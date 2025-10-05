CineMADE in Romania: Urmărește filmul „Dincolo de calea ferată” la RLIVE TV
Bani.md, 5 octombrie 2025 11:10
„Dincolo de calea ferată" de Cătălin Mitulescu este filmul din seria „CineMADE în România", difuzat în exclusivitate de RLIVE TV. Drama va putea fi vizionată în această seară, la ora 22:00. Radu, protagonistul filmului, se întoarce din Italia după o absență de un an și își găseşte soţia schimbată. Cei doi petrec o noapte în
• • •
Alte ştiri de Bani.md
Acum 10 minute
11:20
Exporturile de alcool moldovenesc s-au redus cu 7,4%, dar SUA au dat lovitura: +65% într-un an # Bani.md
Exporturile de alcool etilic și băuturi alcoolice ale Republicii Moldova au totalizat 62,76 milioane USD în trimestrul II 2025, în scădere cu 7,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei. Uniunea Europeană rămâne principala piață de desfacere cu 23,17 milioane USD, însă cu o ușoară reducere de
Acum 30 minute
11:10
Acum o oră
10:30
Administrația președintelui american Donald Trump poartă discuții privind achiziționarea unei participații în Critical Metals Corp, compania care dezvoltă cel mai mare zăcământ de metale rare din Groenlanda, relatează Reuters. Dacă tranzacția se va concretiza, Washingtonul va deține o parte din proiectul Tanbreez, situat pe teritoriul arctic pe care Trump l-a dorit anterior să îl cumpere
10:30
Bătălia pentru Patria Bank: moldovenii, turcii și miliardarul Dan Ostahie, toți la masa negocierilor # Bani.md
Fondul de investiţii EEAF Financial Services BV, care deţine 85% din Patria Bank, a scos pachetul majoritar la vânzare, evaluat la circa 270 milioane de lei, atrăgând deja atenţia mai multor competitori din piaţa bancară și a unor investitori internaţionali. Potrivit unor surse citate de Ziarul Financiar, printre cei interesați se numără Libra Bank, Vista
Ieri
11:20
„Moromeţii 3" de Stere Gulea este filmul din seria „CineMADE în România", difuzat în exclusivitate de RLIVE TV. Drama va putea fi vizionată în această seară, la ora 22:00. Anul 1954 îl pune pe Niculae Moromete în fața unor alegeri dificile. Iubirea sa tumultoasă cu Vera, o femeie măritată, ajunge într-un moment critic. Propriile convingeri
11:10
Comisia pentru industrie a Parlamentului European urmează să voteze pe 16 octombrie asupra unor amendamente la regulamentul RePowerEU, care ar accelera planul de reducere a dependenței Uniunii Europene de resursele energetice din Rusia. Potrivit surselor citate de Bloomberg, documentul prevede interzicerea importurilor de petrol și produse petroliere rusești începând cu 1 ianuarie 2026 și oprirea
11:10
Reuters scrie, citând patru surse familiare cu discuțiile, că între Arabia Saudită și Rusia au apărut divergențe majore în cadrul OPEC+ cu privire la nivelul creșterii producției de petrol. Cele opt state membre ale alianței urmează să se întâlnească duminică pentru a decide dacă și cu cât vor majora producția în luna noiembrie. Potrivit surselor,
11:10
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a lansat un apel direct către cetățeni, avertizând că țara se află într-un „moment decisiv" al istoriei sale moderne și trebuie să accepte reforme dificile pentru a evita declinul economic. Declarațiile sale au fost citate de Bloomberg și făcute în cadrul discursului rostit cu ocazia marcării a 35 de ani de
3 octombrie 2025
16:40
CineMADE in Romania: Urmăriți filmul „Dirijorul tăcerilor” cu Maia Morgenstern începând cu 22:00 la RLIVE TV # Bani.md
