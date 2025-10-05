Turiști din toată lumea au descoperit farmecul vinăriilor din R. Moldova

Vinul moldovenesc a fost în centrul atenţiei şi astăzi, în a doua zi a sărbătorii naţionale care îi este dedicată. Turiştii aflaţi în Republica Moldova au mers la cramele din ţară unde au descoperit tradiţiile vitivinicole locale, au participat la degustări şi s-au bucurat de muzică bună şi mâncăruri alese. Astfel, vinul își confirmă tot mai mult statutul de ambasador al țării peste hotare, fiind recunoscut şi apreciat la nivel internaţional.

