Proteste în Georgia: Prim-ministrul Kobahidze îi acuză pe protestatari că au încercat să răstoarne guvernul și acuză UE de amestec
Ziarul de Garda, 5 octombrie 2025 13:20
Prim-ministrul Georgiei, Irakli Kobahidze, i-a acuzat duminică, 5 octombrie, pe protestatarii care au încercat să forțeze intrarea în palatul prezidențial că au încercat să răstoarne guvernul și a acuzat totodată Uniunea Europeană de amestec în politica țării, relatează Reuters, citat de Agerpres. Potrivit lui Kobahidze, până la 7000 de persoane au participat la miting, dar...
• • •
Acum o oră
13:20
Acum 2 ore
12:20
Polonia a mobilizat avioane de luptă după cel mai puternic atac al Rusiei asupra Lvov, la graniță cu țara NATO # Ziarul de Garda
Polonia este în alertă duminică dimineață, 5 octombrie, și a mobilizat avioane de luptă, după cel mai puternic atac al Rusiei asupra Lvovului, zonă aflată la graniță cu țara membră NATO, scrie G4Media. Polonia, membră NATO, a declarat că a mobilizat aeronave duminică dimineață, 5 octombrie, pentru a-și asigura siguranța aeriană după ce Rusia a...
Acum 4 ore
11:40
Fostul primar al Bucureștiului, condamnat la 10 ani de închisoare pentru corupție, a fost reținut lângă un aeroport din Grecia # Ziarul de Garda
Sorin Oprescu, fost primar general al Bucureștiului, condamnat definitiv la 10 ani și 8 luni de închisoare pentru corupție, a fost localizat și reținut sâmbătă, 4 octombrie, în Grecia, în apropiere de aeroportul din Salonic, potrivit Medifax.ro. Fostul primar general al Bucureștiului, Sorin Oprescu, în vârstă de 73 de ani, a fost reținut sâmbătă în...
11:30
LIVE TEXT/ Cinci persoane au murit în urma atacului masiv al Rusiei asupra Ucrainei, iar alte 10 au fost rănite. Război în Ucraina, ziua 1320 # Ziarul de Garda
UPDATE 11:23 Ucraina a fost ținta unui atac masiv seara trecută, când Rusia a lansat peste 500 de drone asupra mai multor regiuni, a anunțat Serviciul de Urgență al Ucrainei. „În această noapte, Ucraina a fost din nou sub un atac combinat rusesc – peste 50 de rachete și aproximativ 500 de drone de atac....
10:40
Oameni/ „Iubiți învățători”. Din istoria unei melodii care a devenit Imn al profesiei de Pedagog # Ziarul de Garda
„Iubiți învățători”… De circa 55 de ani orice sărbătoare dedicată pedagogilor e însoțită de această piesă – una dintre primele melodii scrise de Ion Aldea Teodorovici pentru unul din primele texte scrise de Simion Ghimpu special pentru muzica lui Ion. A fost lansată printr-o interpretare deosebită – Ion Suruceanu în duet cu Ion Aldea Teodorovici. ...
Acum 6 ore
10:10
Partidul populist ANO din Cehia câștigă alegerile parlamentare, amenințând viitorul ajutor acordat Ucrainei # Ziarul de Garda
Partidul populist ANO (Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți) din Cehia, condus de fostul prim-ministru Andrej Babis, a câștigat alegerile parlamentare din 3 și 4 octombrie cu aproximativ 35% din voturi, conform rezultatelor preliminare, scrie Kiev Independent. Cu peste 98% din voturi numărate, ANO (Acțiunea Cetățenilor Nemulțumiți) conduce cu 34,6%, în timp ce partidul de guvernământ Spolu (Împreună)...
