5 morți și mai mulți răniți în atacurile nocturne din Ucraina: Mai multe clădiri, dar și o pădure de conifere, au ars

TV8, 5 octombrie 2025 11:10

5 morți și mai mulți răniți în atacurile nocturne din Ucraina: Mai multe clădiri, dar și o pădure de conifere, au ars

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de TV8

Acum 30 minute
11:10
5 morți și mai mulți răniți în atacurile nocturne din Ucraina: Mai multe clădiri, dar și o pădure de conifere, au ars TV8
11:00
Un mort și nouă răniți în atacurile nocturne din Ucraina: Mai multe clădiri, dar și o pădure de conifere, au ars TV8
Acum 2 ore
10:20
La mulți ani, dragi pedagogi: Semnificația Zilei Profesorului la nivel internațional TV8
09:50
Horoscop 5 octombrie 2025 de la ChatGPT: Leii primesc recunoaștere, Fecioarele încep un proiect, iar Racii rezolvă probleme TV8
Acum 4 ore
09:20
/METEO/ Cer noros și ploi noaptea: Temperaturile prognozate pentru astăzi, 5 octombrie 2025 TV8
08:30
/VIDEO/ Atmosferă de sărbătoare la Ziua Națională a Vinului: 106 vinificatori și-au prezentat cele mai selecte licori TV8
08:30
/VIDEO/ P. Diddy, condamnat la pușcărie: Rapperul american va achita și o amendă de 500.000 de dolari TV8
08:30
/VIDEO/ Mașinile se scumpesc din 2026: Val de vânzări înainte de introducerea TVA-ului de 20% TV8
Acum 24 ore
22:00
/VIDEO/ P. Diddy, condamnat la pușcărie: Rapperul american va achita și o amendă de 500 de mii de dolari TV8
21:20
/VIDEO/ Atmosferă de sărbătoare la Ziua Națională a Vinului: 106 de vinificatori și-au prezentat cele mai selecte licori TV8
20:40
/VIDEO/ Mașinile se scumpesc din 2026: Val de vânzări înainte de introducerea TVA-ului de 20% TV8
19:10
„Hamas este pregătit pentru pace”. Președintele turc Erdogan susține că s-a deschis „o fereastră de oportunitate” TV8
18:40
/VIDEO/ Momentul în care o navă cu traficanți de droguri e distrusă de SUA: „Aveau scopul de a ne otrăvi poporul” TV8
18:20
/VIDEO/ Verde-n ochi: Buturuga mică (Moldova) a răsturnat carul mare (Rusia). Ce așteptări sunt acum TV8
17:40
Reuters: Ce trebuie să facă Guvernul de la Chișinău pentru un viitor în UE și a scăpa de influența Rusiei TV8
17:10
/VIDEO/ Un tren de pasageri din Sumî, atacat de drone rusești: Cel puțin 30 de persoane au fost rănite TV8
16:40
Ceartă la pumni între tată și fiu: Un bărbat din Dubăsari a ajuns de urgență la spital TV8
16:20
/VIDEO/ Ce plan aveau Plahotniuc și Țuțu când au fost reținuți în Grecia cu bilete spre Dubai? Răspunsul ex-deputatului PDM TV8
16:20
/VIDEO/ Momentul în care o navă cu narcotraficanți e distrusă de SUA: „Aveau scopul de a ne otrăvi poporul” TV8
15:50
/VIDEO/ Ce plan aveau Plahotniuc cu Țuțu când au fost reținuți în Grecia cu bilete spre Dubai? Răspunsul ex-deputatului PDM TV8
15:40
/VIDEO/ Primele imagini cu Constantin Țuțu în cătușe la judecătorie: Va sta 30 de zile în arest TV8
15:40
/VIDEO/ Record la băut cafea în Moldova: Riscuri și beneficii. Câte tone de boabe au fost importate TV8
15:20
Cine este Antoni Lallican, primul jurnalist ucis de o dronă în războiul din Ucraina: Reacția lui Emmanuel Macron TV8
15:10
/VIDEO/ Traseu secret, două învinuiri și anulare din Grecia: Precizări de la procuror și avocat despre noul dosar al lui Constantin Țuțu TV8
14:40
