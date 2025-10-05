Netanyahu promite să dezarmeze Hamas
Veridica.md, 5 octombrie 2025 07:20
Dezarmarea grupării teroriste palestinene se va face "fie prin planul lui Trump, fie prin forță militară".
Acum 2 ore
07:20
Acum 4 ore
06:20
Partidul pro-rus de guvernământ „Visul Georgian” revendică victoria în circumscripţiile din toată ţara.
Acum 12 ore
20:50
Campioana mondială la haltere, românca Mihaela Cambei, despre antrenamente: „tone ridicate, foarte multe” # Veridica.md
A câștigat în Norvegia medalia de aur la stilul smuls, cu 94 kg, iar la aruncat (114 kg) şi total (208 kg) a luat argint.
20:20
Fostul primar de stânga al Bucureștiului, medicul și politicianul de stânga Sorin Oprescu, a fost reținut de polițiștii greci # Veridica.md
Are 73 de ani de viață și o condamnare de 10 ani şi 8 luni de închisoare, pentru corupție.
Acum 24 ore
14:40
Hamas este de acord să elibereze ostaticii israelieni, dar cere negocierea unora din clauzele planului american de pace.
14:00
România-Bulgaria: transportul cu feribotul peste Dunăre este suspendat temporar la punctul de trecere Oryahovo-Bechet # Veridica.md
Cei care tranzitează Podul Dunării la Ruse sunt sfătuiţi să ia în calcul posibilitatea creşterii considerabile a timpului de aşteptare, din cauza reparațiilor de pe partea bulgară.
13:40
Sunt zeci de victime printre călători și lucrătorii feroviari.
13:00
În timpul domniei sale, României i-a fost recunoscută internațional independența de stat, dar a fost nevoită să-I cedeze sudul Basarabiei pretinsei sale aliate, Rusia țaristă.
11:50
Opoziția cheamă oamenii în stradă, guvernanții amenință cu un răspuns polițienesc sever la orice tulburări.
11:20
Berlinul denunţă o ameninţare la adresa securității Germaniei.
11:10
Blocajul afectează, „surprinzător”, doar statele și orașele democrate.
Ieri
22:10
Curtea Constituțională va dedice dacă validează sau nu mandatele de deputat ale candidaților Partidului Democrația Acasă # Veridica.md
CEC a sancționat Partidul Democrația Acasă și va raporta încălcările Curții Constituționale.
19:10
Purtătorul de cuvânt al diplomației de la București: Rusia a încercat să influenţeze alegeri în România şi Republica Moldova şi a eşuat # Veridica.md
„O ţară agresor al unui vecin suveran, care încearcă să anexeze teritoriile acestuia într-un război brutal de cucerire, care comite crime de război, care îşi trimite cetăţenii la moarte cu sutele de mii, unde opoziţia este asasinată la doi paşi de Kremlin şi unde nu există presă independentă sau libertate de expresie nu este în măsură să dea lecţii nimănui”.
17:00
În regiunea transnistreană a fost oprită apa caldă, iar la stațiile PECO nu se mai vinde gaz.
15:30
Aderarea la UE și deschiderea negocierilor, discutate de Maia Sandu și Volodimir Zelenski # Veridica.md
Cei doi lideri au discutat, la Copenhaga, despre parcursul european al ambelor țări, consolidarea securității regionale și restabilirea unei păci durabile în Ucraina.
14:50
Fostul deputat Constantin Țuțu, afiliat lui Vladimir Plahotniuc, a fost plasat în izolator pentru 72 de ore, după ce a fost reținut reținut în seara zilei de joi, 2 octombrie, când încerca să traverseze ilegal a frontiera.
13:00
Fost Episcop de Londra, ea a fost desemnată al 106-lea Arhiepiscop de Canterbury.
13:00
România: la Iași au început pregătirile pentru pelerinajul de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva # Veridica.md
Orașul e cel mai mare centru de pelerinaj din România şi al cincilea din Europa.
12:50
Igor Grosu: Reforma teritorial-administrativă trebuie realizată până la alegerile locale din 2027 # Veridica.md
Această reformă este necesară pentru a gestiona mai eficient fondurile publice și pentru a oferi cetățenilor servicii de calitate.
12:50
Fost Episcop de Londra, ea va fi al 106-lea cleric care preia această funcție.
12:40
Și FCSB, și Craiova au pierdut cu 0-2.
12:30
Diplomația de la București le recomandă românilor să evite zonele aglomerate şi în care se desfăşoară acţiuni de protest şi să urmărească instrucţiunile autorităţilor locale.
12:10
Guvernul a transmis Agenției Naționale a Arhivelor 956 de dosare care conțin decizii cu mențiunea „Strict secret” ale Consiliului de Miniștri al RSS Moldovenești, din perioada 1940–1990.
12:00
Marea Britanie operează aproximativ șase sateliți militari de comunicații și supraveghere.
11:00
Fostul deputat Constantin Țuțu, anunțat în căutare, a fost reținut joi, 2 octombrie, în punctul de trecere a frontierei Vulcănești.
