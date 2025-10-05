Dan Perciun anunță nouă obiective strategice pentru modernizarea educației: salarii mai mari, infrastructură modernă și performanțe academice ridicate

12:50

Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a transmis un mesaj înaintea Summitului Comunității Politice Europene (CPE) de la Copenhaga. Ea subliniat într-o postare pe platforma X că este acolo pentru a avansa calea Republicii Moldova spre aderarea la Uniunea Europeană. „Onorată să mă alătur astăzi liderilor europeni, la invitația prim-ministrului danez Mette Frederiksen, pentru summitul Comunității […] Articolul Maia Sandu, înaintea Summitului CPE: Sunt aici pentru a avansa calea R. Moldova spre aderarea la UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.