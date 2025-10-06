O instituţie publică, obligată să achite la stat o taxă de peste un milion de lei
Mold-Street, 6 octombrie 2025 05:40
Potrivit unei decizii a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE), Unitatea de implementare a Proiectului de construcţie...
Acum o oră
05:40
Acum 24 ore
12:40
Denumirile multor vinării sunt cunoscute nu doar în ţară, ci şi peste hotare, precum sunt Vinăria Purcari, Cricova, Castel Mimi, Mileștii M...
08:20
Retrospectiva economică Mold-Street.com pentru perioada 28 septembrie – 4 octombrie 2025 # Mold-Street
Acordarea titlului de parc industrial pentru nou creata SRL „Moldova HiTech Park”, pentru o perioadă de 30 de ani. Moldova are un nou parc...
Ieri
05:20
"O pierdere săptămânală de 8% este un eveniment rar pe piețele petroliere, mai ales dacă vine în urma a cinci scăderi zilnice consecu...
4 octombrie 2025
18:30
Proiectul estimat la circa 30 milioane de dolari (circa jumătate de miliard de lei) este structurat în două loturi.Primul lot include drumul...
09:50
România redevine principala piaţă de desfacere pentru alcoolul din Moldova, depăşind SUA şi Belarus # Mold-Street
Scăderea s-a datorat, în special, unei reduceri de circa două ori a livrărilor de vinuri și alte băuturi alcoolice în Statele Unite ale Am...
07:10
Combinația de numere se referă la un program de lucru - de la 9:00 dimineața la 9:00 seara, șase zile pe săptămână - care își are originil...
Mai mult de 2 zile în urmă
17:20
Potrivit MDED, din totalul celor 407 servicii publice dedicate antreprenorilor și întreprinzătorilor, 284 pot fi accesate deja î...
15:20
Anunțul despre intenția de vânzare a participaţiei a fost făcut încă în luna iulie 2025 de fondul de investiţii EEAF Financial Servi...
12:10
Au trecut alegerile, pot fi majorate tarifele. Costul transportului de mărfuri pe calea ferată a crescut cu 7% # Mold-Street
Potrivit lui Iurie Rija, directorul Asociației „Agrocereale” acest lucru va reduce competitivitatea exporturilor moldovenești pe cale fera...
10:20
Pe lângă obiectivele de asigurarea stabilității prețurilor, supraveghere bancară și stabilitate financiară, în prezent „băncile cent...
07:40
Evenimentul reunește producători consacrați și mici vinificatori, fiecare venind cu propriile istorii despre muncă, tradiție și inovație. Vizitatorii...
07:10
Datoria externă brută a Republicii Moldova a crescut cu peste un miliard de dolari în prima jumătate a anului # Mold-Street
Astfel la finele lunii iunie 2025, datoria externă brută a Republicii Moldova a constituit circa 11,4 miliarde de dolari. Potrivit BNM, cea mai mare c...
2 octombrie 2025
15:10
Fă-ți cumpărăturile în Local, plătește cu Visa de la Moldindconbank și bucură-te de premii lunare # Mold-Street
Pe lângă cadourile super faine, pe care Local le dă cu ocazia aniversării, Moldindconbank vine cu premii extra pentru cei care utilizează cardul...
15:00
Potrivit Ministerului Energiei, metodologia stabilește, în baza Legii privind fondul ariilor naturale protejate, că centrale electrice eoliene n...
13:50
O fabrică din Moldova, produce cutii de lux pentru Chanel, Dior și alte branduri de renume # Mold-Street
Particularitatea companiei este că aproape 80% din procesul de producție este manual, ceea ce transformă fiecare cutie într-o piesă unică, reali...
13:30
Tranzacția întărește poziția Victoriabank pe piață, extinde portofoliul de servicii și reafirmă angajamentul băncii de a sprijini antreprenorii...
11:30
Potrivit CNA, investigațiile vizează "foști factori de decizie ai Societății pe Acțiuni „Edilitate”, care, în perioada 2024&nda...
08:50
SRL „Moldova HiTech Park” are un capital social de trei milioane de lei şi este fondată de Agenția Proprietății Publice (55%), Consiliul m...
1 octombrie 2025
18:00
„Este prima paralizie fiscală a guvernului din 2019”, notează New York Times, care susţine că impactul acesteia este unul enorm. Or va duc...
17:10
Autoritatea de concurență susține că are motive de îngrijorare că respectivele companii ar fi putut încălca normele legale prevăzute la ar...
11:00
Decizia stabilește trecerea etapizată a anumitor categorii de consumatori către furnizarea gazelor naturale la prețuri de piață, eliminând trept...
08:50
Într-o postare pe Facebook, funcționarul şi politicianul menționează că va lua o pauză din activitatea politică pe durata următorului mandat al...
08:00
Guvernul va elimina Emiratele Arabe și alte paradisuri fiscale din lista neagră. Nepalul scapă graţie Ministerului Economiei # Mold-Street
Lista actuală, aprobată de Guvernul Recean în martie 2024 cuprinde 75 de jurisdicții și regiuni autonome, considerate neconforme în ceea c...
05:40
Unde-i miliardul? Două bănci implicate în furtul miliardului nu au achitat niciun leu în 2025 # Mold-Street
Potrivit unui raport al Ministerului Finanţelor, cele patru bănci aflşate în procedusă de lichidare: Banca de Economii, Banca Socială, Unibank (...
30 septembrie 2025
15:00
Obiectivul anunţat de corporaţie este reducerea fricțiunilor, acces mai rapid la lichidități și mai multă flexibilitate pentru instituțiile financiare...
