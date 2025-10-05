Cum va fi vremea în Moldova săptămâna viitoare
#diez, 5 octombrie 2025 11:15
Săptămâna viitoare vom avea parte de ploi și cer înnorat. În Capitală vom avea minime de 8 °C, în timp ce maximele partea de sud a țării vor atinge 18 °C.
Acum 15 minute
11:15
11:15
Cinci oportunități destinate profesorilor, al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna octombrie # #diez
Tradițional, pe 5 octombrie celebrăm Ziua Internațională a Profesorului. În această lună, cadrele didactice din Republica Moldova au parte inclusiv de o serie de posibilități care susțin inovația, formarea continuă și implicarea în comunitate. Fie că predai la gimnaziu, la liceu, fie la universitate, ai ocazia să accesezi cursuri gratuite, programe internaționale, finanțări pentru proiecte de sustenabilitate sau chiar să aplici pentru un premiu de un milion de dolari. Dacă ești gata să duci educația mai departe, în acest material găsești cinci oportunități la care să te înscrii pe parcursul lunii octombrie.
Acum 2 ore
10:15
Mai puțini bani sau mai puțini beneficiari? Cum pot gestiona universitățile din România reducerea fondului de burse # #diez
În România a fost redus fondul de burse cu peste 40 %, ceea ce înseamnă că în prezent statul alocă doar 257 RON/student. Dacă valoarea bursei de etnic rămâne neschimbată, bursele de merit sau de performanță vor avea de suferit. Astfel, cum vor fi acordate acestea ține de decizia pe care o va lua fiecare universitate în parte.
Acum 24 ore
18:00
Câștigă un permis de călătorie gratuit pentru a explora Europa. Care sunt condițiile de înscriere la inițiativa DiscoverEU # #diez
În 2025 se împlinesc 40 de ani de la încheierea Acordului Schengen. Cu această ocazie, Comisia Europeană lansează o nouă rundă de înscrieri la inițiativa DiscoverEU, care îți permite să câștigi un permis de călătorie gratuit pentru a explora Europa.
17:00
O tânără din Moldova a câștigat etapa internațională a concursului științific „Teza mea în 180 de secunde” # #diez
Diana Donoagă, doctorandă și lectoră la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă" din Chișinău, a devenit câștigătoarea marelui premiu în cadrul concursului internațional „Teza mea în 180 de secunde". Tânăra a reușit să se claseze pe prima poziție după ce a câștigat și finala organizată în Republica Moldova, informează Agenția Națională a Francofoniei.
16:00
Încep înscrierile pentru Festivalul Municipal al Voluntarilor. Participă și câștigă până la 20.000 de lei pentru contribuția ta # #diez
Festivalul Municipal al Voluntarilor a dat start înregistrărilor pentru tinerii care au contribuit activ la dezvoltarea comunității prin acțiuni de voluntariat. Dacă te-ai implicat în educația tinerilor, ai sprijinit grupuri vulnerabile sau ai coordonat proiecte culturale și artistice, ai oportunitatea să te înscrii la acest festival pentru a-ți prezenta contribuțiile și pentru a câștiga premii de până la 20.000 de lei.
14:45
Ești jurnalist(ă) la o instituție de presă regională? Beneficiază de mentorat și de o bursă pentru a investiga un subiect local # #diez
Jurnaliștii care activează în cadrul instituțiilor de presă din regiuni au oportunitatea să beneficieze de mentorat pentru a produce conținut media analitic de înaltă calitate. Sunt încurajați să se înscrie jurnaliștii din raioanele Cahul, Cantemir, Leova, Cimișlia, Fălești, Sângerei, Florești și Soroca.
13:45
Șase oportunități destinate studenților, al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna octombrie # #diez
Dezvoltarea academică nu se termină în sala de curs. În luna octombrie, datorită oportunităților, ai ocazia să înveți, să explorezi și să te implici în proiecte relevante. Dacă ești student(ă) și ți-ai dori să înveți sau să experimentezi sistemul educațional internațional, să știi că poți să aplici pentru o bursă de masterat în Marea Britanie, în Germania sau pentru o vizită de studiu în Japonia. De asemenea, la nivel național, ai posibilitatea să primești un sprijin financiar pentru reușitele tale academice. Consultă lista de mai jos și completează formularul pentru înregistrare.
