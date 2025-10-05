Busuiocul – planta sfântă din bucătărie: ce poți trata cu el și de ce merită să-l ai mereu la îndemână
Unica.md, 5 octombrie 2025 23:20
Busuiocul (Ocimum basilicum), supranumit „planta sfântă”, nu este doar un simbol al purității și al protecției în tradiția populară, ci și o adevărată comoară pentru sănătate. Aroma sa inconfundabilă transformă ... Post-ul Busuiocul – planta sfântă din bucătărie: ce poți trata cu el și de ce merită să-l ai mereu la îndemână apare prima dată în Unica.md.
• • •
Alte ştiri de Unica.md
Acum 2 ore
23:30
Vladimir Plahotniuc, izolat la Penitenciarul nr. 13: fără contact cu foștii colegi și sub măsuri sporite de securitate # Unica.md
Fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, aflat în prezent la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău, nu are acces să se întâlnească cu alți foști colegi de partid, precum Vladimir ... Post-ul Vladimir Plahotniuc, izolat la Penitenciarul nr. 13: fără contact cu foștii colegi și sub măsuri sporite de securitate apare prima dată în Unica.md.
23:20
Busuiocul – planta sfântă din bucătărie: ce poți trata cu el și de ce merită să-l ai mereu la îndemână # Unica.md
Busuiocul (Ocimum basilicum), supranumit „planta sfântă”, nu este doar un simbol al purității și al protecției în tradiția populară, ci și o adevărată comoară pentru sănătate. Aroma sa inconfundabilă transformă ... Post-ul Busuiocul – planta sfântă din bucătărie: ce poți trata cu el și de ce merită să-l ai mereu la îndemână apare prima dată în Unica.md.
Acum 4 ore
22:10
Zelenski critică lipsa de reacție a Occidentului după un nou atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei # Unica.md
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat duminică lipsa de „răspunsuri reale” din partea Occidentului, după ce Rusia a lansat un nou atac masiv cu drone și rachete asupra Ucrainei, relatează ... Post-ul Zelenski critică lipsa de reacție a Occidentului după un nou atac masiv al Rusiei asupra Ucrainei apare prima dată în Unica.md.
22:00
Ciorba Rădăuțeană autentică: Rețeta pas cu pas, trucuri și secrete pentru o supă cremoasă și aromată # Unica.md
Ciorba rădăuțeană este una dintre cele mai iubite ciorbe românești, celebră pentru gustul său echilibrat, textura cremoasă și aroma inconfundabilă de smântână, ou și oțet. Originară din Bucovina, această supă ... Post-ul Ciorba Rădăuțeană autentică: Rețeta pas cu pas, trucuri și secrete pentru o supă cremoasă și aromată apare prima dată în Unica.md.
21:30
Aproximativ 250 de mii de oameni au manifestat la Amsterdam împotriva războiului din Gaza. „Marșul liniei roșii” – un semnal puternic pentru pace # Unica.md
Sâmbătă, aproximativ 250.000 de oameni au participat la un marș impresionant în centrul Amsterdamului, protestând împotriva războiului din Gaza și a asediului israelian, conform estimărilor organizatorilor și poliției locale. Participanții, ... Post-ul Aproximativ 250 de mii de oameni au manifestat la Amsterdam împotriva războiului din Gaza. „Marșul liniei roșii” – un semnal puternic pentru pace apare prima dată în Unica.md.
21:10
Alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, validate de CEC: PAS obține majoritatea mandatelor, raportul final ajunge la Curtea Constituțională # Unica.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) a declarat valabile alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 și a aprobat, pe 5 octombrie, Raportul cu privire la rezultatele scrutinului. Documentul, care conține 16 capitole ... Post-ul Alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, validate de CEC: PAS obține majoritatea mandatelor, raportul final ajunge la Curtea Constituțională apare prima dată în Unica.md.
Acum 12 ore
13:50
Cel mai scump hamburger din lume: o experiență de lux extrem în apropiere de Barcelona, la prețul de 9.440 de euro # Unica.md
Un hamburger de lux, evaluat la fabuloasa sumă de 9.440 de euro, poate fi savurat în localitatea Cabrera de Mar, situată în apropiere de Barcelona. Creatorul acestui preparat exclusivist este ... Post-ul Cel mai scump hamburger din lume: o experiență de lux extrem în apropiere de Barcelona, la prețul de 9.440 de euro apare prima dată în Unica.md.
