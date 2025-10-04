Spitalul de Psihiatrie din Chișinău: „Filmările videoclipului „Prostitution” s-au produs în spații nefuncționale. Conținutul aparține exclusiv autorilor”

Spitalul de Psihiatrie din Chișinău: „Filmările videoclipului „Prostitution” s-au produs în spații nefuncționale. Conținutul aparține exclusiv autorilor”

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Agora.md