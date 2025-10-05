Fostul vicedirector SIS, Alexandru Bălan, rămâne în izolator, încă 30 de zile – Curtea de Apel București a prelungit arestul
Politik, 5 octombrie 2025 18:50
Curtea de Apel București a decis prelungirea măsurii de arest preventiv pentru Alexandru Bălan, fost șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova. Astfel, acesta rămâne după gratii încă 30 de zile, între 10 octombrie și 8 noiembrie. Măsura a fost dispusă la solicitarea DIICOT, care instrumentează un dosar ce vizează ...
Curtea de Apel București a decis prelungirea măsurii de arest preventiv pentru Alexandru Bălan, fost șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova. Astfel, acesta rămâne după gratii încă 30 de zile, între 10 octombrie și 8 noiembrie. Măsura a fost dispusă la solicitarea DIICOT, care instrumentează un dosar ce vizează ...
Un europarlamentar solicită UE deschiderea imediată a negocierilor de aderare cu Republica Moldova – Scrisoarea a fost adresată șefului Consiliului European # Politik
Europarlamentarul PSD Victor Negrescu anunţă că a iniţiat, cu sprijinul a 55 de eurodeputaţi din 19 ţări, o scrisoare către preşedintele Consiliului European, António Costa, prin care solicităm deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova. "Alegerile libere şi corecte desfăşurate duminica trecută nu lasă loc de îndoială: poporul Moldovei şi-a reafirmat ...
Alegerile din 28 septembrie, declarate valabile – CEC a transmis Curții Constituționale procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor alegerilor, iar CC în 10 zile, va confirma sau infirma legalitatea scrutinului # Politik
Comisia Electorală Centrală (CEC) a transmis, astăzi, Curții Constituționale procesul-verbal privind totalizarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, raportul cu privire la rezultatele scrutinului, listele de deputați aleși și de candidați supleanți. „În termen de 10 zile, dar nu mai devreme de soluționarea definitivă de către instanțele de judecată a contestațiilor depuse conform procedurilor stabilite ...
Rezultate parțiale la alegerile parlamentare din Cehia – Miliardarul eurosceptic, Andrej Babiš și partidul său, ANO, a câștigat scrutinul legislativ # Politik
Miliardarul eurosceptic Andrej Babiš și partidul său, „Acțiunea cetățenilor nemulțumiți"(ANO) sunt pe cale să câștige alegerile parlamentare din Republica Cehă, un rezultat care ar putea submina sprijinul occidental pentru Ucraina. Potrivit Comisiei Electorale Naționale, după numărarea a 99% din voturi, partidul ANO conduce cu 35%, devansând alianța de centru-dreapta Spolu, condusă de premierul Petr Fiala, ...
Proteste violente în capitala Georgiei. La Tbilisi, opoziția georgiană ptotestează în ziua alegerilor locale. Protestatarii au rupt gardul Președinției și au intrat în curtea palatului prezidențial din Tbilisi. Georgienii sunt chemați la urne sâmbătă pentru alegerile locale, într-un context politic extrem de tensionat. Liderii opoziției intenționează să mobilizeze populația pentru proteste, asumându-și riscul unui nou ...
Fostul deputat Constantin Țuțu, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile – „Am intrat legal în țară, cum intră orice om” # Politik
IMAGINE:TV8 Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată, sâmbǎtǎ, 4 octombrie 2025, de magistrații de la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, transmite PCCOCS. Potrivit Procurorului Dorel Zatic, Țuțu este învinuit de corupere activă și trecere ilegală a frontierei de stat. Pe de altă parte, ...
Președintele Sandu la Gala „Pedagogul Anului 2025”: „Educația este cea mai mare garanție că Moldova va reuși” # Politik
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat astăzi la Gala Laureaților concursului republican „Pedagogul Anului 2025", unde a felicitat cadrele didactice și angajații din sistemul educațional pentru munca și devotamentul lor. „Astăzi ne îndreptăm recunoștința către dumneavoastră – cei care deschideți orizonturi și aprindeți curiozitatea copiilor noștri. Vă mulțumesc pentru responsabilitatea uriașă pe care v-o ...
