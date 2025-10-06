Ceaiul verde va opri cancerul mamar

22:00

Toată lumea ştie că zahărul poate produce efecte negative asupra sănătăţii fizice, însă un nou studiu arată că acesta poate avea un impact negativ şi asupra stării psihice, mai ales în cazul bărbaţilor, relatează mediafax.ro.Datele relevate de un studiu efectuat de Institutul de Epidemiologie al Universităţii din Londra scot în evidenţă că bărbaţii care consumă prea mult zahăr au cu 23% mai mu