12:45
De Ziua Națională a vinului, sărbătorită pe 4-5 octombrie, vă prezentăm o selecție de 10 sticle de vin autohton care combină gustul autentic, calitatea și prețul accesibil – toate sub 150 de lei.
12:45
Lista profesorilor care au fost premiați la concursul național „Pedagogul anului”, ediția 2025 # #diez
Cei mai buni profesori, învățători și educatori ai anului 2025 au fost premiați astăzi, 4 octombrie, în cadrul concursului republican „Pedagogul Anului". Ceremonia festivă este organizată cu ocazia Zilei Profesionale a Lucrătorilor din Învățământ, marcată anual la 5 octombrie.
11:45
Noi reguli de călătorie în țările UE. La Aeroportul din Chișinău va fi introdus noul Sistem de intrare/ieșire EES # #diez
Aeroportul Internațional „Eugen Doga" din Chișinău va implementa din 12 octombrie noul Sistem de intrare/ieșire al Uniunii Europene (EES). Acesta este valabil doar pentru cetățenii care călătoresc în țările UE.
Ieri
10:45
Surprinde localitatea ta natală într-un spot video și câștigă premii. Elevii sunt invitați să participe la concursul „Descoperă acasă” # #diez
Îți dorești ca toată comunitatea să afle despre frumusețea plaiului tău și poveștile sale ascunse? Centrul Republican pentru Copii și Tineret „Artico" te invită să participi la concursul de spoturi video „Descoperă acasă". Competiția ajunge în acest an la cea de-a V-a ediție și are genericul „Poveștile neștiute ale Moldovei – glasul tăcut al locurilor care ne cheamă acasă".
3 octombrie 2025
17:30
31 de artiști au fost premiați la Gala Excelenței Muzicale 2025, care a evidențiat excelența și diversitatea scenei muzicale din Republica Moldova. În acest an, organizatorii evenimentului au introdus două distincții noi – Medalia „Maria Bieșu" și Medalia „Eugen Doga" – pentru a onora contribuția artiștilor la patrimoniul cultural al țării.
16:30
Maib a fost recunoscută „Cea mai bună bancă din Moldova pentru IMM-uri" de prestigioasa publicație internațională Global Finance, în cadrul celei de-a cincea ediții a premiilor SME Bank Awards. Această distincție confirmă o dată în plus poziția maib de lider incontestabil al sectorului bancar din Republica Moldova și partener de încredere pentru întreprinderile mici și mijlocii, motorul economiei naționale.
16:30
Începând cu 1 ianuarie 2026, doar studenții cu o medie minimă de 7 vor putea primi bursă de merit. Potrivit ministrului educației și cercetării, Dan Perciun, decizia de a schimba regulile de acordare a burselor vine în contextul în care, conform regulilor din prezent, pot beneficia de bursă și studenții care au media 5. Moment care contravine principiului de recompensare a performanței academice.
15:30
Cei mai buni profesori, învățători și educatori din Chișinău au fost premiați astăzi, 3 octombrie. În cadrul ediției din 2025 a Concursului Municipal „Pedagogul Anului", au fost desemnați opt câștigători, la patru categorii. Mai jos vă prezentăm lista acestora.
13:30
Cinci oportunități destinate elevilor, al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna octombrie # #diez
În câteva săptămâni începe vacanța de toamnă pentru elevi. Dacă vrei să-ți petreci timpul util și să înveți despre bani, cum să protejezi natura sau să devii corespondent(ă) din liceu la #diez, în această toamnă le poți încerca pe toate. Analizează lista de mai jos, alege dintre concursuri, tabere sau ateliere despre finanțe, jurnalism și nu ezita să completezi formularul pentru înregistrare.