10:50
Mă îndreptam în pas cadențat, unu-unu-un-doi-trei, spre Kremlinul din fața mea! Eram proaspăt tuns și bărbierit, în cel mai valoros costum, ce mi-o rămas de la tractoare, cu care am fost și la CEC, unu-unu-un-doi-trei!
09:20
Mandatele lui Costiuc se mută în Parlament sau rămân pe Tiktok? (O sinteză a săptămânii) # Veridica.md
Fostul deputat și sportiv fugar apropiat lui Vladimir Plahotniuc, Constantin Țuțu, a fost reținut joi seară de proliția de frontieră a Republicii Moldova; Vasile Costiuc denunță încercări din partea PAS de a-l lipsi de cele aproape 90.000 de voturi obținute la scrutinul din 28 septembrie; sancțiunile internaționale aplicate Rusiei pun în dificultate asigurarea cu gaze a regiunii transnistrene - acestea sunt subiectele care urmează să fie analizate în sinteza săptămânală realizată de Veridica.
Mai mult de 2 zile în urmă
08:10
Două partide politice din Republica Moldova și-au suspendat temporar activitatea prin decizie judecătorească # Veridica.md
Activitatea partidului „Moldova Mare” și „Partidului Democrat Modern din Moldova”, a fost limitată temporar prin decizia Curții de Apel Centru.
07:30
Zeci de zboruri au fost anulate sau redirecţionate, afectând mii de pasageri.
05:50
Preşedintele francez estimează că până la 40% din efortul rusesc de război este finanţat de comerţul petrolier care ocoleşte sancțiunile occidentale.
05:40
Preşedintele rus a dat asigurări că nu are nicio intenție de a ataca o țară membră a Alianţei.
05:30
Poliţia britanică a reţinut alţi trei suspecţi în acest dosar.
05:20
Nicuşor Dan: "Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană."
2 octombrie 2025
22:30
Președinta Maia Sandu: R. Moldova, lăudată pentru rezistența în fața influenței Kremlinului # Veridica.md
Maia Sandu a fost întâmpinată cu aplauze la summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga.
22:00
Poliția de Frontieră anunță că Țuțu a fost escortat spre izolatorul din Chișinău.
21:40
Pe agendă: legislaţia, standardele europene în domeniu şi cooperarea transfrontalieră.
21:00
Președintele rus, Vladimir Putin, anunță că Moscova monitorizează îndeaproape „militarizarea crescândă a Europei” # Veridica.md
„Noi înșine nu am inițiat niciodată o confruntare militară” - a mai pretins el.
15:10
Alte trei persoane sunt în stare gravă, în timp ce suspectul a fost împușcat de poliția britanică.
14:10
Fostul președinte al Georgiei Mihail Saakașvili, aflat în închisoare, și-a îndemnat susținătorii să iasă în stradă sâmbătă, când sunt programate alegeri locale # Veridica.md
Acestea sunt primul test electoral pentru partidul de guvernământ Visul Georgian, după un an de criză politică.
13:40
O dronă lansată de armata rusă de invazie asupra unei instalații electrice provocase o pană de curent care a durat mai mult de trei ore.
13:30
Pe agendă: aderarea la UE și securitatea regională
13:00
Un reportaj sub acoperire prezintă comportamente „toxice” în rândul ofițerilor de poliție din capitala britanică.
12:50
Votul din 28 septembrie a.c. a fost o remarcabilă victorie a Republicii Moldova, a treia la număr după referendumul pentru integrarea europeană și alegerile prezidențiale din 2024. Rezultatele scrutinului reprezintă un manifest european al societății moldovenești și un răspuns exemplar al autorităților moldovene la acțiunile hibride ale Rusiei împotriva Republicii Moldova.
12:40
Premierul danez sugerează ca termen de pregătire împotriva războiului hibrid al Rusiei anul 2030.
12:30
Până acum, Israelul a interceptat 14 nave din flotila care vrea să livreze ajutoare în enclava palestiniană.
12:10
Acestea vor ajuta Kievul să lovească ținte amplasate mult în interiorul Rusiei.
11:50
Două persoane au fost rănite uşor, aeroportul nu și-a întrerupt activitatea.
11:30
Liderul PAS, Igor Grosu, a declarat că regretă decizia celor doi deputați aleși pe listele formațiunii de a părăsi fracțiunea fără consultări interne, dar și-a exprimat încrederea că aceștia vor respecta mandatul primit de la cetățeni, axat pe integrarea europeană.
10:00
România și R. Moldova au semnat primul acord pentru control mixt la frontieră feroviară # Veridica.md
Controlul mixt se va desfășura în gara Fălciu, județul Vaslui, aproape de podul peste râul Prut care face legătura cu localitatea Cantemir din R. Moldova.
09:30
CEC acuză Partidul „Democrația Acasă” că a beneficiat de campanie coordonată pe TikTok de pe conturi cu mii de urmăritori, fără a raporta cheltuieli # Veridica.md
„Astfel de abateri pot atrage excluderea din cursă a unui concurent electoral.” a spus Vicepreședitele CEC Pavel Postica.
