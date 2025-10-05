Cîte medicamente noi au fost înregistrate în Moldova de la începutul anului?
Noi.md, 5 octombrie 2025
Cetățenii R. Moldova au acces la mai multe tipuri de medicamente în farmaciile autohtone.Pe parcursul anului curent, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM) a autorizat, în total, 271 de medicamente, dintre care 173 pentru prima dată.Printre ultimele medicamente autorizate în premieră pe piața R. Moldova se numără Parkonets - comprimate utilizate pentru tratamentul bolii P
Republica Moldova a înregistrat un rezultat bun la exporturile de rapiță, în primele trei luni ale sezonului agricol 2025-2026.În perioada iulie–septembrie au fost livrate peste 257,7 mii tone de rapiță, un volum de 4 ori mai mare decît cel din aceeași perioadă a anului trecut (62 mii tone). Ba chiar acest rezultat depășește cu 22,6% nivelul atins în sezonul record 2023, cînd în primele trei l
De la 1 ianuarie 2027, pentru impozitarea proprietăților rezidențiale vor fi utilizate datele ajustate privind valoarea acestora, obținute în urma unei reevaluări în masă.Agenția de Geodezie, Cartografie și Cadastru a elaborat deja modele pentru o astfel de reevaluare în masă a proprietăților imobiliare și le va prezenta în curînd pentru dezbatere publică, potrivit Logos-Press.Acestea vor
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că, dacă Statele Unite vor furniza Ucrainei rachete Tomahawk pentru lovituri cu rază lungă de acțiune în interiorul Rusiei, acest lucru va duce la distrugerea relațiilor Moscovei cu Washingtonul, transmite Reuters.Vicepreședintele american J.D. Vance a declarat anterior că Washingtonul analizează cererea Ucrainei privind rachete Tomahawk cu rază lungă
Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, anunță că a inițiat, cu sprijinul a 55 de eurodeputați din 19 țări europene care reprezintă principalele familii politice democratice, o scrisoare comună adresată președintelui Consiliului European, António Costa, prin care se solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova.„Este un semnal politi
Cei mai buni producători de vin de casă au fost desemnaţi în cadrul concursului „Polobocul de aur” # Noi.md
În a doua zi a sărbătorii naţionale a vinului, Camera de Comerţ şi Industrie (CCI) a Republicii Moldova a organizat ceremonia de decernare a premiilor învingătorilor în concursul pentru cel mai bun vin de casă „Polobocul de aur”, transmite moldpres.În anul curent, pentru premiul „Polobocul de aur 2024” au concurat peste 450 de vinuri de casă din peste 20 de raioane ale țării, dintre care 84 de
Compania Termoelectrica a anunțat că este pregătită să furnizeze agent termic pentru toate categoriile de consumatori la cerere. Directorul general Iurie Razlovan a precizat că tarifele vor rămîne la nivelul sezonului de încălzire precedent.„Livrarea agentului termic depinde de oameni. Dacă ei vor și solicită, noi conectăm. Considerăm noțiunea asta de start al sezonului de încălzire una învech
Fostul premier al Cehiei și liderul partidului ANO, care cîștigă alegerile parlamentare, Andrej Babis, a declarat că Ucraina nu este pregătită să adere la Uniunea Europeană, iar inițiativa de „livrare a armamentului” pentru Ucraina ar trebui organizată de NATO.„Dar voi (Ucraina) nu sînteți pregătiți pentru UE. Mai întîi trebuie să terminăm războiul și, desigur, putem colabora cu Ucraina, dar v
Autoritățile de la Chișinău nu confirmă informațiile potrivit cărora unele drone rusești ar fi traversat teritoriul Republicii Moldova în contextul atacului de noaptea trecută, 5 octombrie, asupra Ucrainei.Maria Aramă, de la serviciul de presă al Ministerului Apărării, a declarat pentru Teleradio-Moldova că nu au fost interceptate drone în spațiul aerian al țării, transmite ipn.md.Potrivit
La alegerile pentru autoritățile locale din Georgia, partidul de guvernămînt „Visul Georgian” a obținut o victorie clară, potrivit datelor oficiale ale CEC din Georgia.Candidații partidului „Visul Georgian” au cîștigat în toate orașele și municipalitățile, inclusiv în Tbilisi, unde Kakha Kaladze va ocupa pentru al treilea mandat funcția de primar. În 26 de municipalități, candidații partidului