13:30
„Concedieri în lanț” la Primăria Chișinău. Mai multe persoane au plecat din funcții în ultima săptămână # #diez
După alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, mai mulți funcționari de rang înalt ai Primăriei Chișinău au plecat din funcție. Printre aceștia se numără Natalia Ixari – comunicatoarea lui Ion Ceban, Elena Panuș – șefa Cabinetului primarului general, și Vladimir Bolocan – șef adjunct al Direcției Sănătate.
Mai mult de 2 zile în urmă
11:15
Cine este studenta de la USMF care a câștigat Bursa Președintelui în anul de studii 2025/2026 # #diez
Maria Grosu, studentă în anul V la Facultatea de Medicină nr. 1 a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" va primi Bursa Președintelui Republicii Moldova pe parcursul anului de studii 2025/2026, pentru rezultate excepționale la învățătură.
11:15
Cum s-a desfășurat Simpozionul „Provocări actuale în domeniul sudării. Perspective de colaborare”, organizat la UTM # #diez
În data de 2 octombrie 2025, Aula „Henri Coandă" a Facultății de Inginerie Mecanică, Industrială și Transporturi (FIMIT), Universitatea Tehnică a Moldovei, a găzduit Simpozionul „Provocări actuale în domeniul sudării. Perspective de colaborare", un eveniment științific și profesional de amploare, organizat în parteneriat cu Asociația de Sudură din România și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.
11:15
Începând cu 1 septembrie 2025, Energocom a devenit noul furnizor de gaze pentru toți consumatorii din Republica Moldova. Primele facturi pentru consumul din luna septembrie vor fi expediate începând cu 6 octombrie. Acestea vor avea un design nou, însă procesul de facturare rămâne neschimbat.
10:15
În seara zilei de 2 octombrie, Poliția a anunțat că Constantin Țuțu a fost reținut la punctul de trecere a frontierei Vulcănești. Acesta s-ar fi aflat în Ucraina și s-a predat benevol.
10:15
„Termoelectrica" S.A. a anunțat că este gata să livreze energie termică tuturor categoriilor de consumatori din municipiul Chișinău, în contextul scăderii temperaturilor exterioare. Printre beneficiari se numără grădinițele, instituțiile de învățământ, spitalele și centrele sociale, blocurile locative, dar și agenții economici.
10:15
Studenții din anul IV de la Facultatea de Medicină nr. 1 a Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu" au fost protagoniștii unui flashmob cu genericul „Nu rata nicio clipă", care au promovat importanța adoptării unui stil de viață sănătos, în ritm de dans, în contextul Zilei mondiale a inimii.
2 octombrie 2025
19:00
Partidul „Inima Moldovei” a fost exclus din lista partidelor cu drept de participare la alegerile locale noi din 16 noiembrie # #diez
Partidul „Inima Moldovei", condus de Irina Vlah, a fost exclus din lista partidelor politice care au dreptul să participe la alegerile locale noi în unele localități din 16 noiembrie 2025. Decizia a fost adoptată astăzi, 2 octombrie, de către membrii Comisiei Electorale Centrale (CEC).
18:00
Ce program au pregătit 12 crame din Moldova pentru Ziua Vinului și cât costă biletele în acest an # #diez
Tradițional, în primul weekend al lunii octombrie, sărbătorim Ziua Națională a Vinului. Evenimentul principal are loc în Piața Marii Adunări Naționale, dar nici cramele nu rămân în urmă. Unele dintre ele organizează tururi ghidate, altele degustări, iar câteva chiar propun vizitatorilor un program complex. Astfel, mai jos vă prezentăm ce surprize au pregătit 12 vinării din Moldova pentru ediția din acest an.
18:00
Ai o idee care poate dezvolta energia durabilă? Participă la un concurs de cercetare și câștigă trofeul „Moldova Eco Energetică” # #diez
Centrul Național pentru Energie Durabilă și Ministerul Energiei al Republicii Moldova lansează concursul „Cea mai bună inițiativă de cercetare a tinerilor în domeniul energiei durabile". Inițiativa este dedicată exclusiv tinerilor cercetători și își propune să valorifice creativitatea și spiritul inovator al participanților.