14:20
Raportat la trimestrul anterior (ianuarie - martie 2025), PIB-ul a avansat cu 1,6%, confirmând semnale de relansare economică, după creșterea de...
10:20
Potrivit deciziei Fiscului se aplică interdicții asupra tranzacțiilor și/sau activitățilorTopaz, după cum urmează: achitarea dividendelor, precu...
09:10
Decizia a fost luată la doar o săptămână după ce ANRE şi întreprinderea de stat Moldelectrica au raportat triumfător despre lansarea piețe...
07:40
Cum sunt cheltuite miliardele din asistenţa externă: proiecte multe, investiții capitale tergiversate # Mold-Street
Potrivit documentului, gradul de realizare a cheltuielilor prevăzute în bugetul de stat pentru 2024 a fost superior celui din anul precedent cu...
29 septembrie 2025
19:10
Plahotniuc va fi judecat separat de bancherii acuzați de complicitate la „furtul miliardului” # Mold-Street
Procurorul de caz, Alexandru Cernei, a explicat că hotărârea instanței reprezintă un pas important pentru ca procesul să fie examinat mai rapid...
12:50
Documentul stabilește cadrul de cooperare public–privat și academic pentru consolidarea capacităților naționale în AI, cu impact direct as...
12:10
Glovo sărbătorește 5 ani de activitate în Republica Moldova: investiții, digitalizare pentru afacerile locale și impact economic semnificativ # Mold-Street
Lansată în octombrie 2020 în Chișinău, platforma și-a extins operațiunile în municipiul Bălți și a devenit un actor cheie în d...
06:00
Partidul Acțiune și Solidaritate va deține majoritatea în noul Parlament arată rezultatele preliminare # Mold-Street
Blocul Patriotic al Comuniștilor, Socialiștilor şi Viitorul Moldovei a acumulat circa 24,4% din voturi va fi reprezentat de 26 de deputați. Blocul Alt...
28 septembrie 2025
10:00
Construcţia unui terminal multimodal la Chişinău, considerată drept un proiect emblematic # Mold-Street
Studiul de fezabilitate pentru viitorul terminal este deja în desfășurare, cu sprijinul Facilității EPIC, finanțată de UE, și în cooperare...
08:10
La cealaltă extremă se află viziunea distopică conform căreia IA va provoca pierderi bruște și pe scară largă de locuri de muncă și perturbări economi...
06:50
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare a redus prognoza de creștere pentru 2025, dar a menținut-o pentru 2026. BERD a redus prognoza de cr...
27 septembrie 2025
15:10
Un sanatoriu privatizat pe timpul guvernării comuniste, revine în proprietatea statului # Mold-Street
Revenirea are loc după ce Curtea de Apel Sud-Vest a Ucrainei, a admis în şedinţa din 24 septembrie 2025, parțial apelul APP și a fost recun...
11:30
Guvernul rus a prelungit interdicția privind exporturile de benzină până la sfârșitul anului 2025, încercând să păstreze toate...
08:50
Unul dintre cei mai mari creditori ai Moldovei, oferă pentru IMM acces la credite în condiţii favorabile # Mold-Street
Garanțiile sunt susținute de Fondul de garantare al EU4Business, finanțată din bugetul Uniunii Europene, iar grație lor, băncile partenere din Republi...
26 septembrie 2025
18:00
Potrivit Procuraturii Anticorupție instanța a dispus, în cazul unui inculpat care a deținut funcția de viceprimar al municipiului Chișinău, apli...
10:20
Potrivit Serviciului Vamal, aderarea la regimul de tranzit comun va însemna pentru operatorii economici simplificarea operațiunilor, or va fi ne...
09:50
Floarea Soarelui SA a lansat procesarea rapiței: un pas strategic pentru diversificarea industriei oleaginoase din Republica Moldova # Mold-Street
Procesarea a început la începutul lunii august, iar capacitatea tehnologică a fabricii din Bălţi atinge 1.000 tone pe zi. Astfel, Republic...
08:30
Planul de dezvoltare pentru următorii 10 ani, este unul ambițios (precum este şi actualul plan pentru anii 2018-2027, dar care este deja învechi...
25 septembrie 2025
22:50
Potrivit documentului revizuirea în scădere a prognozei creșterii economice a Moldovei se datorează „performanței slabe în agricultu...
14:50
Proiectul a fost analizat de Comisia pentru spații de testare inovativă în materie de reglementare în domeniul energiei și a fost recomand...
11:00
Plahotniuc a fost îmbarcat sub escortă pe zborul din Atena, fiind așezat pe ultimul rând al aeronavei, înconjurat de ofițeri mascați...
10:40
Forța de muncă calificată rămâne principalul factor de atractivitate a Moldovei pentru investitori # Mold-Street
În deschiderea evenimentului, Marin Ciobanu, președintele APIP și administratorul Zonei Economice Libere (ZEL) Bălți, a subliniat urgența adoptă...
07:10
Potrivit autorităţii, operațiunea de concentrare economică conduce la obținerea de către cumpărător (Maspex România SRL, parte a Maspex Group) a...
24 septembrie 2025
15:10
Cu un deficit bugetar de 50 miliarde euro, Rusia va majora TVA la 22%, precum și alte taxe, pentru finanţarea războiului din Ucraina # Mold-Street
Potrivit estimărilor Ministerului de Finanțe aceste majorări de taxe vor permite acumularea a unor venituri suplimentare la buget de circa un trilion...
