Resturi de dronă, descoperite lângă Varșovia, după atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei din noaptea trecută

ProTV.md, 5 octombrie 2025 21:30

Resturi de dronă, descoperite lângă Varșovia, după atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei din noaptea trecută

Acum 15 minute
22:50
Germania bănuiește că „Rusia se află în spatele incursiunilor dronelor”, spune Friedrich Merz
Acum o oră
22:30
CEC a declarat valabile alegerile parlamentare și a confirmat distribuirea mandatelor de deputat. Raportul urmează să fie transmis Curții Constituționale - VIDEO
Acum 2 ore
21:50
Trump amenință că Hamas va fi „distrus complet” dacă refuză să cedeze puterea în Gaza. Ce spune liderul SUA despre negocierile de pace
21:30
Resturi de dronă, descoperite lângă Varșovia, după atacul masiv al Rusiei asupra Ucrainei din noaptea trecută
Acum 4 ore
21:00
McLaren este campioană mondială la constructori în Formula 1, după o nouă cursă de senzație a celor doi piloți, Lando Norris și Oscar Piastri - VIDEO
20:50
Din podgoriile Moldovei spre mesele lumii: Cum a devenit vinul moldovenesc o punte între economie, turism și imaginea țării pe plan internațional - VIDEO
20:40
Liverpool a pierdut fotoliul de lider din Anglia, după un eșec dramatic în deplasare cu Chelsea - VIDEO
20:40
Bayern Munchen a intrat în istoria fotbalului, bavarezii devenind prima echipă din Top 5 campionate din Europa - VIDEO
20:40
Amanda Anisimova a cucerit astăzi marele trofeu al Mastersului de la Beijing, după o prestație solidă în ultimul act al competiției - VIDEO
20:40
Naționala Africii de Sud a câștigat pentru al doilea an consecutiv turneul Rugby Championship - VIDEO
20:40
Debutantul Fermin Aldeguer a câștigat Marele Premiu al Indoneziei la motociclism viteză - VIDEO
20:30
Fotbaliști de la Milsami Under 16 și Sheriff Under 19 s-au remarcat cu execuții specatculoase de la centrul terenului - VIDEO
20:30
Alegeri locale marcate de haos în Georgia: Zeci de mii de protestatari au luat cu asalt străzile din Tbilisi, iar forțele de ordine au intervenit în forță - VIDEO
20:20
Atac masiv al rușilor în Ucraina: 5 morți şi 14 răniţi la Zaporojie și Liov. Polonia e în alertă - VIDEO
20:20
Vârsta e doar un număr: La Bălți, bunicii au lăsat grijile deoparte și s-au prins în horă la un festival dedicat lor - VIDEO
20:20
Atacantul naționalei Moldovei, Virgiliu Postolachi, a reușit primul gol pentru ”U” Cluj, dar noua sa echipă a pierdut în campionatul României - VIDEO
20:10
Chișinăul a vibrat pe ritmuri autentice: Mii de oameni au sărbătorit Ziua Națională a Vinului cu hore, vin și un concert de neuitat în inima capitalei - VIDEO
20:00
Clase cu 40 de elevi și profesori epuizați: Supraaglomerarea din școlile din Chișinău pune în pericol calitatea educației. Ce spun autoritățile - VIDEO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 05.10.2025
19:50
Vinul de casă, ridicat la rang de artă: „Polobocul de Aur” i-a răsplătit pe cei mai iscusiți vinificatori moldoveni, la Ziua Națională a Vinului - VIDEO
Acum 6 ore
18:00
Partidul populist Ano din Cehia câștigă alegerile parlamentare, amenințând viitorul ajutor acordat Ucrainei - VIDEO
17:50
Ultima oră. CEC a declarat valabile alegerile parlamentare și a confirmat distribuirea mandatelor de deputat. Raportul urmează să fie transmis Curții Constituționale
17:40
Ultima oră. Comisia Electorală Centrală declara valabile rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie
