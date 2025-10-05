CEC a declarat valabile alegerile parlamentare. Noul parlament ar urma să fie validat în cel mult 10 zile
Ziua, 5 octombrie 2025 18:20
Comisia Electorală Centrală a declarat valabile alegerile parlamentare din 28 septembrie și a aprobat centralizarea rezultatelor, la o săptămână după scrutin. Rezultatele finale vor fi prezentate Curții Constituționale, pentru confirmarea alegerilor și validarea mandatelor de deputat, în decurs de 10 zile, potrivit IPN. În cadrul ședinței de duminică, 5 octombrie, președinta Comisiei Electorale Centrale, Angelica […] Articolul CEC a declarat valabile alegerile parlamentare. Noul parlament ar urma să fie validat în cel mult 10 zile apare prima dată în ZIUA.md.
• • •
Fostul șef adjunct al SIS, Alexandru Bălan, rămâne în izolator. Curtea de Apel București a prelungit arestul cu încă 30 de zile # Ziua
Curtea de Apel București a decis prelungirea măsurii de arest preventiv pentru Alexandru Bălan, fost șef adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al Republicii Moldova. Astfel, acesta rămâne după gratii încă 30 de zile, între 10 octombrie și 8 noiembrie. Măsura a fost dispusă la solicitarea DIICOT, care instrumentează un dosar ce vizează […] Articolul Fostul șef adjunct al SIS, Alexandru Bălan, rămâne în izolator. Curtea de Apel București a prelungit arestul cu încă 30 de zile apare prima dată în ZIUA.md.
Vremea își face de cap în România: ninsori cu viscol la munte și ploi puternice cu vânt și frig în toată țara, până joi # Ziua
Atenție maximă dacă intenționați să călătoriți în România, în următoarele zile. Administrația Națională de Meteorologie a emis, duminică, o informare de ploi importante cantitativ, dar și ninsori pe alocuri viscolite în zonele muntoase. De asemenea, vremea va fi marcată de intensificări ale vântului și vreme rece. Avertizarea este valabilă în întreaga țară până joi seara. […] Articolul Vremea își face de cap în România: ninsori cu viscol la munte și ploi puternice cu vânt și frig în toată țara, până joi apare prima dată în ZIUA.md.
„Povești ce unesc generații”. La Chișinău se desfășoară Gala Internațională a Teatrelor de Păpuși „Licurici-80” # Ziua
În perioada 4–12 octombrie 2025, Teatrul Republican de Păpuși „Licurici” din Chișinău găzduiește Gala Internațională a Teatrelor de Păpuși „Licurici-80”, ediția a VI-a, desfășurată sub genericul „Povești ce unesc generații”. Potrivit agenției de stat Moldpres, festivalul se desfășoară în mai multe spații culturale din Chișinău – Teatrul „Licurici”, Teatrul Național „Mihai Eminescu” și Teatrul Municipal […] Articolul „Povești ce unesc generații”. La Chișinău se desfășoară Gala Internațională a Teatrelor de Păpuși „Licurici-80” apare prima dată în ZIUA.md.
Omagiu și recunoștință pentru dascăli. 5 octombrie – Ziua Mondială a Educației și Ziua Profesorului # Ziua
Cadrele didactice din întreaga lume, inclusiv din Republica Moldova sunt sărbătorite astăzi, cu prilejul Zilei Internaționale a Profesorului. Evenimentul, marcat prin ceremonii festive în școli și universități, aduce în prim-plan rolul esențial al profesorilor în educația și formarea generațiilor viitoare. Autoritățile locale și naționale au transmis mesaje de apreciere pentru efortul și dedicarea dascălilor, subliniind […] Articolul Omagiu și recunoștință pentru dascăli. 5 octombrie – Ziua Mondială a Educației și Ziua Profesorului apare prima dată în ZIUA.md.
