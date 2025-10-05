Turiști din toată lumea au descoperit farmecul vinăriilor din R. Moldova
TVR Moldova, 5 octombrie 2025 20:40
Vinul moldovenesc a fost în centrul atenţiei şi astăzi, în a doua zi a sărbătorii naţionale care îi este dedicată. Turiştii aflaţi în Republica Moldova au mers la cramele din ţară unde au descoperit tradiţiile vitivinicole locale, au participat la degustări şi s-au bucurat de muzică bună şi mâncăruri alese. Astfel, vinul își confirmă tot mai mult statutul de ambasador al țării peste hotare, fiind recunoscut şi apreciat la nivel internaţional.
Acum 30 minute
20:40
Acum o oră
20:10
Este Ziua Profesorului în Republica Moldova. Dincolo de sărbătoare, realitatea din școli este tot mai greu de suportat. În multe sate, profesorii predau în clase aproape goale. Adesea cadrele didactice sunt pensionari care acoperă și câte trei discipline. În orașe, sunt clase supraaglomerate, uneori și cu peste 40 de elevi. Sistemul educațional rezistă, de multe ori, doar datorită pasiunii celor devotaţi.
Acum 2 ore
19:40
Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Bălan, rămâne în arest în România încă 30 de zile # TVR Moldova
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate din Republica Moldova, rămâne în arest preventiv încă 30 de zile în România. Curtea de Apel București a dispus prelungirea măsurii preventive de pe 10 octombrie până la 8 noiembrie.
19:10
56 de eurodeputați din 19 țări au adresat o scrisoare comună președintelui Consiliului European, António Costa, prin care solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova.
Acum 4 ore
18:30
Partidul lui Costiuc „Democrația Acasă” rămâne fără alocații bugetare pentru încă un an # TVR Moldova
Comisia Electorală Centrală a validat mandatele pentru cele cinci partide şi blocuri electorale care intră în Parlamentul Republicii Moldova. Tot la şedinţa de astăzi a CEC, Partidul Democraţia Acasă şi Blocul Unirea Naţiunii au fost sancţionate şi nu vor primi alocaţii de la bugetul de stat pentru o perioadă de 12, respectiv, 6 luni.
18:10
Brunchul de weekend tocmai a primit un upgrade: chec sărat cu ton, cașcaval și verdețuri. Se face reoede şi se coace cât savuraţi cafeaua ..dar este şi o problemă, dispare cât aţi zice peşte.
17:10
Satul Opaci din raionul Căușeni este cunoscut ca fiind locul de baștină al regizorului Ion Ungureanu, care, anul acesta, ar fi implinit 90 de ani. Un muzeu ce-i poartă numele a fost amenajat în incinta gimnaziului din localitate.
Acum 6 ore
16:10
Republica Moldova va trece oficial la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică, 26 spre 27 octombrie 2025, când ceasurile vor fi date cu o oră înapoi, de la 03:00 la 02:00. Astfel, ziua de 27 octombrie va fi cea mai lungă din an, având 25 de ore.
15:10
Gabriela Pascaru are 21 ani și este studentă în anul patru la Facultatea de Istorie și Filozofie a Universității de Stat din Moldova. Tânăra studiază istoria și limba engleză.
Acum 8 ore
14:10
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a condamnat ferm noile atacuri lansate de Rusia asupra Ucrainei, soldate cu victime și distrugeri în mai multe regiuni ale țării vecine. Într-un mesaj publicat pe platforma X , șefa statului a calificat bombardamentele drept „acte de teroare” și „crime de război”, cerând comunității internaționale să ofere sprijin urgent Kievului.
13:10
Republica Moldova dispune de rezerve suficiente de lemn de foc pentru a face față sezonului rece 2025–2026, a declarat pentru moldpres Iulian Mamai, director adjunct al Agenției „Moldsilva”. Potrivit acestuia, stocurile actuale acoperă necesarul populației, iar procesul de comercializare se desfășoară fără constrângeri sau limitări.
Acum 12 ore
12:10
Astăzi vom pregăti o rețetă de salată caldă cu frigărui și ardei copți...între rustic si modern un prânz rapid sau o cina usoara dar memorabila.
11:10
Programul EcoVoucher a lansat cea de-a șasea sesiune din acest an, destinată familiilor cu doi copii și gospodăriilor în care locuiesc persoane de peste 63 de ani. În această etapă, aproximativ 3.369 de familii vor beneficia de vouchere în valoare de 6.000 de lei, care acoperă până la 70% din costul unui frigider sau al unei mașini de spălat rufe eficiente energetic.