09:10
LIVE TEXT/ Peste 73 de mii de case au rămas fără curent electric în Zaporijjea în urma unui atac nocturn. Război în Ucraina, ziua 1320 # Ziarul de Garda
UPDATE 09:10 Peste 73 de mii de utilizatori au rămas fără curent electric în Zaporijjea în urma unui atac peste noapte. Acest lucru a fost raportat pe Telegram de Ivan Fedorov, șeful Administrației Militare Regionale Zaporijia, potrivit Ukrinform. „Peste 67 de mii de clienți din centrul regional și peste 6000 din districtul Zaporijjea sunt fără...
Acum 24 ore
21:20
Manifestații violente în Georgia, după ce partidul pro-rus de guvernământ revendică victoria în alegerile locale. Protestatarii au încercat să ia cu asalt palatul prezidențial din Tbilisi # Ziarul de Garda
Poliția din Georgia a folosit spray lacrimogen și tunuri cu apă pentru a îndepărta protestatarii din fața palatului prezidențial sâmbătă, în timp ce opoziția a organizat o demonstrație amplă în ziua alegerilor municipale, transmite Reuters. Președinta R. Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de susținere pentru poporul georgian. Partidul de guvernământ „Visul Georgian” (GD) a...
17:00
13 cadre didactice au fost premiate în cadrul concursului „Pedagogul anului” 2025. Premii de 50, 25 și 15 mii de lei # Ziarul de Garda
Câștigătorii concursului republican „Pedagogul anului 2025” au fost premiați în cadrul unei ceremonii festive organizate sâmbătă, 4 octombrie curent, de către Ministerul Educației și Cercetării (MEC). De premii au beneficiat 13 profesori, învățători și educatori, care au trecut prin mai multe etape ale competiției, remarcându-se prin profesionalism, creativitate și pasiune pentru educație. Potrivit comunicatului MEC,...
16:20
Ce conține raportul despre anularea alegerilor din România pe care Nicușor Dan l-a prezentat liderilor europeni: „Analiză privind războiul hibrid derulat de Federația Rusă împotriva României” # Ziarul de Garda
Administrația Prezidențială a dat publicității vineri raportul complet pe care președintele Nicușor Dan l-a prezentat joi liderilor europeni, în cadrul summitului Comunității Politice Europene, și care a documentat ingerința externă a Federației Ruse în alegerile prezidențiale din România din 2024, anulate pe fondul acestor imixtiuni, relatează Calea Europeană. „Foarte mulți dintre oamenii cu care am...
15:40
Alexandra Marco, o fetiță de 13 ani diagnosticată cu cancer, are nevoie de 90 de mii de dolari pentru tratament. Părinții au lansat un apel de ajutor # Ziarul de Garda
Alexandra Marco, o fetiță de 13 ani diagnosticată cu o formă agresivă de cancer, întâlnită mai des la copii și tineri, are șanse mari de vindecare însă tratamentul este unul costisitor, spun părinții ei. Pentru a aduna cele aproximativ 90 de mii de dolari necesare tratamentului în Turcia, părinții apelează la sprijinul oamenilor, scrie ZdGust.md....
15:40
ULTIMA ORĂ/ Țuțu a primit 30 de zile de arest. PCCOCS oferă detalii din noul dosar penal în care este cercetat # Ziarul de Garda
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, va fi plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. Decizia a fost luată de magistrații de la Judecătoria Chișinău, pe 4 octombrie. Totodată, printr-un comunicat de presă, reprezentanții Procuraturii pentru Combaterea Criminalitǎții Organizate şi Cauze Speciale (PCCOCS) oferă detalii despre alte douǎ infracțiuni ce ar fi fost comise de...
14:50
VIDEO TV8/ Primele imagini cu Constantin Țuțu în cătușe: Instanța examinează cererea de plasare în arest # Ziarul de Garda
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, a fost escortat la Judecătoria Ciocana. După ce a fost reținut la punctul de trecere al frontierei Vulcănești, pentru 72 de ore, în cadrul ședinței de astăzi, judecătorii examinează cererea de plasare în arest preventiv a acestuia, relatează TV8. Întrebat de TV8 cine l-a ajutat să treacă frontiera, Țuțu ne-a...