LIVE: La Chișinău s-a dat startul Zilei Naționale a Vinului – Peste 100 de companii vinicole și crame s-au adunat la cea de-a 24-a ediție # Politik
Chișinăul a dat start Zilei Naționale a Vinului, una dintre cele mai așteptate sărbători ale toamnei. Timp de două zile, vizitatorii vor avea parte de spectacole de muzică și dans, activități interactive și degustări de vinuri, iar pe scena principală vor evolua colective folclorice din întreaga țară. Peste 100 de companii vinicole și crame s-au ...
Alexandru Tănase – Curtea Constituțională verifică legalitatea scrutinului dar nu poate anula mandate de deputat # Politik
Curtea Constituțională nu poate exclude acum candidați din cursa electorală, ci se poate expune doar pe legitimitatea scrutinului electoral din 28 septembrie. Asta susține fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase. Opinia vine în contextul în care vineri, 3 octombrie, CEC a cerut Înaltei Curți să anuleze cele șase mandate de deputat, obținute de Partidul ...
Start sezonului de încălzire în Chișinău -Locuințele, școlile și spitalele vor fi conectate la agentul termic # Politik
Începând cu ziua de vineri, 3 octombrie 2025, municipiul Chișinău demarează sezonul de încălzire 2025–2026 pentru toți consumatorii din Capitală. Potrivit primăriei, S.A. „Termoelectrica", împreună cu S.A. „Apă-Canal Chișinău", vor asigura conectarea la sistemul centralizat de încălzire a clădirilor din fondul locativ, a instituțiilor de învățământ și a unităților medicale, conform contractelor încheiate și în ...
Curtea Constituțională va decide soarta celor şase mandate ale partidului „Democrația Acasă” – CEC a privat formațiunea de finanțare de la buget pe un an de zile # Politik
Suspansul politic în cazul partidului „Democrașia Acasă" se păstrează. Comisia Electorală Centrală (CEC) a examinat contestațiile depuse de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Inspectoratul Național de Investigații (INI) prin care s-a solicitat anularea înregistrării partidului „Democrația Acasă" în cursa electorală. Instituția a anunțat că va transmite toate materialele Curții Constituționale, care urmează să decidă ...
Criza energetică se amplifică în stânga Nistrului – Apa caldă oprită în mai multe orașe, iar la stațiile PECO nu se mai vinde gaz # Politik
Vineri dimineața, în orașele Dubăsari și Grigoriopol a fost oprită furnizarea apei calde, iar în jurul orei 13:00, aceeași măsură a fost aplicată și în Tiraspol, Bender, Râbnița și Sucleia. Totodată, la stațiile PECO din regiunea transnistreană a fost sistată comercializarea gazului lichefiat, care va fi livrat exclusiv serviciilor de urgență și militare, transmite corespondentul ...
Constantin Țuțu plasat în izolator pentru 72 de ore pentru „traversare ilegală a frontierei” – Ce spun procurorii # Politik
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, reținut ieri, 2 octombrie, la vama Vulcănești, a fost plasat în izolator pentru 72 de ore, pentru traversarea ilegală a frontierei Republicii Moldova. Informațiile au fost confirmate de purtătorul de cuvânt al Procuraturii pentru Combaterea Criminalității și Cauze Speciale, Emil Gaitur, notează unimedia.info „Acțiunile procesual-penale sunt în desfășurare, cu asigurarea ...
Decizia CFM de a majora tarifele pentru transportul de mărfuri ar putea împinge fluxurile comerciale către transportul rutier # Politik
Decizia CFM de a majora tarifele pentru transportul de mărfuri, începând cu 1 octombrie 2025, a stârnit îngrijorare pe piața agricolă. Potrivit analizei economistului Iurie Rija, acest lucru va reduce competitivitatea exporturilor moldovenești și va împinge fluxurile comerciale către transportul rutier, notează bani.md Noile tarife prevăd o creștere medie de 7%, iar reducerea aplicată transporturilor ...