Acum 24 ore
08:30
Fostul primar al Bucureștiului, condamnat la peste 10 ani de închisoare, reținut lângă aeroportul din Salonic, Grecia # Unica.md
Fostul primar al Bucureștiului, Sorin Oprescu, în vârstă de 73 de ani, a fost reținut vineri, 4 octombrie 2025, în apropierea aeroportului din Salonic, Grecia, anunță Poliția Capitalei și Ministerul ... Post-ul Fostul primar al Bucureștiului, condamnat la peste 10 ani de închisoare, reținut lângă aeroportul din Salonic, Grecia apare prima dată în Unica.md.
08:20
Sute de mii de oameni au protestat la Roma față de blocada Israelului asupra Gazei. Incidente violente la finalul marșului # Unica.md
Sute de mii de oameni au mărșăluit prin centrul Romei, duminică, în cea de-a patra zi consecutivă de proteste în Italia, după ce Israelul a interceptat o flotilă internațională care ... Post-ul Sute de mii de oameni au protestat la Roma față de blocada Israelului asupra Gazei. Incidente violente la finalul marșului apare prima dată în Unica.md.
08:10
Două atacuri armate în Franța: morți și răniți la Nisa și Grenoble, suspecții sunt căutați de poliție # Unica.md
Două incidente armate grave au avut loc vineri și duminică în sudul Franței, soldate cu cel puțin trei morți și șapte răniți, dintre care mai mulți în stare gravă, relatează ... Post-ul Două atacuri armate în Franța: morți și răniți la Nisa și Grenoble, suspecții sunt căutați de poliție apare prima dată în Unica.md.
08:00
Descoperă ce surprize ți-au pregătit astrele azi: Horoscopul complet pentru 5 octombrie 2025 # Unica.md
Astăzi, astrele te încurajează să privești cu încredere spre viitor și să profiți de oportunitățile care apar. Este o zi favorabilă pentru clarificări în relații, inițiative personale și echilibru interior. ... Post-ul Descoperă ce surprize ți-au pregătit astrele azi: Horoscopul complet pentru 5 octombrie 2025 apare prima dată în Unica.md.
Ieri
22:10
Proteste violente în Georgia după alegerile locale: ciocniri între manifestanți și forțele de ordine la Tbilisi # Unica.md
Sâmbătă, Georgia a fost scena unor proteste violente după alegerile locale pentru primari și consilii municipale, la care au participat 12 formațiuni politice. Cele mai mari forțe de opoziție, inclusiv ... Post-ul Proteste violente în Georgia după alegerile locale: ciocniri între manifestanți și forțele de ordine la Tbilisi apare prima dată în Unica.md.
22:00
Marina Cârnaț, mamă pentru a zecea oară: surpriză la externare – un Mercedes cadou de la soț # Unica.md
Marina Cârnaț a avut parte de o surpriză de proporții la externarea din maternitate, după ce a devenit mamă pentru a zecea oară. Soțul ei, Teodor Cârnaț, i-a dăruit un ... Post-ul Marina Cârnaț, mamă pentru a zecea oară: surpriză la externare – un Mercedes cadou de la soț apare prima dată în Unica.md.
20:30
Christa Gail Pike, în prezent în vârstă de 49 de ani, a devenit cunoscută în SUA după ce a fost condamnată la moarte pentru o crimă comisă în 1995, când ... Post-ul Prima femeie care ar putea fi executată în Tennessee, SUA, după peste un secol apare prima dată în Unica.md.
20:10
Alegeri locale tensionate în Georgia: opoziția cheamă la proteste, autoritățile promit represiune severă # Unica.md
Georgienii sunt chemați la urne sâmbătă pentru alegerile locale, într-un context politic extrem de tensionat. Liderii opoziției intenționează să mobilizeze populația pentru proteste, asumându-și riscul unui nou val de represiune ... Post-ul Alegeri locale tensionate în Georgia: opoziția cheamă la proteste, autoritățile promit represiune severă apare prima dată în Unica.md.
