Ungheni și Konin semnează o Declarație de cooperare pentru sprijinirea parcursului european al Republicii Moldova
Vocea Basarabiei, 5 octombrie 2025 13:20
O delegație din orașul Konin, Polonia, condusă de primarul Piotr Korytkowski, a efectuat o vizită oficială în municipiul Ungheni, în cadrul căreia a fost semnată o Declarație de cooperare între cele două orașe, având ca obiectiv consolidarea relațiilor bilaterale și sprijinirea integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Documentul a fost semnat de primarul municipiului Ungheni, […]
• • •
Acum o oră
13:20
Ungheni și Konin semnează o Declarație de cooperare pentru sprijinirea parcursului european al Republicii Moldova
O delegație din orașul Konin, Polonia, condusă de primarul Piotr Korytkowski, a efectuat o vizită oficială în municipiul Ungheni, în cadrul căreia a fost semnată o Declarație de cooperare între cele două orașe, având ca obiectiv consolidarea relațiilor bilaterale și sprijinirea integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Documentul a fost semnat de primarul municipiului Ungheni, […]
Acum 2 ore
12:20
Maia Sandu: „Pentru o țară mică precum Republica Moldova, educația este cel mai puternic instrument de apărare"
Ieri, 4 octombrie, la Arena Chișinău, a avut loc ceremonia festivă de premiere a celor mai buni profesori, învățători și educatori, în cadrul concursului republican „Pedagogul Anului 2025". Evenimentul a reunit cadre didactice din întreaga țară, fiind onorat de prezența președintei Maia Sandu, care a subliniat importanța educației pentru viitorul Republicii Moldova. În discursul său, […]
Acum 4 ore
11:10
Dan Perciun anunță nouă obiective strategice pentru modernizarea educației: salarii mai mari, infrastructură modernă și performanțe academice ridicate
Ministrul educației, Dan Perciun, a prezentat sâmbătă, în cadrul Galei „Pedagogul Anului", un set de nouă obiective-cheie pentru dezvoltarea sistemului educațional în următorii patru ani. Măsurile vizează îmbunătățirea performanțelor academice, creșterea finanțării în infrastructură și cercetare, precum și majorarea salariilor din sectorul educațional, transmite IPN. Printre principalele ținte se numără: Ministrul a menționat și necesitatea […]
10:30
China anulează zboruri și închide magazine înaintea sosirii taifunului Matmo în provinciile Hainan și Guangdong
Autoritățile chineze au anunțat anularea zborurilor și închiderea magazinelor sâmbătă, pe măsură ce taifunul Matmo se apropie de provinciile sudice Hainan și Guangdong, potrivit AFP, citată de MOLDPRES. Fenomenul meteorologic sosește chiar în perioada extrem de aglomerată a vacanței naționale de opt zile, când milioane de chinezi călătoresc pentru a marca Ziua Națională și Festivalul […]
Acum 6 ore
10:00
Populistul Andrej Babiš câștigă alegerile din Cehia: se conturează un guvern minoritar sprijinit de extrema dreaptă
Partidul populist ANO 2011, condus de miliardarul Andrej Babiš, a câștigat alegerile parlamentare din Republica Cehă, desfășurate vineri și sâmbătă, obținând 34,7% din voturi. Pe locul doi s-a clasat coaliția de guvernare SPOLU, condusă de premierul Petr Fiala, cu 23,2%, în timp ce formațiunea de stânga Stačilo! („A fost destul!") nu a reușit să intre […]
Acum 24 ore
18:10
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a premiat astăzi, 4 octombrie, cei 13 câștigători ai concursului republican „Pedagogul anului 2025", în cadrul unei ceremonii festive desfășurate la Arena Chișinău. La ediția din acest an au fost desemnați câștigătorii în cinci categorii: Profesorul anului – Limbă și comunicare, Profesorul anului – Matematică și științe, Profesorul anului – […]
17:10
Lot de hinkali marca „Deosebit", retras din comerț din cauza contaminării cu Salmonella
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a anunțat, la 3 octombrie, retragerea din comerț a unui lot de produse hinkali, marca comercială „Deosebit". Măsura a fost luată după ce, în urma controalelor de laborator, s-a depistat prezența bacteriei Salmonella spp. în produs. Operatorul din domeniul alimentar, Ferex GB SRL, recheamă produsele de la consumatori, recomandându-le […]
17:10
Fostul deputat Constantin Țuțu, plasat în arest pentru 30 de zile după tentativa de traversare ilegală a frontierei
