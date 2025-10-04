Rezultate parțiale la alegerile parlamentare din Cehia – Miliardarul eurosceptic, Andrej Babiš și partidul său, ANO, a câștigat scrutinul legislativ

22:40

Bursa de Valori a Moldovei S.A., singurul operator al pieței de capital din țară, se confruntă cu probleme majore care amenință continuitatea activității, informează Agenția Proprietății Publice. Principala problemă este neconformarea cu cerința legală privind capitalul propriu minim de un milion de euro, prevăzută în Legea nr. 171/2012 privind piața de capital. Bursa nu a ...