiuni politice directe, dar este evident că există mai multe campanii, atît publice, cît și private”, a declarat directorul Institutului Nobel din Norvegia, Kristian Berg Harpviken.El nu a menționat însă numele lui Trump, relatează DW.Anterior, Donald Trump afirmase că „toată lumea spune” că el „ar trebui să primească Premiul Nobel pentru
03:00
Extractul de ceai verde care conține pigmenți de plante și antioxidanți cu numele polifenol E, poate opri nu numai creșterea celulelor canceroase, dar, de asemenea, capacitatea lor de a migra și a pătrunde în țesutul sănătos.Despre aceasta descoperire a declarat Dr. Katherine Crew de la Centrul Medical de la Universitatea Columbia din New York care a realizat un studiu cu colegii sai informeaz
02:30
În timp ce livrările către piețele europene au scăzut, exporturile de alcool moldovenesc către Statele Unite au înregistrat o creștere semnificativă, ajungînd la 5,27 milioane de dolari, ceea ce reprezintă o majorare de aproape 65% față de aceeași perioadă a anului trecut.Exportul de alcool etilic și băuturi alcoolice din Republica Moldova în trimestrul al doilea al anului 2025 a însumat 62,76
02:00
Pe lîngă stilul de viață activ și lipsa exceselor de orice fel, o dietă bazată pe alimente sănătoase contribuie din plin la buna funcționare a organismului.Iată o listă cu alimente sănătoase pentru ochi, alcătuită de nutritioniștii germani, transmite sfatulparintilor.ro Castanul salbatic calmeaza senzatia de usturime si iritatiile datorita substantelor sale active. Arnica – uleiul esen
01:30
Judecătoarea Karin Immergut, numită chiar de Donald Trump în timpul primului său mandat, i-a interzis președintelui să trimită trupe în Portland cel puțin pînă pe 18 octombrie, afirmînd că nu există dovezi că protestele recente s-ar fi transformat într-o revoltă sau că ar fi perturbat serios activitatea forțelor de ordine, relatează BBC News.La Portland, timp de mai multe luni, au avut loc pro
01:00
Afară e toamnă. Este momentul propice pentru răspîndirea virușilor și răcelilor. Iată 5 sfaturi cum poate fi păstrată sănătatea toamna.1. Hipertermia în sine nu este cauza maladiilor. Ele sînt cauzate de viruși. În mod normal, sistemul imunitar îi detecteaza cu succes și îi lichidează, dar forțele de apărare ale unui om răcit de multe ori nu pot face față. De aceea, sarcina principală în caz d
00:30
Kasîm și „Gagauz Șarap Yortusu” - două sărbători ale tradiției și vinului în UTA Găgăuzia, pe 8-9 noiembrie 2025 # Noi.md
Autonomia Găgăuză se pregătește pentru un weekend plin de culoare, dedicat tradițiilor, obiceiurilor și gusturilor autentice locale.În zilele de 8 și 9 noiembrie 2025 vor avea loc două evenimente de amploare: sărbătoarea Kasîm la Ceadîr-Lunga și Festivalul Vinului „Gagauz Șarap Yortusu” la Comrat, transmite moldpres.Ziua de 8 noiembrie va fi marcată la Ceadîr-Lunga prin celebrarea sărbător
00:00
Abuzurile alimentare, stresul, kilogramele în plus şi factorii ereditari duc la creşterea glicemiei, iar în timp la apariţia diabetului zaharat.Efectul lor însă poate fi contracarat cu leacuri simple, ușor de obținut.Pe lîngă schimbările alimentare şi cele de stil de viaţă, leacurile bunicii pot îmbunătăţi activitatea pancreasului şi pot normaliza glicemia. Astfel de remedii au efect hipog
5 octombrie 2025
23:30
Președintele SUA, Donald Trump, a aprobat desfășurarea a 300 de soldați ai Gărzii Naționale în orașul Chicago (statul Illinois).Despre aceasta a anunțat Abigail Jackson, adjuncta purtătorului de cuvînt al Casei Albe, potrivit dw.com.Potrivit declarațiilor sale, trupele vor fi mobilizate pentru a proteja angajații federali și bunurile guvernamentale.{{819549}}„Președintele Trump nu va î
