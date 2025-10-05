Ultima oră! Rezultatele finale ale alegerilor parlamentare, validate de CEC: Cum au fost repartizate mandatele de deputat
UNIMEDIA, 5 octombrie 2025 23:30
Comisia Electorală Centrală (CEC) a aprobat rezultatele finale ale alegerilor parlamentare din 28 septembrie și a confirmat repartizarea mandatelor între concurenții electorali.
• • •
(video) Dorin Recean, Nicolae Botgros, Dinu Plîngău: Cine sunt cei 55 de deputați care au acces pe lista PAS în noul Parlament # UNIMEDIA
PAS a obținut 55 de mandate în noul Parlament, asigurându-și majoritatea. Printre numele cele mai cunoscute se numără Dorin Recean, Nicolae Botgros și Dinu Plîngău, alături de alți lideri și membri ai partidului care vor activa în Legislativ în următorii patru ani. Lista completă a deputaților a fost validată de CEC în cadrul ședinței din 5 octombrie.
Armata americană a emis un comunicat prin care precizează că Cybertruck nu poate fi adus legal pe teritoriul european, nici măcar de către personalul militar care este staționat acolo. Motivul invocat este că acest model electric nu respectă cerințele de reglementare impuse de Uniunea Europeană în materie de siguranță, scrie Electrek, citat de promotor.ro.
De luni până vineri fără gaz: Locuitorii din Cruzești, Budești și Tohatin vor rămâne fără furnizare timp de 5 zile # UNIMEDIA
Locuitorii satelor Cruzești și Budești, precum și ai unor adrese din satul Tohatin, vor rămâne fără gaze naturale timp de câteva zile din cauza lucrărilor programate de SRL „Chișinău-gaz”, se arată într-un comunicat.
„Un lider respectat, un model de responsabilitate și profesionalism”. Medicul Simion Terente, fost director al Spitalului „Sfânta Treime”, a decedat # UNIMEDIA
Comunitatea medicală din Republica Moldova este în doliu. A încetat din viață medicul Simion Terente, fost director al Spitalului Clinic Municipal „Sfânta Treime”, instituție pe care a condus-o timp de aproape un sfert de secol, între anii 1990–2014.
Intervenția la care a apelat Andrei Bănuță, ca să fie pe placul femeilor: „Să fiu al dracu’ dacă nu mă fac idolul pietrelor de pe stradă” # UNIMEDIA
Andrei Bănuță este astăzi unul dintre cei mai apreciați cântăreți din România, un tânăr carismatic care cucerește publicul prin vocea și prezența sa. Admirat de multe domnișoare, artistul se bucură acum de succes și de recunoaștere, însă drumul său nu a fost întotdeauna la fel de strălucitor, scrie cancan.ro.
(video) „Cărniță, salată și un pahar de tulburel” Vizitatorii de la Ziua Vinului, șocați de prețurile pentru o masă modestă: De 600 de lei cumpăr 6kg de carne # UNIMEDIA
Prețurile de la Festivalul „Ziua Vinului” au stârnit reacții printre vizitatori. Un video devenit viral arată cum o masă modestă cu „cărniță, salată și un pahar de tulburel” - ajunge să coste 600 de lei. „De banii ăștia cumpăr 6 kg de carne. Unde-s așa prețuri, în Monaco?”, au comentat internauții.
(video) Messi, show în MLS: „Hat-trick” de assisturi în victoria lui Inter Miami. Borna pe care se pregătește să o atingă # UNIMEDIA
Inter Miami a câștigat meciul de pe teren propriu cu New England Revolution, scor 4-1, partidă în care argentinainul Leo Messi (37 de ani) a strălucit. Messi a făcut din nou spectacol în SUA și a reușit 3 pase decisive pentru formația antrenată de Javier Mascherano, scrie digisport.ro.
(video) „Тысячу раз люблю”: Luptătorul Valeriu Mircea, omagiat astăzi. Ce filmuleț emoționant i-a dedicat Anastasia Nichita, la distanță # UNIMEDIA
O zi specială este astăzi pentru Valeriu Mircea, care își sărbătorește ziua de naștere. Omagiatul a primit numeroase urări și mesaje de felicitare, însă cel care a atras cel mai mult atenția a fost cel venit din partea soției sale, luptătoarea Anastasia Nichita, scrie SHOK.md.
