Ungheni și Konin semnează o Declarație de cooperare pentru sprijinirea parcursului european al Republicii Moldova

Președintele Maia Sandu a declarat astăzi, la Copenhaga, că la alegerile parlamentare din 28 noiembrie cetățenii Republicii Moldova au votat fără echivoc pentru Europa, în pofida unei ingerințe masive a Rusiei. Șefa statului a subliniat înaintea summit-ul Comunităţii Politice Europene că scrutinul electoral de duminică a reprezentat un test pentru democrație. „Moldovenii au votat fără