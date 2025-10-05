Sport pentru o cauză nobilă: zeci de oameni au transformat alergarea în gest de caritate
Radio Moldova, 5 octombrie 2025 18:20
Zeci de oameni au alergat în această dimineață în parcul Valea Morilor din capitală, susținând o cauză nobilă. La „Cursa Speranței”, taxa de participare a fost o donație făcută pentru copiii care luptă cu o formă de cancer.
Vinul de casă, ridicat la rang de artă: CCI a desemnat învingătorii concursului „Polobocul de Aur 2024” # Radio Moldova
Duminică, în cea de-a doua zi a Zilei Naționale a Vinului, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI) a desemnat câștigătorii celei de-a XXIII-a ediții a concursului „Polobocul de Aur 2024”, eveniment dedicat vinificatorilor amatori din întreaga țară. Peste 450 de participanți au concurat cu mostre de vin de casă, iar cei mai buni au fost premiați pentru pasiunea și măiestria lor în arta vinului.
CEC aprobă Raportul cu privire la rezultatele parlamentarelor și îl expediază la CC: 1.609.579 de alegători, rată de 52.24% și 30.8 mii de buletine nevalabile # Radio Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) a declarat valabile alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 și a aprobat, pe 5 octombrie, Raportul cu privire la rezultatele scrutinului cu șase voturi „pentru” și trei abțineri. Documentul, care conține 16 capitole și peste 190 de pagini, va fi expediat Curții Constituționale (CC) pentru confirmarea rezultatelor, validarea mandatelor atribuite deputaților aleși și confirmarea listei candidaților supleanți.
Tenismena care reprezintă Statele Unite ale Americii, Amanda Anisimova, a câștigat turneul WTA de la Beijing. Ea a învins-o în finală pe cehoaica Linda Noskova cu 6-0, 2-6, 6-2. Partida a durat o oră și 46 de minute. Anisimova, numărul 4 mondial, a cucerit, astfel, al 2-lea său titlu din acest an și al 4-lea din carieră.
Portland scapă temporar de intervenția Gărzii Naționale - instanța suspendă decizia lui Trump # Radio Moldova
Judecătoarea Karin Immergut, numită chiar de Donald Trump în timpul primului său mandat, i-a interzis președintelui să trimită trupe în Portland cel puțin până pe 18 octombrie, afirmând că nu există dovezi că protestele recente s-ar fi transformat într-o revoltă sau că ar fi perturbat serios activitatea forțelor de ordine, relatează BBC News.
Surprinzător! Pilotul spaniol Fermin Aldeguer a câștigat Marele Premiu al Indoneziei la MotoGP # Radio Moldova
Pilotul spaniol Fermin Aldeguer a câștigat Marele Premiu al Indoneziei la MotoGP, cursă desfășurată pe circuitul de la Mandalika. Ibericul a obținut cu această ocazie prima sa victorie la categoria regină a Campionatului Mondial de motociclism viteză.
Partidul „Democrația Acasă”, fără bani de la stat până în noiembrie 2027: Avertismente și atenționări, aplicate de CEC mai multor concurenți electorali # Radio Moldova
Partidul „Democrația Acasă” (PDA) nu va primi alocații de la stat până în noiembrie 2027, iar foștii candidați independenți de la alegerile parlamentare din 28 septembrie, Andrei Năstase și Tatiana Crețu, au fost somați să vireze în bugetul de stat 5.926 și, respectiv, 24.600 de lei. Sancțiunile au fost aplicate pe 5 octombrie curent de Comisia Electorală Centrală (CEC), care a analizat rapoartele financiare finale ale concurenților electorali din perioada campaniei electorale.
Stepanida Prisăcari activează de peste 40 de ani în domeniul educației. Și-a început cariera ca învățătoare la clasele primare, iar în prezent predă limba și literatura română la Liceul Teoretic „Alecu Russo” din Orhei. Este apreciată de colegi și elevi pentru profesionalism și implicare activă în viața comunității.
Semnal politic puternic din Parlamentul European: Scrisoare adresată președintelui CE privind deschiderea „imediată” a negocierilor de aderare cu R. Moldova # Radio Moldova
Cincizeci și cinci de eurodeputați din 19 state membre ale Uniunii Europene au semnat o scrisoare adresată președintelui Consiliului European, António Costa, prin care solicită „deschiderea imediată” a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, cel care a inițiat acțiunea.