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a inițiat o petiție prin care cere începerea negocierilor de aderare cu R. Moldova # Ziua
Vicepreședintele român al Parlamentului European, Victor Negrescu, a lansat o scrisoare, semnată și de alți 55 de europarlamentari, prin care îi cere președintelui Consiliului European, António Costa, prin care îi cer deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova. Într-o postare pe Facebook, oficialul român notează că acesta este un semnal puternic […] Articolul Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a inițiat o petiție prin care cere începerea negocierilor de aderare cu R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
Precizările CEC în legătură cu sancțiunile aplicate Partidului „Democrația Acasă”. Ultimul cuvânt îl are Curtea Constituțională # Ziua
Comisia Electorală Centrală (CEC) precizează că a aplicat sancțiuni Partidului „Democrația Acasă”, fără să se pronunțe însă asupra unei eventuale lipsire a formațiunii de mandatele de deputat abținute la alegerile parlamentare. Potrivit CEC, raportul cu privire la abaterile constatate va fi transmis Curții Constituționale, care are competența să decidă asupra validării rezultatelor. Autoritatea electorală notează, […] Articolul Precizările CEC în legătură cu sancțiunile aplicate Partidului „Democrația Acasă”. Ultimul cuvânt îl are Curtea Constituțională apare prima dată în ZIUA.md.
Atac aerian masiv asupra Ucrainei. Cinci morți și distrugeri majore. Zelenski cere oprirea „terorii aeriene” și acțiuni ferme din partea Occidentului # Ziua
Ucraina a fost lovită în noaptea de 5 octombrie de unul dintre cele mai ample atacuri aeriene lansate de Rusia în ultimele luni. Potrivit autorităților de la Kiev, asupra teritoriului ucrainean au fost lansate peste 50 de rachete și aproximativ 500 de drone de atac. Cele mai grave distrugeri au fost raportate în regiunile Liov […] Articolul Atac aerian masiv asupra Ucrainei. Cinci morți și distrugeri majore. Zelenski cere oprirea „terorii aeriene” și acțiuni ferme din partea Occidentului apare prima dată în ZIUA.md.
Suveraniștii, pe cale să preia puterea în Cehia. Aliatul lui Viktor Orban a câștigat alegerile parlamentare, dar nu a obținut majoritatea # Ziua
Partidul „Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți” (ANO), condus de fostul premier ceh, miliardarul Andrej Babis, a câștigat alegerile parlamentare din Cehia, desfășurate vineri și sâmbătă. Acesta a obținut 35% din voturi, potrivit datelor preliminare, citate de Reuters. Rezultatul, peste așteptările analiștilor, a fost calificat de Babis drept unul „istoric”. Deși ANO s-a situat pe primul loc, formațiunea […] Articolul Suveraniștii, pe cale să preia puterea în Cehia. Aliatul lui Viktor Orban a câștigat alegerile parlamentare, dar nu a obținut majoritatea apare prima dată în ZIUA.md.
Sărbătoarea Vinului continuă în centrul Capitalei. Astăzi va fi decernat premiul „Polobocul de Aur” # Ziua
Ziua Națională a Vinului continuă în Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, cu degustări și povești captivante din spatele fiecărei sticle de vin. Duminică, pe scena principală a evenimentului, va fi decernat premiul „Polobocul de Aur”, acordat celor mai buni producători de vin de casă, transmite IPN. Concursul este organizat de Camera de Comerț și […] Articolul Sărbătoarea Vinului continuă în centrul Capitalei. Astăzi va fi decernat premiul „Polobocul de Aur” apare prima dată în ZIUA.md.
Proteste violente la Tbilisi împotriva partidului de guvernământ. Maia Sandu, solidară cu opoziția din Georgia # Ziua
Zeci de mii de oameni au ieșit sâmbătă seara în stradă la Tbilisi, capitala Georgiei, răspunzând apelului partidelor de opoziție la proteste față de partidul aflat la guvernare, Visul Georgian. Manifestațiile au coincis cu alegerile locale, desfășurate pe fondul tensiunilor politice generate de înrăutățirea relațiilor cu Uniunea Europeană. Protestul a degenerat în confruntări în apropierea […] Articolul Proteste violente la Tbilisi împotriva partidului de guvernământ. Maia Sandu, solidară cu opoziția din Georgia apare prima dată în ZIUA.md.
România a revenit pe primul loc ca piață de desfacere pentru vinurile și alte băuturi alcoolice din Republica Moldova, cu un volum de 20,7 milioane de dolari, ceea ce reprezintă o pondere de aproximativ 17 la sută din total. România este urmată la mică distanță de Belarus, cu 20,2 milioane de dolari și o cotă […] Articolul România redevine principala piaţă de desfacere pentru vinurile moldovenești apare prima dată în ZIUA.md.
