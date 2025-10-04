La Cernăuți, de Ziua orașului, părinții primilor copii născuți au primit certificate pentru cărucioare

Libertatea Cuvântului, 4 octombrie 2025 19:50

Primii copii născuți în Cernăuți de Ziua Orașului 2025 au primit certificate pentru cărucioare pentru bebeluși. Mamele au fost felicitate dimineață de primarul

Acum 10 minute
20:20
UE a reacționat la atacul rușilor asupra Șostkăi Libertatea Cuvântului
Atacul Federației Ruse asupra gării și a unui tren de pasageri din Șostka, regiunea Sumy, este o nouă confirmare a dispoziției constante a
Acum 30 minute
20:10
Eroul Stepan Martyniuk din Toporivți (Toporăuți) a trecut în rândul Oștii Celeste a apărătorilor noștri Libertatea Cuvântului
Despre aceasta au anunțat consătenii săi.  „Cu profundă tristețe anunțăm că a trecut în veșnicie consăteanul nostru, apărătorul Ucrainei, Stepan Martyniuk. Stepan a
20:00
Ocupanții au dus-o pe Valeria, în vârstă de 16 ani, din Nova Kahovka într-o tabără din Eupatoria: istoria acestei fete  relatată de The Times Libertatea Cuvântului
Valeria Sidorova a fost răpită de ocupanți din Nova Kahovka când avea 16 ani. Ea a fost trimisă în tabăra „Lucistyi” din Eupatoria
Acum o oră
19:50
La Cernăuți, de Ziua orașului, părinții primilor copii născuți au primit certificate pentru cărucioare Libertatea Cuvântului
Primii copii născuți în Cernăuți de Ziua Orașului 2025 au primit certificate pentru cărucioare pentru bebeluși. Mamele au fost felicitate dimineață de primarul
Acum 12 ore
11:50
Festivități consacrate jubileului Universității cernăuțene Libertatea Cuvântului
La Filarmonica Regională au avut loc festivitățile consacrate  celei de-a 150-a aniversări a Universității Naționale „Iurii Fedkovici” din Cernăuți, se menționează în postarea
11:00
Universitatea Națională „Iurii Fedkovici” din Cernăuți împlinește 150 de ani Libertatea Cuvântului
Acum un secol și jumătate, la Cernăuți a fost înființată o instituție care a devenit un simbol al științei, culturii și dezvoltării spirituale
09:40
Donald Tusk: Ucraina luptă pentru Europa pe linia frontului Libertatea Cuvântului
Prim-ministrul Poloniei a subliniat că, dacă Ucraina pierde, acest lucru va însemna o înfrângere și pentru țara sa. Prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk, a
09:30
Vitalii Portnikov: Cum își justifică Putin eșecurile din Ucraina în fața lumii Libertatea Cuvântului
Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a construit un scut ideologic pentru a ascunde incapacitatea armatei ruse de a învinge Ucraina. Această strategie constă
Acum 24 ore
20:40
Înaltă mențiune pentru profesoara de română, Ana Picireanu Libertatea Cuvântului
​Colectivul pedagogic și elevii Gimnaziului nr. 10 din Cernăuți o felicită sincer și își exprimă marea mândrie față de profesoara  de limba și
20:30
Visează să creeze un centru de consultanță în Bucovina: istoria unei antreprenoare din regiunea Harkiv Libertatea Cuvântului
Kateryna Zaporojheț  a fost o antreprenoare de succes în Harkiv, a lucrat în domeniul frumuseții și a deținut o rețea de saloane și
20:30
„Un tribut de profund respect”: la Teatrul Muzical-Dramatic din Cernăuți au explicat de ce nu au amânat premiera operei  „Creon” Libertatea Cuvântului
Artista Ludmyla Kațuik-Prokopeț a cerut amânarea operei „Creon” pentru săptămâna următoare, după înmormântarea dirijorului principal al teatrului, Volodymyr Șnaider. Ludmyla Kațuik-Prokopeț a scris
20:30
În clasamentul celor mai prietenoase țări cu Ucraina s-a schimbat din nou liderul Libertatea Cuvântului