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu va sta următoarele 30 de zile în arest preventiv, după ce magistrații Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana, au admis solicitarea procurorilor PCCOCS. Decizia a fost pronunțată astăzi, 4 octombrie. Potrivit procurorilor, Țuțu a fost reținut joi seara, în punctul de trecere Vulcănești-Vinogradovca, unde ar fi încercat să ofere unui funcționar de […]
Ieri
13:00
Inundații devastatoare în estul Bulgariei: trei morți și stare de urgență în mai multe regiuni
Estul Bulgariei a fost grav afectat vineri seara de ploi torențiale și inundații masive, care au provocat moartea a trei persoane, printre care și un ofițer al poliției de frontieră. Autoritățile au declarat stare de urgență în mai multe municipalități din districtele Burgas, Montana și Pernik. Cele mai mari pagube s-au înregistrat în stațiunea Elenite, […]
11:30
Naftogaz, lovită de cel mai devastator atac de la începutul războiului; Ucraina lovește o rafinărie din Urali
Compania de stat ucraineană de petrol și gaze Naftogaz a fost ținta celui mai puternic atac aerian de la începutul războiului, în noaptea de joi spre vineri, când Rusia a lansat 35 de rachete și 60 de drone asupra infrastructurii energetice din regiunile Harkov și Poltava. „Acesta a fost cel mai masiv atac asupra infrastructurii […]
10:30
Post de pompieri voluntari inaugurat la Zubrești: peste 12.000 de oameni vor beneficia de intervenții mai rapide
În localitatea Zubrești, raionul Strășeni, a fost inaugurat astăzi, 3 octombrie, un nou Post teritorial de salvatori și pompieri voluntari, menit să îmbunătățească siguranța comunității și capacitățile de intervenție în caz de urgență. La ceremonia de deschidere au fost prezenți Victor Grosu, Secretar de Stat al Ministerului Afacerilor Interne, colonelul Aurel Baciu, șeful Inspectoratului General […]
09:30
EcoVoucher: Peste 3.000 de familii vor primi vouchere de 6.000 de lei pentru electrocasnice eficiente energetic
Programul EcoVoucher lansează, începând cu 3 octombrie 2025, cea de-a șasea sesiune din acest an, destinată sprijinirii familiilor cu doi copii și a gospodăriilor cu persoane peste 63 de ani. Sesiunea va avea loc între 3–19 octombrie și are scopul de a reduce cheltuielile la energie și de a crește confortul zilnic în locuințe. Potrivit […]
3 octombrie 2025
22:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a obținut „performanțe politice care merită respectul". Declarația a fost făcută de Ilie Bolojan, premierul de la București. Întrebat în cadrul unei emisiuni dacă o vede pe Maia Sandu competitor politic în România, peste trei ani, când va termina mandatul de președinte al Republicii Moldova, șeful Guvernului de la București […]
21:00
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 03.10.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:40
Cea de-a douăzeci și patra ediție a Zilei Naționale a Vinului va avea loc, la Chișinău, în perioada 4-5 octombrie. Anul acesta evenimentul se va desfășura sub sloganul „Vinurile noastre – Neașteptat de grozave", un omagiu adus tradițiilor vinificatorii milenare, inovației și pasiunii care definesc vinificația din Republica Moldova. Ziua Vinului va aduna în Piața […]
19:50
De astăzi, 3 octombrie, în municipiul Chișinău începe sezonul de încălzire 2025–2026. O dispoziție în acest sens a fost semnată de Primărie. Conform documentului, furnizorii „Termoelectrica" și „Apă-Canal Chișinău" vor asigura conectarea la sistemul de încălzire a blocurilor locative, instituțiilor de învățământ și celor medicale, în baza contractelor existente și la solicitarea beneficiarilor. De asemenea, […]
19:50
Președintele României a prezentat la Copenhaga raportul privind anularea alegerilor din 2024
Președintele României, Nicușor Dan, a prezentat, în cadrul Summitului Comunității Politice Europene de la Copenhaga, raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Analiza citată subliniază existența unei infrastructuri extinse de dezinformare, coordonată de Federația Rusă, utilizată încă din 2022 pentru a crea o percepție anti-sistem și pentru a influența evenimente cheie, inclusiv scrutinul prezidențial […]
19:30