Ieri
13:30
Oameni/ Efectul „Listei pentru care merită să trăiești”: „Ieri voiam să o fac, azi nu mai vreau. Mulțumesc” # Ziarul de Garda
Chișinăul este orașul său de baștină; Ciocana – cartierul în care a copilărit. Este singurul copil la părinți. Și-a făcut studiile la Liceul „Mihail Berezovschi”, profilul arte, după care la Academia de Arte, facultatea actorie. Spune că s-a visat actor încă din copilărie, de pe când făcea parodii pe seama bunicului său, făcând să se...
12:30
Ora de iarnă 2025 în R. Moldova: Când se schimbă ora și când dăm ceasurile cu o oră înapoi # Ziarul de Garda
R. Moldova va trece la ora de iarnă în noaptea de 25 spre 26 octombrie 2025, când ceasurile se dau înapoi cu o oră. Ora 4:00 devine 3:00, transformând ziua de 26 octombrie în cea mai lungă din an, cu 25 de ore. În 2025, schimbarea are loc puțin mai devreme calendaristic, pentru că ultima...
11:40
O deputată, obligată de instanță să-i achite 20 de mii de lei prejudiciu moral ministrei sănătății: „Banii merg către doi copilași orfani pe care îi crește o doamnă în vârstă” # Ziarul de Garda
Alla Darovannaia, deputată socialistă, care a răspândit informații denigratoare la adresa ministrei Sănătății, a fost obligată de Curtea Supremă de Justiție să-i plătească Alei Nemerenco un prejudiciu moral de 20 mii de lei și să-i restituie toate cheltuielile de judecată. Procesul de judecată a durat cinci ani, anunță ministra sănătății. Potrivit Alei Nemerenco, atacurile asupra...
11:30
PAS obține, din nou, o majoritate parlamentară. Și asta e o surpriză, haideți să recunoaștem, mai ales dacă ne întoarcem la ce a fost acum un an, la prezidențiale și referendum (cel puțin pentru mine), la valul de „anti-PAS” din multe cercuri și la valul de falsuri care a sufocat țara. Cu 53 de mandate,...
10:40
Locatari de pe strada Bujorilor din orașul Codru, municipiul Chișinău, sunt indignați că în vecinătatea lor, în urma unor tranzacții pe care ei le consideră dubioase, ar putea să apară un bloc cu mai multe locuințe, înălțat pe fundamentul unei construcții mai vechi, nefinisate, dar „date în exploatare” și vândute actualilor proprietari, chiar dacă, în...
10:20
Primul episod de iarnă în zona montană a României: ninsoare și lapoviță în Suceava și Neamț # Ziarul de Garda
Nopțile reci din România au adus primul episod de iarnă în zona montană a județelor Suceava și Neamț, unde ploile s-au transformat în lapoviță și ninsoare, fără a provoca însă blocaje în trafic, transmite Media Fax. Vineri noaptea, temperaturile au scăzut accentuat, iar precipitațiile s-au transformat în lapoviță și ninsoare în zonele montane ale județelor...
09:30
VIDEO/ Locuitorii din regiunea transnistreană vor în Uniunea Europeană? Reportaj de la secțiile de votare deschise pentru alegătorii din stânga Nistrului # Ziarul de Garda
Cel mai mult, cetățenii din regiunea transnistreană își doresc pace, deși unii locuitori din orașul Rîbnița recunosc că au votat împotriva aderării R. Moldova la Uniunea Europeană din cauza „legilor LGBT”. Mulți dintre cetățenii întâlniți pe podul care leagă Rîbnița de Rezina au pledat pentru unirea malului stâng al Nistrului cu malul drept. Totuși, am...
