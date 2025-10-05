Livrarea de rachete Tomahawk Ucrainei de către SUA: Putin avertizează asupra riscurilor escaladării și deteriorării relațiilor ruso-americane
5 octombrie 2025
O decizie potențială a Statelor Unite de a livra rachete Tomahawk Ucrainei ar putea pune în pericol tendința pozitivă din relațiile dintre Rusia și...
UE impune restricții stricte asupra utilizării spumelor de stingere cu "chimicale eterne" pentru protejarea mediului # Ziarul National
Comisia Europeană a anunțat vineri impunerea unor restricții asupra utilizării substanțelor cunoscute sub numele de PFAS sau "chimicale eterne"...
Concedieri masive la orizont dacă negocierile privind shutdown-ul eșuează: avertismentul Casei Albe! # Ziarul National
Administrația Trump se pregătește să inițieze concedieri masive ale angajaților federali, în cazul în care președintele Donald Trump va decide că n...
Livrarea de rachete Tomahawk Ucrainei de către SUA: Putin avertizează asupra riscurilor escaladării și deteriorării relațiilor ruso-americane # Ziarul National
O decizie potențială a Statelor Unite de a livra rachete Tomahawk Ucrainei ar putea pune în pericol tendința pozitivă din relațiile dintre Rusia și...
Vremea în Republica Moldova pentru săptămâna următoare va începe cu ploi frecvente și vânturi moderate, dar se va îmbunătăți treptat spre sfârșitul...
Republica Moldova: Alegerile parlamentare din 28 septembrie, validate de CEC; Distribuția mandatelor în noul Legislativ # Ziarul National
Comisia Electorală Centrală (CEC) din Republica Moldova a anunțat că, duminică, rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie sunt consider...
CEC întărește sancțiunile: Partidul lui Vasile Costiuc rămâne fără alocații până în 2027 # Ziarul National
Partidul Democrația Acasă nu va primi alocații de la stat până în noiembrie 2027. Comisia Electorală Centrală a hotărât retragerea subvențiilor pen...
Vicepreședintele Parlamentului European propune începerea negocierilor de aderare cu Republica Moldova, susținut de 55 de eurodeputați # Ziarul National
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a lansat recent o petiție prin care solicită inițierea negocierilor de aderare cu Republi...
Hamas pregătește negocieri cruciale pentru schimbul de prizonieri și oprirea conflictului din Gaza # Ziarul National
Un lider de rang înalt al Hamas a declarat duminică că organizația islamistă palestiniană dorește să încheie un acord pentru a pune capăt războiulu...
Satul Nimoreni din raionul Ialoveni a fost animat recent de un eveniment plin de energie și entuziasm – #BeActive Village, organizat în cadrul Săpt...
Israel anunță evacuarea masivă a orașului Gaza: 900.000 de locuitori au părăsit zona # Ziarul National
Ministrul israelian al Apărării, Israel Katz, a declarat duminică faptul că în jur de 900.000 de locuitori au evacuat orașul Gaza, loc unde armata ...
Tragedie în Ucraina: Atacurile rusești curmă vieți, iar Polonia își mobilizează forțele aeriene și terestre # Ziarul National
Cinci persoane și-au pierdut viața duminică în urma atacurilor rusești asupra regiunilor ucrainene Zaporojie, situată în sud, și Lviv, aflată în ve...
Vinul Moldovei: O emblemă națională sărbătorită de Ziua Vinului 2025, afirmă Igor Grosu # Ziarul National
Povestea de succes a vinului moldovenesc nu este întâmplătoare. Aceasta reprezintă o dovadă clară că tradiția, munca și pasiunea pot transforma un ...
Atac rusesc la Zaporijjie: O persoană ucisă și nouă rănite, Polonia își întărește apărarea aeriană # Ziarul National
Autoritățile ucrainene au anunțat moartea unei persoane în urma unui atac al Rusiei la Zaporijjie. Între timp, Polonia a mobilizat avioane și siste...
Trump și Israelul intensifică eforturile pentru pace: Negocieri cruciale la Cairo privind eliberarea ostaticilor și încetarea conflictului din Gaza. # Ziarul National
Negociatorii israelieni și ai Hamas sunt așteptați duminică la Cairo pentru discuții indirecte care vizează încetarea conflictului din Gaza și elib...
♈️ Berbec O întâlnire neașteptată poate aduce o oportunitate interesantă. Este momentul să îți asculți intuiția și să îți urmezi inima. Creativit...
Cooperare pe ascuns: China ajută Rusia cu informații precise pentru atacuri în Ucraina, avertizează serviciile secrete ucrainene # Ziarul National
China furnizează informații valoroase Rusiei pentru a ajuta Moscova să inițieze atacuri mai precise cu rachete în Ucraina, a afirmat un oficial de ...
