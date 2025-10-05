(video) „E bună?” Ce o întreabă Emilian Crețu pe Maia Sandu, direct din cadă
UNIMEDIA, 5 octombrie 2025 13:20
Actorul și influencerul Emilian Crețu a fost provocat să spună ce întrebare i-ar adresa președintei Republicii Moldova, dacă ar avea ocazia să stea față în față cu ea. Cu umorul său caracteristic, dar și o doză de sinceritate, Crețu a recunoscut că ar prefera o întrebare incomodă. „Nu o să am răspuns, dar bine…”, a declarat acesta.
• • •
Acum 30 minute
13:50
Atac masiv al Rusiei în Ucraina: Marile orașe, atacate cu rachete și drone. Unele ar fi traversat teritoriul Republicii Moldova # UNIMEDIA
În noaptea de 5 octombrie, forțele ruse au lansat drone și rachete de croazieră, inclusiv de tipul Kalibr și Kh-101, din aviația strategică către Ucraina, informează rbc.ua, citată de presa română.
Acum o oră
13:20
Acum 2 ore
13:00
(video) „Întreaga societate vă spune „mulțumesc””: Cum au fost felicitați profesorii de Maia Sandu, Ion Ceban și Dan Perciun # UNIMEDIA
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a venit cu un mesaj pentru profesori cu ocazia Zilei Mondiale a Educației. „Sunt cei care aprind curiozitatea, cultivă spiritul critic și transmit mai departe valorile care ne definesc ca societate – respectul, solidaritatea, responsabilitatea”, a declarat Perciun într-un filmuleț publicat pe rețele. De asemenea, și președinta Maia Sandu a felicitat dascălii. „Educația ne protejează democrația, libertatea și dreptul de a ne alege singuri soarta”, a menționat șefa statului într-un mesaj.
13:00
Analiză: Putin încearcă să submineze NATO din interior. Trei direcții prin care Moscova testează rezistența Occidentului # UNIMEDIA
Rusia pune la încercare unitatea Occidentului. Drone care survolează spațiul aerian al Poloniei. Avioane militare ruse care pătrund, fără autorizație, în zona Estoniei. Cabluri submarine de comunicații, avariate misterios în Marea Baltică. Atacuri cibernetice care blochează aeroporturi. Explozii și asasinate încă neelucidate. Valuri de dezinformare menite să influențeze alegeri. Niciuna dintre aceste acțiuni nu justifică, în sine, un răspuns militar, dar, puse cap la cap, ele conturează un fenomen periculos: o campanie de uzură dusă de Rusia în „zona gri”, la limita dintre pace și conflict deschis, scrie The Economist, citat de adevarul.ro.
12:30
(video) „Vă dorim sănătate, putere de muncă, respect și recunoștință din partea elevilor”: Cum au fost felicitați profesorii de Maia Sandu, Ion Ceban și Dan Perciun # UNIMEDIA
Acum 4 ore
12:00
Presa română: Scenariile aderării Republicii Moldova la UE - între decuplarea de Ucraina și un posibil vot întârziat # UNIMEDIA
Reconfirmarea parcursului european al Republicii Moldova, prin votul din 28 septembrie, readuce în atenție scenariile privind aderarea la Uniunea Europeană. Liderii europeni subliniază că este nevoie de un răspuns pe măsură din partea UE, însă procesul de integrare rămâne complicat de o serie de obstacole majore cu care statul se confruntă, scrie adevarul.ro.
11:20
Paradisul tropical care a căzut pradă propriului succes pe internet. Localnicii sunt disperaţi # UNIMEDIA
Bali, faimoasa insulă tropicală a Indoneziei, a atras milioane de vizitatori de-a lungul anilor, însă farmecul său începe să pălească pentru o parte dintre turiști. Printre cei dezamăgiți recent se numără și Zoe Rae, care și-a împărtășit experiența într-un videoclip pe YouTube, potrivit BBC, citat de observatornews.ro.
11:00
Polonia a ridicat avioanele de luptă de la sol, după un atac rusesc în regiunea Zaporojie, soldat cu uciderea unei femei # UNIMEDIA
Un nou val de atacuri lansate de Rusia asupra Ucrainei a provocat moartea unei femei și pagube majore în regiunea Zaporojie, în timp ce Polonia și-a ridicat nivelul de alertă militară, temându-se de extinderea conflictului în apropierea granițelor sale, scrie adevarul.ro.