09:10
LIVE TEXT/ Lovituri nocturne în Dnipropetrovsk și Cernigov – o femeie a fost rănită, o casă a fost distrusă, iar mai multe au fost avariate. Război în Ucraina, ziua 1319 # Ziarul de Garda
09:00 În timpul nopții, trupele ruse au lovit infrastructura din orașul Cernigov. În prezent, echipele de salvare remediază consecințele atacului, transmite Serviciul Național de Situații de Urgență al Ucrainei. Tot în noaptea de 4 octombrie, rușii au atacat regiunea Dnipropetrovsk. ▫️Dnipro — infrastructura a fost avariată, în Pavlohrad nu au existat victime în urma atacului...
09:00
VIDEO/ Sprijin pentru R. Moldova din partea liderilor europeni | Constantin Țuțu, reținut | Un propagandist pro-rus a fost arestat, iar Tauber a fost condamnată la închisoare | SĂPTĂMÂNA DE GARDĂ # Ziarul de Garda
Liderii internaționali își reafirmă sprijinul pentru drumul european al R. Moldova după rezultatele alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Detalii, în această ediție a Săptămânii de Gardă. Iar un propagandist pro-rus a fost arestat pentru 30 de zile, fiind bănuit de spălarea banilor, în timp ce deputata Marina Tauber a fost condamnată, în lipsă, la 7...
3 octombrie 2025
22:10
În Belgia, în noaptea de 3 octombrie, au fost observate 15 drone deasupra bazei militare Elsenborn din estul provinciei Liège, care se învecinează cu Germania, scrie Meduza cu referire la presa belgiană. Ministerul Apărării din Belgia a confirmat această informație și a declarat că investighează incidentul. Baza militară Elsenborn este un centru de instruire, unde...
21:30
LIVE TEXT/ Un fotojurnalist francez a decedat din cauza unei drone rusești, în regiunea Donețk. Război în Ucraina, ziua 1318 # Ziarul de Garda
UDATE 21:25 Președintele Franței și-a exprimat condoleanțele pentru moartea fotojurnalistului Anthony Lallican în regiunea Donețk din Ucraina și a confirmat că acesta a murit în urma unui atac al unei drone rusești. „Concetățeanul nostru, fotojurnalistul Antonii Lallikan, însoțea armata ucraineană pe frontul de rezistență. Am aflat cu profundă tristețe despre moartea sa în urma atacului...
21:00
Operatorul din domeniul alimentar Ferex GB SRL recheamă de la consumatori khinkali de marca comercială „Deosebit” cu carne de porc și pui pe motiv de neconformitatea a produsului. Despre acest fapt a anunțat Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA). Mai exact, în cazul produsului a fost depistată prezența bacteriei Salmonella spp. „Consumatorii care au procurat...
20:00
Ministrul Energiei din Turcia, Alparslan Bayraktar, a declarat că achiziționarea petrolului rusesc este o decizie a companiilor private de rafinare a petrolului. Astfel a răspuns el la apelul președintelui SUA, Donald Trump, de a suspenda achiziționarea de resurse energetice din Rusia, relatează Bloomberg. „În esență, aceasta este o decizie a companiilor private, a distribuitorilor și...
19:10
Amenzi totale de 69 000 de lei pentru 9 posturi TV: au încălcat legislația electorală în procesul de reflectare a parlamentarelor # Ziarul de Garda
În ședința din 3 octombrie, membrii Consiliului Audiovizualului (CA) au aplicat amenzi în mărime totală de 69 000 de lei pentru 9 posturi TV și câte o avertizare publică pentru 7 posturi TV, pentru încălcarea legislației electorale în procesul de reflectare a alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025, dar și a prevederilor Codului serviciilor media...
18:50
Trump a dat Hamasului timp până duminică să accepte planul de pace pentru Gaza. În caz contrar, pe grupare o așteaptă „iadul cumplit” # Ziarul de Garda
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că gruparea palestiniană Hamas trebuie să accepte până duminică seara, 5 octombrie, planul său de instaurare a păcii în sectorul Gaza. Șeful Casei Albe a adăugat că, dacă acest lucru nu se va întâmpla, militanții Hamas vor fi distruși, scrie BBC. „Acordul cu Hamas trebuie să fie încheiat până...
