CEC a validat rezultatele alegerilor parlamentare din 2025
TV Nord, 5 octombrie 2025 18:30
TV Nord, 5 octombrie 2025 18:30

Comisia Electorală Centrală a aprobat, în ședința de duminică, procesul-verbal privind centralizarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Potrivit documentului, în listele electorale de bază au fost incluși 2.738.735 de alegători, iar în listele suplimentare – 342.244. În total, la votare au participat 1.609.579 de alegători, dintre care 1.578.722 de voturi au fost valabil
• • •
Acum 30 minute
18:30
Acum 2 ore
17:30
Eurodeputatul român Victor Negrescu, a anunțat inițierea unei scrisori comune adresate președintelui Consiliului European, António Costa, prin care 55 de eurodeputați din 19 state membre ale Uniunii Europene solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova. Potrivit lui Negrescu, documentul este un semnal politic puternic transmis de Parlamentul European, care confirmă
Acum 4 ore
16:20
/VIDEO/ Poliția de Frontieră: Vrei să pilotezi drona în zona de frontieră? Iată ce trebuie să știi # TV Nord
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova reamintește cetățenilor că utilizarea dronelor în zona de frontieră este permisă doar operatorilor autorizați și numai cu aviz special. Tot mai mulți cetățeni folosesc drone, fie pentru filmări spectaculoase, fie din pasiune pentru fotografie aeriană. Totuși, atunci când vine vorba de utilizarea lor în zona de frontieră, regulile devin
15:10
Noaptea trecută, Ucraina a fost ținta unui atac aerian combinat extrem de agresiv – peste 50 de rachete și circa 500 de drone au fost lansate asupra regiunilor cheie, cu victime și distrugeri semnificative. Regiuni vizate de ruși au fost Liov, Ivano-Frankivsk, Zaporijia, Cernihiv, Sumi, Harkiv, Herson, Odesa, Kirovohrad Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că
Acum 6 ore
13:50
CEC se întrunește pentru validarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025 # TV Nord
Comisia Electorală Centrală va organiza două ședințe în cursul zilei de duminică, la orele 14:00 și 16:00, în cadrul cărora vor fi analizate mai multe subiecte esențiale privind procesul electoral. Prima ședință va aborda supravegherea finanțării campaniei electorale a concurenților electorali, pe baza rapoartelor din 29 septembrie și 1 octombrie 2025. Ulterior, în cadrul ședinței de
Acum 12 ore
09:20
/VIDEO/ Dina Cojocaru, profesoara de română care de 25 de ani inspiră generații la Liceul „Vasile Alecsandri” din Bălți # TV Nord
Dina Cojocaru își amintește că decizia de a deveni profesoară a fost una firească, venită din iubirea pentru limba română și pentru orele care, în anii de școală, îi ofereau sentimentul că se află „în largul ei". DINA COJOCARU, profesoară de limba română: „A fost o elecțiune premeditată, dat fiind faptul că, atunci când privești
08:20
Astăzi vremea va fi predominant înnorată pe tot teritoriul Republicii Moldova, cu temperaturi maxime ce se vor situa între +16 °C și +18 °C. Dimineața este posibilă apariția ploilor slabe, în special în zonele de nord, dar acestea vor fi trecătoare și vor dispărea pe parcursul zilei. În Nord, temperaturile maxime vor ajunge până la +16
Ieri
17:50
În regiunea transnistreană a fost oprită apa caldă, iar la stațiile PECO nu se mai vinde gaz # TV Nord
Vineri dimineața, în orașele Dubăsari și Grigoriopol a fost oprită furnizarea apei calde, iar în jurul orei 13:00, aceeași măsură a fost aplicată și în Tiraspol, Bender, Râbnița și Sucleia. Totodată, la stațiile PECO din regiunea transnistreană a fost sistată comercializarea gazului lichefiat, care va fi livrat exclusiv serviciilor de urgență și militare, transmite IPN.
15:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de recunoștință și susținere pentru cadrele didactice, în cadrul Galei laureaților concursului republican „Pedagogul Anului 2025". „Astăzi ne îndreptăm recunoștința către dumneavoastră, cei care deschideți orizonturi și aprindeți curiozitatea copiilor noștri", a spus șefa statului, subliniind rolul esențial al profesorilor în formarea unei societăți democratice și
14:20
/VIDEO/ Primele imagini cu Constantin Țuțu la judecătorie: Instanța examinează cererea de plasare în arest # TV Nord
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, a fost escortat la Judecătoria Ciocana. După ce a fost reținut la punctul de trecere al frontierei Vulcănești, pentru 72 de ore, în cadrul ședinței de astăzi, judecătorii examinează cererea de plasare în arest preventiv a acestuia, scrie tv8.md Întrebat de TV8 cine l-a ajutat să treacă frontiera, Țuțu le-a
13:30
Poliția de Frontieră clarifică: nu este necesară procura pentru a traversa frontiera cu mașina altcuiva # TV Nord
Poliția de Frontieră a Republicii Moldova a venit cu precizări importante pentru șoferii care intenționează să traverseze frontiera de stat la volanul unui autoturism înmatriculat pe numele altei persoane. Potrivit autorităților, nu este necesară prezentarea unei procuri legalizate, a unui contract de comodat sau a altor documente care să confirme dreptul de folosință asupra vehiculului.
12:10
/VIDEO/ Accident tragic la Ungheni: un bărbat a murit pe loc după ce mașina s-a izbit violent de un camion # TV Nord
Un grav accident rutier s-a produs noaptea trecută, în jurul orei 23:30, în raionul Ungheni. Potrivit informațiilor oferite de Poliția Republicii Moldova, un BMW condus de un bărbat de 37 de ani s-a izbit frontal într-un camion încărcat cu peste 20 de tone, care intenționa să vireze spre o stație PECO. Oamenii legii au stabilit
11:20
Pe 4 și 5 octombrie, Republica Moldova marchează tradițional Ziua Vinului, un prilej de sărbătoare pentru viticultori, enologi și iubitorii de vinuri autohtone. Evenimentele tematice vor avea loc în diverse regiuni, cu degustări, târguri, expoziții și prezentări ale noilor recolte. Organizatorii promit că ediția acestui an va pune accent pe brandurile locale, sustenabilitate și tehnologiile
10:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează consumatorii despre retragerea de pe piață a produsului hinkali marca „Deosebit", fabricat de compania Ferex GB SRL. Decizia vine după ce, în urma testărilor de laborator, s-a depistat prezența bacteriei Salmonella spp., care poate provoca îmbolnăviri grave dacă produsul este consumat. Potrivit ANSA, operatorul economic a inițiat procedura
09:10
Astăzi, pe întreg teritoriul Republicii Moldova se va resimți o vreme ploioasă. Cerul va fi acoperit de nori și sunt așteptate averse în cursul dimineții, care se vor diminua spre orele prânzului și după-amiaza. În Nord, temperaturile maxime vor ajunge până la +14 de grade, iar noaptea coboară până la +8 grade. În Centru, termometrele vor indica
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
Poliția: Constantin Țuțu, reținut pentru traversare ilegală și tentativă de influențare a IGPF # TV Nord
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost reținut de Poliția Națională, fiind vizat într-o cauză penală pentru traversarea ilegală a frontierei de stat. Potrivit Inspectoratului General al Poliției, în ultima perioadă, Țuțu s-ar fi aflat pe teritoriul din stânga Nistrului. După ce a aflat că este cercetat penal pentru trecerea ilegală a frontierei, acesta a
17:10
/VIDEO/ 17 ani de închisoare pentru unul dintre tinerii implicați în omorul lui Sergiu Oală din Bălți # TV Nord
Magistrații Judecătoriei Fălești au pronunțat astăzi sentința în cazul lui Mihail Ceban, unul dintre tinerii implicați în omorul lui Sergiu Oală, tânărul de 20 de ani din Bălți ucis în septembrie 2024. Acesta a fost condamnat la 17 ani de închisoare și va trebui să achite un prejudiciu moral în sumă de două milioane de
16:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod Galben de ploi puternice pentru ziua de sâmbătă, 4 octombrie 2025, valabil între orele 00:00 și 17:00. În zonele vizate se vor înregistra cantități de apă de 15–30 l/m², ceea ce poate duce la acumulări importante de apă și posibile dificultăți în trafic, scurgeri pe versanți și creșteri