17:00
Primul festival internațional dedicat lui William Shakespeare va avea loc la Chișinău. Care este programul evenimentului # #diez
Între 14 și 19 octombrie, capitala Republicii Moldova devine centrul artei teatrale. Chișinăul va găzdui prima ediție oficială a Festivalului Internațional „United Shakespeare". Timp de șase zile, pe scenă vor evolua artiști, critici de teatru din România, Ucraina, Marea Britanie, Spania, Italia și Republica Moldova.
16:00
Guvernul lansează o nouă ediție a Programului de stagii plătite în instituțiile publice. Studenții vor primi o bursă de 3.500 de lei # #diez
Guvernul Republicii Moldova a lansat o nouă ediție a programului de stagii plătite în serviciul public. Așadar, tinerii moldoveni sunt invitați să se înregistreze la stagiile disponibile în autoritățile publice și să obțină experiența necesară din punct de vedere profesional. Executivul statului va oferi o bursă în valoare de 3.500 de lei pentru o durată a stagiului de 480 de ore timp de trei sau șase luni.
15:00
Peste 120 de participanți, studenți de la programul de licență Optometrie, medici rezidenți de la specialitatea Oftalmologie, medici oftalmologi, specialiști optometriști și alți profesioniști antrenați în îngrijirea sănătății vizuale s-au reunit în cadrul Conferinței anuale a oftalmologilor din Moldova, cu participare internațională. Manifestarea științifică s-a desfășurat în zilele de 26 și 27 septembrie 2025, în format mixt.
15:00
Spectacolul „Aceasta este Europa” a ajuns în mai multe localități din Moldova. În ce raioane din țară va mai fi jucată piesa de teatru # #diez
Turneul cultural național „EU sunt UE" a ajuns, în luna septembrie, pe scenele mai multor localități din Republica Moldova, aducând în fața publicului spectacolul „Aceasta este Europa". Proiectul, care îmbină arta cu mesajul civic, își propune să promoveze valorile europene și să creeze spații de dialog deschis cu cetățenii.
14:00
Începând cu acest an universitar, Universitatea Transilvania din Brașov (UNITBV) interzice studenților să folosească ChatGPT, Gemini, Claude, DeepSeek și alte aplicații bazate pe inteligența artificială pentru realizarea lucrărilor academice. Măsura a fost introdusă în Regulamentul intern al universității, iar sancțiunile pentru nerespectarea acestuia merg de la avertisment până la exma
14:00
Victoriabank, parte a Grupului Banca Transilvania, anunță finalizarea achiziției Microinvest, după obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare și supraveghere. Tranzacția întărește poziția Victoriabank pe piață, extinde portofoliul de servicii și reafirmă angajamentul băncii de a sprijini antreprenorii locali. Сообщение Victoriabank finalizează achiziția Microinvest появились сначала на #diez.
14:00
Profesioniști din domeniul sănătății s-au reunit la Chișinău, la Expoziția internațională specializată „MoldMedizin&MoldDent” – eveniment de anvergură dedicat inovației, tehnologiei și educației medicale, ce s-a desfășurat între 25-27 septembrie 2025. Сообщение USMF „Nicolae Testemițanu” a participat activ la „Moldmedizin&Molddent” появились сначала на #diez.
13:00
O tânără din Moldova va evolua în deschiderea spectacolului susținut de comediantul Ricky Gervais pe stadionul Wembley # #diez
Valeria Vulpe, o tânără originară din Republica Moldova, va evolua în deschiderea spectacolului susținut de comediantul Ricky Gervais pe stadionul Wembley din Anglia. Această oportunitatea este unul dintre premiile concursului Spirit of Comedy la care a participat Valeria. Informația a fost confirmată de către jurnalista Nata Albot pe pagina sa de Facebook. Сообщение O tânără din Moldova va evolua în deschiderea spectacolului susținut de comediantul Ricky Gervais pe stadionul Wembley появились сначала на #diez.