Pelicula „Dirijorul tăcerii" de Ovidiu Georgescu este filmul din seria „CineMADE în România", difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. O casă ridicată în 1925 rezistă istoriei agitate dintr-o țară est-europeană, fiind martora vremurilor și găzduind destine. Azi trei familii care locuiesc în ea sunt distruși de decizia mafioților locali, în cârdășie
16:20
Vineri dimineața, în orașele Dubăsari și Grigoriopol a fost oprită furnizarea apei calde, iar în jurul orei 13:00, aceeași măsură a fost aplicată și în Tiraspol, Bender, Râbnița și Sucleia. Totodată, la stațiile PECO din regiunea transnistreană a fost sistată comercializarea gazului lichefiat, care va fi livrat exclusiv serviciilor de urgență și militare, transmite corespondentul
16:10
Banca Națională a Moldovei anunță că balanța de plăți a Republicii Moldova a înregistrat în trimestrul II 2025 un deficit al contului curent de 1 miliard de dolari, în creștere cu 41,6% față de aceeași perioadă a anului precedent. Raportat la PIB, deficitul contului curent a atins -21,1%, în deteriorare cu 4,4 puncte procentuale comparativ
16:10
În trimestrul II al anului 2025, fluxurile nete de investiții străine directe (ISD) în Republica Moldova au constituit 184,40 milioane USD la intrări și 68,96 milioane de dolari la ieșiri, potrivit datelor Băncii Naționale a Moldovei. Comparativ cu primul trimestru al anului, intrările de ISD au crescut cu peste 10% (de la 167,45 mil. USD). Componenta
16:00
Alarmă în industria zahărului: producătorii avertizează că Moldova riscă să rămână fără ultimele două fabrici # Bani.md
Uniunea Producătorilor de Zahăr din Moldova (UPZM) avertizează că, dacă Guvernul va ceda presiunilor exercitate de comercianți și importatori, țara riscă să piardă ultimele două fabrici de zahăr, ceea ce ar însemna colapsul unei ramuri strategice pentru securitatea alimentară. „Comercianții-importatori își apără marjele de profit și propriul câștig pe termen scurt, dar nu plătesc prețul
15:50
Banca Națională a Moldovei anunță că în trimestrul II 2025 volumul remiterilor personale primite de rezidenții Republicii Moldova s-a redus cu 1,5% față de anul precedent, totalizând 472,02 milioane USD, echivalent cu 9,9% din PIB. Scăderea a fost determinată în special de diminuarea intrărilor din remunerarea netă a salariaților peste hotare (-39,7 mil. USD), în
15:40
BNM confirmă: dezechilibrul extern s-a adâncit! 1 miliard de dolari au dispărut din balanța de plăți # Bani.md
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
Între iulie și septembrie au fost livrate peste 257,7 mii tone de rapiță – de peste patru ori mai mult decât în aceeași perioadă a anului trecut (62 mii tone) și cu 22,6% peste nivelul sezonului record 2023 (210 mii tone), potrivit analizei economsitului Iurie Rija. Performanța se reflectă nu doar în cantități, ci și
2 octombrie 2025
17:10
Se ieftinește din nou lumina pentru populație? Costul energiei achiziționate de Energocom a scăzut față de august # Bani.md
În luna septembrie 2025, S.A. „Energocom" a achiziționat aproximativ 322,9 mii MWh de energie electrică, provenită atât din surse interne, cât și din importuri. Prețul mediu ponderat al energiei a fost de 113,96 euro/MWh, mai mic decât în august, când compania plătise în medie 121,17 euro/MWh. Potrivit datelor prezentate, importurile au reprezentat 80,85% din totalul
12:10
Pe strada Miron Costin intersecție cu bd. Moscova este amplasat Complexul memorial „Feciorilor Patriei – Sfânta Amintire", cunoscut de oameni ca Parcul Afgan, un loc plin de istorie și natură, perfect pentru plimbări și relaxare. Este de fapt și unul dintre cele mai populare parcuri din capitală, mai cu seamă după ce a fost renovat.