Moldovenii vor afla, la începutul iernii, noul tarif pentru gaz. În decembrie, ANRE va examina demersul Energocom # Ziua
Moldovenii va cunoaște în luna decembrie dacă tariful pentru gazele naturale va fi redus sau majorat. La început de iarnă, Energocom urmează să expedieze Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică calculele privind costul de achiziție al gazului, iar regulatorul va lua o decizie finală. Despre acest lucru a anunțat directorul Energocom, Eugen Buzatu, pentru bani.md. Autoritățile au anunțat […] Articolul Moldovenii vor afla, la începutul iernii, noul tarif pentru gaz. În decembrie, ANRE va examina demersul Energocom apare prima dată în ZIUA.md.
Constantin Țuțu a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Fostul deputat, acuzat de traversarea ilegală a frontierei și dare de mită # Ziua
Fostul deputat Constantin Țuțu a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Judecătoria Chișinău a admis demersul Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, care I-a prezentat lui Țuțu învinuirile pentru două infracțiuni. Acesta este acuzat de traversarea ilegală a frontierei cu Ucraina şi promisiunea unei sume de peste 14.000 lei unui polițist de […] Articolul Constantin Țuțu a fost plasat în arest pentru 30 de zile. Fostul deputat, acuzat de traversarea ilegală a frontierei și dare de mită apare prima dată în ZIUA.md.
Acum 172 de ani începea Războiul Crimeii, conflagrație încheiată cu înfrângerea rușilor care au fost alungați de la Gurile Dunării și din principatele românești # Ziua
Acum 172 de ani, în martie 1853, începea cel de-al treilea război ruso-turc din secolul al XIX, cunoscut și ca Războiul Crimeii, purtat între Imperiul Rus și Imperiul Otoman aflat într-o alianță cu Imperiului Francez, cel Britanic și, ulterior, Regatul Sardiniei. A fost o conflagrație care s-a încheiat cu înfrângerea rușilor, care, în urma Tratatului de Pace […] Articolul Acum 172 de ani începea Războiul Crimeii, conflagrație încheiată cu înfrângerea rușilor care au fost alungați de la Gurile Dunării și din principatele românești apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Constantin Țuțu îi contrazice pe polițiști și procurori și spune că a trecut legal frontiera cu R. Moldova # Ziua
„Am trecut legal”. Așa a răspuns Constantin Țuțu la întrebările jurnaliștilor, care l-au prins pe fostul deputat în fața judecătoriei în momentul în care era dus de mascați în fața magistraților pentru aplicarea arestului preventiv cerut de procurori. Întrebat cum a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova, acesta a declarat că a intrat în țară […] Articolul VIDEO | Constantin Țuțu îi contrazice pe polițiști și procurori și spune că a trecut legal frontiera cu R. Moldova apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Dublu atac cu drone asupra unei gări din regiunea Sumî. Cel puțin 30 de persoane, rănite în urma loviturilor asupra trenurilor # Ziua
Forțele ruse au efectuat un dublu atac cu drone asupra gării din orașul Șostka, regiunea Sumî, aflat la câteva zeci de kilometri de granița cu Rusia. În urma loviturilor, care au vizat două trenuri, au fost rănite cel puțin 30 de persoane, inclusiv trei copii. Autoritățile anunță că în momentul atacului în zonă se aflau […] Articolul VIDEO | Dublu atac cu drone asupra unei gări din regiunea Sumî. Cel puțin 30 de persoane, rănite în urma loviturilor asupra trenurilor apare prima dată în ZIUA.md.
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a anunțat concurs privind suplinirea funcțiilor de conducere în mai multe instanțe judecătorești. Posturile vacante anunțate sunt cele de președinte al judecătoriilor Chișinău, Comrat și Cimișlia, dar și cele de vicepreședinte în Judecătoria Chișinău (4 posturi) și în cele din Cimișlia, Comrat, Criuleni, Edineț și Strășeni. Anunțul privind concursul a fost publicat în Monitorul Oficial din […] Articolul În luna noiembrie, Judecătoria Chișinău ar putea avea o conducere desemnată oficial apare prima dată în ZIUA.md.