AMDM a autorizat peste 270 de medicamente, de la începutul anului: peste 170 – pentru prima dată # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova au acces la mai multe tipuri de medicamente în farmaciile autohtone. Pe parcursul anului curent, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a autorizat, în total, 271 de medicamente, dintre care 173 pentru prima dată.
Georgia: Partidul „Visul Georgian” revendică victoria totală în alegeri. Opoziția nu recunoaște rezultatele # Radio Moldova
Partidul „Visul Georgian” și-a anunțat victoria în alegerile locale de sâmbătă, pe fondul boicotului și al unei prezențe record de scăzute. Partidul de guvernământ a revendicat victoria în toate municipalitățile, obținând aproximativ 81% din voturi. Totuși, opoziția a boicotat în mare parte scrutinul, acuzând falsificări și presiuni asupra alegătorilor, relatează DW.
„A spune adevărul e bine”: Paul Goma, comemorat la Chișinău prin expoziții și lansări de carte # Radio Moldova
Unicul disident anticomunist român recunoscut la nivel mondial s-a născut în Basarabia, în satul Mana din raionul Orhei. La 90 de ani de la nașterea regretatului scriitor Paul Goma, Biblioteca Națională a inaugurat expoziția „Memoria unui exilat” și a găzduit lansarea volumului „Arca lui Goma”, semnat de Aliona Grati. Totodată, Muzeul Național al Literaturii Române a marcat aniversarea prin evenimentul „Eu am crezut întotdeauna că a spune adevărul e bine”.
Amenzi de peste 1.2 milioane de lei pentru arderea frunzelor. Soluția: transformarea lor în îngrășământ # Radio Moldova
Arderea frunzelor rămâne o practică veche și ilegală în multe localități rurale, cu efecte toxice asupra sănătății și solului. Autoritățile au aplicat, de la începutul anului curent, amenzi de peste 1.2 milioane de lei. Specialiștii spun că cea mai bună alternativă pentru arderea frunzelor este compostarea – o soluție simplă, ieftină și ecologică, prin care acestea devin îngrășământ pentru grădină.
RETROSPECTIVA // R. Moldova ar putea adera la UE în 2028, după ce și-a ales o majoritate proeuropeană: Rezultatele alegerilor, aplaudate în Occident # Radio Moldova
Cetățenii R. Moldova au oferit, pe 28 septembrie, un vot „clar” în favoarea direcției europene, o „ripostă” Federației Ruse și „o palmă corupției”, iar rezultatele alegerilor parlamentare au fost aplaudate, la propriu, în Occident. În timp ce Comisia Electorală Centrală se pregătește să aprobe Raportul cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie și să-l expedieze pentru validare la Curtea Constituțională, fugarii sunt, rând pe rând, condamnați, iar regiunea transnistreană se confruntă cu o nouă criză a gazelor.
Noapte de foc în Ucraina: cinci morți și mai mulți răniți în urma bombardamentelor ruse # Radio Moldova
Armata rusă a lansat un nou atac masiv asupra Ucrainei, vizând, noaptea trecută, peste 700 de ținte. Potrivit rapoartelor preliminare ale autorităților ucrainene, sute de drone „Shahed” și zeci de rachete de diferite tipuri au vizat în mod special regiunile de vest ale Ucrainei. În Zaporijia, opt clădiri înalte, precum și opt clădiri private și nerezidențiale, au fost avariate. O persoană a fost ucisă și nouă au fost rănite. O parte a orașului nu are curent electric.
CEC aprobă Raportul cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie și îl va expedia la Curtea Constituțională # Radio Moldova
Comisia Electorală Centrală (CEC) se pregătește să aprobe, în a doua jumătate a zilei de duminică, 5 octombrie, Raportul cu privire la rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Documentul va fi expediat ulterior Curții Constituționale, care va avea la dispoziție zece zile pentru validarea sau nu a scrutinului, precum și a mandatelor viitorilor deputați.