15:50
/VIDEO/ Trei elevi au bătut un coleg de grupă în cămin. Victima este la spitalul din Bălți # TV Nord
Noapte de coșmar pentru un tânăr din Bălți – trei colegi de școală l-au snopit în bătaie în cămin. Trei tineri în stare de ebrietate și-au atacat colegul de grupă și l-au lăsat inconștient. Victima a fost transportată de urgență la spital. VICTORIA CORLĂTEANU, sora victimei: „Din câte am înțeles, au fost băieți ca și
14:20
Explozibili ascunși în conserve de porumb: Rusia pregătea atacuri în trei țări din Europa. Planul dejucat de Polonia # TV Nord
Serviciile de informații poloneze au dejucat o operaţiune de sabotaj în care conserve de porumb umplute cu explozibili şi componente pentru drone urmau să fie folosite pentru atacuri în Polonia, Lituania şi Germania. Potrivit Euromaidan Press care citează publicații poloneze și anunțurilor oficiale, un presupus curier GRU a fost arestat, iar cazul confirmă avertismentele privind
13:30
Primarul municipiului Bălți, Alexandr Petkov, a semnat joi, 3 octombrie 2025, dispoziția privind începerea sezonului de încălzire 2025–2026 pe teritoriul municipiului și în satele Elizaveta și Sadovoe. Potrivit documentului, racordarea la căldură se va face etapizat: Implementarea măsurilor revine SA „CET-Nord", în colaborare cu administratorii întreprinderilor, organizațiilor și instituțiilor care gestionează centrale termice. Fii mai
13:30
Pe parcursul anului 2024 au fost înregistrate peste 2900 cazuri de hepatite virale, dintre acestea 74 de cazuri forme acute și peste 2800 cazuri forme cronice. Testare rapidă și acces la tratament ar da bolnavilor șanse la o viață normal. Discutăm la acest subiect cu Stela Gorea, medic infecționist, și Stefanida Ursu, medic de familie,
13:00
O anchetă comună realizată de compania Elliptic și Agenția de Presă IPN arată că, din 2024, prin cel puțin 11 portofele criptomonede asociate rețelei lui Ilan Șor au tranzitat sume de minimum 8 miliarde de dolari. Schema implică plăți în stablecoin USDT, iar banii proveneau în mare parte din Rusia. Documentele divulgate și corespondența internă
12:10
/FOTO/ Atac cu drone rusești în Harkov. Circa 13 mii de porci au murit într-un incendiu la o fermă # TV Nord
În regiunea Harkov, un atac cu drone lansat de armata rusă a provocat un incendiu de proporții la un complex agricol, soldat cu moartea a aproximativ 13 mii de porci, potrivit Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei (ГСЧС). Autoritățile au precizat că focul a mistuit opt clădiri cu o suprafață totală de
11:30
Fost primar din Glodeni, vizat într-un dosar penal privind dispariția documentației unui proiect de apeduct # TV Nord
Centrul Național Anticorupție (CNA), sub conducerea Procuraturii Bălți, oficiul principal, investighează un dosar penal inițiat în temeiul art. 360 alin. (1) din Codul penal privind „luarea, sustragerea, tăinuirea, degradarea sau distrugerea documentelor". Dosarul vizează un fost primar al unei localități din raionul Glodeni și o persoană juridică din Chișinău. Potrivit datelor preliminare, există bănuieli rezonabile
11:00
Două persoane au suferit intoxicație cu monoxid de carbon în urma unui incendiu produs pe 2 octombrie 2025 în satul Dămășcani, raionul Rîșcani. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:45, iar la fața locului au intervenit trei echipaje de pompieri și salvatori. Ajunși, aceștia au constatat că focul cuprinsese bunurile materiale din
10:30
/VIDEO/ Cum am învins Rusia la alegeri? Analist: A apărut un fel de rezistență națională, care a avut un rol semnificativ # TV Nord
Actualele alegeri parlamentare din Republica Moldova au fost o confruntare între orientarea spre Vest și cea spre Est. Spre deosebire de campaniile anterioare, Chișinăul nu a mai tolerat în tăcere încercările de interferență din partea Federației Ruse. Este opinia analistului politic, Vitali Andrievschi, invitat în cadrul emisiunii „Новая неделя" de la TV8. Andrievski a declarat că tentativele
09:50