Bacteria Salmonella a fost depistată în produse cu carne livrate în magazinele din țară. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor anunță că retrage din magazine un lot de hinkali, produse tradiționale georgiene, ale mărcii comerciale Deosebit. „Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor vă informează că operatorul din domeniul alimentar Ferex GB SRL: recheamă de la consumatori […] Articolul Produse cu carne retrase din magazine de ANSA, după depistarea bacteriei Salmonella apare prima dată în ZIUA.md.
Iurie Ciocan, optimist că toate 101 mandate de deputat vor fi validate: Luni, cel mai proabil, CEC va transmite raportul Curții Constituționale # Ziua
Iurie Ciocan, fost președinte al Comisiei Electorale Centrale, speră că democrația va câștiga și Curtea Constituțională va valida mandatele tuturor celor 101 deputați. Ciocan susține că, cel mai probabil, raportul CEC, care va conține și „speța” referitoare la Partidul „Democrația Acasă”, va fi prezentat luni Curții Constituționale și nu exclude că procesul va fi unul […] Articolul Iurie Ciocan, optimist că toate 101 mandate de deputat vor fi validate: Luni, cel mai proabil, CEC va transmite raportul Curții Constituționale apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Grav accident în orașul Ungheni. Șoferul unui BMW a murit, după ce a intrat în viteză într-un camion # Ziua
Șoferul unui BMW, în vârstă de 37 de ani, a murit după ce a intrat în viteză cu mașina într-un camion care încerca să vireze regulamentar la o benzinărie. Accidentul a avut loc noaptea pe strada Ștefan cel Mare din orașul Ungheni. Din primele cercetări, polițiștii au stabilit că un bărbat de 40 de ani, aflat […] Articolul VIDEO | Grav accident în orașul Ungheni. Șoferul unui BMW a murit, după ce a intrat în viteză într-un camion apare prima dată în ZIUA.md.
În acest weekend, în centrul Chișinăului are loc cea de-a 24-a ediție a Zilei Naționale a Vinului. Evenimentul, organizat în Piața Marii Adunări Naționale, a adunat peste 100 de vinificatori din toate regiunile, oferind vizitatorilor o experiență complexă: degustări, masterclass-uri, spectacole folclorice și descoperirea identității vinului moldovenesc sub genericul „Vinul nostru uimitor de bun”. Vizitatorii au acces […] Articolul Peste 100 de companii vinicole și crame s-au adunat la cea de-a 24-a ediție a Zilei Vinului apare prima dată în ZIUA.md.
Aeroportul din Munchen, închis pentru a doua noapte consecutiv. Au fost deviate cel puțin 35 de zboruri # Ziua
Aeroportul din Munchen a fost închis pentru a doua noapte consecutiv, vineri spre sâmbătă, în urma unei noi alerte cu drone. Aproape 35 de zboruri care urmau să sosească pe pistele aeroportului au fost deviate sau anulate din cauza apariției dronelor, au declarat oficialii, în timp ce 46 de decolări au fost amânate până pe […] Articolul Aeroportul din Munchen, închis pentru a doua noapte consecutiv. Au fost deviate cel puțin 35 de zboruri apare prima dată în ZIUA.md.
Vasile Costiuc, despre decizia CEC în cazul Partidului „Democrația Acasă”: Nu au argumente, nu pot explica juridic care sunt ilegalitățile # Ziua
Autoritatea electorală și poliția nu pot explica juridic și nu au argumente în cazul sancțiunilor aplicate Partidului „Democrația Acasă”, de asta și au pasat responsabilitatea Curții Constituționale, care urmează să ia o decizie finală. Despre acest lucru a declarat deputatul ales Vasile Costiuc, care a precizat că hotărârea de vineri a Comisiei Electorale Centrale este […] Articolul Vasile Costiuc, despre decizia CEC în cazul Partidului „Democrația Acasă”: Nu au argumente, nu pot explica juridic care sunt ilegalitățile apare prima dată în ZIUA.md.
Pentru astăzi, până la ora 17.00, în sudul Republicii Moldova, în Capitală și în mai multe raioane din lunca Prutului va fi valabil codul galben de ploi puternice. În unele regiuni sunt anunțate averse cu cantități de până la 30 de litri pe metru pătrat, aproximativ jumătate din norma pentru această lună. Valorile termice vor […] Articolul Cod galben de ploi puternice în sudul R. Moldova și în mai multe raioane din nord-vest apare prima dată în ZIUA.md.