De la Mexic la Ghidighici: povestea maestrului care aduce muzica mai aproape de copii # Radio Moldova
A lăsat în urmă agitația vibrantă a Mexicului pentru liniștea Republicii Moldova. Luis Sanchez, chitarist și profesor pasionat, aduce magia muzicii la Școala de Arte „Vasile Costin” din Ghidighici. Elevii săi au șansa rară de a învăța de la un maestru care și-a găsit inspirația atât în acordurile chitarei, cât și în frumusețea țării noastre.
Partidul de opoziție ANO, populist de dreapta și eurosceptic, condus de fostul prim-ministru și miliardar Andrej Babiš, a obținut 35,4% din voturi la alegerile parlamentare. Prin acest rezultat, este considerat câștigătorul clar al scrutinului din Cehia, potrivit datelor oficiale furnizate de Oficiul de Statistică CSU, după numărarea voturilor din aproape toate circumscripțiile. După patru ani în opoziție și după înfrângerea la alegerile prezidențiale din 2023, omul de afaceri în vârstă de 71 de ani reușește să revină în prim-planul politicii, relatează DW.
Din tată în fiu: Alexandru Tătaru din Călărași a învățat arta producerii vinului de la tatăl și bunicul său # Radio Moldova
De-a lungul secolelor, vinul ne-a însoțit atât în momentele de bucurie, cât și în cele de cumpănă. A fost mereu prezent la sărbători, la muncile câmpului, a adunat familiile în jurul mesei și a devenit un limbaj al dragostei față de pământ, transmis din generație în generație. La Vălcineț, în raionul Călărași, această tradiție seculară continuă să trăiască prin pasiunea și munca lui Alexandru Tătaru, un vinificator dedicat, pentru care vinul este o vocație.
În Norvegia există temeri privind reacția SUA dacă Trump nu primește Premiul Nobel pentru Pace # Radio Moldova
Comitetul Nobel norvegian „nu a fost supus unei presiuni politice directe, dar este evident că există mai multe campanii, atât publice, cât și private”, a declarat directorul Institutului Nobel din Norvegia, Kristian Berg Harpviken. El nu a menționat însă numele lui Trump, relatează DW.
Proteste în Georgia: mii de oameni au ieșit în stradă, poliția a folosit gaze lacrimogene # Radio Moldova
Proteste violente în Georgia, unde oamenii au ales, sâmbătă, primarii și membrii consiliilor locale. În cursa electorală au fost înscrise 12 formațiuni politice. Cu toate acestea, cele mai mari forțe de opoziție - inclusiv partidul fostului președinte Mihail Saakașvili - au boicotat votul, relatează presa locală. Opoziția a scos din nou mii de oamenii în stradă. În Tbilisi, protestele au degenerat în ciocniri violente cu forțele de ordine care au ripostat cu jeturi de apă și gaze lacrimogene.
Alegeri în Cehia: Partidul populistului Babiș pe primul loc, dar viitorul guvern depinde de coaliții # Radio Moldova
Cehia și-a ales astăzi Parlamentul. Magnatul populist Andrej Babiș a câștigat, deși partidul său populist, ANO, nu a obținut majoritatea generală, arată rezultatele preliminare. Formațiunea a acumulat sub 35% din voturi, câștigând 81 de locuri în camera inferioară cu 200 de locuri. Babiș va avea nevoie de o alianță pentru a forma un guvern majoritar. Experții au atenționat anterior - dacă ANO învinge și formează guvernul, sprijinul Cehiei pentru Ucraina ar putea slăbi.
Turism și tradiție la un pahar de vin: Chișinăul găzduiește cea mai mare sărbătoare a toamnei # Radio Moldova
Peste 100 de vinării din întreaga țară au transformat astăzi centrul capitalei într-un adevărat festival al tradiției, gustului și identității moldovenești. O mulțime de cetățeni și turiști au venit să sărbătorească Ziua Națională a Vinului. Chiar dacă vremea a fost capricioasă, atmosfera a rămas una de sărbătoare, iar vinul - vedeta incontestabilă a evenimentului.
Profesionalism și pasiune pentru educație: 13 cadre didactice, premiate în ajunul Zilei Profesorului # Radio Moldova
Un număr de 13 profesori, învățători și educatori din țară au fost premiați în cadrul Galei „Pedagogul Anului”, organizată cu prilejul Zilei Profesorului. Ei au trecut prin mai multe etape ale competiției, remarcându-se prin profesionalism, creativitate și pasiune pentru educație. Dascălii spun că tind să devină exemple demne de urmat pentru discipolii lor.