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a venit cu mai multe recomandări pentru cetățeni în contextul în care Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare privind ploi puternice, valabilă pentru data de 4 octombrie 2025. Astfel, IGSU îndeamnă populația să respecte măsurile de precauție pentru prevenirea situațiilor de risc. De asemenea, instituția recomandă […]
17:50
Curtea Constituțională urmează să decidă asupra validării mandatelor partidului lui Vasile Costiuc
Curtea Constituțională urmează să decidă asupra validării mandatelor de deputat de pe lista Partidului Politic „Democrația Acasă". Comisia Electorală Centrală (CEC) a admis parțial contestația PAS privind anularea mandatelor Partidului Democrația Acasă (PPDA), condus de Vasile Costiuc, aplicând o avertizare și anulând pe o perioadă de 12 luni alocația de stat pentru performanțele obținute de […]
17:40
Poliția Republicii Moldova a venit cu precizări oficiale privind reținerea fostului deputat și Constantin Țuțu, aflat în căutare într-un dosar penal pentru traversare ilegală a frontierei de stat. Potrivit oamenilor legii, în ultima perioadă, Țuțu s-a aflat pe teritoriul din stânga Nistrului, iar după ce a aflat că este vizat într-o cauză penală, a traversat […]
17:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de ploi puternice pentru zona centrală, sudică și parțial nordică a Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă pentru ziua de 4 octombrie, în intervalul orelor 00:00 – 17:00. Potrivit meteorologilor, în zonele vizate se prevăd ploi puternice. Prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15-30 […]
17:10
Poliția din Republica Moldova și Consiliul Europei, parteneri în combaterea discriminării
Consiliul Europei va rămâne un partener de încredere în sprijinirea Poliției Republicii Moldova pentru a promova egalitatea și incluziunea socială. Declarația a fost făcută de șeful Diviziei Programe de Incluziune și Anti-Discriminare al Consiliului Europei, Thorsten Afflerbach, în cadrul unei întrevederi cu Viorel Cernăuțeanu, șeful IGP. Cei doi oficiali au discutat despre progresele înregistrate de […]
16:20
Locuitorii din regiunea transnistreană au rămas fără apă caldă după ce autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol au instituit un regim de economisire a gazului. Potrivit presei din regiunea transnistreană, fără apă caldă au rămas inițial locuitorii din Bender, Dubăsari și Grigoriopol. Ulterior, începând cu ora 13:00 a fost deconectată apa caldă și în Tiraspol, Rîbnița […]
16:00
(VIDEO) Rețea de distribuție a drogurilor
O rețea de distribuție a drogurilor sintetice a fost destructurată de ofițerii Inspectoratului de Poliție Botanica și procurori.Doi bărbați din Chișinău au fost reținuți, fiind suspectați de deținere și transportare de substanțe narcotice în proporții deosebit de mari, în scop de comercializare. Potrivit oamenilor legii, suspecții au fost prinși în flagrant „în timp ce transportau […] Articolul (VIDEO) Rețea de distribuție a drogurilor sintetice, destructurată la Chișinău: 7 kg de substanțe interzise, ridicate de poliție apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:30
70% dintre serviciile publice destinate companiilor sunt astăzi disponibile online, arată datele oferite de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Potrivit autorităților, din totalul de 407 servicii publice dedicate antreprenorilor și întreprinzătorilor, 284 pot fi accesate deja în format digital, eliminând astfel drumurile inutile la ghișee și simplificând interacțiunea cu administrația publică. În ultimele trei luni, […] Articolul Serviciile publice pentru antreprenori, tot mai accesibile în format digital apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:30
Reacție la București după criticile lui Putin: Rusia a încercat să influențeze alegerile din România și Republica Moldova și a eșuat # Vocea Basarabiei
Rusia a încercat să influențeze alegeri în România și Republica Moldova și a eșuat pentru că cetățenii acestor state preferă alte valori și perspective. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe de la București, Andrei Țărnea. „Rusia a interferat în procese electorale și a încercat să influențeze alegeri în România […] Articolul Reacție la București după criticile lui Putin: Rusia a încercat să influențeze alegerile din România și Republica Moldova și a eșuat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:20