19:00
George Simion neagă acuzațiile privind apelurile la vot pentru PPDA în ziua alegerilor parlamentare # Unica.md
Președintele partidului Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), George Simion, interzis în Republica Moldova din motive de securitate națională, a negat că ar fi lansat vreun apel la vot pentru Partidul ... Post-ul George Simion neagă acuzațiile privind apelurile la vot pentru PPDA în ziua alegerilor parlamentare apare prima dată în Unica.md.
18:40
Constantin Țuțu: „Voiam să revin acasă împreună cu Plahotniuc”, deși aveau bilete spre Dubai # Unica.md
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a declarat sâmbătă, 4 octombrie, că atât el, cât și fostul lider al Partidului Democrat, Vladimir Plahotniuc, intenționau să revină în Republica Moldova în momentul ... Post-ul Constantin Țuțu: „Voiam să revin acasă împreună cu Plahotniuc”, deși aveau bilete spre Dubai apare prima dată în Unica.md.
15:40
Statuia lui Donald Trump și Jeffrey Epstein, readusă pe National Mall, Washington, după ce a fost îndepărtată de autorități # Unica.md
O statuie controversată care îl înfățișează pe fostul președinte american Donald Trump ținând de mână pe Jeffrey Epstein, condamnat pentru abuzuri sexuale, a fost reinstalată pe National Mall din Washington ... Post-ul Statuia lui Donald Trump și Jeffrey Epstein, readusă pe National Mall, Washington, după ce a fost îndepărtată de autorități apare prima dată în Unica.md.
15:30
Experimente culinare la un restaurant cu două stele Michelin din Danemarca: înghețată, mascarpone și cocktailuri cu… furnici # Unica.md
Un restaurant de top din Copenhaga, Alchemist, clasat pe locul 5 în lista celor mai bune 50 de restaurante din lume, a surprins lumea gastronomică prin introducerea unor preparate inedite: ... Post-ul Experimente culinare la un restaurant cu două stele Michelin din Danemarca: înghețată, mascarpone și cocktailuri cu… furnici apare prima dată în Unica.md.
15:20
Bilanțul dezastrului din București: peste 300 de intervenții ale ISU și 163 de mașini avariate # Unica.md
Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF), România, au intervenit în total la 351 de solicitări în timpul codului portocaliu de fenomene meteo extreme care a afectat capitala și ... Post-ul Bilanțul dezastrului din București: peste 300 de intervenții ale ISU și 163 de mașini avariate apare prima dată în Unica.md.
15:10
Atac cu drone rusești la o gară din regiunea Sumî, Ucraina: cel puțin 30 de răniți, inclusiv copii # Unica.md
O dublă lovitură cu drone rusești asupra unei gări din orașul Shostka, regiunea Sumî, a provocat cel puțin 30 de răniți, inclusiv 3 copii, potrivit președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, și ... Post-ul Atac cu drone rusești la o gară din regiunea Sumî, Ucraina: cel puțin 30 de răniți, inclusiv copii apare prima dată în Unica.md.
13:00
Blocul politic Alternativa condamnă transformarea Comisiei Electorale Centrale într-un organ autoritar de investigații # Unica.md
Blocul politic Alternativa a emis o declarație prin care condamnă transformarea Comisiei Electorale Centrale (CEC) „din autoritate de organizare a alegerilor libere și corecte într-un organ autoritar de investigații”, scrie ... Post-ul Blocul politic Alternativa condamnă transformarea Comisiei Electorale Centrale într-un organ autoritar de investigații apare prima dată în Unica.md.
13:00
Cei mai buni profesori, învățători și educatori ai anului 2025, premiați la concursul republican „Pedagogul Anului” # Unica.md
Astăzi, 4 octombrie, în cadrul unei ceremonii festive organizate cu ocazia Zilei Profesionale a Lucrătorilor din Învățământ, au fost premiați cei mai buni profesori, învățători și educatori ai anului 2025, ... Post-ul Cei mai buni profesori, învățători și educatori ai anului 2025, premiați la concursul republican „Pedagogul Anului” apare prima dată în Unica.md.