1 octombrie 2025
10:40
Economistul Iurie Rija constată în ultima sa analiză că piața internațională a grâului a închis săptămâna trecută în scădere, cu un recul de 1,25 €/t la bursa Euronext, contractele pentru decembrie 2025 coborând la 189,50 €/t. Evoluția negativă este influențată de presiunea venită de la bursa din Chicago și de lipsa unor factori de sprijin
30 septembrie 2025
16:50
„Rocker" de Marian Crișan este filmul din seria „CineMADE în România", difuzat în exclusivitate de RLIVE TV. Drama poate fi vizionată în această seară, începând cu ora 22:00. Personajul central, Victor, este un rocker de 45 de ani. Fiul lui, Florin, a devenit dependent de droguri, iar dragostea tatălui pentru copil depășește limitele morale acceptate
15:30
La începutul anului 2025, în Republica Moldova locuiau 616,5 mii de persoane în vârstă de 60 de ani și peste, ceea ce reprezintă 25,9% din populația cu reședință obișnuită, arată datele Biroului Național de Statistică. Dintre aceștia, 371,4 mii erau femei (60,2%), inclusiv 40 mii femei de peste 80 de ani. Ponderea vârstnicilor a crescut
26 septembrie 2025
12:30
CineMADE in România: Filmul „Grădina Sovietică”, vineri seara la RLIVE TV. Începe la 22:00 # Bani.md
Pelicula „Grădina Sovietică" de Dragoș Ture este filmul din seria „CineMADE în România", difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. Investigând moartea misterioasă a bunicii sale, un regizor din Republica Moldova, descoperă un experiment științific secret. Dragoș află planul lui Nikita Hrușciov de a transforma Moldova în grădina sovietică pentru aplicarea energiei atomice
12:30
Industria farmaceutică mondială zguduită! Trump anunță noi tarife: 100% pe medicamente și 25% pe camioane grele # Bani.md
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat joi un nou val de taxe vamale punitive asupra unei game largi de produse importate. Printre acestea se numără tarife de 100% pentru medicamentele originale brevetate și de 25% pentru camioanele grele. Potrivit declarațiilor sale, noile taxe de 100% pe produsele farmaceutice de brand vor fi aplicate întregului
11:40
După zeci de ani în care a fost lăsat în paragină, Parcul Dumitru Rîșcanu din str. Braniștii devine din nou inima sectorului Rîșcani, cu zone de agrement și spații dedicate sportului și recreerii. Modernizarea acestui parc, unul dintre cele mai mari spații verzi din Chișinău, cu o suprafață de peste 6 hectare, s-a desfășurat în
25 septembrie 2025
12:20
Un embargo complet al Uniunii Europene asupra importului de petrol rusesc pare „puțin probabil", susțin analiștii Goldman Sachs. Potrivit acestora, mai multe state membre, precum Ungaria și Slovacia, au „o motivație foarte scăzută" de a susține o astfel de măsură, având în vedere dependența puternică de livrările din Federația Rusă, notează Bloomberg. Specialiștii băncii americane
12:20
Banii diasporei, coloana vertebrală a economiei! Remitențele au crescut cu 4 milioane dolari față de iulie # Bani.md
Transferurile de mijloace bănești din străinătate către persoanele fizice prin intermediul sistemului bancar național au însumat 134,55 milioane dolari SUA în luna august 2025, potrivit datelor publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). Nivelul transferurilor din august a fost mai mare față luna precedentă, când volumul ajustat sezonier a constituit 130,39 milioane dolari. Totodată, cifra
10:40
Maspex pregătește un toast cu Purcari: concentrarea economică, sub investigația Consiliului Concurenței # Bani.md
Consiliul Concurenței analizează notificarea privind o nouă concentrare economică pe piața din Republica Moldova. Compania Maspex România SRL, parte a grupului polonez Maspex Group, intenționează să preia pachetul de control al Purcari Wineries Public Company Limited. Tranzacția intră legii concurenței și a Regulamentului privind concentrările economice, ceea ce înseamnă că Maspex va obține controlul asupra
10:30
Ce se întâmplă când la o secție de votare din străinătate se epuizează buletinele? Interviu cu Victor Martin de la MAE # Bani.md
Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul misiunilor diplomatice ale țării noastre, oferă suport pentru organizarea alegerilor la secțiile de votare din afara țării. Procesul are loc cu acceptul statelor gazdă, iar mai multe detalii despre cum se desfășoară procesul, ce provocări și riscuri există, dar și care sunt cele mai frecvente întrebări ale conaționalilor din străinătate
24 septembrie 2025
13:40
Ministerul Finanțelor de la Moscova a prezentat guvernului proiectul bugetului federal pentru anul 2026 și perioada planificată 2027–2028, care prevede creșterea taxei pe valoare adăugată (TVA) de la 20% la 22%. Potrivit instituției, veniturile suplimentare obținute prin această măsură vor fi direcționate către „finanțarea apărării și securității", scrie Moskow Times. Cota redusă de TVA de
11:20
Guvernul a taiat 80 milioane de euro din costurile energiei! Facilități fiscale pentru gaze și electricitate # Bani.md
Guvernul a aprobat astăzi un set de facilități fiscale și vamale pentru importul de gaze naturale și energie electrică, în cadrul Proiectului „Consolidarea securității energetice a Republic
23 septembrie 2025
15:50
Tinerii schimbă comunități prin dialog și creativitate: Uniunea Europeană sprijină inițiativele locale inovatoare # Bani.md
60 de tineri și tinere din diferite regiuni ale Republicii Moldova au participat la IDEAthon-ul „Fii schimbarea! Inițiative ale tinerilor pentru dialog intercultural”, desfășurat pe parcursul a trei zile, cu scopul de a promova coeziunea socială și de a încuraja implicarea civică a noii generații. Evenimentul a fost organizat de Centrul CONTACT, în parteneriat cu […] Articolul Tinerii schimbă comunități prin dialog și creativitate: Uniunea Europeană sprijină inițiativele locale inovatoare apare prima dată în Bani.md.
15:10
Partidul „Respect Moldova” susține că diversificarea furnizorilor de gaze naturale și achiziționarea acestora la un preț corect reprezintă cheia securității energetice și a dezvoltării economice a țării. Declarația a fost făcută de vicepreședintele formațiunii, Veaceslav Burlac, în cadrul dezbaterii electorale de la RLIVE TV. Potrivit acestuia, cetățeanul de rând nu este interesat de originea gazului, […] Articolul ”Respect Moldova” pledează pentru diversificarea furnizorilor de gaze naturale apare prima dată în Bani.md.
22 septembrie 2025
15:30
Marian Lupu, mesaj „în săptămâna patimilor politice”: ”Pe 28 septembrie vom alege între frică și respect” # Bani.md
Liderul Partidului Respect Moldova, Marian Lupu, a declarat că ultima săptămână din campania electorală reprezintă o „săptămână a patimilor politice”, în care guvernarea ar folosi frica și intimidarea în locul soluțiilor la problemele oamenilor. „Guvernarea PAS sperie cetățenii cu amenințarea războiului, persecută opoziția, organizează percheziții televizate și show-uri cu mascați. În loc să discute despre […] Articolul Marian Lupu, mesaj „în săptămâna patimilor politice”: ”Pe 28 septembrie vom alege între frică și respect” apare prima dată în Bani.md.
15:00
Pelicula „Spre nord” de Mincan este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. Thrillerul este inspirat din fapte reale și relatează povestea unui marinar credincios filipinez, care descoperă un pasager român urcat clandestin pe corabie. Știind că tânărul Dumitru riscă să fie aruncat peste bord dacă va fi […] Articolul CineMADE in România: Filmul „Spre nord” de Mihai Mincan, la 22:00, la RLIVE TV apare prima dată în Bani.md.
14:30
Doi dintre cei mai bogați români, frații Adrian și Dragoș Pavăl, proprietarii Dedeman, anunță oficial intrarea pe piața Republicii Moldova, printr-o investiție strategică menită să creeze locuri de muncă și să consolideze climatul de afaceri regional. Decizia a fost luată în urma unei întâlniri cu prim-ministrul Dorin Recean și alți oficiali ai Guvernului de la […] Articolul Miliardarii Pavăl atacă din nou piața Moldovei – Dedeman face a treia încercare apare prima dată în Bani.md.