10:30
(video) „Nu pot să cred!” Andreea Bostanica, emoționată până la lacrimi: A întâlnit-o pe celebra Hurrem din „Suleyman Magnificul” # UNIMEDIA
Andreea Bostanica a avut parte de o surpriză de proporții. S-a întâlnit cu actrița pe care o apreciază de când avea 12 ani. Influencerița nu și-a putut stăpâni lacrimile și s-a bucurat enorm că a putut să o vadă pentru prima dată în realitate, scrie presa română.
10:20
(video) Andreea Bostanica, emoționată până la lacrimi: A întâlnit-o pe celebra Hurrem din „Suleyman Magnificul”! # UNIMEDIA
Acum 6 ore
10:10
De la soare la stropi de ploaie: Vremea ne aduce nori și averse spre seară, spun meteorologii # UNIMEDIA
Astăzi, vremea în Moldova va fi caracterizată de o acoperire predominantă a norilor, cu perioade scurte de clarificări și temperaturi fluctuante specifice toamnei.
10:00
La mulți ani, stimați Pedagogi! Ziua Internațională a Educației și a Profesorului, sărbătorită astăzi # UNIMEDIA
În fiecare an, pe 5 octombrie, este marcată Ziua Mondială a Educației, o inițiativă UNESCO lansată în 1994. Această zi are rolul de a evidenția importanța educației în dezvoltarea societății și contribuția esențială a profesorilor în formarea noilor generații.
09:50
09:40
(video) Georgia fierbe: Mii de protestatari în stradă, în timp ce partidul aflat la guvernare anunță victoria în alegeri. Poliția a folosit gaze lacrimogene # UNIMEDIA
Poliția georgiană a intervenit cu spray cu piper și tunuri cu apă pentru a dispersa miile de protestatari adunați la palatul prezidențial sâmbătă, în ziua alegerilor municipale, când opoziția a organizat un mare miting împotriva guvernului, scrie adevarul.ro.
09:20
Pe 5 octombrie, istoria a fost marcată de ultimatumul sultanului Mehmed al II-lea către Petru Aron și de lansarea single-ului "Love Me Do" al trupei Beatles.
09:10
Nativii Berbec încep proiecte de succes, iar Capricornii ar putea avea câștiguri financiare astăzi: Află ce-ți prezic astrele # UNIMEDIA
O aliniere planetară majoră aduce astăzi schimbări semnificative pentru fiecare semn zodiacal. Arhetipurile astrologice se manifestă puternic, provocând reacții diverse în rândul nativilor.
Acum 8 ore
07:20
Acum 24 ore
20:10
(video) „Parazitul, dacă nu venea... ” Crima teribilă de la Ocolina, unde un bărbat a fost ucis și aruncat în râpă: Tatăl unuia dintre suspecți a băut cu ei în acea seară # UNIMEDIA
Investigațiile pe crima teribila de la Ocolina, unde Vasile Rotaru, un bărbat de 37 de ani, a fost omorât, legat și târât cu un cal, apoi aruncat într-o râpă de la marginea pădurii, scot la iveală detalii cutremurătoare. Tatăl unuia dintre suspecți, vecin cu familia lui Vasile Rotaru, dă vina pe victimă. „Dacă nu venea parazitul, nimic nu se întâmpla”, spune bărbatul, pentru Life Moldova, care după ce fiul său a fost reținut, el a vândut tot ce avea pe lângă gospodărie și a plecat din sat, iar în seara tragediei - era și el acasă.
19:40
Doar un profesor din Chișinău: Lista cadrelor didactice care au câștigat concursul „Pedagogul Anului 2025” # UNIMEDIA
Câștigătorii concursului republican „Pedagogul anului 2025” au fost premiați în cadrul unei ceremonii festive organizate sâmbătă, 4 octombrie curent, de către Ministerul Educației și Cercetării. De premii au beneficiat 13 profesori, învățători și educatori, care au trecut prin mai multe etape ale competiției, remarcându-se prin profesionalism, creativitate și pasiune pentru educație.