23:00
În secolul 21, cînd îmbolnăvirile de cancer cresc în ritm rapid, nevoia de tratament alternativ devine din ce în ce mai importantă. Acum se fac multe cercetări pentru combaterea cancerului.Dr. Marty Pagel, cercetător în cadrul Centrului Oncologic al Universității din Arizona, testează efectele bicarbonatului de sodiu (sodă de mîncare) asupra pacienților care suferă de cancer mamar. El a primit
22:30
Hamas va fi distrusă definutiv dacă respinge planul de pace propus de președintele american Donald Trump, transmite CNN, citînd pe liderul american.”Dacă nu se ajunge la acest acord de ULTIMĂ ȘANSĂ, se va dezlănțui IADUL, cum nu a mai văzut nimeni pînă acum, împotriva Hamas”, a răspuns Trump la întrebarea lui Jake Tapper de la CNN despre viitorul Hamas dacă nu renunță la puterea și controlul a
22:00
Bernardo LaPalo, un barbat din Arizona care a trait 116 ani, sustine ca a ajuns la aceasta varsta datorita stilului de viata sanatos.Centenarul spune ca nu a fost niciodata bolnav si ca a evitat carnea rosie. Secretele longevitatii sale le-a aflat de la tatal sau care era medic, scrie Doctorul Zilei.Lectiile cele mai importante pe care le-a primit Bernando au fost simple, ba chiar banale,
21:30
Serviciul de Securitate al Georgiei a dejucat un plan de diversiune cu explozibili în ziua alegerilor # Noi.md
Serviciul de Securitate de Stat al Georgiei a anunțat că a confiscat arme, muniții și explozibili care, potrivit instituției, urmau să fie folosite într-o acțiune de diversiune în ziua alegerilor din 4 octombrie.Ofițerii Serviciului de Securitate au „neutralizat un grup de persoane” care ar fi plănuit să organizeze o diversiune în centrul Tbilisiului. Cetățeanul georgian B. Ch. ar fi procurat
21:30
Republica Moldova se află printre ţările cu cea mai mare rată a mortalităţii cardiovasculare din Europa.Aproximativ 60 la sută dintre decese sînt cauzate de boli de inimă şi vase sangvine.Principalii factori de risc sînt stresul cronic, alimentația nesănătoasă, lipsa activității fizice și obezitatea, transmite tvrmoldova.md.Maria Grosu lucrează la grădinița din satul Coștangalia, raion
21:00
Regula cu “nicio masă după ora 6 seara” poate fi dată uitării. Există cîteva alimente minune care pot să dea jos kilogramele în timp ce dormi. Secretul?Sînt alimente bogate în proteine, care îți vor aduce nutrienții necesari fără să îți crească nivelul zahărului în sînge. Astfel, organismul va continua să ardă grăsimile în loc să le depoziteze.Uite ce gustări poți să iei înainte de culcare
20:30
Curtea de Apel București a decis prelungirea măsurii de arest preventiv față de fostul adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Balan, pentru încă 30 de zile.Potrivit documentului, măsura se aplică începînd cu 10 octombrie 2025 și va fi valabilă pînă la 8 noiembrie 2025 inclusiv, transmite protv.md.Conform informațiilor oficiale, în perioada 2024–
20:30
Boris Krutonog: „Dacă simți frică, înseamnă că acolo vrei să ajungi – există entuziasm și risc” # Noi.md
Într-un interviu exclusiv pentru Noi.md, actorul, regizorul și producătorul Boris Lee Krutonog, originar din Chișinău, a vorbit despre felul în care îmbină pasiunea pentru actorie cu spiritul antreprenorial și despre cum a ajuns să scrie un scenariu despre Alexandru Macedon.„Toate acestea mă interesează – întotdeauna am urmat instinctele în viață. Dacă simt că pot crește, mă îndrept în acea
20:00