12:00
Orice proiect pornește de la o idee. Poate fi o renovare, o investiție personală sau un pas important pentru familie. Pentru ca aceste planuri să devină realitate, ai nevoie de stabilitate financiară și de o soluție transparentă. Сообщение Energbank susține ideile tale. De la cele mici la cele mari появились сначала на #diez.
10:45
Numărul tinerilor specialiști care au ales să lucreze în școli și grădinițe a crescut. Pentru ce funcții au optat cei mai mulți dintre ei # #diez
În acest an, un număr record de 426 de tineri specialiști s-au angajat în școli și grădinițe, informează Ministerul Educației și Cercetării. În 2024, în instituțiile de învățământ s-au angajat 404 tineri, în 2023 – 365, iar în 2022 – 296. Сообщение Numărul tinerilor specialiști care au ales să lucreze în școli și grădinițe a crescut. Pentru ce funcții au optat cei mai mulți dintre ei появились сначала на #diez.
10:45
În fiecare an, studenții din România se confruntă cu o problemă: bursele din primul semestru sunt virate cu întârziere. Astfel, dacă anul universitar începe în octombrie, tinerii își primesc bursele abia în decembrie. #diez a discutat cu reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării (MEC) din România pentru a afla de ce se întâmplă asta. Сообщение De ce bursele studenților din România sunt virate cu întârziere la început de an появились сначала на #diez.
09:45
La Chișinău se va desfășura a 7-a ediție a conferinței Fintech Moldova. Care este programul evenimentului # #diez
Vineri, 3 octombrie, la Chișinău se va desfășura cea de-a 7-a ediție a Conferinței Fintech Moldova (FMC25). Din 2019, evenimentul a devenit o platformă pentru actorii financiari, tehnologici și de reglementare care conduc transformarea fintech din Moldova. Pe măsură ce ecosistemul fintech local devine mai complex și cu o rază de acțiune mai largă, FMC25 promite să fie mai mult decât o conferință – un barometru al evoluției fintech, de la începuturi până la tendințele viitoare din Moldova și regiunea extinsă. Сообщение La Chișinău se va desfășura a 7-a ediție a conferinței Fintech Moldova. Care este programul evenimentului появились сначала на #diez.
1 octombrie 2025
20:45
La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, 12 tineri cu vârsta sub 35 de ani au reușit să obțină mandate de deputați. Prezența lor marchează un pas important pentru reprezentarea tinerei generații în procesul decizional, deși rămâne sub obiectivul de 20 % promovat de campania „Votează Tinerii – CoNTăM deci VOTăm". Сообщение Tinerii care au ajuns în Parlamentul Republicii Moldova în 2025 появились сначала на #diez.
18:30
Ai reușit deja să te adaptezi noului an academic? Dacă răspunsul este „da”, atunci cu siguranță vei găsi timp și pentru alte activități în afară de orele de la școală sau universitate. În octombrie, ai ocazia să beneficiezi de o bursă de merit în valoare de 15.000 de lei, să te înscrii la o vizită de studiu în Japonia sau să devii corespondent(ă) din liceu la #diez. Fie că ești elev(ă), student(ă) sau tânăr(ă) profesionist(ă), în acest material vei identifica o oportunitate potrivită pentru tine. Сообщение Lista oportunităților al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna octombrie появились сначала на #diez.
17:30
Tinerii din nordul țării sunt invitați la un festival gratuit dedicat muzicii folk. Unde va avea loc evenimentul # #diez
În data de 5 octombrie, de la ora 11:00, parcul central al orașului Glodeni va găzdui Nord Folk Festival. Potrivit organizatorilor, festivalul este dedicat în special tinerilor și comunității, fiind un prilej de a celebra cultura folk, dar și valorile care ne unesc. Сообщение Tinerii din nordul țării sunt invitați la un festival gratuit dedicat muzicii folk. Unde va avea loc evenimentul появились сначала на #diez.