12:50
Accident grav la Ungheni: un bărbat a murit, iar doi pasageri au fost răniți după ce un BMW a lovit frontal un camion # Unica.md
Noaptea trecută, în jurul orei 23:30, polițiștii au fost alertați cu privire la un accident rutier grav produs în Ungheni. Potrivit primelor cercetări, un bărbat de 40 de ani, aflat ... Post-ul Accident grav la Ungheni: un bărbat a murit, iar doi pasageri au fost răniți după ce un BMW a lovit frontal un camion apare prima dată în Unica.md.
12:40
Un tânăr alpinist a căzut în gol de la 700 de metri, în timp ce escalada un traseu periculos din SUA. Momentul șocant a fost transmis în direct pe TikTok # Unica.md
Balin Miller, în vârstă de 23 de ani, a fost filmat în direct pe TikTok în timp ce urca și ulterior cădea de pe monolitul El Capitan, SUA, miercuri, scrie ... Post-ul Un tânăr alpinist a căzut în gol de la 700 de metri, în timp ce escalada un traseu periculos din SUA. Momentul șocant a fost transmis în direct pe TikTok apare prima dată în Unica.md.
12:30
Președintele Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, spune că scopul său pentru 2026 este să „supraviețuiască” într-un an marcat de tensiuni politice crescânde # Unica.md
Donald Trump a declarat într-un interviu recent acordat postului One America News Network că principalul său obiectiv pentru anul 2026 este să treacă cu bine peste această perioadă dificilă. „Da, ... Post-ul Președintele Donald Trump, în vârstă de 79 de ani, spune că scopul său pentru 2026 este să „supraviețuiască” într-un an marcat de tensiuni politice crescânde apare prima dată în Unica.md.
12:20
Austria amenință că va bloca noul pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei dacă nu sunt deblocate anumite active rusești # Unica.md
Austria a informat Uniunea Europeană că nu va susține cel mai recent pachet de sancțiuni împotriva Rusiei dacă blocul comunitar nu deblochează anumite active rusești, esențiale pentru compensarea băncii austriece ... Post-ul Austria amenință că va bloca noul pachet de sancțiuni UE împotriva Rusiei dacă nu sunt deblocate anumite active rusești apare prima dată în Unica.md.
12:10
ANSA avertizează: Un produs alimentar a fost rechemat de pe piață. Ce au descoperit specialiștii # Unica.md
ANSA a anunțat rechemarea de pe piață a unui lot de hinkali, la solicitarea operatorului din domeniul alimentar. Decizia a fost luată după ce în produs a fost depistată bacteria ... Post-ul ANSA avertizează: Un produs alimentar a fost rechemat de pe piață. Ce au descoperit specialiștii apare prima dată în Unica.md.
12:10
Maternitatea implică o mulțime de responsabilități și griji. Dar pe lângă acestea, te face să trăiești și toată gama de emoții pozitive. Ca să te bucuri din plin de această ... Post-ul Cum te ajută un cărucior 3 în 1 în primii ani ai copilului/P apare prima dată în Unica.md.
12:00
Denis Roabeș (The Motans) a devenit tată pentru a doua oară: „Sunt de două ori mai fericit!” # Unica.md
Denis Roabeș, cunoscut publicului sub numele de scenă The Motans, a anunțat în direct la emisiunea WTFun de la PROFM că a devenit tată pentru a doua oară. Vizibil emoționat, ... Post-ul Denis Roabeș (The Motans) a devenit tată pentru a doua oară: „Sunt de două ori mai fericit!” apare prima dată în Unica.md.
11:50
Partidul proeuropean Acțiune și Solidaritate (PAS), condus de Maia Sandu, a obținut o victorie la alegerile parlamentare din Moldova, însă valul de dezinformare susținută de Rusia, apărut pe rețelele sociale ... Post-ul Acuzații false despre planul Franței de a trimite deșeurile toxice în Moldova apare prima dată în Unica.md.
09:10
Aeroportul din München, închis pentru a doua noapte consecutiv din cauza unei noi alerte cu drone # Unica.md
Aeroportul din München, al doilea cel mai aglomerat din Germania, a fost închis vineri pentru a doua noapte la rând, în urma unei noi alerte cu drone. Incidentul a determinat ... Post-ul Aeroportul din München, închis pentru a doua noapte consecutiv din cauza unei noi alerte cu drone apare prima dată în Unica.md.