Prăpăd în Europa: Zboruri anulate, copaci doborâți și pene de curent în mai multe țări, după o furtună puternică # UNIMEDIA
O furtună puternică s-a abătut sâmbătă asupra mai multor regiuni din Europa, provocând pagube majore. Pe unul dintre cele mai aglomerate aeroporturi, 10 zboruri au fost anulate și duminică, potrivit DPA, citată de Agerpres și hotnews.ro.
(video) „PAS a cheltuit 0 lei pe TikTok?” Costiuc cere CEC să fie verificate conturile care au făcut campanie pentru partide: „La noi numără și cine ține telefonul când filmează” # UNIMEDIA
Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, susține că a depus patru contestații la Comisia Electorală Centrală, acuzând instituția de aplicarea unui tratament inegal față de concurenții electorali. „Sute de bloggeri au lucrat pentru campania PAS, cum au făcut-o, voluntar? De ce nu sunt indicate aceste cheltuieli? La noi au întrebat și câți bani s-au cheltuit pentru cel care ținea telefonul când filma. Cerem ca legea să fie aplicată egal, pentru toți concurenții”, a spus politicianul.
Doliu la Ialoveni. Fostul președinte al raionului, Tudor Iasinschi, a încetat din viață: Unde își pot lua rămas bun cei apropiați # UNIMEDIA
Tudor Iasinschi, fost președinte al raionului Ialoveni a încetat din viață, scrie presa locală.
Elon Musk cere boicotarea Netflix din cauza unui serial animat cu un personaj LGBT: Platforma a pierdut deja 1 milion de abonați # UNIMEDIA
Elon Musk a anunţat pe reţeaua sa de socializare X că şi-a anulat abonamentul la Netflix şi i-a îndemnat pe urmăritori să procedeze la fel, acuzând platforma de streaming că „împinge ideologia trans către copii”, scrie mediafax.ro.
Rămâne după gratii pentru încă 30 de zile: CA București i-a prelungit arestul preventiv ex-vicedirectorului SIS, Alexandru Balan, acuzat de trădare # UNIMEDIA
Curtea de Apel București a dispus prelungirea măsurii arestului preventiv față de Alexandru Balan, fost șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova, pentru o perioadă de 30 de zile, începând cu 10 octombrie și până la 8 noiembrie 2025, inclusiv, scrie presa română.
Avertisment lansat de NASA: Pământul devine, de la an la an, tot mai întunecat. Care sunt cauzele și ce înseamnă pentru viitorul omenirii # UNIMEDIA
O nouă analiză realizată de cercetători NASA confirmă o schimbare importantă în echilibrul energetic al planetei: Pământul reflectă tot mai puțină lumină solară înapoi în spațiu, mai ales în emisfera nordică, scrie adevarul.ro.
„Un nou început îl vom pune curând”. Mesajul lui Andrei Năstase, prin care ar da de înțeles că va crea o formațiune politică # UNIMEDIA
Andrei Năstase a transmis un mesaj, prin care ar sugera că pregătește lansarea unei noi formațiuni politice. Politicianul a amintit de protestele masive din 4 octombrie 2015, subliniind că „spiritul acelui eveniment continuă să inspire lupta pentru dreptate și libertate în Republica Moldova”. „Un nou început îl vom pune curând, împreună”, a scris acesta la o săptămână de la alegerile parlamentare.
Bitcoin atinge un nou maxim istoric. Moneda virtuală a depăşit pragul de 125.000 de dolari # UNIMEDIA
Bitcoinul a atins un nou maxim duminică, depăşind pragul de 125.000 de dolari. Aprecierea monedei virtuale are loc în contextul în care paralizia bugetară continuă în Statele Unite ale Americii, potrivit Agerpres, citat de observatornews.ro.
Atac masiv al Rusiei în Ucraina: Marile orașe, atacate cu rachete și drone. Unele ar fi traversat teritoriul Republicii Moldova # UNIMEDIA
În noaptea de 5 octombrie, forțele ruse au lansat drone și rachete de croazieră, inclusiv de tipul Kalibr și Kh-101, din aviația strategică către Ucraina, informează rbc.ua, citată de presa română.
