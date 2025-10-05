Credința, mai puternică decât orice încercare
Libertatea Cuvântului, 5 octombrie 2025 18:30
Zilele acestea lucrătorii culturii și deputații din satul Sinăuți, CT Tereblecea, l-au vizitat pe consăteanul lor – soldatul-grănicer Vitalie Damaschin – care s-a
Acum 30 minute
18:30
Acum o oră
18:10
Rusia își intensifică activ scara războiului hibrid împotriva țărilor occidentale # Libertatea Cuvântului
Pe 30 septembrie 2025, Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Austria a declarat un angajat al Ambasadei Rusiei ca persona non grata în legătură
Acum 2 ore
17:00
Ansamblul „Urmașii lui Ștefan” din Mahala, condus de Elena Nandriș, este relativ nou. Dar în scurta sa istorie el are realizări frumoase: a
Acum 4 ore
15:00
(Răsfoind pagini de glorie și spiritualitate românească ale vechii fortărețe de pe malul Nistrului – Hotin) Izvor dătător de viață, în centrul fortăreței
Acum 8 ore
11:10
Biblioteca studenţilor de origine română Vestea despre fondarea unui Cerc studenţesc între pereţii căminului de pe fosta stradă Stasiuk a istoricului oraş s-a
Acum 12 ore
10:20
Solemnitățile cu această ocazie au avut loc în mod simbolic în Sala de Marmură a Universității Naționale „Iurii Fedkovyci”, care, de asemenea, își
09:50
Colonelul SUA a făcut o presupunere despre consecințele care îl așteaptă pe Putin dacă refuză negocierile # Libertatea Cuvântului
Negocierile dintre Ucraina și Rusia au intrat recent în impas. Kremlinul evită în mod conștient discuțiile, deoarece are un anumit plan. Despre aceasta
09:40
Rusia a lansat un atac combinat asupra orașelor ucrainene: au fost înregistrate distrugeri, sunt morți și răniți # Libertatea Cuvântului
Forțele inamice au efectuat un atac combinat asupra orașului Zaporijjia. Despre aceasta a anunțat duminică, 5 octombrie, pe Telegram, șeful Administrației Militare Regionale,
Acum 24 ore
20:30
Nutriţie şi sănătate. Vinetele – Cele mai populare soiuri. Beneficii şi unele lucruri mai puțin cunoscute # Libertatea Cuvântului
Vinetele aparțin familiei solanaceelor și sunt utilizate în multe feluri de mâncare din întreaga lume. Deși sunt adesea considerate o legumă de toamnă,
20:20
Atacul Federației Ruse asupra gării și a unui tren de pasageri din Șostka, regiunea Sumy, este o nouă confirmare a dispoziției constante a
20:10
Eroul Stepan Martyniuk din Toporivți (Toporăuți) a trecut în rândul Oștii Celeste a apărătorilor noștri # Libertatea Cuvântului
Despre aceasta au anunțat consătenii săi. „Cu profundă tristețe anunțăm că a trecut în veșnicie consăteanul nostru, apărătorul Ucrainei, Stepan Martyniuk. Stepan a
20:00
Ocupanții au dus-o pe Valeria, în vârstă de 16 ani, din Nova Kahovka într-o tabără din Eupatoria: istoria acestei fete relatată de The Times # Libertatea Cuvântului
Valeria Sidorova a fost răpită de ocupanți din Nova Kahovka când avea 16 ani. Ea a fost trimisă în tabăra „Lucistyi” din Eupatoria
19:50
La Cernăuți, de Ziua orașului, părinții primilor copii născuți au primit certificate pentru cărucioare # Libertatea Cuvântului
Primii copii născuți în Cernăuți de Ziua Orașului 2025 au primit certificate pentru cărucioare pentru bebeluși. Mamele au fost felicitate dimineață de primarul
Ieri
11:50
La Filarmonica Regională au avut loc festivitățile consacrate celei de-a 150-a aniversări a Universității Naționale „Iurii Fedkovici” din Cernăuți, se menționează în postarea
11:00
Universitatea Națională „Iurii Fedkovici” din Cernăuți împlinește 150 de ani # Libertatea Cuvântului
Acum un secol și jumătate, la Cernăuți a fost înființată o instituție care a devenit un simbol al științei, culturii și dezvoltării spirituale
09:40
Prim-ministrul Poloniei a subliniat că, dacă Ucraina pierde, acest lucru va însemna o înfrângere și pentru țara sa. Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a
09:30
Vitalii Portnikov: Cum își justifică Putin eșecurile din Ucraina în fața lumii # Libertatea Cuvântului
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a construit un scut ideologic pentru a ascunde incapacitatea armatei ruse de a învinge Ucraina. Această strategie constă