Pentru a evita întîrzierile la frontieră sau alte eventuale incidente atunci cînd călătoriți cu minori, trebuie să respectați cu exactitate condițiile prevăzute de lege în acest caz.Documente esențiale:-Fiecare minor trebuie să aibă pașaport propriu valabil (inclusiv nou-născuți);{{839999}}-Minorul poate călători însoțit de unul dintre părinți sau unul din reprezentanții săi legali făr
Economistul și liderul partidului politic Alianța „MOLDOVENII”, Denis Roșca, a oferit o serie de recomandări noului parlament pentru rezolvarea problemelor cu care urmează să se confrunte.În special, el a menționat că legislația - trebuie să fie simplă, pentru a atrage investitori. În cazul Republicii Moldova (țara în care se adoptă 1500-3500 de legi și amendamente pe an) este nevoie de a tăia
Francezul Aurelien Fontenau a urcat la al doilea etaj al Turnului Eiffel pe o bicicletă în 12,5 minute, doborînd astfel recordul anterior cu aproape 7 minute.Recordul mondial pentru urcarea pe Turnul Eiffel pe bicicletă a fost stabilit de Aurelien Fontenau pe o bicicletă de tip trial, potrivit paginii oficiale a Turnului Eiffel pe Facebook. Aceste biciclete de munte sînt concepute pentru mersu
În SUA va fi emisă o monedă de un dolar cu portretul președintelui Donald Trump, a declarat consilierul pentru comunicare al senatorului republican din Texas, Ted Cruz, Steve Guest, pe X.„America s-a întors, iar odată cu ea și moneda de un dolar. (Donald Trump) va rămîne pentru totdeauna fața celor 250 de ani ai Americii datorită (ministrului Finanțelor Scott Bessent) și (trezorierului Brandon
Gutuia este unul dintre fructele vedetă ale începutului de sezon rece. Medicii nutriţionişti ne recomandă să abuzăm de acest fruct în această perioadă, deoarece are indicaţii într-o serie largă de afecţiuni, printre care se numără insomniile, boli de ficat, stimulează imunitatea şi te scapă de kilogramele în plus, transmite gandul.infoO singură gutuie conţine vitaminele B1, B2, B6, C, E, PP, p
Internaționalul moldovean Virgiliu Postolachi este în formă înaintea meciului amical cu România. Atacantul a marcat primul său gol în tricoul echipei Universitatea Cluj. În etapa a 12-a a Superligii românești de fotbal, „șepcile roșii” au pierdut surprinzător cu 1:2 pe terenul formației Csikszereda Miercurea Ciuc, iar cel alintat „Posto” a redus din handicap în minutul 90+4 cu o lovitură de ca
Pentru a fi sănătos trebuie sa consumi și alimente sănătoase.Pe lîngă stilul de viață activ și lipsa exceselor de orice fel, o dietă bazată pe alimente sănătoase contribuie din plin la buna funcționare a organismului, la păstrarea tonusului bun și la menținerea sănătății fizice și psihice. Iată o listă cu alimente sănătoase pentru rinichi, alcătuită de nutritioniștii germani, transmite sfatulp
Fostul campion mondial absolut la categoria supergrea, Lennox Lewis, consideră că actualul deținător al acestui titlu, Alexander Usik, nu ar trebui să rămînă prea mult timp în box.În opinia britanicului, ucraineanul ar trebui să se retragă la apogeul carierei, cît timp numele său rămîne un simbol de neclintit al succesului.Într-un interviu acordat Sky Sports, Lewis a remarcat:„Fiecare
Toată lumea ştie că zahărul poate produce efecte negative asupra sănătăţii fizice, însă un nou studiu arată că acesta poate avea un impact negativ şi asupra stării psihice, mai ales în cazul bărbaţilor, relatează mediafax.ro.Datele relevate de un studiu efectuat de Institutul de Epidemiologie al Universităţii din Londra scot în evidenţă că bărbaţii care consumă prea mult zahăr au cu 23% mai mu
Un sondaj de opinie realizat în perioada 21 septembrie – 4 octombrie, la care au participat 748 de persoane, arată că majoritatea cetățenilor apreciază în egală măsură toate tradițiile și obiceiurile moldovenești.La întrebarea „Care este tradiția sau obiceiul moldovenesc de care ești cel mai mîndru?”, 62,8% dintre respondenți (470 de persoane) au declarat că le plac toate tradițiile. Pe locul