În lumea ceaiului există băuturi care revigorează, răcoresc și încălzesc. Dar există și Puer — un ceai cu caracter, o băutură care pare că-și trăiește propria viață și știe să se schimbe odată cu trecerea anilor, ca un vin bun.Secretul originiiPuerul a luat naștere în provincia Yunnan, din sud-vestul Chinei. Cu sute de ani în urmă, acesta era presat în brichete și transportat pe „calea cea
19:30
Tot mai mulți cetățeni folosesc drone, fie pentru filmări spectaculoase, fie pentru hobby. Dar atunci cînd e vorba de zona de frontieră, regulile devin mai stricte, și e bine să le cunoști.Cine are voie să utilizeze drona?Doar operatorii autorizați. Dacă nu ai actele în regulă, mai bine lasă drona acasă, altfel riști să fii sancționat conform legislației în vigoare.Unde și cînd poți pi
19:00
Comisia Electorală Centrală a aprobat, în ședința de astăzi, procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025.Potrivit documentului, numărul de alegători incluși în listele electorale de bază este de 2 738 735, numărul de alegători incluși în listele suplimentare este de 342 244, iar în total, la votare au participat 1 609 579 de alegători, numă
19:00
Mod de preparare:Vinetele se spală, se taie pedunculul, apoi se taie de-a lungul dintr-o parte, nu pînă la capăt. Se fierb în apă puţin sărată 10-15 minute, se scot şi se pun sub o greutate pentru a se scurge lichidul amar. Se umplu vinetele, apoi se leagă cu tulpinile de ţelină opărite şi se pun în cratiţă, sub o greutate. Lăsaţi-le cîteva zile să se mureze. Înainte de a se servi, se taie fel
18:30
Republica Moldova dispune de rezerve suficiente de lemn de foc pentru a face față sezonului rece 2025–2026, a declarat pentru moldpres Iulian Mamai, director adjunct al Agenției „Moldsilva”.Potrivit acestuia, stocurile actuale acoperă necesarul populației, iar procesul de comercializare se desfășoară fără constrîngeri sau limitări.„La data de 3 octombrie, stocul total de lemn de foc dispon
18:30
CEC declară valabile alegerile parlamentare și trimite raportul de peste 190 de pagini la CC # Noi.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a declarat valabile alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 și a aprobat, pe 5 octombrie, Raportul cu privire la rezultatele scrutinului cu șase voturi „pentru” și trei abțineri.Documentul, care conține 16 capitole și peste 190 de pagini, va fi expediat Curții Constituționale (CC) pentru confirmarea rezultatelor, validarea mandatelor viitorilor deputați
18:00
Arderea frunzelor rămîne o practică veche și ilegală în multe localități rurale, cu efecte toxice asupra sănătății și solului.Autoritățile au aplicat, de la începutul anului curent, amenzi de peste 1.2 milioane de lei. Specialiștii spun că cea mai bună alternativă pentru arderea frunzelor este compostarea – o soluție simplă, ieftină și ecologică, prin care acestea devin îngrășămînt pentru grăd
18:00
EcoVoucher, o nouă sesiune: peste 3.300 de familii primesc sprijin pentru electrocasnice eficiente # Noi.md
Programul EcoVoucher a lansat cea de-a șasea sesiune din acest an, dedicată familiilor cu doi copii și gospodăriilor în care locuiesc persoane de peste 63 de ani.În total, aproximativ 3.369 de familii vor primi vouchere în valoare de 6.000 de lei pentru achiziția de frigidere sau mașini de spălat rufe eficiente energetic. Sesiunea este deschisă în perioada 3 - 19 octombrie 2025.Selecția be
17:30
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova și-au ales un nou Parlament. Echipa Noi.md a mers în stradă pentru a afla ce își doresc oamenii de la cei care le vor reprezenta vocea în următorii patru ani.Unii alegători vor salarii mai mari, prețuri accesibile și grijă pentru pensionari.„Sănătate să avem, prețurile să fie mai mici, să aibă grijă de pensionari, să fie salariile mai mari”.