Actorul și influencerul Emilian Crețu a fost provocat să spună ce întrebare i-ar adresa președintei Republicii Moldova, dacă ar avea ocazia să stea față în față cu ea. Cu umorul său caracteristic, dar și o doză de sinceritate, Crețu a recunoscut că ar prefera o întrebare incomodă. „Nu o să am răspuns, dar bine…”, a declarat acesta.
(video) „Întreaga societate vă spune „mulțumesc””: Cum au fost felicitați profesorii de Maia Sandu, Ion Ceban și Dan Perciun # UNIMEDIA
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a venit cu un mesaj pentru profesori cu ocazia Zilei Mondiale a Educației. „Sunt cei care aprind curiozitatea, cultivă spiritul critic și transmit mai departe valorile care ne definesc ca societate – respectul, solidaritatea, responsabilitatea”, a declarat Perciun într-un filmuleț publicat pe rețele. De asemenea, și președinta Maia Sandu a felicitat dascălii. „Educația ne protejează democrația, libertatea și dreptul de a ne alege singuri soarta”, a menționat șefa statului într-un mesaj.
Analiză: Putin încearcă să submineze NATO din interior. Trei direcții prin care Moscova testează rezistența Occidentului # UNIMEDIA
Rusia pune la încercare unitatea Occidentului. Drone care survolează spațiul aerian al Poloniei. Avioane militare ruse care pătrund, fără autorizație, în zona Estoniei. Cabluri submarine de comunicații, avariate misterios în Marea Baltică. Atacuri cibernetice care blochează aeroporturi. Explozii și asasinate încă neelucidate. Valuri de dezinformare menite să influențeze alegeri. Niciuna dintre aceste acțiuni nu justifică, în sine, un răspuns militar, dar, puse cap la cap, ele conturează un fenomen periculos: o campanie de uzură dusă de Rusia în „zona gri”, la limita dintre pace și conflict deschis, scrie The Economist, citat de adevarul.ro.
Presa română: Scenariile aderării Republicii Moldova la UE - între decuplarea de Ucraina și un posibil vot întârziat # UNIMEDIA
Reconfirmarea parcursului european al Republicii Moldova, prin votul din 28 septembrie, readuce în atenție scenariile privind aderarea la Uniunea Europeană. Liderii europeni subliniază că este nevoie de un răspuns pe măsură din partea UE, însă procesul de integrare rămâne complicat de o serie de obstacole majore cu care statul se confruntă, scrie adevarul.ro.
Paradisul tropical care a căzut pradă propriului succes pe internet. Localnicii sunt disperaţi # UNIMEDIA
Bali, faimoasa insulă tropicală a Indoneziei, a atras milioane de vizitatori de-a lungul anilor, însă farmecul său începe să pălească pentru o parte dintre turiști. Printre cei dezamăgiți recent se numără și Zoe Rae, care și-a împărtășit experiența într-un videoclip pe YouTube, potrivit BBC, citat de observatornews.ro.
Polonia a ridicat avioanele de luptă de la sol, după un atac rusesc în regiunea Zaporojie, soldat cu uciderea unei femei # UNIMEDIA
Un nou val de atacuri lansate de Rusia asupra Ucrainei a provocat moartea unei femei și pagube majore în regiunea Zaporojie, în timp ce Polonia și-a ridicat nivelul de alertă militară, temându-se de extinderea conflictului în apropierea granițelor sale, scrie adevarul.ro.
(video) „Nu pot să cred!” Andreea Bostanica, emoționată până la lacrimi: A întâlnit-o pe celebra Hurrem din „Suleyman Magnificul” # UNIMEDIA
Andreea Bostanica a avut parte de o surpriză de proporții. S-a întâlnit cu actrița pe care o apreciază de când avea 12 ani. Influencerița nu și-a putut stăpâni lacrimile și s-a bucurat enorm că a putut să o vadă pentru prima dată în realitate, scrie presa română.
De la soare la stropi de ploaie: Vremea ne aduce nori și averse spre seară, spun meteorologii # UNIMEDIA
Astăzi, vremea în Moldova va fi caracterizată de o acoperire predominantă a norilor, cu perioade scurte de clarificări și temperaturi fluctuante specifice toamnei.