Aeroportul din Munchen a fost închis pentru a doua noapte consecutiv, în urma unei noi alerte cu drone. Berlinul a denunțat amenințarea pe care o reprezintă acestea pentru securitatea țării și a pornit o anchetă. Ulterior, pe parcursul zilei zborurile treptat au fost reluate. În urma incidentului, au fost deviate cel puțin 35 de zboruri, iar peste 60 au fost anulate sau amânate, blocând pe aeroport peste 6.500 de pasageri.
EcoVoucher, o nouă sesiune: peste 3.300 de familii cu doi copii și vârstnici primesc sprijin pentru electrocasnice eficiente # Radio Moldova
Programul EcoVoucher a lansat cea de-a șasea sesiune din acest an, dedicată familiilor cu doi copii și gospodăriilor în care locuiesc persoane de peste 63 de ani. În total, aproximativ 3.369 de familii vor primi vouchere în valoare de 6.000 de lei pentru achiziția de frigidere sau mașini de spălat rufe eficiente energetic. Sesiunea este deschisă în perioada 3 - 19 octombrie 2025.
Turism și tradiție la un pahar de vin: Chișinăul a găzduit cea mai mare sărbătoare a toamnei # Radio Moldova
Peste 100 de vinării din întreaga țară au transformat astăzi centrul capitalei într-un adevărat festival al tradiției, gustului și identității moldovenești. O mulțime de cetățeni și turiști au venit să sărbătorească Ziua Națională a Vinului. Chiar dacă vremea a fost capricioasă, atmosfera a rămas una de sărbătoare, iar vinul - vedeta incontestabilă a evenimentului.
De un an autorizat, dar inactiv: fondul de pensii facultative nu poate deschide conturi pentru clienți # Radio Moldova
Deși a fost autorizat încă acum un an primul administrator al unui fond de pensii facultative, acesta nu poate activa nici astăzi, deoarece nu a găsit o instituție financiară pentru a deschide conturi celor care sunt interesați să depună bani. Declarația a fost făcute de președinte Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF), Dumitru Budianschi, la emisiunea „Factor economic” de la Next TV, care a mai menționat că există persoane care ar dori să-și asigure o pensie prin contribuția la acest fond.
MIA Plăți Instant, rezultate impresionante într-un an și jumătate: peste 750.000 de utilizatori și tranzacții de peste 12 miliarde de lei # Radio Moldova
Republica Moldova va adera, „în câtva zile” la Zona Unică de Plăți în Euro (SEPA), o „componentă-cheie a integrării financiare europene”, a anunțat prim-viceguvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Petru Rotaru, la Fintech Moldova Conference 2025, un eveniment dedicat inovațiilor financiare digitale din R. Moldova, desfășurat la Chișinău.
Campioana națională la baschet masculin, formația Ceadîr-Basket Ceadîr-Lunga, a început în forță apărarea titlului. Discipolii lui Iurie Fraseniuc au învins pe ABR Soroca cu 109-62 într-un meci disputat la Complexul Sportiv al Academiei de Studii Economice din Moldova.
Internaționalul moldovean Virgiliu Postolachi este în formă înaintea meciului amical cu România. Atacantul a marcat primul său gol în tricoul echipei Universitatea Cluj. În etapa a 12-a a Superligii românești de fotbal, „șepcile roșii” au pierdut surprinzător cu 1:2 pe terenul formației Csikszereda Miercurea Ciuc, iar cel alintat „Posto” a redus din handicap în minutul 90+4 cu o lovitură de cap.
Atac ucrainean cu drone asupra rafinăriei „Kinef” din regiunea Leningrad: incendiu confirmat # Radio Moldova
În noaptea de 4 octombrie, dronele ucrainene au atacat rafinăria „Kirishinefteorgsintez” („Kinef”), care aparține companiei „Surgutneftegaz”, situată în regiunea Leningrad. „Kinef” este a doua ca mărime din Rusia după volumul de procesare, având o capacitate de până la 20 de milioane de tone anual.