18:20
Un agent economic acuză statul că, prin intermediul unei întreprinderi, a încasat ilegal circa 6 milioane de lei de la mai multe companii: „Așa face un hoț adevărat” # Ziarul de Garda
Întreprinderea de Stat „INGEOCAD”, prin intermediul Laboratorului de Verificări Metrologice, este acuzată că ar fi încasat ilegal peste 5,6 milioane de lei. Laboratorul ar fi eliberat Buletine Metrologice, având acreditarea expirată, suspendată și, în cele din urmă, retrasă, susține Igor Plămădeală, directorul companiei „Geo Galileo”. Olga Miron, șefa laboratorului, precizează însă că instituția și-a desfășurat...
17:50
Cod galben de ploi puternice pentru sâmbătă. „Dacă vă aflați în locuință, închideți geamurile și ușile și deconectați aparatele electrice” # Ziarul de Garda
Pe parcursul zilei de sâmbătă, 4 octombrie, în intervalul orelor 00:00 – 17:00, în raioanele din vestul țării se așteaptă ploi puternice. Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis în acest sens un cod galben. „În zonele vizate se prevăd ploi puternice (prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15-30 l/m2)”, se arată în...
17:50
Constantin Țuțu a încercat „să influențeze” angajați ai IGPF pentru a-i permite intrarea în R. Moldova. Precizările poliției # Ziarul de Garda
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a încercat „să influențeze” angajați ai Inspectoratului General al Poliției de FrontierăI (IGPF) pentru a-i permite intrarea în R. Moldova. Vineri, 3 octombrie, Poliția Națională a precizat că acesta este cercetat penal pe faptul traversării ilegale a frontierei de stat. Poliția Națională a făcut o serie de precizări în legătură...
17:30
ULTIMA ORĂ/ Curtea Constituțională va DECIDE soarta partidului „Democrația Acasă”. CEC va prezenta un raport privind blocul camuflat și promovarea inautentică pe rețele # Ziarul de Garda
Comisia Electorală Centrală (CEC) a examinat contestațiile depuse de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) și Inspectoratul Național de Investigație prin care s-a cerut anularea înregistrării din cursa electorală a partidului „Democrației Acasă”. CEC va transmite Curții Constituționale (CC) constatările sale în privința partidului Democrația Acasă, în partea ce ține de bloc electoral camuflat și promovarea...
17:20
Maia Sandu nu va fi supusă unei expertize psihiatrice și nici nu va fi internată pentru 90 de zile, așa cum a cerut Hlopețchi: instanța a respins cererea avocatului care o reprezintă pe femeia acționată în judecată pentru denigrare # Ziarul de Garda
Președinta Maia Sandu nu va fi supusă unei expertize psihiatrice și nici nu va fi internată pentru 90 de zile în „instituția psihiatrică pentru supraveghere”, așa cum a solicitat avocatul Annei Mihalachi, femeia acționată în judecată de către șefa statului pentru că ar fi denigrat-o prin răspândirea unor informații false despre bunelul său. Judecătoria Chișinău, sediul Centru, a...
17:10
85 000 de atacuri cibernetice, acțiuni de sabotaj și colaborarea lui Georgescu cu Moscova: Nicușor Dan a prezentat un raport privind războiul hibrid purtat de Rusia împotriva României # Ziarul de Garda
Președintele României, Nicușor Dan, a prezentat liderilor europeni reuniți la summitul de la Copenhaga un raport privind amploarea războiului hibrid purtat de Federația Rusă împotriva României. Documentul arată că alegerile prezidențiale din 2024 au fost ținta unei campanii coordonate de influență, în care au fost combinate atacuri cibernetice, acțiuni de destabilizare și propagandă masivă pe...
