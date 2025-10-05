Premierul Georgiei acuză protestatarii că au încercat să răstoarne guvernul și critică Uniunea Europeană pentru amestec

ProTV.md, 5 octombrie 2025 13:20

Premierul Georgiei acuză protestatarii că au încercat să răstoarne guvernul și critică Uniunea Europeană pentru amestec

Acum 5 minute
14:10
Răfuială publică pentru putere între cele mai influente agenții din Ucraina. Moscova e singura care câștigă de pe urma rivalității ProTV.md
Acum o oră
13:20
Premierul Georgiei acuză protestatarii că au încercat să răstoarne guvernul și critică Uniunea Europeană pentru amestec ProTV.md
Acum 2 ore
13:10
LIVE TEXT. Atac masiv al rușilor în Ucraina: 5 morți şi 14 răniţi la Zaporojie și Liov. Polonia e în alertă ProTV.md
13:10
Primarul din Sadîc, surprins anterior lovind o femeie, a fost amendat cu 50.000 de lei pentru huliganism într-un dosar mai vechi ProTV.md
13:10
Peste 400 de oameni arestați la un miting pro-Palestina, în Londra. Keir Starmer: Protestatarii să respecte durerea evreilor britanici ProTV.md
13:00
Atac masiv al rușilor în Ucraina: 5 morți şi 14 răniţi la Zaporojie și Liov. Polonia e în alertă ProTV.md
13:00
Mai mulți tineri pedagogi, investiții record și sprijin sporit pentru profesori: Republica Moldova marchează Ziua Profesională a Lucrătorilor din Învățământ ProTV.md
12:40
Zi importantă în procesul electoral: CEC centralizează datele finale și pregătește dosarul alegerilor pentru verdictul Curții Constituționale / DOC ProTV.md
12:30
Partidul populist Ano din Cehia câștigă alegerile parlamentare, amenințând viitorul ajutor acordat Ucrainei ProTV.md
12:30
Fostul primar al Bucureștiului, condamnat la 10 ani de închisoare pentru corupție, a fost reținut lângă un aeroport din Grecia ProTV.md
12:20
Chișinăul continuă să sărbătorească vinul moldovenesc: a doua zi de festival aduce tradiții, muzică și bucurie în centrul capitalei ProTV.md
Acum 4 ore
12:00
Ucraina, sub atac: Cinci persoane au murit, iar alte 10 au fost rănite ProTV.md
11:30
O comoară spaniolă care valoarează 1 milion de dolari, scufundată în 1715 în urma unui uragan, a fost găsită lângă Florida ProTV.md
11:20
Moldova face un pas decisiv spre piața unică europeană: A fost semnat un parteneriat strategic cu Suedia ProTV.md
11:20
Bitcoin atinge un nou record: peste 125.000 de dolari, în urma shutdown-ului SUA ProTV.md
11:10
Zaporojie, sub atac: Peste 73.000 de oameni fără curent, un mort și nouă răniți ProTV.md
11:10
Trump trimite 300 de membri ai Gărzii Naționale la Chicago, după ce a blocat fonduri pentru oraș ProTV.md
11:00
Accident grav în capitală. Două persoane ar fi ajuns la spital, după ce șoferul ar fi pierdut controlul asupra volanului și s-a lovit într-un pilon - VIDEO ProTV.md
10:30
Hamburgerul de lux de peste 9.000 de euro: clienții semnează un acord de confidențialitate și sunt selectați după o serie de întrebări ProTV.md
10:20
Cel puţin 22 de oameni au murit în Nepal în urma ploilor abundente - VIDEO ProTV.md
Acum 6 ore
10:10
China furnizeză Rusiei informații satelitare cruciale pentru lovituri de precizie, spun serviciile secrete ucrainene ProTV.md
10:10
Fenomenul dronelor semnalate în Germania în ultimele trei zile: Ce arată un raport confidenţial al poliţiei ProTV.md
10:10
Cinci morți după inundațiile devastatoare din Bulgaria. Case, drumuri și mașini distruse de viituri pe litoralul bulgăresc ProTV.md
10:00
Alertă aeriană în toată Ucraina, rușii atacă. Avioane de luptă, ridicate de urgență de Polonia ProTV.md