VIDEO | Inundații severe pe litoralul Bulgariei. Trei persoane au murit în cunoscuta zona turistică Nesebar, după ce au fost luate de ape # Ziua
Estul Bulgariei, în special orașele și satele de litoral, au fost grav afectate de inundațiile de vineri seara provocate de cantități mari de ploi. Autoritățile bulgare au instituit starea de urgență din cauza ploilor torențiale, care au ucis trei persoane, printre care și un polițist de frontieră. Stațiunea Elenite din districtul Burgas, în preajma localității […] Articolul VIDEO | Inundații severe pe litoralul Bulgariei. Trei persoane au murit în cunoscuta zona turistică Nesebar, după ce au fost luate de ape apare prima dată în ZIUA.md.
Constantin Țuțu a încercat să corupă polițiști de frontieră pentru a ajunge în R. Moldova, susține IGP # Ziua
Poliția Națională este convinsă că, înainte de reținere, fostul deputat Constantin Țuțu s-a aflat în regiunea transnistreană, acolo unde a intrat ilegal dinspre Ucraina și tot ilegal a părăsit regiunea. Totodată, IGP precizează că fostul parlamentar a încercat să corupă polițiști de frontieră pentru a intra pe teritoriul R. Moldova. „În ultima perioadă, acesta […] Articolul Constantin Țuțu a încercat să corupă polițiști de frontieră pentru a ajunge în R. Moldova, susține IGP apare prima dată în ZIUA.md.
Elon Musk își îndeamnă urmăritorii să anuleze abonamentele Netflix. Compania a pierdut deja peste 15 miliarde de dolari # Ziua
Serviciul de streaming Netflix a pierdut peste 15 miliarde de dolari din capitalizarea de piață în doar o zi după ce miliardarul Elon Musk a îndemnat publicul să-și anuleze abonamentele, criticând conținutul „woke” destinat copiilor. Acțiunile Netflix au scăzut cu 4,3% în mai puțin de două zile, ajungând la 1.140,50 de dolari, iar capitalizarea de […] Articolul Elon Musk își îndeamnă urmăritorii să anuleze abonamentele Netflix. Compania a pierdut deja peste 15 miliarde de dolari apare prima dată în ZIUA.md.
Propunerea lui Von der Leyen pentru un „zid anti-drone”… în aer. Planul de a contracara atacurile Rusiei a divizat statele membre # Ziua
Propunerea președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de a construi un „zid anti-drone” pentru a apăra flancul estic al Uniunii Europene se confruntă cu critici și scepticism în rândul statelor membre. Atât numele, cât și conceptul atrag critici, scrie Politico. Inițiativa își propune să integreze sisteme de detectare și implicare care se vor extinde […] Articolul Propunerea lui Von der Leyen pentru un „zid anti-drone”… în aer. Planul de a contracara atacurile Rusiei a divizat statele membre apare prima dată în ZIUA.md.
The Telegraph: Discuțiile privind sprijinul militar american pentru Ucraina, suspendate din cauza „shutdown”-ului # Ziua
Blocajul bugetar din Statele Unite, început la 1 octombrie, a dus la suspendarea discuțiilor privind viitoarea asistență militară acordată Ucrainei, scrie ziarul britanic The Telegraph. Potrivit surselor citate, nu doar livrările de armament sunt afectate, ci și proiectele comune aflate în pregătire. „Toate proiectele viitoare au avut de suferit. Nu înțeleg cum vor continua”, a […] Articolul The Telegraph: Discuțiile privind sprijinul militar american pentru Ucraina, suspendate din cauza „shutdown”-ului apare prima dată în ZIUA.md.
Agricultorii din R. Moldova sunt puși în fața unor noi provocări, fiind loviți de majorarea de către Calea Ferată din Moldova a tarifelor pentru transportul de mărfuri. Aceste decizii pun în pericol exporturile, inclusiv ale cerealelor, fermierii riscând să piardă până la 400 de lei pentru o tonă în urma deciziei CFM de a majora aceste tarife […] Articolul O nouă lovitură pentru agricultori. CFM a majorat tarifele pentru transportul de mărfuri apare prima dată în ZIUA.md.