Fost deputat democrat Constantin Țuțu a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de traversarea ilegală a frontierei Republicii Moldova. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), pe numele acestuia au fost inițiate acțiuni procesual-penale, cu respectarea garanțiilor procedurale și a prezumției de nevinovăție. „Procurorii PCCOCS urmează să revină cu amănunte”, […] Articolul Constantin Țuțu, reținut pentru 72 de ore apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:00
Percheziții într-un dosar privind sustragerea documentației unui proiect de infrastructură: Un fost primar, vizat # Vocea Basarabiei
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au efectuat astăzi, 3 octombrie, mai multe percheziții la domiciliul unui fost primar din raionul Glodeni, dar și la locuința și sediul unei persoane juridice din Chișinău. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale pornite pentru sustragerea documentației a unui proiect de apeduct. Conform informațiilor preliminare, suspecții ar […] Articolul Percheziții într-un dosar privind sustragerea documentației unui proiect de infrastructură: Un fost primar, vizat apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:20
Incendii în Rîșcani și Anenii Noi: O persoană a decedat, alte două sunt în stare gravă la spital # Vocea Basarabiei
O persoană și-a pierdut viața, iar alte două au ajuns în stare gravă la spital, în urma unor incendii produse în raioanele Rîșcani și Anenii Noi. Un incendiu a fost raportat în noaptea de 3 octombrie, la ora 01:05, într-o casă din localitatea Chirca, raionul Anenii Noi. La fața locului s-au deplasat trei echipaje de […] Articolul Incendii în Rîșcani și Anenii Noi: O persoană a decedat, alte două sunt în stare gravă la spital apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
„Energocom Furnizare” anunță consumatorii de gaze naturale că, începând de luni, 6 octombrie, vor fi emise primele facturi aferente consumului din luna septembrie. Facturile vor ajunge la consumatori prin poștă sau email, exact cum s-a întâmplat până acum. De asemenea, procesul de facturare rămâne neschimbat. Noua factură va avea un design nou, modern, gândit pentru […] Articolul Facturi noi la gaze: cum arată și ce trebuie să știi apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:20
De la începutul anului 2024, prin noile portofele de criptomonede asociate cu structurile de afaceri ale lui Ilan Șor au trecut cel puțin 8 miliarde de dolari. Aceste informații au ieșit la iveală datorită unei scurgeri de documente interne și a corespondenței dintre membrii grupului Șor. Potrivit IPN, schema arăta astfel: banii din Rusia erau […] Articolul Rețeaua cripto a lui Șor: 11 portofele și 8 miliarde de dolari apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:10
Igor Grosu: „Nu văd motive pentru schimbarea lui Dorin Recean. Personal, prefer să rămân în Parlament” # Vocea Basarabiei
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a declarat că nu există motive pentru schimbarea lui Dorin Recean din funcția de prim-ministru. Într-o intervenție în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră” de la JurnalTV, Grosu a subliniat că preferă să-și continue activitatea în Parlament, considerând această instituție esențială pentru procesul de reforme. „Nu văd de […] Articolul Igor Grosu: „Nu văd motive pentru schimbarea lui Dorin Recean. Personal, prefer să rămân în Parlament” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
Putin acuză NATO că „a purtat război” în Ucraina și susține reziliența Rusiei în fața sancțiunilor # Vocea Basarabiei
Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi, 2 octombrie, la Clubul de discuții Valdai, desfășurat în stațiunea Soci, că „toate țările NATO au purtat război” împotriva Rusiei pe teritoriul Ucrainei, potrivit știrileprotv.ro. Liderul de la Kremlin a acuzat statele aliate că au creat un centru special în Europa pentru a furniza informații Kievului și că […] Articolul Putin acuză NATO că „a purtat război” în Ucraina și susține reziliența Rusiei în fața sancțiunilor apare prima dată în Vocea Basarabiei.