10:00
Furie și proteste în mai multe țări europene, după ce flotila internațională cu ajutoare pentru Gaza a fost interceptată de Israel ProTV.md
10:00
Baloane „suspecte” au forțat închiderea principalului aeroport din Lituania. Zboruri anulate sau redirecționate către alte țări ProTV.md
08:20
Negocieri indirecte pentru eliberarea ostaticilor, duminică, la Cairo, între Israel şi Hamas ProTV.md
08:20
Incident armat la Nisa. Două persoane au fost ucise, iar mai multe au fost rănite ProTV.md
Acum 8 ore
08:10
Japonia va avea prima femeie prim-ministru. Cine este Sanae Takaichi ProTV.md
08:00
Cer variabil, fără precipitații. Câte grade se vor înregistra astăzi în capitală, dar și în toată țara. Prognoza meteo ProTV.md
08:00
Mașinăria de război a Rusiei începe să atingă limitele financiare. Din ce bani își plătește Putin soldații ProTV.md
08:00
„Nu mai trimit altele. Nici în Franța, nici în Danemarca”. Glumele lui Putin despre drone stârnesc neliniște în UE ProTV.md
Acum 24 ore
23:00
Săptămână de vis pentru fostul mare jucător olandez de fotbal, Patrick Kluivert - VIDEO ProTV.md
23:00
Mingea care va fi folosită la Campionatul Mondial de anul viitor a fost prezentată de FIFA și Adidas - VIDEO ProTV.md
22:50
Italianul Marco Bezzecchi face furori în acest weekend în Indonezia - VIDEO ProTV.md
22:50
Surpiză în calificările pentru Marele Premiu din Singapore, după ce Mercedes a încheiat în fața monoposturilor de la McLaren și RedBull - VIDEO ProTV.md
22:50
Dinamo București a învins-o aseară pe Unirea Slobozia și a urcat pe locul doi în România - VIDEO ProTV.md
22:40
Israelul anunță că se pregăteşte pentru eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas, după răspunsul pozitiv al organizației teroriste - VIDEO ProTV.md
22:40
Mihăilă a "spart gheața" în Turcia cu un gol de la jumătatea terenului, într-un thriller cu 7 goluri - VIDEO ProTV.md
22:40
Semifinală dramatică la Mastersul de la Beijing, acolo unde americanca Jessica Pegula - numărul 7 mondial, a pierdut după ce a avut 3 mingi de meci în fața cehoaicei Linda Noskova - VIDEO ProTV.md
22:30
Mihaela Cambei a obținut trei medalii la Campionatele Mondiale de haltere - VIDEO ProTV.md
22:30
Sean „Diddy” Combs a fost condamnat în procesul care a zguduit industria muzicală. Artistul va mai petrece câțiva ani în închisoare - VIDEO ProTV.md
22:30
Partidul populist al miliardarului Andrej Babis a câştigat alegerile parlamentare din Cehia - VIDEO ProTV.md
22:20
Criza continuă în SUA. Eșec în Senat pentru deblocarea activității guvernului, paralizia bugetară continuă - VIDEO ProTV.md
22:10
„Dacă spui cuiva, va fi mai rău pentru tine”: Noi detalii tulburătoare despre cazul băiatului snopit în bătaie de trei colegi de grupă - VIDEO ProTV.md
22:10
Din casă de locuit, în colț de rai pentru turiști: Povestea pensiunii ridicate de doi români într-un sat cu potențial turistic uriaș - VIDEO ProTV.md
22:10
Tot mai mulți elevi aleg să învețe o meserie: Tractoriști, mecanici și bucătari – specialitățile tehnice revin în topul preferințelor - VIDEO ProTV.md
21:50
Vinul moldovenesc i-a unit pe liderii politici și pe diplomații europeni într-o sărbătoare a gustului, autenticității și identității naționale - VIDEO ProTV.md
21:50
Aplauze, recunoștință și un premiu de 50.000 de lei: Cei mai buni pedagogi din țară au fost distinși la Palatul Republicii - VIDEO ProTV.md
21:40
Chiar dacă a plouat, spiritul moldovenesc a învins: Sute de oameni au celebrat cu vin, dansuri și voie bună Ziua Națională a Vinului în PMAN - VIDEO ProTV.md