Moldsilva pune la dispoziția populației lemne pentru foc în sezonul rece 2025-2026 – Care sunt prețurile # Politik
Agenția „Moldsilva" a anunțat că, pentru sezonul rece 2025–2026, populația va avea acces la 254 de mii de metri steri de lemne pentru foc. Din această cantitate, 137 de mii de metri steri sunt deja disponibili, iar restul de 117 mii vor fi pregătiți și livrați treptat în lunile următoare. Prețurile variază în funcție de ...
Acorduri anticoncurențiale pe piața de import a cărnii – Consiliul Concurenței a inițiat mai multe verificări # Politik
Mai multe întreprinderi active pe piața de import, furnizare și vânzare a cărnii au fost verificate de Consiliul Concurenței, în urma depistării semnelor unor acorduri anticoncurențiale în domeniul importului și comercializării unui anumit tip de carne. Consiliul Concurenței precizeazǎ cǎ are motive de îngrijorare că respectivele companii ar fi putut încălca normele legale prevăzute la ...
Fostul președinte român Klaus Iohannis, în vizorul ANAF – A fost obligat să achite statului bani obținuți din închirierea unui imobil # Politik
Fostul președinte al României, Klaus Iohannis, a ajuns în atenția opiniei publice după ce ANAF ar fi început procedurile de executare silită împotriva sa, notează G4Media. Una dintre casele sale din Sibiu ar urma să fie scoasă la licitație, pentru a acoperi sumele datorate statului. Conform informațiilor, statul român ar putea intenta și un proces ...
Energocom va începe, din 6 octombrie, facturarea consumului de gaze naturale pentru luna septembrie # Politik
Sucursala „Furnizare" a Energocom anunță că, începând de luni, 6 octombrie, va începe emiterea primelor facturi pentru consumul de gaze naturale din luna septembrie. Potrivit companiei, facturile vor avea un design nou, modern, conceput pentru a fi mai ușor de înțeles. Procesul de facturare rămâne același, iar documentele vor fi transmise consumatorilor prin poștă sau ...
Liderul PAS, Igor Grosu, îl vede și în continuare pe Dorin Recean în funcția de premier. Grosu spune că nu ar exista motive pentru care actualul premier ar trebui schimbat. Subiectul a fost abordat în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV, notează info1.md „Eu nu văd de ce n-ar rămâne Dorin Recean în funcția ...
Constantin Țuțu a fost reținut la frontiera moldo-ucraineană – Fostul deputat ar fi revenit benevol în Moldova # Politik
Constantin Țuțu a fost reținut în această seară de Poliția de Frontieră, în punctul de trecere a frontierei Vulcănești. Potrivit unui comunicat oficial, reținerea a avut loc la ora 19:50, în urma unei acțiuni desfășurate în baza unor informații operative. Potrivit șefului IGPF, Constantin Țuțu a revenit benevol în Republica Moldova. Declarația a fost făcută ...
Președintele Sandu, la summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga: „Vom continua să muncim împreună pentru ca Moldova să devină parte a Uniunii Europene” # Politik
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi, 2 octombrie, la Summitul Comunității Politice Europene, desfășurat la Copenhaga, Regatul Danemarcei, țară care deține și președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. „Am venit la summitul Comunității Politice Europene cu un mandat puternic de la cetățeni de a avansa aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană", a menționat ...
Două partide din Moldova vor fi limitate temporar în activitățile lor – Decizia adoptată de Curtea de Apel Chișinău # Politik
Curtea de Apel Chișinău Centru a decis, joi, 2 octombrie, ca măsură asiguratorie, limitarea temporară a activității Partidului Democrat Modern din Moldova (PDMM) și a Partidului Moldova Mare (PMM). Această măsură se va aplica până la pronunțarea unei decizii definitive pe fondul cauzelor în care aceste formațiuni sunt implicate. Decizia instanței survine ca urmare a ...
Partidul „Inima Moldovei” nu va putea participa la alegerile locale noi din 16 noiembrie – Decizia luată de CEC # Politik
Comisia Electorală Centrală a actualizat joi, 2 octombrie, lista partidelor politice care pot participa la alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025. În urma modificării, Partidul Republican „Inima Moldovei", condus de Irina Valh, a fost revocat de pe lista formațiunilor eligibile. Decizia survine după ce ministerul Justiției a informat CEC despre cererea de chemare în ...