17:30
„Termoelectrica” a început furnizarea energiei termice către toate categoriile de consumatori # Noi.md
„Termoelectrica” S.A. informează consumatorii municipiului Chișinău că, în corespundere cu diminuarea temperaturii aerului exterior, întreprinderea a început furnizarea energiei termice către toate categoriile de consumatori.Iurie Razlovan, Director General al Termoelectrica S.A., a declarat că procedura de conectare la serviciile de termoficare este simplă și poate fi inițiată la solicitarea
17:00
Partidul „Democrația Acasă” (PDA) nu va primi alocații de la stat pînă în noiembrie 2027, iar foștii candidați independenți de la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Andrei Năstase și Tatiana Crețu, au fost somați să vireze în bugetul de stat 5.926 și, respectiv, 24.600 de lei.Sancțiunile au fost aplicate pe 5 octombrie curent de Comisia Electorală Centrală (CEC), care a analizat rapoart
17:00
Transavtogaz, membră a grupului de companii Moldovagaz, a pus în funcțiune o centrală fotovoltaică de 4 MW în municipiul Strășeni.Potrivit lui Vadim Ceban, președintele interimar al Consiliului de Administrație al Moldovagaz, proiectul a fost implementat pe un amplasament dificil și într-un interval de timp scurt, datorită profesionalismului antreprenorului general al proiectului, SDS Ekip.
16:30
Republica Moldova a înregistrat un rezultat bun la exporturile de rapiță, în primele trei luni ale sezonului agricol 2025-2026.În perioada iulie–septembrie au fost livrate peste 257,7 mii tone de rapiță, un volum de 4 ori mai mare decît cel din aceeași perioadă a anului trecut (62 mii tone). Ba chiar acest rezultat depășește cu 22,6% nivelul atins în sezonul record 2023, cînd în primele trei l
16:30
Cetățenii R. Moldova au acces la mai multe tipuri de medicamente în farmaciile autohtone.Pe parcursul anului curent, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a autorizat, în total, 271 de medicamente, dintre care 173 pentru prima dată.Printre ultimele medicamente autorizate în premieră pe piața R. Moldova se numără Parkonets - comprimate utilizate pentru tratamentul bolii P
16:00
De la 1 ianuarie 2027, pentru impozitarea proprietăților rezidențiale vor fi utilizate datele ajustate privind valoarea acestora, obținute în urma unei reevaluări în masă.Agenția de Geodezie, Cartografie și Cadastru a elaborat deja modele pentru o astfel de reevaluare în masă a proprietăților imobiliare și le va prezenta în curînd pentru dezbatere publică, potrivit Logos-Press.Acestea vor
15:30
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că, dacă Statele Unite vor furniza Ucrainei rachete Tomahawk pentru lovituri cu rază lungă de acțiune în interiorul Rusiei, acest lucru va duce la distrugerea relațiilor Moscovei cu Washingtonul, transmite Reuters.Vicepreședintele american J.D. Vance a declarat anterior că Washingtonul analizează cererea Ucrainei privind rachete Tomahawk cu rază lungă
15:30
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, anunță că a inițiat, cu sprijinul a 55 de eurodeputați din 19 țări europene care reprezintă principalele familii politice democratice, o scrisoare comună adresată președintelui Consiliului European, António Costa, prin care se solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova.„Este un semnal politi
15:00
Cei mai buni producători de vin de casă au fost desemnaţi în cadrul concursului „Polobocul de aur” # Noi.md
În a doua zi a sărbătorii naţionale a vinului, Camera de Comerţ şi Industrie (CCI) a Republicii Moldova a organizat ceremonia de decernare a premiilor învingătorilor în concursul pentru cel mai bun vin de casă „Polobocul de aur”, transmite moldpres.În anul curent, pentru premiul „Polobocul de aur 2024” au concurat peste 450 de vinuri de casă din peste 20 de raioane ale țării, dintre care 84 de
14:30