12:50
Guvernele din întreaga lume accelerează extracția de cărbune, gaze și petrol, în loc să reducă dependența de combustibilii fosili, arată date noi citate de The Guardian. Potrivit raportului, statele intenționează să majoreze extracția în următoarele decenii, comparativ cu anul 2023 – ultima referință cu date complete. Creșterea planificată contrazice angajamentele asumate la summit-urile ONU privind […] Articolul În loc de tranziție verde, guvernele pompează și mai mult cărbune, gaze și petrol apare prima dată în Bani.md.
12:40
Populația Republicii Moldova a continuat să vândă valută în numerar băncilor în luna august 2025, arată datele publicate de Banca Națională a Moldovei. Moldovenii au vândut băncilor valută străină în sumă de 396,4 milioane dolari SUA, în ușoară scădere față de iulie (422,5 milioane dolari), dar peste nivelurile din lunile anterioare. Cea mai mare parte […] Articolul Populația a vândut de patru ori mai multă valută decât a cumpărat apare prima dată în Bani.md.
12:30
Piața valutară din Republica Moldova a înregistrat în luna august 2025 o ușoară reducere a lichidității față de luna precedentă, arată datele publicate de Banca Națională a Moldovei (BNM). În total, populația a vândut băncilor valută în sumă echivalentă cu 507,98 milioane USD, în scădere față de iulie (531,33 mil. USD). Cele mai mari ponderi […] Articolul Moldovenii au vândut mai puțini dolari, dar mai mulți euro în luna august apare prima dată în Bani.md.
12:10
Republica Moldova traversează un proces de dezinflație, după ce la începutul anului a fost lovită de un nou șoc inflaționist provocat de prețurile la energie, a declarat guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Anca Dragu, într-un interviu acordat agenției AGERPRES, în marja conferinței internaționale „New Technology for Old Markets”, desfășurată la Chișinău. Potrivit guvernatorului BNM, […] Articolul Inflația va scădea la 6,5% până la sfârșitul anului – Dragu apare prima dată în Bani.md.
10:40
Economia Moldovei este egală cu 0,01% din cea a UE. Tofan: Visul de autosuficiență e propaganda sărăciei # Bani.md
Investitorul Vasile Tofan a declarat, în cadrul unei emisiuni la RLive, că ideea autosuficienței Republicii Moldova este una nerealistă, chiar și pentru state mult mai mari și mai dezvoltate. „Chiar și Rusia, cu o populație de aproape 150 de milioane de oameni, nu poate fi complet autosuficientă, deși acolo este foarte populară tema înlocuirii importurilor […] Articolul Economia Moldovei este egală cu 0,01% din cea a UE. Tofan: Visul de autosuficiență e propaganda sărăciei apare prima dată în Bani.md.
10:40
Partidul „Noua Opțiune Istorică” are 55 de candidați la alegerile parlamentare de pe 28 septembrie 2025. În listă se regăsesc oameni de afaceri, juriști, pedagogi, economiști și reprezentanți ai altor domenii. Slogan: Puterea celor uniți Orientare geopolitcă: Conform reprezentanților partidului – neutralitate politică. Primii 10 candidați pe listă: Dmitri Torner, Elena Maximciuc, Andrei Porubin, Alexandru Grosu, Ioana Bobeică, […] Articolul Dosarul candidatului: Noua Opțiune Istorică apare prima dată în Bani.md.
10:30
Decizia președintelui american Donald Trump de a impune, începând de duminică, o taxă de 100.000 de dolari pentru fiecare nouă viză H-1B zguduie puternic sectorul IT din India, evaluat la 283 miliarde de dolari, potrivit analiștilor și economiștilor citați de Reuters. Industria indiană de tehnologie, care obține circa 57% din veniturile totale de pe piața […] Articolul Visul american se scumpește: IT-iștii indieni, loviți de noua taxă pe vizele H-1B apare prima dată în Bani.md.
10:00
Republica Moldova și Uniunea Europeană au prelungit până la 31 martie 2027 acordul privind liberalizarea transportului rutier de mărfuri. Documentul a fost semnat astăzi la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale de către Mircea Păscăluță, secretar de stat în domeniul transporturilor, și Kristian Schmidt, director pentru Transport Terestru al Comisiei Europene. Acordul permite circulația fără autorizații […] Articolul Moldova, liberă pe șoselele Europei până în 2027 – Acordul cu UE, prelungit apare prima dată în Bani.md.