În septembrie 2025, olandezii au cea mai pozitivă atitudine față de Ucraina. 89,3% dintre respondenți au evaluat țara pozitiv, doar 5,7% negativ, iar
Ieri
11:30
Moment astrologic. Octombrie 2025 – lună a transformărilor subtile, dar puternice Libertatea Cuvântului
Toamna aduce cu ea schimbări de ritm, emoții profunde și oportunități nebănuite. Octombrie este o lună care scoate la lumină adevăruri ascunse și
11:00
La Cernauca a fost construit un pod care leagă două părți ale satului Libertatea Cuvântului
În satul Cernauca, CT Cernăuți, a fost construit un pod nou. Acesta a unit două părți ale satului care fuseseră separate de ani
10:40
Forța cunoștințelor și inspirația în fiecare inimă Libertatea Cuvântului
În ajunul Zilei Profesorului, cei mai buni pedagogi din regiunea Cernăuți au primit premii binemeritate din partea Departamentului de Educație și Știință al
10:10
Valori pe care se sprijină o națiune Libertatea Cuvântului
În prima duminică a lunii octombrie, în Ucraina este marcată Ziua lucrătorilor din învățământ. În preajma acestei sărbători profesionale a pedagogilor, la Cernăuți,
09:40
Care este legătura dintre războiul din Ucraina și provocările din Europa: The Economist explică ce urmărește Putin Libertatea Cuvântului
Rusia vizează țările implicate activ în sprijinirea Ucrainei, consideră autorii publicației. „Scutul Balticii” se consolidează: provocările rusești forțează țările NATO să-și intensifice apărarea
09:40
The Telegraph: Shutdown-ul din SUA a înghețat negocierile privind livrarea de arme către Ucraina Libertatea Cuvântului
Delegației de la Kiev i s-a cerut să nu zboare la negocierile de la Washington. Un proiect amplu privind dronele a ajuns în
2 octombrie 2025
20:30
Florile cântecului nu se ofilesc Libertatea Cuvântului
Anastasia Uncu din Vancicăuți și-a perfecționat calitățile vocale deosebite de-a lungul anilor în cadrul Formației vocal-folclorice „Perla” și la Școala Populară de Arte
Mai mult de 2 zile în urmă
19:40
„NOI NU VOM FI, DAR VOI SĂ NE ȚINEȚI MINTE…” Libertatea Cuvântului
Aceste cuvinte nu au fost rostite, ele au fost gândite de victimele foametei și înțelese de generațiile următoare. Au fost înțelese just, creștinește,
19:40
Ucraina a efectuat un nou schimb de prizonieri Libertatea Cuvântului
În cadrul unui nou schimb de prizonieri, se întorc acasă soldați ai Forțelor Armate ale Ucrainei, Gărzii Naționale, Serviciului de Stat de Grăniceri
19:40
Târnauca — baștina lui Vasile Bogrea Libertatea Cuvântului
La 28 septembrie, la  Liceul „Vasile Bogrea” din Târnauca a avut loc un careu festiv, consacrat zilei de naștere a marelui lingvist, folclorist
19:30
Cum o vloggeriță din oraș ține cursuri de dans pentru copii  într-un cămin cultural sătesc Libertatea Cuvântului
În satul Lucovița de lângă Cernăuți, vloggerița și coregrafa Sofia Safriuc predă lecții de dans copiilor. Orele au fost organizate acum un an
19:30
Simpozionul de la Pitești la cea de-a 25-ea ediție Libertatea Cuvântului
În acest an jubiliar tradiționalul Simpozion de la Pitești a ajuns la cea de a 25-ea ediție. Eu personal am fost pentru a
19:20
Sfaturi pentru părinţi. 7 motive pentru care copilul nu vrea să meargă la culcare Libertatea Cuvântului
Mersul la somn al copilului poate fi o adevărată provocare pentru foarte mulți părinți. Deseori, copilul găsește scuze și motive din cele mai
18:30
În regiunea Cernăuți este investigat un caz care vizează angajați ai Centrului teritoriale de completare. Aceștia transferau persoane care se sustrag de la mobilizare peste hotare Libertatea Cuvântului
Se desfășoară o anchetă de serviciu în privința militarilor reținuți sub suspiciunea de organizare a trecerii ilegale a persoanelor peste frontiera de stat.