Premieră în istoria Bisericii Anglicane. Sarah Mullally, prima femeie numită Arhiepiscop de Canterbury # Ziua
Sarah Mullally a fost numită Arhiepiscop de Canterbury. Este pentru prima dată când o femeie ajunge în fruntea Bisericii Anglicane. Arhiepiscopul de Canterbury este șeful spiritual al Bisericii Anglicane și una dintre cele mai importante figuri religioase pentru cei 85 de milioane de anglicani din lume. Acesta are un rol asemănător cu cel al unui […] Articolul Premieră în istoria Bisericii Anglicane. Sarah Mullally, prima femeie numită Arhiepiscop de Canterbury apare prima dată în ZIUA.md.
Cu sprijinul României, iconostasul Catedralei Eparhiale din Cahul a fost împodobit cu icoane de autentică tradiție bizantină # Ziua
Guvernul României, prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM), a sprijinit realizarea icoanelor pentru iconostasul Catedralei Episcopale din Cahul. Acestea au fost pictate în tradiție bizantină, după toate canoanele, contribuind astfel la promovarea unei culturi ortodoxe autentice în spațiul de dincolo de Prut. Icoanele au fost realizate respectând canoanele iconografiei ortodoxe și îmbogățesc duhovnicește […] Articolul Cu sprijinul României, iconostasul Catedralei Eparhiale din Cahul a fost împodobit cu icoane de autentică tradiție bizantină apare prima dată în ZIUA.md.
Președintele SUA, Donald Trump, a lansat un ultimatum dur către Hamas, cerând grupării să accepte planul de pace propus de administrația sa și avertizând că, în caz contrar, consecințele vor fi „fără precedent”. Trump a descris Hamas drept „o amenințare nemiloasă și violentă” și a susținut că peste 25.000 dintre combatanții grupării ar fi fost […] Articolul Trump oferă o „ultimă șansă” grupării Hamas până duminică: „Dacă nu acceptați, va fi iad” apare prima dată în ZIUA.md.
CEC cere Curții Constituționale să anuleze mandatele de deputat obținute de „Democrația Acasă” la alegerile din 28 septembrie # Ziua
Comisia Electorală Centrală cere anularea mandatelor deputat ca obținute de Partidul „Democrația Acasă”, însă menționează că decizia finală aparține Curții Constituționale. Totodată, CEC a dispus sancționarea formațiunii și lipsirea acesteia de finanțare de la bugetul de stat. Motivul ar fi, potrivit membrilor CEC, faptul că formațiunea condusă de Vasile Costiuc și-ar fi făcut campanie electorală […] Articolul CEC cere Curții Constituționale să anuleze mandatele de deputat obținute de „Democrația Acasă” la alegerile din 28 septembrie apare prima dată în ZIUA.md.
Rusia a lansat cel mai mare atac asupra infrastructurii de gaze din Ucraina de la începutul războiului: „Unele distrugeri sunt critice” # Ziua
Rusia a efectuat, noaptea trecută, cel mai amplu atac asupra activelor de extracție a gazelor naturale ale Grupului Naftogaz de la începutul războiului. Potrivit comunicatului companiei, au fost lansate 35 de rachete, inclusiv un număr semnificativ de rachete balistice, și 60 de drone asupra facilităților din regiunile Harkov și Poltava. O parte dintre acestea au […] Articolul Rusia a lansat cel mai mare atac asupra infrastructurii de gaze din Ucraina de la începutul războiului: „Unele distrugeri sunt critice” apare prima dată în ZIUA.md.
Două persoane au fost descarcerate de salvatori în urma unui accident de circulație produs la Cantemir # Ziua
Două persoane au fost descarcerate de salvatori în urma unui accident de circulație, produs vineri, 3 octombrie, pe traseul Cantemir–Cahul, în apropierea satului Ghioltosu, raionul Cantemir. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 12:22. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, în accident au fost implicate un camion și un autoturism, care s-au […] Articolul Două persoane au fost descarcerate de salvatori în urma unui accident de circulație produs la Cantemir apare prima dată în ZIUA.md.