3 octombrie 2025
20:40
Colectivul pedagogic și elevii Gimnaziului nr. 10 din Cernăuți o felicită sincer și își exprimă marea mândrie față de profesoara de limba și
20:30
Visează să creeze un centru de consultanță în Bucovina: istoria unei antreprenoare din regiunea Harkiv # Libertatea Cuvântului
Kateryna Zaporojheț a fost o antreprenoare de succes în Harkiv, a lucrat în domeniul frumuseții și a deținut o rețea de saloane și
20:30
„Un tribut de profund respect”: la Teatrul Muzical-Dramatic din Cernăuți au explicat de ce nu au amânat premiera operei „Creon” # Libertatea Cuvântului
Artista Ludmyla Kațuik-Prokopeț a cerut amânarea operei „Creon” pentru săptămâna următoare, după înmormântarea dirijorului principal al teatrului, Volodymyr Șnaider. Ludmyla Kațuik-Prokopeț a scris
20:30
În clasamentul celor mai prietenoase țări cu Ucraina s-a schimbat din nou liderul # Libertatea Cuvântului
În septembrie 2025, olandezii au cea mai pozitivă atitudine față de Ucraina. 89,3% dintre respondenți au evaluat țara pozitiv, doar 5,7% negativ, iar
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Moment astrologic. Octombrie 2025 – lună a transformărilor subtile, dar puternice # Libertatea Cuvântului
Toamna aduce cu ea schimbări de ritm, emoții profunde și oportunități nebănuite. Octombrie este o lună care scoate la lumină adevăruri ascunse și
11:00
În satul Cernauca, CT Cernăuți, a fost construit un pod nou. Acesta a unit două părți ale satului care fuseseră separate de ani
10:40
În ajunul Zilei Profesorului, cei mai buni pedagogi din regiunea Cernăuți au primit premii binemeritate din partea Departamentului de Educație și Știință al
10:10
În prima duminică a lunii octombrie, în Ucraina este marcată Ziua lucrătorilor din învățământ. În preajma acestei sărbători profesionale a pedagogilor, la Cernăuți,
09:40
Care este legătura dintre războiul din Ucraina și provocările din Europa: The Economist explică ce urmărește Putin # Libertatea Cuvântului
Rusia vizează țările implicate activ în sprijinirea Ucrainei, consideră autorii publicației. „Scutul Balticii” se consolidează: provocările rusești forțează țările NATO să-și intensifice apărarea
09:40
The Telegraph: Shutdown-ul din SUA a înghețat negocierile privind livrarea de arme către Ucraina # Libertatea Cuvântului
Delegației de la Kiev i s-a cerut să nu zboare la negocierile de la Washington. Un proiect amplu privind dronele a ajuns în
2 octombrie 2025
20:30
Anastasia Uncu din Vancicăuți și-a perfecționat calitățile vocale deosebite de-a lungul anilor în cadrul Formației vocal-folclorice „Perla” și la Școala Populară de Arte
19:40
Aceste cuvinte nu au fost rostite, ele au fost gândite de victimele foametei și înțelese de generațiile următoare. Au fost înțelese just, creștinește,
19:40
În cadrul unui nou schimb de prizonieri, se întorc acasă soldați ai Forțelor Armate ale Ucrainei, Gărzii Naționale, Serviciului de Stat de Grăniceri
19:40
La 28 septembrie, la Liceul „Vasile Bogrea” din Târnauca a avut loc un careu festiv, consacrat zilei de naștere a marelui lingvist, folclorist
19:30
Cum o vloggeriță din oraș ține cursuri de dans pentru copii într-un cămin cultural sătesc # Libertatea Cuvântului
În satul Lucovița de lângă Cernăuți, vloggerița și coregrafa Sofia Safriuc predă lecții de dans copiilor. Orele au fost organizate acum un an
19:30
În acest an jubiliar tradiționalul Simpozion de la Pitești a ajuns la cea de a 25-ea ediție. Eu personal am fost pentru a
19:20
Sfaturi pentru părinţi. 7 motive pentru care copilul nu vrea să meargă la culcare # Libertatea Cuvântului
Mersul la somn al copilului poate fi o adevărată provocare pentru foarte mulți părinți. Deseori, copilul găsește scuze și motive din cele mai
18:30
În regiunea Cernăuți este investigat un caz care vizează angajați ai Centrului teritoriale de completare. Aceștia transferau persoane care se sustrag de la mobilizare peste hotare # Libertatea Cuvântului
Se desfășoară o anchetă de serviciu în privința militarilor reținuți sub suspiciunea de organizare a trecerii ilegale a persoanelor peste frontiera de stat.