10:10
Universitatea vârstei a treia: peste 140 de seniori revin pe băncile facultății în noul an academic # TVR Moldova
Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță că în anul academic 2025–2026 peste 140 de persoane cu vârsta de peste 60 de ani din Chișinău, Bălți și Cahul s-au înscris la Universitatea Vârstei a Treia (UV3).
09:10
Parlamentul Republicii Moldova găzduiește expoziția de pictură „Motive urbane”, semnată de elevii Liceului Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” din Chișinău. Expoziția aduce în prim-plan viziuni diverse asupra vieții urbane, surprinzând atmosfera capitalei prin sensibilitatea și creativitatea tinerilor artiști.
08:10
Prognoza meteo pentru duminică, 5 octombrie: Ploi pe întreg teritoriul Republicii Moldova # TVR Moldova
Duminică, 5 octombrie, vremea va fi instabilă pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță ploi în toate regiunile țării.
Ieri
20:40
Plantarea gazonului este cea mai bună soluție pentru cei care își doresc o grădină mereu verde și îngrijită. Perioadele propice pentru semănare sunt primăvara și toamna.
19:40
Chișinăul este în sărbătoare, în ciuda vremii ploioase și destul de reci. Sute de oameni iau parte la prima zi a celei de-a 24-a ediții a Zilei Naționale a Vinului, în Piața Marii Adunări Naționale. Localnici și vizitatori din toată lumea degustă licorile produse de vinificatorii basarabeni. Nu lipsesc bucatele tradiționale, muzica și dansurile populare sau produsele de artizanat.
18:20
Cei mai buni educatori, învățători și pedagogi din Republica Moldova au fost premiați astăzi la Gala găzduită de Palatul Republicii, cu ocazia Zilei Internaționale a Pedagogului. La ceremonie a participat și președinta Maia Sandu, care a transmis un mesaj de recunoștință cadrelor didactice din întreaga țară.
17:40
Daniela Cociu aduce R. Moldova a treia medalie de argint de la Campionatul Mondial de canoe maraton # TVR Moldova
O nouă performanță pentru sportul din R. Moldova. Canotoarea Daniela Cociu a cucerit medalia de argint la Campionatele Mondiale de canoe maraton, desfășurate la Gyor, Ungaria.
17:10
Directorul Editurii Litera a vorbit, la „TeleMatinal”, despre cele mai noi apariții, dar și cât de greu e să scoți de sub tipar o carte pentru copii. Noutatea este că toamna a venit cu povești noi, aventuri fascinante și personaje de neuitat.
16:30
Israelul a lansat sâmbătă zeci de lovituri aeriene și tiruri de artilerie asupra Fâșiei Gaza, în ciuda apelului președintelui american Donald Trump către autoritățile de la Tel Aviv de a opri „imediat” bombardamentele, relatează AFP și Reuters.
15:40
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu va sta 30 de zile în arest preventiv. Decizia a fost luată astăzi de magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, la solicitarea procurorilor din cadrul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS).
15:20
Fraude de miliarde în UE: Kövesi avertizează că „nu mai există refugii sigure pentru infractori” # TVR Moldova
Uniunea Europeană pierde anual aproximativ 50 de miliarde de euro din cauza fraudelor vamale și fiscale, care au devenit printre cele mai profitabile activități infracționale din blocul comunitar. Avertismentul a fost lansat de procurorul-șef european, Laura Codruța Kövesi, în timpul unei vizite la portul Pireu din Grecia, unde Parchetul European desfășoară o amplă anchetă privind rețele internaționale de crimă organizată.
14:00
Constantin Țuțu, în fața instanței: fostul deputat susține că a intrat "legal" în Republica Moldova # TVR Moldova
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost adus astăzi în fața magistraților pentru aplicarea arestului preventiv. El a fost reținut joi seara în punctul de trecere Vulcănești.
13:00
Urmele rusești în scrutinul prezidențial din România, raportul lui Nicușor Dan la Copenhaga (DOC) # TVR Moldova
Documentul dezvăluie practicile de război hibrid la care a recurs Rusia pentru a-și îndeplini obiectivele pe teritoriul statului român. Autoritățile române demonstrează că Rusia și-a intensificat acțiunile subversive în România odată cu declanșarea războiului împotriva Ucrainei în februarie 2022. Instrumentele folosite pornesc de la atacuri cibernetice, campaniii de dezinformare, manipularea pe rețele sociale până la trimiterea de cetățeni străini pentru detonarea unor obiective petroliere. Punctul culminant al campaniei a fost pe 8 decembrie 2024, atunci când mercenarul Horațiu Potra, în fruntea unor oameni de-ai săi, a pornit spre București pentru a acțiuni violente cu caracter subversiv.