17:00
Asigurările date de Tiraspol au eșuat. Alimentarea cu apă caldă a fost întreruptă, iar la stațiile PECO nu se mai vinde gaz # Ziarul de Garda
Deși Tiraspolul a anunțat introducerea, pentru o perioadă de aproximativ zece zile, a unui așa-numit „regim de economisire a gazului”, susținând că locuitorii nu vor simți schimbări, vineri, 3 octombrie, cetățenii regiunii transnistrene au avut de suferit în urma mai multor consecințe, conform portalului Zona de Securitate. Potrivit portalului, vineri, 3 octombrie, au fost oprite...
16:50
Inundații în Bulgaria: oamenii sunt evacuați de urgență. Sunt raportate sate fără curent, mașini și locuințe luate de ape # Ziarul de Garda
În urma ploilor torențiale din Bulgaria, mai multe localități au fost inundate. Sunt semnalate automobile luate de ape, locuințe și hoteluri inundate și copaci căzuți, iar mai multe persoane „se află în dificultate”, fiind ajutate de echipele de salvatori, relatează dnesbulgaria.com. În stațiunea Elenite de pe litoralul bulgăresc și la Trăn a fost declarată stare...
16:40
LIVE TEXT/ Una dintre cele mai mari rafinării din Rusia, situată în sudul Uralilor, ar fi fost lovită de drone ucrainene. Război în Ucraina, ziua 1318 # Ziarul de Garda
UDATE 16:35 Dronele ucrainene au atacat rafinăria de petrol Orsknefteorgsintez din regiunea Orenburg din Rusia pe 3 octombrie, a declarat o sursă din Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) pentru Kyiv Independent. Instalația se află la aproximativ 1.400 de kilometri de teritoriul controlat de Ucraina. Fondată în 1935, Orsknefteorgsintez este una dintre cele mai vechi...
16:30
Germania verifică o navă a „flotei din umbră” rusești în legătură cu zborurul dronelor la München # Ziarul de Garda
Anchetatorii germani examinează posibile legături între drone neidentificate observate în nordul Germaniei și o navă din „flota fantomă” rusă, a raportat Spiegel pe 2 octombrie, potrivit Kyiv Independent. „Flota fantomă” se referă la nave cu structuri de proprietate opace care utilizează pavilioane de complezență pentru a evita sancțiunile și supravegherea occidentală. Nava în cauză, un...
15:50
Doi bărbați au fost prinși în flagrant în timp ce transportau droguri de 4,5 milioane de lei # Ziarul de Garda
Doi bărbați au fost prinși în flagrant în timp ce ce transportau 5 kilograme de droguri de tip PVP, așa-numita „sare”, dar și mefedronă. Droguri sintetice urmau a fi vândute prin intermediul aplicației de mesagerie Telegram, anunță Poliția într-un comunicat de presă. Doi bărbați de 37 și 38 de ani, locuitori ai capitalei, au fost reținuți,...
14:50
Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) anunță că 70% dintre serviciile publice destinate companiilor sunt diponibile online. Astfel, din totalul celor 407 servicii publice dedicate antreprenorilor și întreprinzătorilor, 284 pot fi accesate în format digital. Obiectivul asumat prin Planul de Creștere al R. Moldova 2025–2027 și anume digitalizarea a 75% din serviciile G2B (Government to Business) până la sfârșitul anului...
14:30
PAS cere anularea înregistrării în cursa electorală a Partidului Politic „Democrația Acasă”, care a acces în Parlament. CEC are AZI ședință # Ziarul de Garda
Partidul „Democrația Acasă”, condus de Vasile Costiuc, care a obținut 5,62% dintre sufragii în cadrul alegerilor parlamentare din 28 septembrie, riscă să fie sancționat, iar voturile acumulate în urma scrutinului ar putea fi nevalidate. Comisia Electorală Centrală (CEC) urmează să examineze în ședința de vineri, 3 octombrie, contestația depusă de Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)...
