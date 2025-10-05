Vremea își face de cap în România: ninsori cu viscol la munte și ploi puternice cu vânt și frig în toată țara, până joi

12:20

Un bărbat din satul Chirca, raionul Anenii Noi, a murit după ce casa sa a fost cuprinsă de flăcări. La fața locului au intervenit trei echipaje de pompieri. Incendiul a distrus în întregime locuința de 35 de metri pătrați. În timpul lichidării incendiului, pompierii au depistat cadavrul unui bărbat, care ar fi primit intoxicații. Într-un alt incendiu […]