Nichita Feraru, un băiețel de doar patru ani, trece printr-o luptă extrem de grea. Diagnosticat cu cancer în stadiul III, micuțul are nevoie în continuare de ajutorul nostru pentru a-și putea continua tratamentul. Cu sprijinul oamenilor de bună credință, Nichita a reușit să ajungă deja în Turcia pentru primele investigații. Totuși, cheltuielile pentru tratamentele următoare
09:20
Alertă la München: Aeroportul a fost închis din cauza unor drone care survolau zona. Zeci de zboruri afectate # TV Nord
Aeroportul din München a fost închis, în noaptea de joi spre vineri, după ce mai multe drone au fost semnalate în apropierea spațiului său aerian. Cel puțin 17 curse au fost blocate, afectând aproape 3.000 de pasageri, relatează BBC, citați de
2 octombrie 2025
20:30
Conform surselor ZdG, fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost reținut în Ucraina. La 22 septembrie, Țuțu a fost anunțat în căutare, după ce instanța a admis parțial demersul procurorilor în acest sens. Țuțu este judecat pentru îmbogățire ilicită, escrocherie și trafic de influență. Magistratul Petru Păun de la Judecătoria Buiucani a examinat demersul Procuraturii Anticorupție […] Acest articol Constantin Țuțu a fost reținut în Ucraina, după ce a fost dat în căutare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:30
/VIDEO/ „Pace promisă, panică livrată: cum a folosit opoziția teama de război și sărăcie în bătăliile electorale 2024–2025” # TV Nord
LEONID DRAGUȘ, jurnalist TV Nord: „În campania electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 – descrisă de observatori ca un scrutin geopolitic decisiv, Europa versus Rusia – tabăra pro-rusă și-a centrat mesajele pe inducerea unor temeri profunde în rândul populației. Noi am analizat cele mai utilizate narațiuni exploatate și vedeți ce a ieșit.” „Dar […] Acest articol /VIDEO/ „Pace promisă, panică livrată: cum a folosit opoziția teama de război și sărăcie în bătăliile electorale 2024–2025” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:20
Curtea Supremă de Justiție a emis o decizie irevocabilă într-un dosar penal ce vizează acțiunile unui avocat, care a pretins și primit bani pentru a influența procurori și judecători, în vederea obținerii unor soluții favorabile în cauze penale. Dosarul a fost investigat de Centrul Național Anticorupție (CNA) împreună cu Procuratura Anticorupție (PA). Potrivit probelor, în […] Acest articol Avocat recunoscut vinovat de trafic de influență. CSJ a pronunțat o decizie irevocabilă a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:10
La data de 1 octombrie 2025, polițiștii de frontieră din punctul de trecere Costești, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, au depistat o neconformitate în documentele prezentate pentru un autoturism transportat pe platformă. În cadrul verificărilor de nivelul II, asupra unui vehicul de model Mitsubishi Outlander, s-a constatat că numărul de identificare al caroseriei […] Acest articol /FOTO/ Autoturism cu număr de identificare fals, depistat la frontiera de stat Costești a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:20
Vezi că poți! O profesoară de educație fizică din Fălești și-a transformat grădina într-o afacere. Iată povestea. # TV Nord
Cu doar un an în urmă, profesoară de educație fizică, Mariana Ursachi este astăzi agricultoare. Se mândrește cu produsele ei bio și își dezvoltă propria afacere la Fălești. „Eu am lucrat în sistemul de educație și, la un moment dat, mi-am spus că îmi doresc să fac agricultură”, povestește Mariana. Tânăra spune că simțea că […] Acest articol Vezi că poți! O profesoară de educație fizică din Fălești și-a transformat grădina într-o afacere. Iată povestea. a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
14:50
Guvernul a aprobat două proiecte strategice de infrastructură pentru municipiul Bălți, care vizează modernizarea străzii Kiev și a zonelor adiacente. Primul proiect, în valoare de 66 de milioane de lei, prevede modernizarea rețelelor de alimentare cu apă și sanitație. Cel de-al doilea, cu un buget de 110 milioane de lei, urmărește îmbunătățirea mobilității urbane pe […] Acest articol Câți bani alocă Guvernul pentru reabilitarea străzii Kiev din Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:30