Ministerul Energiei impune condiții pentru turbinele eoliene – În ce spații vor putea fi instalate # Politik
Centralele electrice eoliene vor putea fi construite doar în condiții stricte, potrivit unei metodologii aprobate de Ministerul Energiei. Documentul stabilește zonele în care este interzisă instalarea turbinelor, dar și distanțele minime față de localități și infrastructură. Astfel, turbinele nu vor putea fi amplasate în arii naturale protejate – cum sunt rezervațiile științifice, parcurile naționale, grădinile ...
Vasile Costiuc, liderul partidului „Democrația Acasă”admite că CEC ar putea anula mandatele câștigate de formațiunea sa # Politik
Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, declară că cele șase mandate de deputat, obținute de formațiunea sa după alegerile din 28 septembrie, ar putea fi puse sub semnul întrebării, ca urmare a unei sesizări
Transnistria introduce un regim de economisire a gazelor – Angajații mai multor întreprinderi au fost trimişi pe două săptămâni în concediul forțat # Politik
În regiunea transnistreană a fost introdus un regim de economisire a gazelor pentru o perioadă de o săptămână și jumătate. Decizia a fost anunțată joi, 2 octombrie, de așa-zisul vicepremier și ministru al Dezvoltării Economice, Serghei Obolonic, care a precizat că măsura este temporară. Potrivit pretinselor autorități de la Tiraspol, producția de energie electrică pentru ... Transnistria introduce un regim de economisire a gazelor – Angajații mai multor întreprinderi au fost trimişi pe două săptămâni în concediul forțat The post Transnistria introduce un regim de economisire a gazelor – Angajații mai multor întreprinderi au fost trimişi pe două săptămâni în concediul forțat appeared first on Politik.
Anunțul primarului Petcov – La Bălți a început sezonul de încălzire, grădinițele au fost deja conectate la agentul termic # Politik
În Bălți, sezonul de încălzire a fost lansat, iar căldura a fost deja conectată în grădinițe începând de joi, 2 octombrie. Anunțul a fost făcut de primarul orașului, Alexandr Petkov. Edilul a precizat că, începând de vineri, 3 octombrie, la agentul termic va fi conectat tot municipiul. „Ieri și astăzi, împreună cu conducerea CET-Nord, am ... Anunțul primarului Petcov – La Bălți a început sezonul de încălzire, grădinițele au fost deja conectate la agentul termic The post Anunțul primarului Petcov – La Bălți a început sezonul de încălzire, grădinițele au fost deja conectate la agentul termic appeared first on Politik.
Blocul Patriotic nu recunoaște rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie – Ce spune Igor Dodon # Politik
Blocul electoral Patriotic încă nu recunoaște legitimitatea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 și subliniazǎ cǎ au fost depuse 48 de contestații la Comisia Electoralǎ Centralǎ. Declarațiile au fos fǎcute de liderul socialiștilor, Igor Dodon. „Noi am depus 48 de contestații la CEC, 10 dintre ele nu au fost examinate, care țin de ziua ... Blocul Patriotic nu recunoaște rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie – Ce spune Igor Dodon The post Blocul Patriotic nu recunoaște rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie – Ce spune Igor Dodon appeared first on Politik.
Apă-Canal Chișinău” a înaintat către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) proiectul privind determinarea cheltuielilor de bază pentru anul 2025, în valoare totală de 578,6 milioane lei, în scădere față de prognoza din 2024 (651 milioane lei). Cea mai mare parte a cheltuielilor rămâne destinată retribuirii personalului – peste 450 milioane lei, urmate de ... Pierderi de apă uriașe la Apă-Canal Chișinău, chiar dacă cheltuielile întreprinderii scad The post Pierderi de apă uriașe la Apă-Canal Chișinău, chiar dacă cheltuielile întreprinderii scad appeared first on Politik.