Apa minerală îngrașă, așa că ar fi bine să renunți la ea dacă ești la dietă. Dacă vrei să slăbeşti, ar fi bine să bei apă plată, susţin specialiştii. Dioxidul de carbon din apa carbogazoasă ar putea contribui la senzaţia de foame!Studii realizate pe animale de laborator şi pe un eşantion redus de subiecţi umani sugerează că apa acidulată ar favoriza luarea în greutate, scrie DailyMail.Potr
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu susține că el și Vladimir Plahotniuc intenționau să revină în Republica Moldova atunci cînd au fost reținuți în Grecia, deși aveau bilete pentru un zbor spre Dubai.Declarația a fost făcută pe 4 octombrie în fața judecătorilor care l-au plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, transmite tv8.md.Țuțu a relatat că s-a întîlnit cu Plahotniuc cu două z
În cadrul rubricii „Adevărații eroi” pe Noi.md, actorul și producătorul Boris Lee Krutonog, originar din Chișinău, a rememorat experiența sa de la filmările pentru celebrul film „The Hunt for Red October” și întîlnirea cu legendarul Sean Connery.„Prima mea școală a fost una partizană: nici măcar nu știam cine pe platou strigă «Acțiune!». La noi, oricine putea striga asta. La filmările pentru
Medicii cred că primul pas este acela de a refuza orice sucuri şi băuturi carbogazoase.Această concluzie a fost sugerată de studiile îndelungate care au implicat aproape 90 000 de femei.Cele care au băut apă, ceai sau cafea, mult mai rar s-au îmbolnăvit de diabet decîtacele care au preferat băuturile dulci, chiar dacă le diluau cu apă minerală.În mod semnificativ, riscul creștea cu fie
Traseu secret, două acuzații și anularea mandatului în Grecia: Noi detalii în cazul lui Constantin Țuțu # Noi.md
Fostul deputat din Partidul Democrat, Constantin Țuțu, a fost adus în instanță sîmbătă, 4 octombrie.Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, Țuțu este învinuit de corupere activă și trecere ilegală a frontierei de stat, transmite tv8.md.Procurorul Dorel Zatic a precizat că fostul deputat nu își recunoaște vinovăția, dar a dat declarații în dosar.
Mod de preparare:Puii se taie în 4 părţi fiecare, se presară cu sare şi piper, se stropesc cu vin, se ung cu smîntînă şi se lasă pe 20-30 minute. Apoi se rumenesc, se adaugă suc de struguri (albi), se acoperă cu un capac şi se dă la cuptor pentru 20-25 minute. Periodic carnea se udă cu sosul care se formează în procesul înăbuşirii. Dacă sucul e dulce se adaugă puţină zeamă de lămîie. Sosul de
Cei mai buni profesori, învăţători şi educatori ai anului 2025, premiați la concursul republican „Pedagogul anului” # Noi.md
Trei categorii de profesori, învățători și educatori din întreaga țară au urcat astăzi pe podium, la ediția din acest an a concursului republican „Pedagogul anului 2025”, organizat de Ministerul Educației și Cercetării.În total, 13 cadre didactice au fost desemnate cîștigătoare, fiind apreciate pentru profesionalism, creativitate și dăruire față de meseria lor, transmite moldpres.Competiți
Corupția în țară este încă înfloritoare, nu există reforme reale, economia este pe punctul de a stagna, sistemul judiciar continuă să fie sub influență politică și are un nivel scăzut de încredere din partea populației, justiția în societate nu este resimțită la toate nivelurile.Aceste concluzi se conțin în Raportul anual privind climatul investițional pentru Moldova al Departamentului de Stat
Maia Sandu: „Educația este cel mai puternic instrument de apărare și garanția viitorului Republicii Moldova” # Noi.md
Cu ocazia Galei laureaților concursului republican „Pedagogul Anului 2025”, Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj emoționant și plin de recunoștință către cadrele didactice din întreaga țară, transmite moldpres.În discursul său, șefa statului a subliniat rolul esențial al profesorilor, învățătorilor, educatorilor, bibliotecarilor, psihopedagogilor și logopezilor în mod
Un Memorandum de înțelegere pentru consolidarea cooperării în procesul de integrare europeană a fost semnat între Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova și Consiliul Național al Comerțului din Suedia, transmite moldpres.În baza documentului, cele două instituții vor colabora pentru a sprijini accesul produselor și serviciilor moldovenești pe piața unică europea