08:30
Drone misterioase blochează zborurile pe aeroportul din Munchen în plin Oktoberfest # Vocea Basarabiei
Zeci de zboruri au fost anulate sau redirecționate aseară pe aeroportul din Munchen, după ce mai multe drone au fost observate în spațiul aerian al zonei. Cel puțin 17 aeronave au rămas la sol și alte 15 au fost direcționate către orașe precum Stuttgart, Viena sau Frankfurt, afectând aproape 3.000 de pasageri. Aceștia au fost […] Articolul Drone misterioase blochează zborurile pe aeroportul din Munchen în plin Oktoberfest apare prima dată în Vocea Basarabiei.
2 octombrie 2025
22:40
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 02.10.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
22:40
Articolul ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 02.10.2025, ora 19:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:20
Fostul deputat Constantin Țuțu, reținut la frontieră și dus la izolatorul din Chișinău # Vocea Basarabiei
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost reținut în această seară la punctul de trecere a frontierei Vulcănești. Anunțul a fost făcut de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova. „Poliția de Frontieră informează că astăzi, la 19.50, în punctul de trecere a frontierei Vulcănești, polițiștii de frontieră moldoveni au acționat în baza unor informații operative […] Articolul Fostul deputat Constantin Țuțu, reținut la frontieră și dus la izolatorul din Chișinău apare prima dată în Vocea Basarabiei.
21:10
(VIDEO) Maia Sandu: R. Moldova a primit multe felicitări la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga # Vocea Basarabiei
Republica Moldova a primit multe felicitări la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu, după participarea la evenimentul, care a reunit 53 de șefi de stat și de guvern, alături de reprezentanți ai instituțiilor europene. „La Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga am primit multe felicitări […] Articolul (VIDEO) Maia Sandu: R. Moldova a primit multe felicitări la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:40
Un nou parteneriat între România și R. Moldova: Serviciul 112, mai sigur și mai rapid # Vocea Basarabiei
România și Republica Moldova au încheiat joi, 2 octombrie, un angajament comun pentru modernizarea Serviciului 112. Documentul a fost semnat la București de către ministra Afacerilor Interne din Republica Moldova, Daniella Misail-Nichitin, și prim-adjunctul directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale din România, Ionel-Sorinel Vasilca. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne de la Chișinău, parteneriatul vizează schimbul de experiență, […] Articolul Un nou parteneriat între România și R. Moldova: Serviciul 112, mai sigur și mai rapid apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:10
Președintele României, la Copenhaga: Republica Moldova – membră a UE până în 2028 # Vocea Basarabiei
Există o voință puternică din partea Uniunii Europene pentru ca Republica Moldova să devină parte a blocului comunitar până în anul 2028. Declarația a fost făcută de Nicușor Dan, președintele României, după participarea la reuniunea Comunității Politice Europene de la Copenhaga. Șeful statului român a subliniat că există „un mare entuziasm” din partea Uniunii Europene […] Articolul Președintele României, la Copenhaga: Republica Moldova – membră a UE până în 2028 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:40
În luna septembrie, prețul mediu ponderat al energiei electrice achiziționate de Energocom a coborât la 113,96 euro pentru un MWh, după ce în august fusese de 121,17 euro. În total, compania a cumpărat circa 322,9 mii MWh, atât din surse interne, cât și din importuri, transmite IPN. Față de luna precedentă, când volumul achiziționat a […] Articolul Prețul energiei cumpărate de Energocom a scăzut în septembrie apare prima dată în Vocea Basarabiei.
19:10
Escrocherie de peste 140 000 de euro: Bărbat din Chișinău, arestat pentru 30 de zile # Vocea Basarabiei
Un bărbat de 35 de ani din Chișinău a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de escrocherie. Potrivit PCCOCS, acesta ar fi înșelat cel puțin șapte persoane, inclusiv rude și prieteni, într-o pretinsă schemă de investiții în importul de automobile din SUA. Prejudiciul total depășește 140.000 de euro. Bărbatul le promitea celor […] Articolul Escrocherie de peste 140 000 de euro: Bărbat din Chișinău, arestat pentru 30 de zile apare prima dată în Vocea Basarabiei.