Acord pentru control coordonat la punctul feroviar Cantemir–Fălciu – Document parafat între Republica Moldova și România # Politik
Republica Moldova și România au semnat la București un acord privind controlul coordonat în punctul feroviar Cantemir–Fălciu. Documentul a fost parafat de viceprim-ministrul României, Marian Cătălin Predoiu, și de reprezentanți ai autorităților de la Chișinău. Prin acest acord, formalitățile la frontieră vor fi simplificate, iar transportul de călători și mărfuri pe ruta respectivă va deveni ... Acord pentru control coordonat la punctul feroviar Cantemir–Fălciu – Document parafat între Republica Moldova și România The post Acord pentru control coordonat la punctul feroviar Cantemir–Fălciu – Document parafat între Republica Moldova și România appeared first on Politik.
În 2025, un număr record de 426 de tineri specialiști s-au angajat în școli și grădinițe din Republica Moldova, informează Ministerul Educației și Cercetării. În anii anteriori, numărul angajărilor a fost de 404 în 2024, 365 în 2023 și 296 în 2022. Cei mai mulți tineri specialiști au optat pentru funcțiile de învățător – 89, ... Număr record de tineri specialiști angajați în acest an în școli și grădinițe The post Număr record de tineri specialiști angajați în acest an în școli și grădinițe appeared first on Politik.
Octavian Iachimovschi și-a încheiat oficial activitatea la Procuratura Anticorupție – Munca mea nu mai poate contribui eficient la independența și eficiența sistemului de justiție # Politik
Unul dintre cei mai competenți procurori, Octavian Iachimovschi, adjunct interimar al Procuraturii Anticorupție (PA), și-a încheiat oficial activitatea în cadrul instituției în 1 octombrie, punând capăt unei cariere de 14 ani în sistemul de justiție din Republica Moldova. El a anunțat că decizia de a pleca a fost luată în luna iunie, după ce Comisia ... Octavian Iachimovschi și-a încheiat oficial activitatea la Procuratura Anticorupție – Munca mea nu mai poate contribui eficient la independența și eficiența sistemului de justiție The post Octavian Iachimovschi și-a încheiat oficial activitatea la Procuratura Anticorupție – Munca mea nu mai poate contribui eficient la independența și eficiența sistemului de justiție appeared first on Politik.
Moldova rămâne principalul furnizor de oleaginoase și cereale către UE – Care sunt cotele de export # Politik
În perioada 1 iulie – 21 septembrie 2025, Moldova rămâne principalul furnizor de floarea-soarelui pentru Uniunea Europeană, cu o pondere de 57,5% și un volum de 34 813 tone, conform datelor Eurostat. În aceeași perioadă a sezonului trecut, cota a fost identică, dar cu 58 584 tone exportate. Moldova s-a clasat pe locul doi între ... Moldova rămâne principalul furnizor de oleaginoase și cereale către UE – Care sunt cotele de export The post Moldova rămâne principalul furnizor de oleaginoase și cereale către UE – Care sunt cotele de export appeared first on Politik.
Noul partid intrat în Parlament ”Democrația Acasă”, a fost sancționat de Comisia Electorală Centrală – Vezi motivul # Politik
Partidul ”Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, a fost sancționat de Comisia Electorală Centrală. Potrivit CEC, formațiunea a comis mai multe abateri în ceea ce privește finanțarea campaniei electorale. Vicepreședintele CEC, Pavel Postica, susține că Partidul ”Democrația Acasă” nu și-a raportat cheltuielile pentru promovare pe rețelele de socializare. Asta deși, formațiunea a avut o campanie ... Noul partid intrat în Parlament ”Democrația Acasă”, a fost sancționat de Comisia Electorală Centrală – Vezi motivul The post Noul partid intrat în Parlament ”Democrația Acasă”, a fost sancționat de Comisia Electorală Centrală – Vezi motivul appeared first on Politik.
Ministerul Lazarenco infirmă – Prețul la lemne nu se majorează, iar stocurile sunt suficiente # Politik
Nu există motive de îngrijorare în privința prețului la lemnele de foc. Asigurarea vine din partea ministrului Mediului, Sergiu Lazarencu, care a declarat că nu sunt premise pentru scumpiri și că rezervele sunt suficiente pentru a acoperi necesarul populației. „Rezerve sunt destule. Informația nu este adevărată, astăzi nu sunt premise pentru ca lemnul să fie ... Ministerul Lazarenco infirmă – Prețul la lemne nu se majorează, iar stocurile sunt suficiente The post Ministerul Lazarenco infirmă – Prețul la lemne nu se majorează, iar stocurile sunt suficiente appeared first on Politik.