09:00
Sean „Diddy” Combs, condamnat la patru ani și două luni de închisoare pentru transport de persoane în scopul prostituției # Unica.md
Sean „Diddy” Combs, celebrul mogul muzical american, în vârstă de 55 de ani, a fost condamnat la patru ani și două luni de închisoare, după ce a fost găsit vinovat ... Post-ul Sean „Diddy” Combs, condamnat la patru ani și două luni de închisoare pentru transport de persoane în scopul prostituției apare prima dată în Unica.md.
08:50
Horoscopul Zilei – 4 octombrie 2025: Descoperă energia și inspirația care te vor ghida azi # Unica.md
Astăzi, astrele te încurajează să îți asculți intuiția și să îți urmezi inima în toate deciziile importante. Este o zi favorabilă pentru a clarifica relațiile și pentru a-ți consolida poziția ... Post-ul Horoscopul Zilei – 4 octombrie 2025: Descoperă energia și inspirația care te vor ghida azi apare prima dată în Unica.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:20
Ion Ceban, unul dintre liderii Blocului Alternativa și primarul municipiului Chișinău, a venit cu o reacție după ce au fost anunțate mai multe demisii în cadrul Primăriei. Într-un video postat ... Post-ul Ion Ceban, primarul Capitalei, reacționează după mai multe demisii la Primăria Chișinău apare prima dată în Unica.md.
20:20
Ziua Națională a Vinului a adus în Republica Moldova un număr record de turiști străini, iar hotelurile din Chișinău sunt aproape pline, unele chiar până la refuz. Reprezentanții unităților de ... Post-ul Ziua Națională a Vinului atrage un val impresionant de turiști străini în Chișinău apare prima dată în Unica.md.
20:10
Fosta candidată independentă la funcția de deputat, Olesea Stamate, a reacționat la decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a transmite Curții Constituționale (CC) constatările privind Partidul Democrația Acasă (PPDA), în ... Post-ul Olesea Stamate cere o abordare uniformă a CEC și Curții Constituționale în cazul PPDA apare prima dată în Unica.md.
20:10
Vasile Costiuc, liderul PPDA: „Ar fi o mare prostie să fie anulată înregistrarea noastră” # Unica.md
Imediat după decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) de a transmite Curții Constituționale (CC) constatările privind Partidul „Democrația Acasă” (PPDA), liderul formațiunii, Vasile Costiuc, a făcut declarații presei și a transmis ... Post-ul Vasile Costiuc, liderul PPDA: „Ar fi o mare prostie să fie anulată înregistrarea noastră” apare prima dată în Unica.md.
20:00
Ion Creangă, șef suspendat al Direcției juridice a Parlamentului, și-a spus ultimul cuvânt în dosarul de trădare de patrie # Unica.md
După mai multe amânări cauzate de starea sa de sănătate precară, Ion Creangă, șeful suspendat al Direcției juridice a Parlamentului și bănuit de „trădare de patrie în interesul Rusiei”, a ... Post-ul Ion Creangă, șef suspendat al Direcției juridice a Parlamentului, și-a spus ultimul cuvânt în dosarul de trădare de patrie apare prima dată în Unica.md.
19:50
Poliția Națională pecizează: Constantin Țuțu, reținut pentru traversare ilegală a frontierei și trafic de influență # Unica.md
Poliția Națională a venit cu precizări privind reținerea fostului deputat Constantin Țuțu, aflat în căutare și vizat într-o cauză penală pentru traversarea ilegală a frontierei de stat. Potrivit autorităților, în ... Post-ul Poliția Națională pecizează: Constantin Țuțu, reținut pentru traversare ilegală a frontierei și trafic de influență apare prima dată în Unica.md.
10:00
Drone ucrainene au atacat orașul Berezniki din regiunea Perm, unde se află una dintre cele mai mari fabrici din industria chimică a Rusiei – uzina „Azot”, a anunțat guvernatorul regiunii, ... Post-ul Drone ucrainene au atacat una dintre cele mai mari fabrici de exploziv din Rusia apare prima dată în Unica.md.
10:00
Putin: Livrarea rachetelor americane Tomahawk Ucrainei ar duce la o nouă etapă de escaladare în relațiile Rusia-SUA # Unica.md
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a declarat că transferul către Ucraina a rachetelor americane de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune ar marca „un nou nivel calitativ” al escaladării ... Post-ul Putin: Livrarea rachetelor americane Tomahawk Ucrainei ar duce la o nouă etapă de escaladare în relațiile Rusia-SUA apare prima dată în Unica.md.