Astăzi, pe rafturile magazinelor din Paris, Milano sau New York găsim parfumuri și produse de lux ambalate în cutii realizate la Chișinău. Lux Packaging este compania care produce ambalaje premium pentru unele dintre cele mai mari branduri din lume: Chanel, Christian Dior, Acqua di Parma, Versace, Ferrari, Trussardi. Particularitatea companiei este că aproape 80% din […] Acest articol Cutii de lux „Made in Moldova” pentru Chanel, Dior și alte branduri de renume a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
13:10
Autoritățile locale din Bălți, împreună cu conducerea CET-Nord, au anunțat că începând de mâine va fi dat startul oficial sezonului de încălzire în tot municipiul. Pentru a asigura confortul copiilor în contextul temperaturilor scăzute, mai multe grădinițe din oraș beneficiază de căldură încă de astăzi. Decizia privind lansarea sezonului de încălzire urmează să fie semnată […] Acest articol Sezonul de încălzire începe mâine la Bălți. Grădinițele primesc căldură încă de astăzi a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:10
Un număr record de 426 de tineri specialiști s-au angajat în școli și grădinițe în anul curent de studii, marcând cea mai mare participare din ultimii ani la apelul Ministerului Educației și Cercetării de a se alătura sistemului educațional. Comparativ, anul trecut au fost angajați 404 absolvenți, în 2023 – 365, iar în 2022 – […] Acest articol Record în educație: 426 de tineri s-au angajat în școli și grădinițe a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
11:00
Polițiștii, alături de subdiviziunile Ministerului Afacerilor Interne și voluntari din comunitate, desfășoară de câteva zile o amplă operațiune de căutare a unei femei de 41 de ani din Comrat. Potrivit oamenilor legii, femeia a plecat de la domiciliu pe 29 septembrie, în jurul orei 17:00, într-o direcție necunoscută și nu a mai revenit până în […] Acest articol Polițiștii și voluntarii caută de câteva zile o femeie de 41 de ani dispărută la Comrat a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:00
Ministrul muncii și protecției sociale, Alexei Buzu, a anunțat că statul va achita și în acest an compensații la căldură pentru consumatorii casnici. Măsura va intra în vigoare începând cu luna noiembrie, odată cu debutul sezonului de încălzire, a precizat oficialul, potrivit ipn.md. „Cu siguranță vom fi aproape de cetățeni, iar compensațiile vor începe din […] Acest articol De când încep compensațiile la căldură în acest an a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
10:00
În luna septembrie, Federația Rusă a lansat asupra Ucrainei 5 638 de drone kamikaze și 185 de rachete, arată datele citate de Agence France-Presse. Comparativ cu luna august, numărul atacurilor a crescut cu 36%. Potrivit Unian, în august atacurile scăzuseră cu o treime față de iulie, pe fondul unor eforturi diplomatice inițiate de Donald Trump […] Acest articol Atacuri record: Rusia a lansat 5 638 drone și 185 rachete în septembrie a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:50
Ministerul Justiției a depus pe 30 septembrie, la Curtea de Apel Centru, o cerere de chemare în judecată împotriva Partidului Politic „Moldova Mare”. Acțiunea a fost inițiată după o sesizare a Comisiei Electorale Centrale (CEC) din 29 septembrie. Ministerul solicită suspendarea activității formațiunii pentru o perioadă de 12 luni și aplicarea măsurilor asiguratorii până la […] Acest articol Ministerul Justiției cere suspendarea partidului „Moldova Mare” a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:30
Republica Moldova a finalizat cu succes screeningul bilateral în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană (UE), ceea ce deschide perspectiva semnării tratatului de aderare până în 2028. Vicepremiera pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, a declarat la emisiunea „Noi și Europa” de la Radio Moldova că ritmul reformelor și gestionarea responsabilă a dosarului transnistrean vor […] Acest articol Screeningul bilateral încheiat: Moldova mai aproape de UE a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
09:30