Metoda de aur prin care să îl îndepărtezi pe copilul tău de telefon. Ce spun experții # Ziarul National
Tot mai mulți părinți caută soluții pentru a limita timpul petrecut de copii în fața ecranelor, pe fondul îngrijorărilor legate de efectele asup...
Netanyahu își exprimă speranța în eliberarea rapidă a ostaticilor din Gaza în urma negocierilor cu Hamas în Egipt # Ziarul National
Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a exprimat speranța că eliberarea tuturor ostaticilor din Gaza va fi anunțată „în zilele următoare”, în...
Pregătiți-vă pentru o schimbare plăcută a vremii în Republica Moldova pe 5 octombrie 2025. După o zi ploioasă, norii își fac loc lăsând loc soarelu...
Maia Sandu sprijină protestatarii din Georgia în lupta pentru democrație și viitorul european # Ziarul National
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj legat de protestele din Georgia. Șefa statului a afirmat că va susține democraț...
Pep Guardiola denunță genocidul din Gaza și sprijină o manifestație propalestiniană la Barcelona # Ziarul National
O manifestație de susținere a Palestinei este programată sâmbătă pe străzile Barcelonei, în timp ce negocierile asupra planului de pace propus de D...
Maia Sandu onorează excelența în educație la Gala „Pedagogul Anului 2025” și subliniază rolul școlarilor în viitorul european al Moldovei # Ziarul National
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a luat parte la Gala Laureaților concursului republican „Pedagogul Anului 2025”, unde a felicitat profes...
Ministerul Educației celebrează excelența: laureații concursului „Pedagogul anului 2025” recompensați pentru dedicație și profesionalism # Ziarul National
Câștigătorii concursului național „Pedagogul anului 2025” au fost recompensați în cadrul unei ceremonii festive organizate de Ministerul Educației ...
Pep Guardiola și Athletic Bilbao sprijină manifestațiile pro Palestina: „Asistăm la un conflict de proporții în Gaza” # Ziarul National
O manifestație de susținere a Palestinei va avea loc sâmbătă pe străzile Barcelonei, în timp ce negocierile referitoare la planul de pace propus de...
Atac cu drone rusești în regiunea Sumî: 30 de răniți, armata ucraineană contraatacă o rafinărie din Leningrad # Ziarul National
Volodimir Zelenski a denunțat un „atac cu drone rusești” asupra gării din Șostka, aflată în nordul Ucrainei, sâmbătă, într-o postare pe X. Președin...
Israelul își menține ofensiva în Gaza în ciuda apelului lui Trump pentru încetarea bombardamentelor # Ziarul National
Armata israeliană a anunțat sâmbătă că își continuă ofensiva în orașul Gaza și a avertizat locuitorii să nu revină în zonă. Aceasta, în ciuda apelu...
Bombardamente israeliene continuă în Gaza în ciuda apelului lui Trump pentru încetarea atacurilor # Ziarul National
Apărarea civilă locală a anunțat zeci de atacuri aeriene și tiruri de artilerie israeliene în orașul Gaza sâmbătă, în ciuda solicitării lui Donal...
ANALIZĂ // De ce Ucraina a CÂȘTIGAT războiul. Memoria invaziei ruse, a atrocităților și a sacrificiilor ucrainene va hrăni patriotismul ucrainean pentru generații # Ziarul National
Profesorul israelian Yuval Noah Harari, cunoscut pentru analiza lucidă a lumii moderne, a publicat recent un editorial în Financial Times cu un ...
Un nou „scut” împotriva insuficienței cardiace: Proteina GADD45A ar putea proteja inima pacienților cu diabet de tip 2 în condiții de stres cronic # Ziarul National
Cercetătorii au descoperit o proteină cu un rol protector esențial care poate preveni deteriorarea treptată a inimii sub stres cronic, deschizând n...
♈️ BerbecEnergiile se aliniază în favoarea ta, îți îmbunătățesc concentrareă și capacitatea de a finaliza proiecte importante. Este momentul perfe...
Trump solicită Israelului încetarea bombardamentelor în Gaza, susținând că Hamas este pregătit pentru pace durabilă # Ziarul National
Președintele american a solicitat Israelului, vineri seara, să înceteze bombardamentele în Gaza, susținând că, după ce a citit comunicatul Hamas, c...
Antoni Lallican, un fotoreporter francez, și-a pierdut viața vineri în Ucraina, conform informațiilor obținute de Le Figaro din surse de încredere....
Merz și Macron trag un semnal de alarmă: Democrațiile europene, amenințate de noile alianțe autocratice! # Ziarul National
Cancelarul german Friedrich Merz a avertizat vineri că Europa trebuie să devină mai puternică pentru a se apăra împotriva unei "axe" de ţări autocr...
Urgie naturală în Bulgaria: Inundații dezastruoase la Elenite și ninsori paralizante în nord-vestul țării. Trei vieți pierdute, inclusiv un polițist de frontieră, în urma intemperiilor. # Ziarul National
Cel puțin trei persoane și-au pierdut viața în urma inundațiilor severe din stațiunea bulgară Elenite, a anunțat ministrul de interne Daniel Mitov,...