19:20
(video/update) Constantin Țuțu, adus în fața instanței: „Am intrat legal în țară”. Va sta 30 de zile după gratii # UNIMEDIA
(update) Instanța i-a dictatt 30 de arest preventiv.Știrea inițială: Sportivul Constantin Țuțu, fost deputat democrat, a fost adus astăzi în fața instanței de judecată, care va decide dacă îl plasează în arest. Acesta contrazice organele de drept și spune că „a intrat legal în țară, așa cum intră orice om”.
19:10
(video) „I'm fuc**ng grateful”: Cine este Nikita, tânărul din Moldova care a urcat pe podium pentru Louis Vuitton, la Fashion week Paris # UNIMEDIA
Un tânăr din Republica Moldova a fost ales de unul dintre cele mai de lux branduri din lume, Louis Vuitton, pentru a-l reprezenta la săptămâna modei de la Paris - cel mai monden eveniment, care dictează trendurile pe piața modei și prezintă noile tendințe din viitoarele colecții. Faceți cunoștință cu istoria lui Nikita.
18:50
(video) Accident la Buiucani: O Skoda și un Ford s-au tamponat și au perturbat circulația în zonă # UNIMEDIA
Un accident s-a produs astăzi la o intersecție de le strada Belinski din sectorul Buiucani al capitalei. Potrivi imaginilor expediate redacției UNIMeDIA, circulația în zona a fost perturbată.
18:30
(video) Primarul de Sadîc, care s-a bătut recent cu o femeie, condamnat pentru huliganism pe un alt dosar: Ce amendă va achita # UNIMEDIA
Primarul satului Sadîc din raionul Cantemir, filmat în campania electorală cum se bate cu femeie chiar în incinta primăriei, a fost condamnat de prima instanță pentru huliganism, pe un alt dosar. Ar fi vorba despre o altă bătaie, anterioară, cu un consătean de-al său.
18:20
Nici ploaia nu i-a oprit: Ziua Națională a Vinului a început în PMAN. Era așteptată și Maia Sandu, dar a venit Igor Grosu # UNIMEDIA
Ceremonia oficială de deschidere a Zilei Naționale a Vinului 2025 a început. Ajunsă la cea de-a XXIV-a ediție, sărbătoarea celebrează tradițiile milenare ale vinificației și oferă oportunitatea de a descoperi aromele, cultura și oamenii care fac din Vinul Moldovei un simbol al excelenței și al identității naționale.
18:10
„ChatGPT m-a costat doar 15 euro”: Un fotbalist şi-a înlocuit agentul cu AI pentru a-şi negocia un transfer # UNIMEDIA
Demetri Mitchell, fost jucător al Manchester United, a negociat transferul său la un club londonez fără a plăti serviciile unui agent, scrie news.ro.
17:40
(video) Noi dezvăluiri de la Dinu Plîngău: PAS ne-a propus încă la locale ca Platforma DA să nu participe, în schimbul locurilor pe listă la CMC # UNIMEDIA
Dinu Plîngău, care a părăsit Platforma DA pentru a candida la funcția de deputat pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate, a dezvăluit că a avut propuneri similare și la alegerile locale din 2023. „Am refuzat atunci și avem haos în capitală. Ca să nu repetăm acele greșeli, am acceptat acum”, a explicat Plîngău la TV8.
17:10
(video) Moldova, pe harta luxului internațional: Ambalaje pentru Chanel și Dior, produse chiar la Chișinău # UNIMEDIA
Pe rafturile magazinelor din Paris, Milano sau New York găsim parfumuri și produse de lux ambalate în cutii realizate la Chișinău. Lux Packaging este compania care produce ambalaje premium pentru unele dintre cele mai mari branduri din lume: Chanel, Christian Dior, Acqua di Parma, Versace, Ferrari, Trussardi. Particularitatea companiei este că aproape 80% din procesul de producție este manual, ceea ce transformă fiecare cutie într-o piesă unică, realizată cu migală și precizie. „Brandurile pun accent pe calitate. Iar noi asta oferim: calitate”, subliniază fondatoarea companiei, Tatiana Friniuc.
16:40
Parlamentul bulgar i-a retras preşedintelui autoritatea de a numi şefii serviciilor de securitate # UNIMEDIA
Parlamentul Bulgariei a adoptat modificările la Legea privind Agenţia de Stat pentru Securitate Naţională (SANS) în prima şi a doua lectură. Conform amendamentelor, preşedintele Agenţiei de Stat pentru Securitate Naţională va fi ales de Parlament la propunerea guvernului, în loc să fie numit prin decret prezidenţial, potrivit BTA, citat de news.ro.