09:50
În regiunea Cernăuți a fost demascat un grup de traficanți de persoane care ajutau bărbați să treacă ilegal în România # Libertatea Cuvântului
În Bucovina, au fost demascați șase localnici care au organizat trecerea ilegală a persoanelor peste secțiunea montană a graniței în România, a anunțat
09:20
Nu există opțiuni pentru femeile de 30-35 de ani: o locuitoare din Odesa s-a plâns de lipsa bărbaților # Libertatea Cuvântului
O locuitoare a Odesei susține că în oraș nu găsești bărbați adulți. Ea a întrebat fetele din alte regiuni dacă situația este aceeași
09:10
SUA vor furniza Ucrainei date ale serviciilor secrete pentru lovituri cu rachete asupra infrastructurii energetice a Federației Ruse # Libertatea Cuvântului
SUA vor transfera Ucrainei informații de intelligence pentru lansarea de atacuri cu rachete asupra infrastructurii energetice a Rusiei, comunică RBC-Ucraina cu referire la
1 octombrie 2025
22:50
La începutul acestei săptămâni, la Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” din Baia Mare, România, a avut loc lansarea antologiei de poezie „Timpul învins” a
22:10
În ciuda unei presiuni fără precedent, a unei ample campanii de dezinformare pro-ruse și a interferenței directe a Kremlinului în procesul electoral, poporul
19:20
Au cunoscut pe deplin Rusia, dar târziu: fratele lui J.D. Vance, care a luptat în Forțele Armate ale Ucrainei, explică schimbarea politicii lui Trump # Libertatea Cuvântului
În opinia sa, actuala administrație americană a fost nevoită să cunoască adevărata esență a Rusiei abia după invazia sa pe scară largă. Nate
19:10
Încă 10 autobuze școlare noi au fost predate astăzi comunităților din regiunea Cernăuți # Libertatea Cuvântului
Mijloacele de transport au fost primite de comunitățile teritoriale: Hliboca, Chelmenți, Clișcăuți, Koneatyn, Kostryjivka, Mahala, Nădăbăuți, Seliatîyn, Suceveni, Ust-Putila. Autobuzele incluzive au fost
19:10
Un militar din Bucovina a devenit tată de Ziua Apărătorilor și Apărătoarelor # Libertatea Cuvântului
Myhailo, locuitor al satului Berhomet care apără Ucraina în est, a reușit să se întoarcă acasă de lângă Pokrovsk pentru a asista la
19:10
Cu ocazia Zilei Apărătorilor și Apărătoarelor Ucrainei, în orașul Noua Suliță a fost cinstită memoria locuitorilor comunității, căzuți în războiul ruso-ucrainean. La eveniment
19:10
Astăzi, militari, oficiali, reprezentanți ai serviciilor, departamentelor, elevi și locuitori ai CT Herța au cinstit memoria tuturor celor care au murit, apărând libertatea
19:10
Întors la viața pașnică, veteranul de război, Oleksandr Fuștei, folosește drona în scopuri agricole # Libertatea Cuvântului
În Bucovina, un veteran implementează o idee de afaceri interesantă: stropirea câmpurilor cu ajutorul unei agrodrone. Oleksandr Fuștei, un militar din satul Goroșivți
11:40
Sărbători creştine. Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare ce ne reamintește de puterea credinței și de ocrotirea divină # Libertatea Cuvântului
Ziua de 1 octombrie reprezintă o sărbătoare specială – Acoperământul Maicii Domnului, cunoscută în popor și sub denumirea de „Pocroave”. Această sărbătoare ne
30 septembrie 2025
21:30
Ce l-ar putea face pe Putin să-și schimbe planurile de război: Răspunsul fostului ambasador al SUA în Ucraina # Libertatea Cuvântului
Steven Pifer consideră că există un plan rezonabil care ar permite ca o parte semnificativă din fondurile Rusiei să fie disponibilă pentru Ucraina.
21:20
În cadrul turneului cultural și educativ prin comunitățile din regiune în care locuiesc etnici români, la Herta au fost prezenți astăzi Consulul General
21:10
La 30 septembrie, întreaga comunitate de bibliotecari din Ucraina a sărbătorit Ziua Națională a Bibliotecilor. Anul acesta, sărbătoarea a capătat o solemnitate deosebită