Mircea Lucescu a anunțat lotul final al naționalei României pentru meciul cu Republica Moldova # Radio Moldova
Selecționerul echipei naționale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a anunțat lotul final de jucători pentru meciul amical cu reprezentativa Republicii Moldova. Surprizele nu lipsesc de pe listă. Fundașul Kevin Ciubotaru de la formația Hermannstadt Sibiu, fundașul Lisav Naif Eissat de la Maccabi Haifa și mijlocașul Cătălin Cîrjan, legitimat la Dinamo București, au fost convocați în premieră.
Țuțu, 30 de zile de arest preventiv: cercetat penal pentru trecere ilegală a graniței și tentativă de mituire a unui polițist de frontieră # Radio Moldova
Fostul deputat și sportiv Constantin Țuțu a fost plasat sâmbătă, 4 octombrie, în arest pentru 30 de zile. Măsura preventivă i-a fost aplicată de către Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, în baza acuzațiilor înaintate de către procurorii PCCOCS privind traversarea ilegală a graniței cu Ucraina și încercarea de a mitui un funcționar de frontieră.
Portugalia și Spania vor disputa finala Campionatului European de fotbal în sală pentru juniori „sub 19 ani”. În prima semifinală, echipa Spaniei a învins cu 7:4 selecționata Ucrainei. Partida a fost una echilibrată, iar la „La Furia Roja” a făcut diferența în repriza a doua.
O afacere de familie din Cojușna, exemplu de succes: oțet de mere, exportat în România # Radio Moldova
O mică afacere artizanală prinde contur în satul Cojușna, din raionul Strășeni. Datorită finanțării accesate prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), compania a fost dotată cu echipamente moderne. Acum oțetul de mere 100% bio este produs în cantități mai mari și urmează lansarea unui alt produs local.
A noua ediție a Olympic Eco Fest s-a desfășurat în parcul Valea Morilor din capitală # Radio Moldova
Condițiile meteo au dat puțin peste cap a 9-a ediție Olympic Eco Fest. Din cauza ploii, competițiile sportive între licee și echipe mixte au fost amânate pentru sâmbăta viitoare, și urmează să aibă loc la una dintre instituțiile de învățământ din capitală. Chiar și așa, evinimentul desfășurat în parcul Valea Morilor din Chișinău a demarat cu plantarea arborilor de către sportivi, și membri ai federațiilor naționale.
Fotbalistul moldovean Alexandru Boiciuc a marcat un nou gol pentru Concordia Chiajna, în Liga a 2-a a României. Atacantul de 28 de ani a înscris în meciul cu Poli Iași, câștigat cu 2-0.
ODA sprijină micii producători: o afacere de familie din Cojușna devine un exemplu de succes # Radio Moldova
O mică afacere artizanală prinde contur în satul Cojușna, din raionul Strășeni. Datorită finanțării accesate prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), compania a fost dotată cu echipamente moderne. Acum oțetul de mere 100% bio este produs în cantități mai mari și urmează lansarea unui alt produs local.
În comunitatea Șostka, din regiunea Sumî, un atac rusesc a vizat trenul de pasageri Șostka–Kiev, a anunțat pe Telegram șeful administrației militare regionale, Oleg Grigorov, citat de BBC News.
Alegeri parlamentare în Cehia: TikTok a blocat conturi care glorificau armata rusă și războiul din Ucraina # Radio Moldova
Autoritatea cehă pentru telecomunicații a declarat pentru Politico că organizația locală de cercetare Online Risk Labs a identificat 286 de conturi pe TikTok, cu un „impact săptămânal de 5–9 milioane de vizualizări”, depășind astfel vizibilitatea multor lideri politici. Aceste conturi promovau partide extremiste, precum formațiunea de extremă dreapta Libertate și Democrație Directă sau cea de extremă stânga „Stačilo!” (Destul!), transmite DW.
Un mort și doi răniți - este bilanțul tragic al unui grav accident rutier care s-a produs noaptea trecută la Ungheni. Potrivit poliției, un autoturism condus de un bărbat de 37 de ani s-a izbit frontal de un camion încărcat cu peste 20 de tone, după ce ar fi derapat din cauza vitezei excesive și a condițiilor meteo nefavorabile.