Compania Termoelectrica a anunțat că este pregătită să furnizeze agent termic pentru toate categoriile de consumatori la cerere. Directorul general Iurie Razlovan a precizat că tarifele vor rămîne la nivelul sezonului de încălzire precedent.„Livrarea agentului termic depinde de oameni. Dacă ei vor și solicită, noi conectăm. Considerăm noțiunea asta de start al sezonului de încălzire una învech
14:30
Fostul premier al Cehiei și liderul partidului ANO, care cîștigă alegerile parlamentare, Andrej Babis, a declarat că Ucraina nu este pregătită să adere la Uniunea Europeană, iar inițiativa de „livrare a armamentului” pentru Ucraina ar trebui organizată de NATO.„Dar voi (Ucraina) nu sînteți pregătiți pentru UE. Mai întîi trebuie să terminăm războiul și, desigur, putem colabora cu Ucraina, dar v
14:00
Autoritățile de la Chișinău nu confirmă informațiile potrivit cărora unele drone rusești ar fi traversat teritoriul Republicii Moldova în contextul atacului de noaptea trecută, 5 octombrie, asupra Ucrainei.Maria Aramă, de la serviciul de presă al Ministerului Apărării, a declarat pentru Teleradio-Moldova că nu au fost interceptate drone în spațiul aerian al țării, transmite ipn.md.Potrivit
13:30
La alegerile pentru autoritățile locale din Georgia, partidul de guvernămînt „Visul Georgian” a obținut o victorie clară, potrivit datelor oficiale ale CEC din Georgia.Candidații partidului „Visul Georgian” au cîștigat în toate orașele și municipalitățile, inclusiv în Tbilisi, unde Kakha Kaladze va ocupa pentru al treilea mandat funcția de primar. În 26 de municipalități, candidații partidului
13:30
Pentru a evita întîrzierile la frontieră sau alte eventuale incidente atunci cînd călătoriți cu minori, trebuie să respectați cu exactitate condițiile prevăzute de lege în acest caz.Documente esențiale:-Fiecare minor trebuie să aibă pașaport propriu valabil (inclusiv nou-născuți);{{839999}}-Minorul poate călători însoțit de unul dintre părinți sau unul din reprezentanții săi legali făr
13:00
Economistul și liderul partidului politic Alianța „MOLDOVENII”, Denis Roșca, a oferit o serie de recomandări noului parlament pentru rezolvarea problemelor cu care urmează să se confrunte.În special, el a menționat că legislația - trebuie să fie simplă, pentru a atrage investitori. În cazul Republicii Moldova (țara în care se adoptă 1500-3500 de legi și amendamente pe an) este nevoie de a tăia
12:30
Francezul Aurelien Fontenau a urcat la al doilea etaj al Turnului Eiffel pe o bicicletă în 12,5 minute, doborînd astfel recordul anterior cu aproape 7 minute.Recordul mondial pentru urcarea pe Turnul Eiffel pe bicicletă a fost stabilit de Aurelien Fontenau pe o bicicletă de tip trial, potrivit paginii oficiale a Turnului Eiffel pe Facebook. Aceste biciclete de munte sînt concepute pentru mersu
00:30
În SUA va fi emisă o monedă de un dolar cu portretul președintelui Donald Trump, a declarat consilierul pentru comunicare al senatorului republican din Texas, Ted Cruz, Steve Guest, pe X.„America s-a întors, iar odată cu ea și moneda de un dolar. (Donald Trump) va rămîne pentru totdeauna fața celor 250 de ani ai Americii datorită (ministrului Finanțelor Scott Bessent) și (trezorierului Brandon
00:00
Gutuia este unul dintre fructele vedetă ale începutului de sezon rece. Medicii nutriţionişti ne recomandă să abuzăm de acest fruct în această perioadă, deoarece are indicaţii într-o serie largă de afecţiuni, printre care se numără insomniile, boli de ficat, stimulează imunitatea şi te scapă de kilogramele în plus, transmite gandul.infoO singură gutuie conţine vitaminele B1, B2, B6, C, E, PP, p
4 octombrie 2025
23:30
Internaționalul moldovean Virgiliu Postolachi este în formă înaintea meciului amical cu România. Atacantul a marcat primul său gol în tricoul echipei Universitatea Cluj. În etapa a 12-a a Superligii românești de fotbal, „șepcile roșii” au pierdut surprinzător cu 1:2 pe terenul formației Csikszereda Miercurea Ciuc, iar cel alintat „Posto” a redus din handicap în minutul 90+4 cu o lovitură de ca
