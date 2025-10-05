Puterea de la Tbilisi triumfă în alegeri, în timp ce opoziția acuză falsificări și represiune

21:20

Șeful suspendat al Direcției Juridice a Parlamentului, Ion Creangă, bănuit de trădare de patrie, s-a prezentat astăzi, 3 octombrie, în instanță, după ce a lipsit la precedentele ședințe, invocând probleme de sănătate. Timp de mai bine de o oră, Creangă a citit zeci de pagini în apărarea sa, argumentând pe larg de ce se consideră nevinovat. El speră să fie achitat. Următoarea ședință va continua cu ultimul cuvânt al inculpatului și cu întrebările procurorilor.