Ziua Națională a Vinului este o sinteză a rezultatelor viticultorilor și vinificatorilor din ultimul an, care au consolidat poziția țării noastre pe harta vinicolă mondială ca fiind un producători de vinuri „Uimitor de bune”.Tradițional, în cadrul evenimentului sînt decernate premii și distincții „Oamenilor Vinului” – semne de recunoștință pentru contribuția la vizibilitatea și recunoașterea i
În 2024, Moldova a exportat un total de 10.796.000 de decalitri de vinuri liniștite în valoare de 135,2 milioane de dolari și 293.000 de decalitri de vinuri spumante în valoare de 8,3 milioane de dolari.Aceste date au fost prezentate de Biroul Național de Statistică în contextul sărbătorilor Zilei Naționale a Vinului din 4-5 octombrie, relatează Noi.md.Potrivit BNS, primii cinci mari cumpă
Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău devine timp de două zile un oraș al Vinului.Cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului 2025 - sărbătoare dedicată tradițiilor în vinificație și produsului mîndriei națională, a fost inaugurată.Evenimentul desfășurat sub sloganul brandului de țară „Vinul Moldovei. Uimitor de bun” marchează în acest an un record: 106 vinării, dintre care 46
La solicitarea procurorilor PCCOCS, un fost deputat Constantin Țuțu a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile.Încheierea judecǎtorului de instrucție a fost pronunțatǎ sîmbǎta, dupǎ ce Procuratura pentru Combaterea Criminalitǎții Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) i-a prezentat fostului deputat învinuirea pentru douǎ infracțiuni ce ar fi fost comise în septembrie-octombrie 2025:
Campionul UFC la categoria semigrea, Magomed Ankalaev, este convins că al doilea său meci împotriva lui Alex Pereira va fi mult mai spectaculos și se va încheia cu o victorie înainte de termen.Revanșa va fi capul de afiș al turneului UFC 320, care va avea loc pe 4 octombrie în Las Vegas. Pentru Ankalaev, aceasta este o ocazie de a-și consolida poziția de lider în divizie, iar pentru Pereira -
Prunele moldovenești se bucură de tot mai multă apreciere pe piața europeană, devenind un veritabil brand național.Peste 80% din producție sînt exportate în UE, iar anul acesta agricultorii vor putea livra fără taxe un volum de patru ori mai mare, datorită noilor condiții negociate de Guvernul de la Chișinău și Comisia Europeană. Producătorii afirmă că cererea este în creștere, datorită calită
În Moldova, producția de vin spumant a crescut de 1,7 ori în ultimii șapte ani, de la 665.400 de decalitri în 2018 la 1.161.900 de decalitri în 2024.Aceste date au fost prezentate de Biroul Național de Statistică în contextul sărbătorilor Zilei Naționale a Vinului din 4-5 octombrie, relatează Noi.md.Potrivit BNS, producția de vinuri liniștite a scăzut cu aproape 2,4% în aceeași perioadă, d
În fiecare zi, în Moldova au loc accidente grave, dar, din păcate, acest lucru nu îi împiedică pe unii șoferi să încalce regulile de circulație.Redacția Noi.md continuă să discute despre această problemă și să lupte împotriva haosului de pe șosele. În noul videoclip este prezentată o zi obișnuită la volan pe străzile din Chișinău. Numărul încălcărilor înregistrate este șocant — și aceste
Primele imagini cu Constantin Țuțu la judecătorie: Instanța examinează cererea de plasare în arest # Noi.md
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, a fost escortat la Judecătoria Ciocana.După ce a fost reținut la punctul de trecere al frontierei Vulcănești, pentru 72 de ore, în cadrul ședinței de astăzi, judecătorii examinează cererea de plasare în arest preventiv a acestuia.Întrebat de TV8 cine l-a ajutat să treacă frontiera, Țuțu ne-a spus că a intrat legal în Republica Moldova:„Am intra
Moldova a obținut 7 medalii la Campionatul European printre țările mici la taekwondo, care s-a desfășurat în perioada 1-3 octombrie la Riga. La seniori s-au remarcat Artiom Roșca (aur în categoria 54 kg) și Ana Spînu (bronz la 62 kg).La juniori, Ariana Spinei a cucerit argintul la 59 kg, iar Anastasia Chișlari și Ivan Marcenco s-au ales cu medaliile de bronz în categoriile 68 și 73 kg. Alte do
