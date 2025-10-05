(video) „E bună?” Ce o întreabă Emilian Crețu pe Maia Sandu, direct din cadă

20:10

Investigațiile pe crima teribila de la Ocolina, unde Vasile Rotaru, un bărbat de 37 de ani, a fost omorât, legat și târât cu un cal, apoi aruncat într-o râpă de la marginea pădurii, scot la iveală detalii cutremurătoare. Tatăl unuia dintre suspecți, vecin cu familia lui Vasile Rotaru, dă vina pe victimă. „Dacă nu venea parazitul, nimic nu se întâmpla”, spune bărbatul, pentru Life Moldova, care după ce fiul său a fost reținut, el a vândut tot ce avea pe lângă gospodărie și a plecat din sat, iar în seara tragediei - era și el acasă.