Igor Grosu, întrevedere cu premierul României, Ilie Bolojan: Vom aprofunda relațiile noastre în special pe infrastructură, energie și schimb de capital # Politik
Președintele Parlamentului și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS),Igor Grosu s-a întâlnit miercuri, 1 octombrie curent, la București, cu premierul României, Ilie Bolojan. Vizita are loc la trei zile de la alegerile parlamentare din 28 septembrie, care conform rezultatelor preliminare, menține actuala Legislaturǎ a Parlamentului și în urmǎtorii patru ani. Igor Grosu i-a mulțumit premierului ... Igor Grosu, întrevedere cu premierul României, Ilie Bolojan: Vom aprofunda relațiile noastre în special pe infrastructură, energie și schimb de capital The post Igor Grosu, întrevedere cu premierul României, Ilie Bolojan: Vom aprofunda relațiile noastre în special pe infrastructură, energie și schimb de capital appeared first on Politik.
Ministerul Justiției solicită în instanţă limitarea activității Partidului Politic „Moldova Mare” # Politik
Ministerul Justiției a depus marţi, 30 septembrie, la Curtea de Apel Centru, o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului Politic „Moldova Mare”. Instituția solicită limitarea activității partidului pentru o perioadă de 12 luni și aplicarea unei măsuri asigurătorii până la pronunțarea deciziei instanței. Sesizarea survine în urma constatărilor Comisiei Electorale Centrale (CEC),care a concluzionat ... Ministerul Justiției solicită în instanţă limitarea activității Partidului Politic „Moldova Mare” The post Ministerul Justiției solicită în instanţă limitarea activității Partidului Politic „Moldova Mare” appeared first on Politik.
Fostul deputat Mariana Lucrețeanu pleacă din PAS – A activat și la MAI: „Nu mai rezonăm pe unele valori” # Politik
Fostul deputat al Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS) și ex-secretar de stat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI),Mariana Lucrețeanu, și-a anunțat plecarea din formațiune. Aceasta a precizat pe pagina sa de Facebook că decizia a fost luată înainte de campania electorală, dar că a ales să rămână implicată în „lupta extrem de importantă” pentru Moldova Europeană ... Fostul deputat Mariana Lucrețeanu pleacă din PAS – A activat și la MAI: „Nu mai rezonăm pe unele valori” The post Fostul deputat Mariana Lucrețeanu pleacă din PAS – A activat și la MAI: „Nu mai rezonăm pe unele valori” appeared first on Politik.
Ambasada SUA în Moldova anunță lipsă de fonduri – Acordarea pașapoartelor și vizelor, vor fi limitate # Politik
Ambasada Statelor Unite (SUA) la Chișinău a anunțat miercuri, 1 octombrie, că își va suspenda activitatea online și va limita actualizările, ca urmare a shutdown-ului din SUA, provocat de lipsa fondurilor. Pagina sa de Facebook va fi actualizată doar pentru transmiterea mesajelor urgente de securitate și siguranță. „În lipsa fondurilor alocate pentru desfășurarea activității, această ... Ambasada SUA în Moldova anunță lipsă de fonduri – Acordarea pașapoartelor și vizelor, vor fi limitate The post Ambasada SUA în Moldova anunță lipsă de fonduri – Acordarea pașapoartelor și vizelor, vor fi limitate appeared first on Politik.
Cei mai buni cadre didactice din Republica Moldova vor fi distinși cu titlurile ”Educatorul Anului”, „Învățătorul Anului” și ”Profesorul Anului” cu ocazia Zilei Pedagogului, sărbătorită anual pe 5 octombrie. ”Aproximativ 650 de cadre didactice și alți angajați ai sistemului educațional vor participa la un eveniment festiv organizat de Ministerul Educației și Cercetării la Palatul Republicii, ... Statul va premia cei mai buni profesori de Ziua Pedagogului The post Statul va premia cei mai buni profesori de Ziua Pedagogului appeared first on Politik.
