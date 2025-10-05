Nepalul, lovit de inundații puternice. Cel puțin 22 de persoane au murit

17:10

Un tânăr de 17 ani a ajuns la spital cu traumatisme grave după ce a fost bătut de trei colegi într-un cămin din Bălți. Potrivit presei locale, agresorii erau băuți și, după ce și-au atacat colegul de grupă, l-au lăsat inconștient. Sora victimei a declarat că, după câte știe, între aceștia a izbucnit o mică […] Articolul VIDEO Caz ieșit din comun la un cămin din Bălți. Un băiat a fost bătut crunt de colegii săi băuți apare prima dată în Realitatea.md.