Fiecare a doua contravenție a Poliției pentru vânzarea votului, contestată. Până acum, 1700 de amenzi au fost anulate de instanță # Ziua
Peste 30 de mii de contravenții pentru vânzarea voturilor la alegerile prezidențiale și la referendumul din toamna 2024 au fost înregistrate de Poliție până în luna septembrie a acestui an. Jumătate din aceste procese au fost contestate în instanță, iar până acum judecătoriile au anulat deja peste 1700 de amenzi, alte peste 7600 de cazuri […] Articolul Fiecare a doua contravenție a Poliției pentru vânzarea votului, contestată. Până acum, 1700 de amenzi au fost anulate de instanță apare prima dată în ZIUA.md.
Ministrul român al Apărării reacționează după ce Putin a criticat alegerile din România: „E ultimul om care poate da lecții despre democrație” # Ziua
Ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu, a reacționat joi seara, după ce președintele Rusiei, Vladimir Putin, a făcut comentarii în privința anulării alegerilor prezidențiale din România de anul trecut. „Este ultimul om de pe planetă care ar putea să dea cuiva lecții despre democrație și alegeri libere. Alegerile prin care își asigură mandatul de fiecare […] Articolul Ministrul român al Apărării reacționează după ce Putin a criticat alegerile din România: „E ultimul om care poate da lecții despre democrație” apare prima dată în ZIUA.md.
Locuitorii din Tiraspol și alte orașe din stânga Nistrului au rămas fără apă caldă după instituirea regimului de economisire a gazului # Ziua
Începând de azi, locuitorii din Tiraspol, Râbnița, Dubăsari și Grigoriopol au rămas fără apă caldă, de la rețea fiind deconectate toate blocurile și casele. Decizia a fost luată în urma instituirii în regiunea transnistreană a regimului de economisire drastică a gazului până la sfârșitul săptămânii viitoare. Anunțul privind debranșările a fost făcut de întreprinderea locală […] Articolul Locuitorii din Tiraspol și alte orașe din stânga Nistrului au rămas fără apă caldă după instituirea regimului de economisire a gazului apare prima dată în ZIUA.md.
PAS cere anularea mandatelor Partidului „Democrația Acasă”, invocând un mesaj al lui George Simion în ziua votului. Replica liderului AUR din România # Ziua
Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, riscă să fie lipsit de mandatele de deputat obținute la alegerile de duminică, din cauza unei contestații depuse la CEC de Partidul Acțiune și Solidaritate, dar și a unei scrisori din partea Inspectoratului Național de Investigații (INI). PAS invocă un video publicat pe rețelele sociale de liderul AUR […] Articolul PAS cere anularea mandatelor Partidului „Democrația Acasă”, invocând un mesaj al lui George Simion în ziua votului. Replica liderului AUR din România apare prima dată în ZIUA.md.
În timp ce partidul lui Vasile Costiuc clocotește în purgatoriul electoral, cu tot cu cele șase mandate de deputat date prin votul alegătorilor, în spatele cortinei e și mai mare agitație. Se pun pe cântar nu atât pretinsele încălcări comise de Costiuc, cât avantajele sau dezavantajele politice pe care le pot obține taberele implicate în […] Articolul EDITORIAL | Bun venit în statul parțial liber și parțial corect apare prima dată în ZIUA.md.
Șeful Direcției municipale asistență medicală și socială, Vladimir Bolocan, demisionează din funcție # Ziua
Șeful Direcției generale asistență medicală și socială a Primăriei Chișinău pleacă din funcție. Deși în spațiul public s-a vehiculat informația că ar fi fost demis, funcționarul a precizat că decizia de a demisiona îi aparține. „Pentru a face claritate, mai întâi de toate doresc să explic următorul aspect legal. Un funcționar public nu poate fi […] Articolul Șeful Direcției municipale asistență medicală și socială, Vladimir Bolocan, demisionează din funcție apare prima dată în ZIUA.md.
Petrolierul „Boracay”, reținut de poliția franceză pe 30 septembrie, și-a reluat drumul către Canalul Suez, potrivit datelor serviciului de urmărire a navelor Starboard, analizate de The Insider. În seara precedentă, în jurul orei 22:00, ora locală, Boracay se afla în Golful Biscaya, de-a lungul coastei vestice a Franței, continuându-și călătoria spre Canalul Suez. Nava fusese […] Articolul Petrolierul „Boracay” din „flota fantomă” a Rusiei, reținut de Franța, și-a reluat călătoria apare prima dată în ZIUA.md.