09:50
Mesajul Nataliei Ixari, după plecarea de la Primărie: „Orice început frumos are un sfârșit. Orice ușă închisă este pentru a se deschide o altă ușă” # Unica.md
După ce primarul capitalei, Ion Ceban, a anunțat schimbări în structura administrativă a Primăriei Chișinău, Natalia Ixari, fosta purtătoare de cuvânt a edilului, a transmis un mesaj public pe Facebook, ... Post-ul Mesajul Nataliei Ixari, după plecarea de la Primărie: „Orice început frumos are un sfârșit. Orice ușă închisă este pentru a se deschide o altă ușă” apare prima dată în Unica.md.
09:30
Mandatele de deputat ale Partidului Democrația Acasă, sub semnul întrebării din cauza acuzațiilor de promovare frauduloasă pe TikTok # Unica.md
Cele șase mandate de deputat obținute de Partidul Democrația Acasă (PPDA) ar putea fi puse sub semnul întrebării, după ce Inspectoratul Național de Investigații (INI) a depus o sesizare la ... Post-ul Mandatele de deputat ale Partidului Democrația Acasă, sub semnul întrebării din cauza acuzațiilor de promovare frauduloasă pe TikTok apare prima dată în Unica.md.
08:00
Operațiunile de zbor pe aeroportul din München au fost suspendate joi seara, după ce mai multe drone au fost observate în spațiul aerian. Incidentul a dus la anularea a 17 ... Post-ul Zboruri anulate și mii de pasageri blocați pe aeroportul din München din cauza dronelor apare prima dată în Unica.md.
07:50
Horoscopul Zilei – 3 octombrie 2025: Energie nouă, claritate și inspirație pentru fiecare zodie # Unica.md
Astăzi, astrele aduc un val de energie proaspătă și ne îndeamnă să privim cu optimism spre viitor. Este o zi potrivită pentru inițiative personale, clarificări în relații și decizii inspirate. ... Post-ul Horoscopul Zilei – 3 octombrie 2025: Energie nouă, claritate și inspirație pentru fiecare zodie apare prima dată în Unica.md.
2 octombrie 2025
23:50
Între Moscova și Cecenia a izbucnit un scandal de proporții după ce autoritățile ruse au criticat politica liderului cecen Ramzan Kadîrov, ceea ce a provocat un răspuns extrem de dur ... Post-ul Scandal între Kadîrov și Moscova: amintirile războiului cecen revin în prim-plan apare prima dată în Unica.md.
23:30
Doliu în sportul moldovenesc: Vasile Triboi, Antrenor Emerit și profesor universitar, s-a stins din viață # Unica.md
Lumea sportului din Republica Moldova este în doliu după trecerea la cele veșnice a lui Vasile Triboi, Antrenor Emerit al Republicii Moldova, doctor în științe pedagogice și profesor universitar. Sursa ... Post-ul Doliu în sportul moldovenesc: Vasile Triboi, Antrenor Emerit și profesor universitar, s-a stins din viață apare prima dată în Unica.md.
23:20
Vladimir Putin acuză țările europene că „interzic” opoziția politică, cu referire directă la România. Reacție rapidă de la București # Unica.md
Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat joi, în cadrul sesiunii plenare a Clubului Valdai, că unele țări încearcă să „interzică” oponenții politici care inspiră tot mai multă încredere cetățenilor, însă ... Post-ul Vladimir Putin acuză țările europene că „interzic” opoziția politică, cu referire directă la România. Reacție rapidă de la București apare prima dată în Unica.md.
23:10
Donald Tusk a declarat la întâlnirea liderilor europeni: ”Este război – un nou tip de război, foarte complex, dar este război” # Unica.md
Premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat la întâlnirea liderilor europeni la Copenhaga că incidentele care au loc aproape zilnic în regiunea Mării Baltice reprezintă un nou tip de război hibrid. ... Post-ul Donald Tusk a declarat la întâlnirea liderilor europeni: ”Este război – un nou tip de război, foarte complex, dar este război” apare prima dată în Unica.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.