18:30
Maia Sandu, la Copenhaga: O democrație mică și fragilă precum cea a R. Moldova a rezistat resurselor mari ale Rusiei # Vocea Basarabiei
Republica Moldova a învățat multe lecții la scrutinul din 28 septembrie și le poate împărtăși cu toate statele care sunt îngrijorate că alegerile lor ar putea fi amenințate din cauza Rusiei. Declarații în acest sens au fost făcute de președinta Maia Sandu, în cadrul unui panel de discuții al Summitului Comunității Politice Europene de la […] Articolul Maia Sandu, la Copenhaga: O democrație mică și fragilă precum cea a R. Moldova a rezistat resurselor mari ale Rusiei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:10
Activitatea Partidului Politic „Partidul Democrat Modern din Moldova” și a Partidului Politic „Moldova Mare” va fi limitată până la pronunțarea unei decizii definitive pe fondul cauzei. Decizia a fost luată de joi, 2 octombrie, de Curtea de Apel Chișinău Centru, în calitate de măsură asiguratorie. Măsura a fost aplicată în contextul acțiunilor în instanță inițiate […] Articolul Activitatea a două partide din Republica Moldova, limitată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
Gabriel Călin, liderul partidului „Uniunea Creștin-Socială din Moldova”, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. El este învinuit de corupere electorală și spălarea banilor. O decizie în acest sens a fost pronunțată joi, 2 octombrie de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana după ce Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) i-a […] Articolul Arest pentru Gabriel Călin, acuzat de corupere electorală și spălare de bani apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
Regiunea transnistreană intră începând de astăzi, 2 octombrie, în regim de economisire a gazului pentru aproximativ zece zile. Măsura restrictivă a fost anunțată de așa-numitul ministru al dezvoltării economice de la Tiraspol, Serghei Obolonik, care susține că în această perioadă nu vor fi afectate școlile, spitalele, nici consumatorii casnici. „Din cauza unor circumstanțe nefavorabile legate […] Articolul Regiunea transnistreană, în regim de economisire a gazului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:30
Ce spune Vasile Costiuc despre riscul anulării mandatelor obținute de partidul său # Vocea Basarabiei
Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, declară că cele șase mandate de deputat, obținute de formațiunea sa după alegerile din 28 septembrie, ar putea fi puse sub semnul întrebării, ca urmare a unei sesizări depuse de Inspectoratul Național de Investigații (INI) la Comisia Electorală Centrală (CEC). „Au depus sesizarea după ce au aflat rezultatul alegerilor […] Articolul Ce spune Vasile Costiuc despre riscul anulării mandatelor obținute de partidul său apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:10
Președintele Consiliului European, despre rezultatul alegerilor parlamentare: Este o victorie a libertății și a democrației # Vocea Basarabiei
Președintele Consiliului European, António Costa, transmis joi, 2 octombrie, în deschiderea Summitului Comunității Politice Europene, că rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova reprezintă o victorie a democrației și libertății moldovenilor. „În primul rând, vreau să o felicit pe președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru victoria zdrobitoare pe care forțele democratice și pro-europene au obținut duminica […] Articolul Președintele Consiliului European, despre rezultatul alegerilor parlamentare: Este o victorie a libertății și a democrației apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:00
Maia Sandu, la Copenhaga: Cetățenii R. Moldova au votat fără echivoc pentru Europa, în pofida unei ingerințe masive a Rusiei # Vocea Basarabiei
Președintele Maia Sandu a declarat astăzi, la Copenhaga, că la alegerile parlamentare din 28 noiembrie cetățenii Republicii Moldova au votat fără echivoc pentru Europa, în pofida unei ingerințe masive a Rusiei. Șefa statului a subliniat înaintea summit-ul Comunităţii Politice Europene că scrutinul electoral de duminică a reprezentat un test pentru democrație. „Moldovenii au votat fără […] Articolul Maia Sandu, la Copenhaga: Cetățenii R. Moldova au votat fără echivoc pentru Europa, în pofida unei ingerințe masive a Rusiei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a transmis o circulară către toate instituțiile de învățământ în ajunul Zilei Profesorului. Astfel, instituția subliniază că banii, cadourile și alte beneficii oferite profesorilor sunt strict interzise și amintește despre necesitatea respectării prevederilor Codului de Etică al cadrelor didactice. „Solicităm tuturor cadrelor didactice și de conducere să acționeze ca piloni ai […] Articolul MEC a emis o circulară înainte de Ziua Profesorului: Ce conține aceasta apare prima dată în Vocea Basarabiei.