Serviciul public "Deplasarea Oficiului mobil pentru prestarea serviciilor unei persoane sau membrilor unei familii (rude de gradul I și II) în aceeași perioadă de timp și la aceeași adresă" vine să faciliteze accesul la serviciile publice pentru persoanele aflate legal şi obişnuit pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv persoanele imobilizate, persoanele aflate la tratament prin constrîngere, p
Critica occidentală la adresa Georgiei privind adoptarea „Legii privind transparența influenței străine” este pură ipocrizie, însă autoritățile țării sînt dispuse să ierte și să uite.Este declarația lui Shalva Papuashvili, președintele Parlamentului georgian, care a menționat că o lege similară a intrat în vigoare în Marea Britanie.„Săntem dispuși să iertăm Bruxelles-ul pentru criticile fa
Greva de patru zile a controlorilor de trafic aerian din Franța va afecta pasagerii din întreaga Europă # Noi.md
Pasagerii care călătoresc spre Franța sau traversează spațiul său aerian în octombrie 2025 au fost avertizați cu privire la posibile perturbări majore în transportul aerian, din cauza unei greve de patru zile a controlorilor de trafic aerian francezi.Potrivit Express, Sindicatul Național al Controlorilor de Trafic Aerian (SNCTA) a confirmat că greva va începe în dimineața zilei de 7 octombrie
Fosta ministră a Securității Economice, Sanae Takaichi, a fost aleasă sîmbătă ca nou lider al Partidului Liberal Democrat, partidul de guvernămînt din Japonia, și probabil va deveni prima femeie prim-ministru din istoria țării, notează AP.Sanae Takaichi l-a învins pe Shinjiro Koizumi, ministrul Agriculturii și fiul fostului prim-ministru popular Junichiro Koizumi.Prin preluarea conducerii
Moldova și Ucraina conlucrează pentru protecția și gestionarea durabilă a bazinului fluviului Nistru # Noi.md
În perioada 2-3 octombrie 2025, la Chișinău, s-au desfășurat ședințele Grupurilor de lucru Monitoring și schimb de informații și Planificare și management din cadrul Comisiei privind utilizarea durabilă și protecția bazinului fluviului Nistru.La ședință participă reprezentanții autorităților din Republica Moldova și Ucraina, membrii ai Grupului de lucru, precum și experți implicați în subiecte
Pentru a fi mai rezilienți și mai competitivi, fermierii au nevoie de facilități moderne pentru păstrarea și procesarea produselor agricole.Statutul de țară candidată la Uniunea Europeană, obținut la 23 iunie 2022, a determinat accelerarea pregătirilor pentru aderare, iar dezvoltarea infrastructurii post-recoltare este un pas important în această direcție.Ministerul Agriculturii și Industr
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: World Walking Day - Antrenament de alergare - 5 Octombrie 2025, 09:00 - Parcul "La Izvor" ZIUA VINULUI la Terra - 5 Octombrie 2025, 10:00, Terra Restaurant Ziua Națională a Vinului la Tifl
Parlamentul European va vota pe 9 octombrie, pentru prima dată, asupra a două moțiuni de cenzură împotriva CE # Noi.md
Sesiunea plenară a Parlamentului European (PE), cu voturi simultane asupra a două moțiuni de cenzură împotriva președintei Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, va avea loc pe 9 octombrie.Este pentru prima dată în istorie cînd Parlamentul European va vota asupra a două moțiuni de cenzură împotriva Comisiei Europene în cadrul aceleiași sesiuni plenare. Ursula von der Leyen a reușit deja
Forțele de Apărare Israeliene (IDF) au primit ordin să oprească ofensiva asupra orașului Gaza în urma unei cereri din partea președintelui american Donald Trump, scrie The Times of Israel.Liderii politici israelieni ar fi ordonat armatei să oprească ofensiva asupra orașului Gaza. Radio Armata și postul public de radio Kan au declarat că acest lucru s-a întîmplat după ce președintele american D
Încă mai ieri răsunau sloganuri electorale și concerte festive, iar astăzi realitatea bate din nou la ușă – împreună cu noile tarife la resursele energetice.Se pare că, pentru a avea o viață bună, avem nevoie de alegeri permanente – de altfel, deputații uită de promisiunile lor. Portalul Noi.md vă propune o privire asupra acestei situații prin prisma caricaturii autorului Alexandru