În data de 4 octombrie 2025, Republica Moldova va experimenta o ușoară încălzire în majoritatea regiunilor, cu temperaturi medii care se așteaptă s...
Pe 04.10.2025, între orele 00 și 17, este emis un Cod Galben de ploi puternice. Sunt așteptate cantități de apă de 15-30 l/m², afectând mai multe z...
Curtea Constituțională decide soarta mandatelor „Democrația Acasă”: implicarea lui George Simion, factor cheie în invalidarea voturilor? # Ziarul National
Comisia Electorală Centrală din Republica Moldova a analizat recent două sesizări importante care vizează Partidul „Democrația Acasă” și liderul ac...
Sportivii cu dizabilități demonstrează spiritul de incluziune la Săptămâna Europeană a Sportului 2025 în Republica Moldova # Ziarul National
În cadrul Săptămânii Europene a Sportului 2025, lecțiile metodice au avut loc în format mixt, iar sportivii cu dizabilități au participat activ. Pr...
Rusia intensifică atacurile asupra gazoductelor din Ucraina: 35 de rachete și 60 de drone au fost lansate în cursul nopții # Ziarul National
Rusia a desfășurat pe timp de noapte „cel mai mare atac” asupra instalațiilor de producție de gaz din Ucraina de la începutul invaziei sale în 2022...
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” sărbătorește 85 de ani de excelență în educație: mesajul ministrului Dan Perciun # Ziarul National
Cea mai longevivă instituție de învățământ superior din țară, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”, marchează astăzi 85 de ani de la înfi...
ULTIMA ORĂ // Soarta celor ȘASE mandate ale Partidului „Democrația Acasă” va fi DECISĂ de Curtea Constituțională. Formațiunea lui Vasile Costic va fi lipsită de finanțare de la bugetul de stat timp de 12 luni # Ziarul National
Comisia Electorală Centrală (CEC) solicită anularea celor șase mandate de deputat obținute de Partidul „Democrația Acasă” la alagerile parlam...
VIDEO // Marele cineast Alexandru Tatos, OMAGIAT printr-o retrospectivă la ZFR Chişinău # Ziarul National
Marele cineast Alexandru Tatos va fi omagiat printr-o retrospectivă de trei filme la Zilele Filmului Românesc la Chişinău. Toate cele trei peli...
MAIA evaluează progresele Planului de acțiuni pentru îmbunătățirea agriculturii și resurselor de apă în Republica Moldova pentru perioada 2024-2025 # Ziarul National
Un grup de lucru condus de secretarul de stat al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA), Vasile Șarban, a efectuat o vizită p...
Maia Sandu evaluează progresele Planului de acțiuni pentru îmbunătățirea agriculturii și resurselor de apă în Republica Moldova pentru perioada 2024-2025 # Ziarul National
3 octombrie 2025, Chișinău - Un grup de lucru condus de secretarul de stat Vasile Șarban a efectuat o vizită pe teren pentru a evalua implementarea...
Deputat din Găgăuzia solicită schimbări majore pentru relansarea dialogului cu Chișinăul # Ziarul National
Deputatul Adunării Populare a Găgăuziei, Alexandr Tarnavschi, a subliniat că rezultatele divergente ale alegerilor parlamentare din Republica Moldo...
MAE îi dă replică TĂIOASĂ lui Putin, după ce a criticat procesele electorale din țările europene: „Ştim că sunt cozi interminabile la benzină în Rusia... Moscova a încercat să influențeze alegeri în România, așa cum a încercat și în R. Moldova” # Ziarul National
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la București i-a răspuns lui Vladimir Putin, după ce președintele rus a criticat, joi, la Forumul Econom...
Digitalizarea serviciilor pentru afaceri continuă: 70% din interacțiunile cu statul sunt acum online! # Ziarul National
Prin eforturile susținute ale Agenției de Guvernare Electronică (AGE), sub coordonarea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) ș...
Kövesi trage un semnal de alarmă: Corupția cu fonduri UE, o amenințare globală, cu fondurile de reziliență în vizorul crimei organizate # Ziarul National
Fondurile agricole ale UE și alte subvenții contribuie la corupție în întreaga Uniune Europeană, a avertizat joi Laura Codruța Kövesi, procurorul-ș...
Cehia la răscruce: Alegeri legislative tensionate cu promisiuni de schimbare economică și mai puțin sprijin pentru Ucraina # Ziarul National
Alegătorii din Republica Cehă vor merge la vot vineri și sâmbătă, într-un scrutin parlamentar considerat crucial. Acesta ar putea provoca tensiuni ...
Igor Grosu preferă să rămână în Parlament și susține continuitatea lui Dorin Recean ca prim-ministru # Ziarul National
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, afirmă că nu sunt motive pentru înlocuirea lui Dorin Recean din funcția de prim-ministru și...