12:20
Punctele de frontieră din Moldova, aglomerate: Aeroportul Chișinău rămâne pe primul loc # TVR Moldova
În ultimele 24 de ore, frontiera Republicii Moldova a fost traversată de 67.711 persoane, potrivit Poliției de Frontieră. Cele mai tranzitate puncte rămân Aeroportul Internațional Chișinău, cu 20.640 de traversări, urmat de Leușeni – 10.024, Sculeni – 8.255, Palanca – 5.023 și Otaci – 4.936.
12:00
Tragedie pe șosea la Ungheni: un șofer și-a pierdut viața, doi pasageri sunt răniți grav # TVR Moldova
Un accident rutier soldat cu un deces și doi răniți a avut loc noaptea trecută, în jurul orei 23:30, în raionul Ungheni.
11:00
La Fălești, 17 ani de închisoare pentru una din cele 10 persoane arestate pentru omor acum un an # TVR Moldova
Mihail Cebotari, învinuit de omorul lui Sergiu Oală, tânărul de 20 de ani, al cărui cadavru a fost ascuns pe un câmp din raionul Fălești, a fost condamnat la 17 ani de închisoare pentru omor intenționat, cu implicarea mai multor persoane, potrivit nordinfo.md. Pe 16 octombrie, urmează sentința unui alt învinuit. Părinții victimii spun că ar trebui trași la răspundere toți participanții la această crimă.
10:40
Un ciclon puternic a lovit România, aducând ploi torențiale, rafale de vânt de peste 80 km/h și ninsori în zonele montane. În București, vijelia a făcut ravagii: copaci smulși din rădăcini, mașini avariate și străzi transformate în lacuri. O femeie a ajuns la spital după ce un arbore a căzut peste autoturismul în care se afla, scrie observatornews.ro.
09:30
Republica Moldova se află astăzi, 4 octombrie, sub cod galben de ploi puternice. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, cantitatea de precipitații ar putea ajunge la 15–30 l/m², însoțită de vânt și răcirea vremii.
08:30
Șezători ca pe timpuri la Chișinău: cămașa cusută cu altiță, promovată prin ateliere gratuite # TVR Moldova
La Centrul Național de Conservare și Promovare a Patrimoniului Cultural Imaterial (CNCPPCI) au loc șezători dedicate coaserii cămășii cu altiță – un element de identitate culturală inclus, în 2022, pe Lista UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanității. Atelierele sunt gratuite și deschise pentru toți doritorii.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:40
Vitalie Damașcan a pus umărul la victoria categorică a clubului HSK Zrinjski în Liga Conferinței. Atacantul naționalei Republicii Moldova a marcat în meciul cu formația Lincoln, din Gibraltar.
20:10
Polițiștii au scos din circuit aproape 7 kilograme de droguri cu o valoare pe piața neagră de aproape 4,5 milioane de lei.
19:10
Într-o perioadă dominată de digitalizare, pentru copiii din Republica Moldova lectura rămâne o pasiune vie și o sursă de inspirație. Biblioteca Națională pentru Copii "Ion Creangă" a organizat Maratonul de lectură intitulat "Vacanță de magie cu lecturi o mie". La ediţia de anul acesta 134 de copii au ajuns la finalul concursului cu zeci de cărţi citite. O performanță excepțională a fost atinsă de Alexandra Dicusar care, la 12 ani, a reușit să citească 100 de cărți pe parcursul verii.
19:10
După mai multe absenţe, şeful suspendat al Direcţiei Juridice a Parlamentului de la Chişinău, Ion Creangă, s-a prezentat vineri în faţa instanţei care îl judecă pentru trădare de patrie. Procesul a bătut pasul pe loc, până acum, în lipsa inculpatului. El le-a spus, din nou, judecătorilor că este nevinovat.
18:40
Republica Moldova se află printre ţările cu cea mai mare rată a mortalităţii cardiovasculare din Europa. Aproximativ 60 la sută dintre decese sunt cauzate de boli de inimă şi vase sangvine. Factorii de risc predominante sunt stresul cronic, alimentaţia nesănătoasă, sedentarismul şi obezitatea.
18:40
Totul despre Ziua Vinului: Peste o sută de crame şi 43 de mici producători din R. Moldova # TVR Moldova
106 crame şi 43 de mici producători de vin din Republica Moldova îşi vor prezenta cu mândrie licorile la cea de-a 24-a ediţie a Zilei Naţionale a Vinului. Evenimentul va fi organizat la sfârșitul acestei saptamâni în Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău. Turişti din toate colţurile lumii şi localnici sunt aşteptaţi, timp de două zile, la prezentări de vinuri şi degustări, toate însoţite de bucate delicioase şi muzică populară românească.
