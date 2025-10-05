Zeci de admiratori la lansarea cărții „Fata de dincolo de ceață”, semnată de Aurelian Silvestru

10:40

Partidul de opoziție ANO, populist de dreapta și eurosceptic, condus de fostul prim-ministru și miliardar Andrej Babiš, a obținut 35,4% din voturi la alegerile parlamentare. Prin acest rezultat, este considerat câștigătorul clar al scrutinului din Cehia, potrivit datelor oficiale furnizate de Oficiul de Statistică CSU, după numărarea voturilor din aproape toate circumscripțiile. După patru ani în opoziție și după înfrângerea la alegerile prezidențiale din 2023, omul de afaceri în vârstă de 71 de ani reușește să revină în prim-planul politicii, relatează DW.