La mulți ani, stimați Pedagogi! Ziua Internațională a Educației și a Profesorului, sărbătorită astăzi # UNIMEDIA
În fiecare an, pe 5 octombrie, este marcată Ziua Mondială a Educației, o inițiativă UNESCO lansată în 1994. Această zi are rolul de a evidenția importanța educației în dezvoltarea societății și contribuția esențială a profesorilor în formarea noilor generații.
(video) Georgia fierbe: Mii de protestatari în stradă, în timp ce partidul aflat la guvernare anunță victoria în alegeri. Poliția a folosit gaze lacrimogene # UNIMEDIA
Poliția georgiană a intervenit cu spray cu piper și tunuri cu apă pentru a dispersa miile de protestatari adunați la palatul prezidențial sâmbătă, în ziua alegerilor municipale, când opoziția a organizat un mare miting împotriva guvernului, scrie adevarul.ro.
Pe 5 octombrie, istoria a fost marcată de ultimatumul sultanului Mehmed al II-lea către Petru Aron și de lansarea single-ului "Love Me Do" al trupei Beatles.
Nativii Berbec încep proiecte de succes, iar Capricornii ar putea avea câștiguri financiare astăzi: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
O aliniere planetară majoră aduce astăzi schimbări semnificative pentru fiecare semn zodiacal. Arhetipurile astrologice se manifestă puternic, provocând reacții diverse în rândul nativilor.
(video) „Parazitul, dacă nu venea... ” Crima teribilă de la Ocolina, unde un bărbat a fost ucis și aruncat în râpă: Tatăl unuia dintre suspecți a băut cu ei în acea seară # UNIMEDIA
Investigațiile pe crima teribila de la Ocolina, unde Vasile Rotaru, un bărbat de 37 de ani, a fost omorât, legat și târât cu un cal, apoi aruncat într-o râpă de la marginea pădurii, scot la iveală detalii cutremurătoare. Tatăl unuia dintre suspecți, vecin cu familia lui Vasile Rotaru, dă vina pe victimă. „Dacă nu venea parazitul, nimic nu se întâmpla”, spune bărbatul, pentru Life Moldova, care după ce fiul său a fost reținut, el a vândut tot ce avea pe lângă gospodărie și a plecat din sat, iar în seara tragediei - era și el acasă.
Doar un profesor din Chișinău: Lista cadrelor didactice care au câștigat concursul „Pedagogul Anului 2025” # UNIMEDIA
Câștigătorii concursului republican „Pedagogul anului 2025” au fost premiați în cadrul unei ceremonii festive organizate sâmbătă, 4 octombrie curent, de către Ministerul Educației și Cercetării. De premii au beneficiat 13 profesori, învățători și educatori, care au trecut prin mai multe etape ale competiției, remarcându-se prin profesionalism, creativitate și pasiune pentru educație.
(video/update) Constantin Țuțu, adus în fața instanței: „Am intrat legal în țară”. Va sta 30 de zile după gratii # UNIMEDIA
(update) Instanța i-a dictatt 30 de arest preventiv.Știrea inițială: Sportivul Constantin Țuțu, fost deputat democrat, a fost adus astăzi în fața instanței de judecată, care va decide dacă îl plasează în arest. Acesta contrazice organele de drept și spune că „a intrat legal în țară, așa cum intră orice om”.
(video) „I'm fuc**ng grateful”: Cine este Nikita, tânărul din Moldova care a urcat pe podium pentru Louis Vuitton, la Fashion week Paris # UNIMEDIA
Un tânăr din Republica Moldova a fost ales de unul dintre cele mai de lux branduri din lume, Louis Vuitton, pentru a-l reprezenta la săptămâna modei de la Paris - cel mai monden eveniment, care dictează trendurile pe piața modei și prezintă noile tendințe din viitoarele colecții. Faceți cunoștință cu istoria lui Nikita.
(video) Accident la Buiucani: O Skoda și un Ford s-au tamponat și au perturbat circulația în zonă # UNIMEDIA
Un accident s-a produs astăzi la o intersecție de le strada Belinski din sectorul Buiucani al capitalei. Potrivi imaginilor expediate redacției UNIMeDIA, circulația în zona a fost perturbată.