16:10
(video) „Nu e pentru că sunt norocoasă”: Marina Cârnaț a primit, la a 10-a externare, cadou un Mercedes: Total black, visul meu # UNIMEDIA
Marina Cârnaț a avut parte de o supriza deosebită, la externarea din maternitate, după ce a adus pe lume al 10-lea copil. Soțul ei, Teodor, i-a adus cadou la ușă un Mercedes nou, de culoare neagră. Marina, îmbrăcată și ea într-o rochie neagră fabuloasă, a postat imagini și poze cu noua sa mașină.
15:50
Armata israeliană a declarat sâmbătă că îşi continuă ofensiva în oraşul Gaza şi a avertizat locuitorii să nu se întoarcă în zonă, în ciuda apelului preşedintelui american Donald Trump de a înceta imediat bombardamentele Israelului, scrie news.ro.
15:10
TikTok rescrie regulile luxului: Cum influențează rețeaua deciziile de cumpărare ale noii generații # UNIMEDIA
Un nou raport TikTok, „Express to Impress”, dezvăluie rolul crucial pe care platforma îl joacă în conectarea brandurilor de lux cu generațiile mai tinere.
15:10
14:40
Violeta Gașițoi, despre videoclipul „Prostitution” filmat, inclusiv, la psihiatrie: „Artă controversată vs. drepturile pacienților” # UNIMEDIA
Scandalul legat de filmările videoclipului la piesa Prostitution a solistului trupei Rammstein, realizate la Spitalul de Psihiatrie a ajuns în analiza juriștilor. Asta după ce explicațiile instituției medicale au scandalizat și mai mult societatea. Vedeți mai jos o analiză efectuată de avocata Violeta Gașițoi, în care se abordează, în primul rând, problema demnității pacienților, despre care au cam uitat toți cei implicați în aceste filmări.
14:30
Banner anti-Israel şi mingi de tenis aruncate în teren: Meciul din LaLiga, Osasuna-Getafe, a fost întrerupt pentru scurt timp # UNIMEDIA
Meciul dintre Osasuna şi Getafe, disputat vineri seară în LaLiga, a fost întrerupt temporar din cauza incidentelor produse în tribune la El Sadar, scrie news.ro.
Ieri
13:50
(video) Fata care are acasă pianul Irinei Rimes. De ce moldoveanca Ilinca Platon, nu a reușit să întoarcă vreun scaun la Vocea României: „Ești un deliciu” # UNIMEDIA
Ilinca Platon s-a născut în Italia, însă, după doar trei luni, mama ei a dus-o în Republica Moldova și a lăsat-o în grija bunicilor până la vârsta de 13 ani. Tânăra a povestit ce o leagă de Irina Rimes chiar dacă nu a reușit să întoarcă vreun scaun, aseară, la Vocea României, difuzată de protv.ro.
13:40
Sean „Diddy” Combs, condamnat la peste 4 ani de pușcărie pentru proxenetism: Va plăti şi o amendă de jumătate de milion de dolari # UNIMEDIA
Magnatul hip-hopului american, Sean „Diddy” Combs, a fost condamnat vineri la 50 de luni de închisoare pentru acuzaţii legate de prostituţie şi proxenetism, relatează Reuters, citat de news.ro.
13:30
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) atenționează consumatorii despre retragerea de pe piață a produsului hinkali marca „Deosebit” al companiei Ferex GB SRL. Decizia vine după ce, în urma testărilor de laborator, s-a depistat prezența bacteriei Salmonella spp..
13:10
ANTA, avertizează: Vehiculele pentru pasageri nu pot fi utilizate pentru transportul de mărfuri # UNIMEDIA
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) atenționează operatorii de transport rutier și conducătorii auto asupra riscurilor majore generate de utilizarea necorespunzătoare a vehiculelor autorizate pentru transportul de pasageri în scopul transportării de mărfuri.