16:30
Pe 11 octombrie, parcarea magazinului Kaufland de pe strada Nicolae Testemițanu nr. 3 va deveni locul unde vei putea redescoperi bucuria jocurilor inteligente împreună cu întreaga familie. „IQ FEST”, primul festival de jocuri intelectuale din Chișinău, este organizat de către Primăria Municipiului Chișinău, Direcția Generală Educație, Tineret și Sport, împreună cu Kaufland Moldova și Asociația de jocuri intelectuale din Republica Moldova. Сообщение „IQ FEST” – primul festival de jocuri intelectuale – va avea loc la Chișinău появились сначала на #diez.
16:30
La alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025, în diaspora au votat 277.964 de persoane – cel mai mare număr înregistrat vreodată la un scrutin parlamentar și a doua cea mai mare participare din istoria votului diasporei. În continuare îți prezentăm cum au evoluat opțiunile de vot ale moldovenilor din afara țării pe parcursul ultimilor ani. Сообщение Cum au votat moldovenii din diaspora pe parcursul ultimilor ani появились сначала на #diez.
16:30
Scrie o poveste despre natură, justiție sau climă și câștigă premii. Cele mai bune lucrări vor fi publicate într-o culegere # #diez
Ai o poveste care crezi că ar putea inspira lumea? Organizația „EcoVisio” te invit să participi la concursul de eseuri „Povești despre Obiectivele de Dezvoltare Durabilă”. Dacă îți dorești să reflectezi asupra problemelor importante ale societății, atunci nu ezita să te înscrii. Сообщение Scrie o poveste despre natură, justiție sau climă și câștigă premii. Cele mai bune lucrări vor fi publicate într-o culegere появились сначала на #diez.
15:30
Zity Office devine pionier pe piața imobiliară din Republica Moldova, fiind prima clădire de birouri din țară certificată LEED® v4.1 O+M: Operations and Maintenance la nivel Platinum. Distincția atestă că proiectul se aliniază celor mai înalte standarde internaționale de sustenabilitate și confirmă faptul că excelența poate fi atinsă și local, prin investiții responsabile și viziune pe termen lung. Сообщение Zity Office marchează un reper în Moldova prin Certificarea LEED появились сначала на #diez.
15:30
Ca urmare a solicitărilor clienților, maib prelungește promoția cu rată fixă la creditul imobiliar până la 31 decembrie 2025, oferind oportunitatea de a accesa un credit cu rată lunară constantă și predictibilă. Rata începe de la 7,95 % pe an, cu DAE de 8,25 % și nu se va modifica până la 30 iunie 2026. Сообщение Maib prelungește promoția cu rată fixă la creditul imobiliar până la 31 decembrie 2025 появились сначала на #diez.
14:30
Cum va circula transportul public de Ziua Vinului. Circulația rutieră va fi suspendată pe mai multe străzi din centrul capitalei # #diez
În perioada 3-6 octombrie se va desfășura cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului. În acest context, va fi suspendat traficul rutier pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între străzile Aleksandr Pușkin și Maria Cebotari, dar și pe strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, tronsonul cuprins între străzile Columna și 31 August 1989. Сообщение Cum va circula transportul public de Ziua Vinului. Circulația rutieră va fi suspendată pe mai multe străzi din centrul capitalei появились сначала на #diez.
14:30
(video) Fostul solist al trupei Rammstein a lansat videoclipul piesei pe care a filmat-o la Chișinău # #diez
Fostul solist al trupei Rammstein Till Lindemann a lansat videoclipul piesei Prostitution. Filmările au avut loc în mai multe locații din Chișinău, printre care și Spitalul Clinic de Psihiatrie. Сообщение (video) Fostul solist al trupei Rammstein a lansat videoclipul piesei pe care a filmat-o la Chișinău появились сначала на #diez.
13:30
Moldova își sărbătorește vinul, iar maib și Mastercard se alătură și în acest an în calitate de parteneri principali ai noii ediții a Zilei Naționale a Vinului, pentru a sprijini tradițiile vitivinicole, inovația și cultura locală. Сообщение Ziua Națională a Vinului 2025: maib și Mastercard susțin celebrarea tradițiilor Moldovei появились сначала на #diez.