09:50
În regiunea Cernăuți a fost demascat un grup de traficanți de persoane care ajutau bărbați să treacă ilegal în România Libertatea Cuvântului
În Bucovina, au fost demascați șase localnici care au organizat trecerea ilegală a persoanelor peste secțiunea montană a graniței în România, a anunțat
09:20
Nu există opțiuni pentru femeile de 30-35 de ani: o locuitoare din Odesa s-a plâns de lipsa bărbaților Libertatea Cuvântului
O locuitoare a Odesei susține că în oraș nu găsești bărbați adulți. Ea a întrebat fetele din alte regiuni dacă situația este aceeași
09:10
SUA vor furniza Ucrainei date ale serviciilor secrete  pentru lovituri cu rachete asupra infrastructurii energetice a Federației Ruse Libertatea Cuvântului
SUA vor transfera Ucrainei informații de intelligence pentru lansarea de atacuri cu rachete asupra infrastructurii energetice a Rusiei,  comunică RBC-Ucraina cu referire la
1 octombrie 2025
22:50
„A menținut limba română vie” Libertatea Cuvântului
La începutul acestei săptămâni, la Biblioteca Județeană „Petre Dulfu” din Baia Mare, România, a avut loc lansarea antologiei de poezie „Timpul învins” a
22:10
REVANȘA CARE A EȘUAT Libertatea Cuvântului
În ciuda unei presiuni fără precedent, a unei ample campanii de dezinformare pro-ruse și a interferenței directe a Kremlinului în procesul electoral, poporul
19:20
Au cunoscut pe deplin Rusia, dar târziu: fratele lui J.D. Vance, care a luptat în Forțele Armate ale Ucrainei, explică schimbarea politicii lui Trump Libertatea Cuvântului
În opinia sa, actuala administrație americană a fost nevoită să cunoască adevărata esență a Rusiei abia după invazia sa pe scară largă.  Nate
19:10
Încă 10 autobuze școlare noi au fost predate astăzi comunităților din regiunea Cernăuți Libertatea Cuvântului
Mijloacele de transport au fost primite de comunitățile teritoriale: Hliboca, Chelmenți, Clișcăuți, Koneatyn, Kostryjivka, Mahala, Nădăbăuți, Seliatîyn, Suceveni, Ust-Putila. Autobuzele incluzive au fost
19:10
Un militar din Bucovina a devenit tată de Ziua Apărătorilor și Apărătoarelor Libertatea Cuvântului
Myhailo, locuitor al satului Berhomet care apără Ucraina în est, a reușit să se întoarcă acasă de lângă Pokrovsk pentru a asista la
19:10
Noua Suliță își omagiază eroii Libertatea Cuvântului
Cu ocazia Zilei Apărătorilor și Apărătoarelor Ucrainei, în orașul Noua Suliță a fost cinstită  memoria locuitorilor comunității, căzuți în războiul ruso-ucrainean. La eveniment
19:10
Ei și-au dat viața pentru viitorul pașnic al poporului Libertatea Cuvântului
Astăzi, militari, oficiali, reprezentanți ai serviciilor, departamentelor, elevi și locuitori ai CT Herța au cinstit memoria tuturor celor care au murit, apărând libertatea
19:10
Întors la viața pașnică, veteranul de război, Oleksandr Fuștei, folosește drona în scopuri agricole Libertatea Cuvântului
În Bucovina, un veteran implementează o idee de afaceri interesantă: stropirea câmpurilor cu ajutorul unei agrodrone. Oleksandr Fuștei, un militar din satul Goroșivți
11:40
Sărbători creştine. Acoperământul Maicii Domnului, sărbătoare ce ne reamintește de puterea credinței și de ocrotirea divină Libertatea Cuvântului
Ziua de 1 octombrie reprezintă o sărbătoare specială – Acoperământul Maicii Domnului, cunoscută în popor și sub denumirea de „Pocroave”. Această sărbătoare ne
30 septembrie 2025
21:30
Ce l-ar putea face pe Putin să-și schimbe planurile de război: Răspunsul fostului ambasador al SUA în Ucraina Libertatea Cuvântului
Steven Pifer consideră că există un plan rezonabil care ar permite ca o parte semnificativă din fondurile Rusiei să fie disponibilă pentru Ucraina.