Nici ploaia nu îi oprește: Seniorii din Chișinău, gata de noi aventuri muzicale în ritm de dans TV8
14:10
/VIDEO/ Primele imagini cu Constantin Țuțu la judecătorie: Instanța examinează cererea de plasare în arest TV8
14:10
Primul jurnalist ucis de o dronă în războiul din Ucraina. Reacția președintelui Macron TV8
13:40
Ghinion pentru o minoră care cânta în stradă pentru trecători: S-a trezit fără banii munciți TV8
13:10
/VIDEO/ Potop într-o stațiune din Bulgaria preferată de moldoveni: Cel puțin 3 persoane au murit TV8
12:50
Început de lună cu delicii autohtone: Unde se desfășoară în acest weekend târgurile de sezon TV8
12:40
/VIDEO/ Accident grav la Ungheni: Un bărbat a murit după ce s-a izbit cu mașina într-un camion TV8
12:20
Viktor Orban ar putea bloca aderarea Moldovei la UE? Expert: „Se vor pierde 8-9 luni prețioase” TV8
11:50
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1319: Alerta lui Tusk și rafinărie în flăcări. Ideologul lui Putin amenință cu Al Treilea Război Mondial TV8
11:30
Premieră la Ziua Vinului 2025: Vizitatorii vor avea parte de o experiență unică TV8
Ieri
11:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1319: Rafinărie în flăcări și fermă distrusă. Ideologul lui Putin amenință cu Al Treilea Război Mondial TV8
11:20
Trafic suspendat și rute modificate de Ziua Vinului. Cum este redirecționat transportul public între 3 și 6 octombrie TV8
10:50
Război în Orientul Mijlociu, ziua 729: Trump dă grupării Hamas un ultimatum până duminică. Ce prevede un nou plan de pace TV8
10:50
Atenție, risc de inundații locale: Ploile vin la pachet cu creșterea nivelului apei în râuri TV8
10:10
Ziua Vinului, semnificație și istorie: Ce spunea Dimitrie Cantemir despre licoarea magică a moldovenilor TV8
09:50
Horoscop 4 octombrie 2025 de la ChatGPT: Berbecii sunt sensibili, iar Racii emotivi. Cariera Balanțelor e în centrul atenției TV8
09:30
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1319: Dronele au lovit rafinăria de petrol Kirishi din Rusia. O fermă din Harkov, atacată TV8
09:10
/METEO/ Weekend ploios și posomorât: Temperaturile prognozate pentru astăzi, 4 octombrie 2025 TV8
00:20
/LIVE TEXT/ Război în Ucraina, ziua 1318: Alertă în Rusia, sateliți bruiați și plan NATO. Putin critică România, dar Bucureștiul îi dă replica TV8
00:00
TikTok, în centrul alegerilor din Cehia: Zeci de conturi închise pentru „glorificarea lui Putin” și propagandă prorusă. Reacția UE TV8
3 octombrie 2025
23:30
/VIDEO/ Ziua Națională a Vinului 2025: Cât costă o cameră de hotel la Chișinău în timpul sărbătorii TV8
23:00
/VIDEO/ Premieră la TV8: „Pescărușul” - un nou reality show plin de provocări, intrigă și aventură TV8
23:00
/VIDEO/ Ghimpu, cu rezultate mai slabe la alegeri decât fostul coleg Costiuc: Se va retrage din politică? „Voi căutați păduchi la mine” TV8
22:50
/VIDEO/ Val de demisii la Primăria Chișinău după alegeri: Explicația oficială vs. varianta prezentată de un fost edil TV8
22:30
Campionatul Mondial de Degustare în Orb 2025: Echipa din Moldova concurează alături de elitele mondiale ale vinului /P/ TV8
22:00
Mariana Rață, interviu pentru Forbes Moldova: „TV8 este o televiziune născută din instincte jurnalistice și sete de adevăr” TV8
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.