Partidul „Democrația Acasă” a fost sancționat cu avertisment de către Comisia Electorală Centrală (CEC), după ce nu a raportat integral cheltuielile pentru publicitatea pe rețelele sociale. Deși în penultima săptămână a campaniei electorale formațiunea nu a declarat cheltuieli pentru promovare online, aceasta a beneficiat de publicitate pe TikTok printr-o rețea de conturi cu mii de […] Acest articol Partidul „Democrația Acasă”, sancționat de CEC pentru publicitate nedeclarată pe TikTok a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
1 octombrie 2025
18:40
/VIDEO/ Ziua Internațională a cafelei: un ritual zilnic și o sursă de emoții pentru mulți bălțeni # TV Nord
Astăzi este marcată Ziua Internațională a Cafelei, băutura preferată a milioane de oameni din întreaga lume Pentru mulți bălțeni, cafeaua nu este doar o băutură aromată, ci un adevărat ritual al dimineților „Cafeaua influențează la dispoziția mea pentru toată ziua, cafeaua de dimineață este ca un ritual fără care nu îmi pot începe ziua bine, […] Acest articol /VIDEO/ Ziua Internațională a cafelei: un ritual zilnic și o sursă de emoții pentru mulți bălțeni a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
18:10
Un bărbat din nordul țării, lider al fostului Partid „Șor”, condamnat la cinci ani de închisoare # TV Nord
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința în cazul a doi foști președinți ai oficiilor teritoriale ale Partidului „Șor” din Soroca și Cimișlia. Aceștia au fost condamnați la câte cinci ani de închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a partidului de către un grup criminal organizat. Un bărbat din nordul țării, președintele Oficiului Teritorial Soroca […] Acest articol Un bărbat din nordul țării, lider al fostului Partid „Șor”, condamnat la cinci ani de închisoare a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
16:00
Meșteșuguri, muzică și multe cuvinte calde – astfel a fost marcată la Bălți Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice. Centrul „Respirația a doua” a devenit locul unde generația în etate s-a simțit din nou în centrul atenției. Vizitatorii recunosc că asemenea evenimente îi ajută să se simtă utili și apreciați. „Venim aici ca la sărbătoare, este […] Acest articol /VIDEO/ Acolo unde este căldură și grijă. Sărbătoare pentru vârstnici la Bălți a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:40
Un tânăr originar din raionul Fălești a fost condamnat la 1 an și 6 luni de închisoare într-un penitenciar de tip semiînchis, pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență. Sentința a fost pronunțată urmare a acțiunilor procesuale desfășurate de Centrul Național Anticorupție (CNA) și procurorii municipiului Chișinău. Potrivit materialelor cauzei, în decembrie 2024, inculpatul, prin […] Acest articol Tânăr din Fălești, condamnat la 1 an și 6 luni pentru trafic de influență a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:30
95 de școli din Moldova dotate cu echipamente asistive pentru copiii cu cerințe educaționale speciale # TV Nord
Copiii cu cerințe educaționale speciale din 95 de școli din Republica Moldova vor beneficia de echipamente asistive în valoare totală de peste 17 milioane lei (aproximativ 1 milion USD sau 870 mii EUR). Dotările sunt oferite de UNICEF, cu sprijinul Uniunii Europene, Parteneriatului Global pentru Educație, Guvernului Japoniei și Guvernului SUA. Printre echipamentele distribuite se […] Acest articol 95 de școli din Moldova dotate cu echipamente asistive pentru copiii cu cerințe educaționale speciale a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
15:10
Caz de corupere electorală investigat la Bălți. Un suspect reținut și plasat în arest preventiv # TV Nord
Sub conducerea Procuraturii Bălți, Secția Urmărire Penală a Inspectoratului de Poliție Bălți investighează un dosar penal privind suspiciunea comiterii infracțiunii de corupere electorală, în contextul alegerilor parlamentare preconizate pentru 28 septembrie 2025. Potrivit materialelor cauzei, începând cu luna mai 2025 și până în prezent, mai mulți membri și simpatizanți ai unui bloc politic ar fi […] Acest articol Caz de corupere electorală investigat la Bălți. Un suspect reținut și plasat în arest preventiv a apărut pentru prima dată pe TV-Nord | Știri Televiziunea nordului.