21:20
„Recreația Mare” a adus o mare bucurie pentru elevii herțeni Libertatea Cuvântului
În cadrul turneului cultural și educativ prin comunitățile din regiune în care locuiesc etnici români, la Herta au fost prezenți astăzi Consulul General
21:10
Jubileul de 85 de ani al Bibliotecii Universale Regionale din Cernăuți Libertatea Cuvântului
La  30 septembrie, întreaga comunitate de bibliotecari din Ucraina a  sărbătorit Ziua Națională a Bibliotecilor. Anul acesta, sărbătoarea a capătat o solemnitate deosebită
21:00
În octombrie, în regiunea Cernăuți, sinopticii prognozează o vreme plăcută, cu o cantitate moderată de ploi Libertatea Cuvântului
În primele zile, temperatura aerului poate urca până la 15 grade Celsius, iar în a doua jumătate a lunii se așteaptă până la
10:30
Se desfac „mugurii” tinerelor talente din Horbova Libertatea Cuvântului
Horbova pretinde să devină un centru al culturii românești din regiune. Aici activează unicul teatru popular de amatori românesc din Ucraina – „Miorița”,
10:10
Spitalul Clinic de Copii din Cernăuți a primit ochelari moderni de realitate virtuală Libertatea Cuvântului
Spitalul Clinic Regional de Copii din Cernăuți a primit ochelari unici și moderni de realitate virtuală pentru terapia VR. Acest lucru a fost
09:40
În curtea Casei-muzeu „Olga Kobyleanska” din Cernăuți a răsunat muzică clasică, interpretată la pian de Lilia Holomeniuk Libertatea Cuvântului
Sâmbătă, 27 septembrie, la acest muzeu vestit din Cernăuți a avut loc un eveniment cultural în cinstea marii scriitoare ucrainene, Olga Kobyleanska. Am
09:00
Un fermier din Bucovina se pregătește pentru recoltarea primei roade de mere, se așteaptă la 70 t/ha Libertatea Cuvântului
Fermierul Pavlo Agatii din Bucovina finalizează pregătirile pentru recoltare în livada sa intensivă de mere. El a îngrijit de livadă timp de cinci
08:50
„Timpul lucrează împotriva Rusiei”: șeful MAE francez a evaluat capacitățile statului agresor Libertatea Cuvântului
Anterior, toată lumea spunea că timpul lucrează împotriva Ucrainei, dar situația s-a schimbat. Astăzi, timpul lucrează împotriva Rusiei. Ea suferă eșecuri semnificative, și
08:40
Rușii au lovit o casă cu o dronă: au murit părinții și doi copii mici Libertatea Cuvântului
În noaptea de 30 septembrie, armata rusă de ocupație a lovit cu o dronă o casă de locuit din satul Cernecina, comunitatea Krasnopillia,
29 septembrie 2025
20:30
Sărbătoarea strugurilor de poamă în centrul Cernăuțiului Libertatea Cuvântului
În acest weekend, pe strada Olga Kobyleanska, o instituție privată din oraș a organizat un eveniment festiv pentru locuitorii și oaspeții Cernăuțiului. Pe
20:30
Succesul în  plan național al elevului Florin Gauca din Boian Libertatea Cuvântului
Florin Gauca, elev în clasa a XI-B, a obținut titlul onorific de laureat al Concursului Național de Eseuri și Placarde „Te aud: îmi