Percheziții matinale la un fost primar din Glodeni. Este acuzat că ar bloca un proiect de infrastructură în valoare de 8 milioane de lei # Ziua
Centrul Național Anticorupție (CNA) și Procuratura Bălți investighează sustragerea și tăinuirea documentației tehnice aferente unui proiect de infrastructură. Este vorba despre modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare într-o localitate din raionul Glodeni, costuri care se ridică la peste 8 milioane de lei. În vizorul anchetatorilor este un fost primar al localității și o […] Articolul Percheziții matinale la un fost primar din Glodeni. Este acuzat că ar bloca un proiect de infrastructură în valoare de 8 milioane de lei apare prima dată în ZIUA.md.
Constantin Țuțu, plasat în izolator pentru 72 de ore fiind acuzat de traversarea ilegală a frontierei # Ziua
Fostul deputat Constantin Țuțu, care joi seara s-a predat polițiștilor de frontieră de la Vulcănești, a fost plasat în izolator pentru 72 de ore. Fostul parlamentar, care era dat în căutare, a fost reținut pentru traversarea ilegală a frontierei, a confirmat pentru ZIUA purtătorul de cuvânt al Procuraturii, Emil Gaitur. „Acțiunile procesual-penale sunt în desfășurare, […] Articolul Constantin Țuțu, plasat în izolator pentru 72 de ore fiind acuzat de traversarea ilegală a frontierei apare prima dată în ZIUA.md.
Veto-ul Ungariei subminează unitatea europeană. Orban blochează deschiderea negocierilor cu UE și sprijinul financiar pentru Ucraina # Ziua
Liderii europeni au încheiat joi, la Copenhaga, două zile de negocieri tensionate marcate de opoziția premierului ungar Viktor Orban, care a respins atât deschiderea negocierilor de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeană, cât și planul de acordare a unui împrumut de 140 de miliarde de euro Kievului din activele rusești înghețate. Poziția Budapestei a blocat […] Articolul Veto-ul Ungariei subminează unitatea europeană. Orban blochează deschiderea negocierilor cu UE și sprijinul financiar pentru Ucraina apare prima dată în ZIUA.md.
În Chișinău încep conectările la căldură. Termoelectrica anunță că este gata să livreze agentul termic # Ziua
Cel mai mare producător și furnizor de energie termică din Chișinău, întreprinderea „Termoelectrica”, anunță că, începând de vineri, 3 octombrie, este gata să înceapă livrarea căldurii. Potrivit unui comunicat de presă, întreprinderea este gata să furnizeze agentul termic către școli, grădinițe, instituții medicale și sociale, blocurilor locative și agenților economici. „Conectarea la serviciile de termoficare […] Articolul În Chișinău încep conectările la căldură. Termoelectrica anunță că este gata să livreze agentul termic apare prima dată în ZIUA.md.
Președintele PAS, Igor Grosu, a declarat ieri, într-o emisiune televizată, că reforma teritorial-administrativă trebuie realizată până la alegerile locale din 2027. El a subliniat că această reformă este necesară pentru o gestionare mai eficientă a fondurilor publice și pentru a oferi cetățenilor servicii de calitate. Declarația este una puternică și mult așteptată. Cu toate acestea, […] Articolul ATITUDINI | Mihai Roșcovan: Încă o promisiune de reformă. Vom vedea și rezultate? apare prima dată în ZIUA.md.
Macron cere o poziție mai dură față de Rusia: „Dronele care ne încalcă spațiul aerian pot fi distruse. Punct” # Ziua
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a cerut vineri, la summitul liderilor europeni de la Copenhaga, o abordare mai fermă față de Rusia, afirmând că Europa trebuie să respundă mai decis și mai coordonat la incursiunile dronelor, la actele de sabotaj și la evitarea sancțiunilor economice de către aşa-numita „flotă din umbră”. „Este foarte important să avem […] Articolul Macron cere o poziție mai dură față de Rusia: „Dronele care ne încalcă spațiul aerian pot fi distruse. Punct” apare prima dată în ZIUA.md.