Acum 8 ore
16:00
Cinci morți după inundațiile devastatoare din Bulgaria. Case, drumuri și mașini distruse de viituri pe litoralul bulgăresc - VIDEO
16:00
Zboruri anulate, copaci doborâți și pene de curent în mai multe țări din Europa, după o puternică furtună
Acum 12 ore
15:00
Fostul adjunct al SIS, Alexandru Balan, acuzat că a transmis informații secrete KGB-ului belarus, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile
14:50
55 de eurodeputați din 19 țări cer deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova: „UE trebuie să acționeze acum”
14:30
Cu 15.000 de angajați concediați și fonduri incerte, NASA se concentrează pe o singură misiune — întoarcerea pe Lună
14:30
55 de eurodeputați cer deschiderea negocierilor de aderare cu Republica Moldova: „UE trebuie să acționeze acum”
14:20
Putin amenință cu ruperea relațiilor cu Washingtonul dacă SUA trimit Ucrainei rachete Tomahawk
14:20
Autoritățile din Lituania au descoperit ce era în baloanele suspecte care au dus la închiderea aeroportului din Vilnius
14:10
Răfuială publică pentru putere între cele mai influente agenții din Ucraina. Moscova e singura care câștigă de pe urma rivalității
13:20
Premierul Georgiei acuză protestatarii că au încercat să răstoarne guvernul și critică Uniunea Europeană pentru amestec
13:10
LIVE TEXT. Atac masiv al rușilor în Ucraina: 5 morți şi 14 răniţi la Zaporojie și Liov. Polonia e în alertă
13:10
Primarul din Sadîc, surprins anterior lovind o femeie, a fost amendat cu 50.000 de lei pentru huliganism într-un dosar mai vechi
13:10
Peste 400 de oameni arestați la un miting pro-Palestina, în Londra. Keir Starmer: Protestatarii să respecte durerea evreilor britanici
13:00
Atac masiv al rușilor în Ucraina: 5 morți şi 14 răniţi la Zaporojie și Liov. Polonia e în alertă
13:00
Mai mulți tineri pedagogi, investiții record și sprijin sporit pentru profesori: Republica Moldova marchează Ziua Profesională a Lucrătorilor din Învățământ
12:40
Zi importantă în procesul electoral: CEC centralizează datele finale și pregătește dosarul alegerilor pentru verdictul Curții Constituționale / DOC
12:30
Partidul populist Ano din Cehia câștigă alegerile parlamentare, amenințând viitorul ajutor acordat Ucrainei
12:30
Fostul primar al Bucureștiului, condamnat la 10 ani de închisoare pentru corupție, a fost reținut lângă un aeroport din Grecia
12:20
Chișinăul continuă să sărbătorească vinul moldovenesc: a doua zi de festival aduce tradiții, muzică și bucurie în centrul capitalei
12:00
Ucraina, sub atac: Cinci persoane au murit, iar alte 10 au fost rănite
11:30
O comoară spaniolă care valoarează 1 milion de dolari, scufundată în 1715 în urma unui uragan, a fost găsită lângă Florida
11:20
Moldova face un pas decisiv spre piața unică europeană: A fost semnat un parteneriat strategic cu Suedia
11:20
Bitcoin atinge un nou record: peste 125.000 de dolari, în urma shutdown-ului SUA
11:10
Zaporojie, sub atac: Peste 73.000 de oameni fără curent, un mort și nouă răniți
11:10
Trump trimite 300 de membri ai Gărzii Naționale la Chicago, după ce a blocat fonduri pentru oraș
11:00
Accident grav în capitală. Două persoane ar fi ajuns la spital, după ce șoferul ar fi pierdut controlul asupra volanului și s-a lovit într-un pilon - VIDEO
10:30
Hamburgerul de lux de peste 9.000 de euro: clienții semnează un acord de confidențialitate și sunt selectați după o serie de întrebări