18:10
Partidul Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc, își păstrează deocamdată mandatele în Parlament. Decizia finală privind validarea acestora urmează să fie luată de Curtea Constituțională. Între timp, Comisia Electorală Centrală (CEC) a sancționat formațiunea cu avertisment și i-a retras dreptul la alocații de la bugetul de stat pentru rezultatele obținute la scrutinul la care a participat ca și concurent electoral pentru un an. CEC a examinat vineri contestația PAS împotriva Partidului „Democrația Acasă”, precum și sesizările Inspectoratului Național de Investigații (INI) împotriva aceleiași formațiuni.
18:00
Planul de întoarcere al lui Țuțu; A vrut să intre în RM, fără probleme (Precizările Poliției) # TVR Moldova
Constantin Țuțu ar fi încercat să mituiască polițiștii de frontieră pentru a obține trecerea fără probleme în Republica Moldova și a înșela organul de urmărire penală, potrivit Inspectoratului General al Poliției. Aceeași sursă precizează că fostul deputat, fiind în regiunea transnistreană și aflând despre noul său dosar pentru plecarea ilegală din Grecia, a trecut granița în Ucraina. În cele din urmă, joi seară, el a decis să se întoarcă în R. Moldova unde a fost reținut în punctul de trecere Vulcănești.
17:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o nouă avertizare Cod Galben de ploi puternice, pentru ziua de mâine, valabil de la miezul nopții până la ora 17:00
17:30
Transnistria, fără apă caldă; Rusia nu poate face plata pentru gaze din cauza sancțiunilor # TVR Moldova
Furnizarea apei calde a fost oprită în orașul Tighina vineri, începând cu ora 12:00, scrie presa din regiune. Potrivit IPN, aceeași situație se atestă și în orașele Dubăsari, Grigoriopol, Tiraspol, Râbnița și Sucleia. Presa mai scrie că și la stațiile PECO din regiune a fost sistată comercializarea gazului lichefiat, care va fi livrat exclusiv serviciilor de urgență și militare.
16:40
Într-un sat cu tradiție, educația capătă nuanțe aparte. La Lozova, profesoara de limba și literatura română, Elena Chircu, predă de 34 de ani, fiind martoră la transformările din învățământ și la evoluția generațiilor de elevi.
16:10
Un cuplu dedicat educației universitare. Lucia și Ion Sava, doi oameni care au transformat pasiunea pentru istorie și educație într-un adevărat mod de viață.
15:40
Cei mai buni profesori din R. Moldova au fost premiați la concursul „Pedagogul Anului” # TVR Moldova
Cei mai buni şi devotaţi dascăli au fost premiaţi în cadrul Concursului "Pedagogul Anului". Au fost desemnaţi laureaţii la categoriile Educatorul anului, Învăţătorul anului şi Profesorul Anului din municipiul Chişinău. Evenimentul a fost organizat de Primăria Chişinău în colaborare cu Direcţia Educaţie, Tineret şi Sport.
15:10
Comisia Electorală Centrală decide azi soarta celor șase mandate obținute de această formaţiune la alegerile parlamentare de duminică. Asta în urma unor suspiciuni de fraudă electorală formulate de Inspectoratul Național de Investigații. În replică, liderul partidului a solicitat efectuarea unei expertize judiciare independente în acest caz.
15:10
Ieri, 2 octombrie, s-au împlinit 90 de ani de la nașterea scriitorului Paul Goma, iar cu acest prilej, la Biblioteca Națională a Republicii Moldova a avut loc lansarea cărții „Arca lui Goma”, un studiu serios realizat de Aliona Grati, critic literar, profesor universitar, doctor habilitat în filologie.
15:10
/VIDEO/ Stare de urgență în Bulgaria. Stațiunile turistice, sub ape. O persoană a decedat # TVR Moldova
Ploile abundente de pe coasta de sud a Mării Negre au dus la inundații dramatice în mai multe așezări din Bulgaria, soldate cu cel puțin un deces. În Burgas și Țarevo a fost declarată stare de urgență, potrivit presei din regiune.
14:50
Comisia Electorală Centrală decide azi soarta celor șase mandate obținute de această formaţiune la alegerile parlamentare de duminică. Asta în urma unor suspiciuni de fraudă electorală formulate de Inspectoratul Național de Investigații. În replică, liderul partidului a solicitat efectuarea unei expertize judiciare independente în acest caz.
14:40
Constantin Botezatu are 21 de ani și este diriginte al clasei a 2-a de la Liceul Teoretic „Pro succes" din Chișinău. Acum un an, a avut primele lecții cu elevii de aici.