21 septembrie 2025
16:10
Pelicula „Eu când vreau să fluier, fluier” de Florin Șerban este filmul din seria „CineMADE în România”, difuzat în exclusivitate de RLIVE TV începând cu 22:00. După patru ani petrecuți într-un penitenciar pe malul Dunării, Silviu a avansat în ierarhie, devenind „jupân”. Cu două săptămâni înainte de eliberare, primește o vizită neașteptată și află că […] Articolul CineMADE in România: Filmul „Eu când vreau să fluier, fluier”, la 22:00, la RLIVE TV apare prima dată în Bani.md.
12:10
Alianța Moldovenii are 57 de candidați la alegerile parlamentare de pe 28 septembrie 2025. În listă se regăsesc economiști, politicieni, juriști, pedagogi, dar și reprezentanți ai altor meserii. Slogan: Moldova va fi întotdeauna Orientare geopolitcă: Integrarea în UE, dar și menținerea relațiilor bune cu Rusia, conform strategiei publicate de formațiune. Primii 10 candidați pe listă: […] Articolul Dosarul candidatului: Alianța Moldovenii apare prima dată în Bani.md.
10:00
Producătorul german de automobile de lux Porsche a anunțat vineri că va menține mai mult timp în portofoliu modelele cu motoare cu ardere internă, în timp ce lansarea unor modele complet electrice va fi amânată. Decizia vine pe fondul unei crize de vânzări și al schimbărilor rapide din industria auto. „Traversăm în prezent transformări masive […] Articolul De la lux la austeritate: Porsche taie din planurile electrice și din locurile de muncă apare prima dată în Bani.md.
10:00
Fermierii, furnizori pentru miliardari – cine câștigă lupta pe piața cerealelor de pste Prut # Bani.md
România rămâne, și în sezonul agricol 2025–2026, un jucător de prim rang pe piața cerealelor din Europa, cu aproape 3 milioane de tone deja exportate. Recoltele fermierilor români au devenit ținta cumpărătorilor internaționali, iar competiția pentru grâne se intensifică. Dacă până acum destinațiile tradiționale erau Egiptul și Iordania, o surpriză majoră vine din partea Arabiei […] Articolul Fermierii, furnizori pentru miliardari – cine câștigă lupta pe piața cerealelor de pste Prut apare prima dată în Bani.md.
09:50
În timp ce multe companii încă ezită să adopte pe deplin instrumentele de inteligență artificială, grupările de criminalitate cibernetică le-au transformat deja într-o armă redutabilă. Experții avertizează că hackerii au găsit modalități de a folosi programele AI instalate pe computere împotriva propriilor utilizatori, declanșând atacuri cu efecte devastatoare, greu de depistat chiar și de software-ul […] Articolul Hackerii fac din inteligența artificială o armă: atacuri invizibile asupra companiilor apare prima dată în Bani.md.
09:40
Uniunea Europeană ar putea opri complet importurile de gaz natural lichefiat (GNL) din Rusia începând cu 1 ianuarie 2027, adică cu un an mai devreme decât termenul stabilit inițial prin planul RePowerEU. Propunerea a fost înaintată de Comisia Europeană vineri, ca parte a celui de-al 19-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei, după consultări cu administrația […] Articolul UE grăbește despărțirea de gazul rusesc: interdicție totală la GNL din 2027 apare prima dată în Bani.md.
09:30
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un decret prin care stabilește o taxă uriașă de 100.000 de dolari pentru companiile care solicită vize H-1B, destinate lucrătorilor străini calificați, scriu Reuters și Bloomberg. Măsura, justificată de Trump prin dorința de a limita „utilizarea excesivă” a programului care ar afecta locurile de muncă ale americanilor, va intra […] Articolul Șoc în SUA: Trump majorează la 100.000 de dolari taxa pentru vizele de muncă H-1B apare prima dată în Bani.md.