(video) Primarul de Sadîc, care s-a bătut recent cu o femeie, condamnat pentru huliganism pe un alt dosar: Ce amendă va achita # UNIMEDIA
Primarul satului Sadîc din raionul Cantemir, filmat în campania electorală cum se bate cu femeie chiar în incinta primăriei, a fost condamnat de prima instanță pentru huliganism, pe un alt dosar. Ar fi vorba despre o altă bătaie, anterioară, cu un consătean de-al său.
Nici ploaia nu i-a oprit: Ziua Națională a Vinului a început în PMAN. Era așteptată și Maia Sandu, dar a venit Igor Grosu # UNIMEDIA
Ceremonia oficială de deschidere a Zilei Naționale a Vinului 2025 a început. Ajunsă la cea de-a XXIV-a ediție, sărbătoarea celebrează tradițiile milenare ale vinificației și oferă oportunitatea de a descoperi aromele, cultura și oamenii care fac din Vinul Moldovei un simbol al excelenței și al identității naționale.
„ChatGPT m-a costat doar 15 euro”: Un fotbalist şi-a înlocuit agentul cu AI pentru a-şi negocia un transfer # UNIMEDIA
Demetri Mitchell, fost jucător al Manchester United, a negociat transferul său la un club londonez fără a plăti serviciile unui agent, scrie news.ro.
(video) Noi dezvăluiri de la Dinu Plîngău: PAS ne-a propus încă la locale ca Platforma DA să nu participe, în schimbul locurilor pe listă la CMC # UNIMEDIA
Dinu Plîngău, care a părăsit Platforma DA pentru a candida la funcția de deputat pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate, a dezvăluit că a avut propuneri similare și la alegerile locale din 2023. „Am refuzat atunci și avem haos în capitală. Ca să nu repetăm acele greșeli, am acceptat acum”, a explicat Plîngău la TV8.
(video) Moldova, pe harta luxului internațional: Ambalaje pentru Chanel și Dior, produse chiar la Chișinău # UNIMEDIA
Pe rafturile magazinelor din Paris, Milano sau New York găsim parfumuri și produse de lux ambalate în cutii realizate la Chișinău. Lux Packaging este compania care produce ambalaje premium pentru unele dintre cele mai mari branduri din lume: Chanel, Christian Dior, Acqua di Parma, Versace, Ferrari, Trussardi. Particularitatea companiei este că aproape 80% din procesul de producție este manual, ceea ce transformă fiecare cutie într-o piesă unică, realizată cu migală și precizie. „Brandurile pun accent pe calitate. Iar noi asta oferim: calitate”, subliniază fondatoarea companiei, Tatiana Friniuc.
Parlamentul bulgar i-a retras preşedintelui autoritatea de a numi şefii serviciilor de securitate # UNIMEDIA
Parlamentul Bulgariei a adoptat modificările la Legea privind Agenţia de Stat pentru Securitate Naţională (SANS) în prima şi a doua lectură. Conform amendamentelor, preşedintele Agenţiei de Stat pentru Securitate Naţională va fi ales de Parlament la propunerea guvernului, în loc să fie numit prin decret prezidenţial, potrivit BTA, citat de news.ro.
(video) „Nu e pentru că sunt norocoasă”: Marina Cârnaț a primit, la a 10-a externare, cadou un Mercedes: Total black, visul meu # UNIMEDIA
Marina Cârnaț a avut parte de o supriza deosebită, la externarea din maternitate, după ce a adus pe lume al 10-lea copil. Soțul ei, Teodor, i-a adus cadou la ușă un Mercedes nou, de culoare neagră. Marina, îmbrăcată și ea într-o rochie neagră fabuloasă, a postat imagini și poze cu noua sa mașină.
Armata israeliană a declarat sâmbătă că îşi continuă ofensiva în oraşul Gaza şi a avertizat locuitorii să nu se întoarcă în zonă, în ciuda apelului preşedintelui american Donald Trump de a înceta imediat bombardamentele Israelului, scrie news.ro.
TikTok rescrie regulile luxului: Cum influențează rețeaua deciziile de cumpărare ale noii generații # UNIMEDIA
Un nou raport TikTok, „Express to Impress”, dezvăluie rolul crucial pe care platforma îl joacă în conectarea brandurilor de lux cu generațiile mai tinere.