Mai mult de 2 zile în urmă
12:40
Cinci demisii în 3 zile: Primăria condusă de Ion Ceban face „reorganizare internă” # Ziarul de Garda
După alegerile parlamentare de pe 28 septembrie, cinci membri din echipa edilului Ion Ceban au plecat de la Primăria municipiului Chișinău. Reprezentanții Primăriei au spus că schimbările „țin de atribuțiile primarului general și de procesele interne de reorganizare”. Pe 3 octombrie, în presă au apărut informații despre demisia șefului Direcției asistență medicală și socială, Vladimir...
12:20
La domiciliul unui fost primar vizat într-o investigație ZdG au avut loc percheziții. Acesta este bănuit de tăinuirea unor documente dintr-un proiect nefinalizat de apeduct de peste 8 milioane de lei # Ziarul de Garda
În dimineața zilei de 3 octombrie, angajații Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea Procuraturii Bălți, au efectuat percheziții la domiciliul fostului primar din raionul Glodeni, precum și la domiciliul și sediul persoanei juridice vizate în cauză. Oamenii legii desfășoară urmărirea penală într-un dosar privind „luarea, sustragerea, tăinuirea, degradarea sau distrugerea documentelor”, se arată în comunicatul...
12:10
LIVE TEXT/ Peste 400 de drone și rachete de mai multe tipuri au atacat Ucraina în ultima noapte: au fost țintite obiective din sectorul energetic. Război în Ucraina, ziua 1318 # Ziarul de Garda
UPDATE 12:05 În noaptea de 3 octombrie (începând cu ora 20:00 pe 2 octombrie), forțele ruse au lansat un atac combinat asupra teritoriului Ucrainei, utilizând drone de luptă, rachete aeriene și terestre, în total 416 mijloace de atac aerian: Direcția principală a atacului au fost obiectivele de infrastructură critică (sectorul energetic) din regiunile Harkiv și...
12:10
12:00
O persoană a decedat, iar alte două au suferit intoxicații cu monoxid de carbon în urma a două incendii în raioanele Rîșcani și Anenii Noi # Ziarul de Garda
Două persoane au suferit intoxicație cu monoxid de carbon, iar alta și-a pierdut viața în urma unor incendii. Un incendiu a fost raportat într-o casă din localitatea Chirca, raionul Anenii Noi. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat pe 03 octombrie la ora 01:05. La fața locului au fost îndreptate trei echipaje de pompieri, care...
11:50
11:30
Un influencer, arestat pentru că ar fi înșelat cel puțin șapte persoane, cu circa 140 de mii de euro, promițându-le venit din importul mașinilor din SUA # Ziarul de Garda
Un influencer a fost arestat într-un dosar în care este învinuit că ar fi înșelat cu peste 140 de mii de euro mai multe persoane. Chișinăuianul și-ar fi înșelat rudele și prietenii într-o pretinsă schemă de investiții în importarea mașinilor din SUA, conform unui comunicat de presă. Potrivit surselor media, ar fi vorba despre Daniel...
10:50
Ultimul client important al Gazprom din UE a decis să cumpere gaze naturale din Turkmenistan # Ziarul de Garda
Cel mai mare client rămas al Gazprom în Uniunea Europeană, Ungaria, ar dori să înceapă să achiziționeze gaze naturale din Turkmenistan. Acest lucru a fost anunțat de subsecretarul de stat al Ungariei pentru Afaceri Estice, Adam Stifter, în timpul unei vizite oficiale pe care a efectuat-o la Așgabat, capitala țării din Asia Centrală, relatează The Moscow...
10:40
FOTO/ Factura pentru încălzire va avea un nou design. Energocom: „Completați indicii contorului la ziua achitării” # Ziarul de Garda
Energocom anunță că a schimbat designul facturilor, prezentând un model „modern, gândit pentru a fi ușor de înțeles”. Începând de luni, 6 octombrie, consumatorii vor primi primele facturi pentru energia utilizată în luna septembrie. Procesul de facturare rămâne neschimbat. Factura va fi remisă pe email sau prin poștă și va include: „Pentru o facturare corectă,...
