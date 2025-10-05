CEC se întrunește pentru validarea rezultatelor alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025

14:50

Polițiștii de frontieră din punctul de trecere „Leușeni" au depistat asupra unui cetățean moldovean o substanță sub formă de pulbere, despre care se presupune că are efect psihotrop. Incidentul a avut loc pe 30 septembrie, atunci când, pentru autorizarea intrării în Republica Moldova, la controlul de frontieră a ajuns un autocar ce venea din Germania. […]