12:20
(live) Nici ploaia nu i-a oprit: Ziua Națională a Vinului a început în PMAN. Era așteptată și Maia Sandu, dar a venit Igor Grosu # UNIMEDIA
12:10
Trump aruncă o umbră asupra premiilor Nobel, în timp ce organismul care acordă distincţiile avertizează că libertatea academică este în pericol # UNIMEDIA
Una dintre instituţiile care acordă premiile Nobel a avertizat că libertatea academică este ameninţată în SUA şi în alte părţi, interferenţa politică riscând să aibă efecte negative pe termen lung - în timp ce oamenii de ştiinţă se pregătesc pentru anunţarea premiilor de săptămâna viitoare, potrivit Reuters, citat de news.ro.
12:10
(video) Tragedie pe șosea: Șoferul unui BMW a decedat, noaptea trecută, după ce a intrat cu viteză într-un camion # UNIMEDIA
Tragedie la Ungheni. Un bărbat de 37 de ani a murit pe loc, după ce a intrat cu BMW-ul într-un camion care aștepta să vireze. Alți doi bărbați din BMW, care erau pasageri, au fost transportați la spital cu multiple traume. Imagini surprinse de camere de supraveghere, publicate de poliție.
11:40
(video) „The best boyfriend in the world.” Iubitul secret al Andreei Bostănică pare a fi miliardar: Ce cadouri le-a făcut invitatelor la petrecerea din Dubai # UNIMEDIA
Andreea Bostănică și-a invitat prietenele la o mega petrecere, de ziua ei, în Dubai. După avion și un iaht de lux, a venit și momentul care le-a surprins și mai mult pe fete. Prietenul secret al Andreei le-a dăruit tuturor câte un iPhone.
11:10
Care sunt cele mai bune companii de lux din lume, conform Time: Pe ce loc s-a clasat Ferrari # UNIMEDIA
Revista Time a publicat clasamentul celor mai bune companii din lume în 2025, bazat pe satisfacția angajaților, creșterea veniturilor și transparența în ceea ce privește sustenabilitatea. Printre acestea se numără și mai multe grupuri de lux.
10:40
(video 18+) „L-au amenințat să tacă”: Cei trei elevi de la Bălți care și-au bătut cu cruzime colegul ar fi fost beți: Minorul, internat cu traumă cranio-cerebrală # UNIMEDIA
Poliția a deschis un dosar penal pe cazul șocant dintr-un cămin de la Bălți, unde trei elevi și-au bătut cu cruzime un coleg, apoi l-au amenințat să tacă, altfel „va fi mai rău”. Când comandanta căminului l-a văzut, a chemat imediat poliția și ambulanța, iar, din spusele surorii victimei, minorii ar fi fost beți.
10:30
Secţiile de votare s-au redeschis sâmbătă în Republica Cehă, în a doua zi a alegerilor parlamentare pe care fostul premier Andrej Babis ar putea să le câştige, dar fără a avea certitudinea că va putea obţine o majoritate, scrie news.ro.
10:00
Atenție șoferi și călători! Traficul în centrul capitalei este blocat: Vezi traseele de ocolire # UNIMEDIA
Primăria Chișinău informează că, în perioada 3 octombrie 2025, ora 16:00 - 6 octombrie 2025, ora 06:00, va fi suspendat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între str. Alexandr Pușkin și str. Maria Cebotari, dar și pe str. Mitropolit G.Bănulescu –Bodoni, tronsonul cuprins între str. Columna și str. 31 August 1989.
09:50
Pe 4 octombrie, istoria a fost marcată de adoptarea Calendarului gregorian și de lansarea primului satelit artificial, Sputnik 1.
09:40
Un jurnalist salvadorian, expulzat din SUA după ce a relatat despre manifestaţiile anti-Trump # UNIMEDIA
Un jurnalist salvadorian stabilit de două decenii în Statele Unite a fost expulzat vineri, după ce fusese arestat în timp ce relata de la manifestaţii anti-Trump, la mijlocul lunii iunie, a anunţat un organism american de apărare a presei, scrie news.ro.
09:30
O zi destul de bună. O să avem grijă de casă, de familie și o să ne oferim și nouă un mic respiro — o plimbare, o vizită, orice ne poate elibera de stres, potrivit stirileprotv.ro.
09:10
Vremea de astăzi, în Republica Moldova, va fi caracterizată de condiții variate, cu perioade de ploaie și cer acoperit, atmosfera fiind umedă și răcoroasă.