Mai multe localități din Moldova vor beneficia de proiecte investiționale pentru construcția unor piețe regionale, reparația străzilor și a clădirilor # Politik
În Republica Moldova vor fi realizate 11 proiecte noi de dezvoltare, cu o valoare totală de aproximativ 208 milioane de lei. Decizia a fost aprobată de Guvern și are scopul de a îmbunătăți condițiile de trai în mai multe localități. Proiectele includ construcția unor piețe regionale la Edineț, Comrat și Cahul, unde producătorii agricoli își ... Mai multe localități din Moldova vor beneficia de proiecte investiționale pentru construcția unor piețe regionale, reparația străzilor și a clădirilor The post Mai multe localități din Moldova vor beneficia de proiecte investiționale pentru construcția unor piețe regionale, reparația străzilor și a clădirilor appeared first on Politik.
Dinu Plîngău și Stela Macari nu vor face parte din fracțiunea PAS – „Nu vă agitați prea tare, criză politică sau sfadă nu există și nu va exista” # Politik
Chiar dacă Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 55 de mandate în urma alegerilor parlamentare, fracțiunea PAS va pierde doi deputați. Dinu Plîngău și Stela Macari, numărul 42 și respectiv 47 în lista PAS pentru alegerile parlamentare, ar urma să fie deputați independenți. Plîngău a venit cun mesaj în care a punctat poziția sa ... Dinu Plîngău și Stela Macari nu vor face parte din fracțiunea PAS – „Nu vă agitați prea tare, criză politică sau sfadă nu există și nu va exista” The post Dinu Plîngău și Stela Macari nu vor face parte din fracțiunea PAS – „Nu vă agitați prea tare, criză politică sau sfadă nu există și nu va exista” appeared first on Politik.
Ministrul Perciun cere stoparea colectărilor de bani cu ocazia Zilei Profesorului – Se încalcă flagrant codul de etică a cadrului didactic # Politik
În ajunul Zilei Mondiale a Educației și a Zilei Profesorului, marcate pe 5 octombrie, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a cerut oprirea practicii de colectare a banilor în școli cu prilejul acestei sărbători. ”Încurajăm pe toată lumea să raporteze aceste cazuri, în special la CNA. Acolo sunt solicitări din partea cadrelor didactice pe acest ... Ministrul Perciun cere stoparea colectărilor de bani cu ocazia Zilei Profesorului – Se încalcă flagrant codul de etică a cadrului didactic The post Ministrul Perciun cere stoparea colectărilor de bani cu ocazia Zilei Profesorului – Se încalcă flagrant codul de etică a cadrului didactic appeared first on Politik.
Prețul cepei în Moldova a scăzut cu circa 20% din cauza ofertei excesive de pe piața internă # Politik
Săptămâna trecută, prețul angro al cepei în Moldova a scăzut cu aproximativ 20%. Dacă acum zece zile comercianții plăteau fermierilor între 3,6 și 3,8 lei/kg pentru ceapa de „calitate de magazin”, la începutul acestei săptămâni prețul mediu a ajuns la 2,8 lei/kg, potrivit datelor EastFruit. Aceasta este mult sub media de circa 5 lei/kg înregistrată ... Prețul cepei în Moldova a scăzut cu circa 20% din cauza ofertei excesive de pe piața internă The post Prețul cepei în Moldova a scăzut cu circa 20% din cauza ofertei excesive de pe piața internă appeared first on Politik.
Guvernul a aprobat o nouă metodă de finanțare a grădinițelor, care va fi aplicată începând cu anul 2026. Sistemul a fost testat pe parcursul anului 2025 în patru raioane – Anenii Noi, Cahul, Florești și Nisporeni – și urmează să fie extins la nivel național. Potrivit noii formule, bugetul fiecărei grădinițe se va stabili în ... Statul vrea o nouă metodă de finanțare a grădinițelor – Proiectul aprobat de Guvern The post Statul vrea o nouă metodă de finanțare a grădinițelor – Proiectul aprobat de Guvern appeared first on Politik.
Ministrul, Doina Nistor optimistă în privința economiei moldovenești care a înregistrat o creștere de doar 1,1% – Sectoarele care o mențin pe linia de plutire # Politik
Economia Republicii Moldova a înregistrat o creștere modică de doar 1,1% în trimestrul al doilea din 2025, iar autoritățile afișează o notă de optimism în legătură cu aceste cifre sumbre. Ministrul Economiei, Doina Nistor spune că dincolo de această creștere modestă există sectoare care mențin economia moldovenească pe linia de plutire „Vreau să zic că ... Ministrul, Doina Nistor optimistă în privința economiei moldovenești care a înregistrat o creștere de doar 1,1% – Sectoarele care o mențin pe linia de plutire The post Ministrul, Doina Nistor optimistă în privința economiei moldovenești care a înregistrat o creștere de doar 1,1% – Sectoarele care o mențin pe linia de plutire appeared first on Politik.
Președintele Sandu pleacă la Copenhaga -Va participa la Summitul Comunității Politice Europene # Politik
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa pe 1 și 2 octombrie la Summitul Comunității Politice Europene, organizat la Copenhaga. Șefa statului va avea o intervenție la deschiderea evenimentului. Anunțul a fost făcut de instituția prezidențială de la Chișinău, care a amintit că summitul inaugural al Comunității Politice Europene a avut loc la Praga, în ... Președintele Sandu pleacă la Copenhaga -Va participa la Summitul Comunității Politice Europene The post Președintele Sandu pleacă la Copenhaga -Va participa la Summitul Comunității Politice Europene appeared first on Politik.
Igor Grosu va continua la șefia Legislativului -Noul Parlament va avea 12 comisii permanente, inclusiv una pe profilul inegrării europene # Politik
În noua legislatură vor activa 12 comisii parlamentare de profil, inclusiv una pe domeniul integrării europene, a anunțat liderul PAS, Igor Grosu, la PRO TV. „Toate țările candidate au o astfel de comisie, iar acum și noi vom institui una. În total vor fi 12 comisii, iar de lucru vor avea toți”, a precizat Igor ... Igor Grosu va continua la șefia Legislativului -Noul Parlament va avea 12 comisii permanente, inclusiv una pe profilul inegrării europene The post Igor Grosu va continua la șefia Legislativului -Noul Parlament va avea 12 comisii permanente, inclusiv una pe profilul inegrării europene appeared first on Politik.
Nicușor Dan, despre aderarea Republicii Moldova la UE: „Un termen de trei ani este foarte realist – Ce a spus despre o decuplare de Ucraina # Politik
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, la Euronews, că este „extrem de optimist” în ceea ce privește procesul de integrare a Republicii Moldova în UE după victoria obținută de forțele pro-europene la alegerile parlamentare de duminică, „care a fost incontestabilă”, notează hotnes.ro Nicușor Dan a estimat că „un termen de trei ani este foarte realist” ... Nicușor Dan, despre aderarea Republicii Moldova la UE: „Un termen de trei ani este foarte realist – Ce a spus despre o decuplare de Ucraina The post Nicușor Dan, despre aderarea Republicii Moldova la UE: „Un termen de trei ani este foarte realist – Ce a spus despre o decuplare de Ucraina appeared first on Politik.
Igor Grosu despre o posibilă schimbare a premierului după alegeri: „Haideți puțin să așteptăm” – Ce ministru are mandatul asigurat # Politik
În spațiul public au apărut informații despre o posibilă schimbare a premierului după instaurarea noului Parlament. Mai multe nume se vehiculează că vor fi cei propuși pentru funcția de prim-ministru. Printre acestea se numără actualul premier Dorin Recean, investitorul Vasile Tofan, ministrul Educației, Dan Perciun, fostul șef de la Externe, Nicu Popescu, notează unimedia.info „ ... Igor Grosu despre o posibilă schimbare a premierului după alegeri: „Haideți puțin să așteptăm” – Ce ministru are mandatul asigurat The post Igor Grosu despre o posibilă schimbare a premierului după alegeri: „Haideți puțin să așteptăm” – Ce ministru are mandatul asigurat appeared first on Politik.
