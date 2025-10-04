Eșecul „Alternativei” la Chișinău: de ce Ion Ceban nu a reușit să convingă alegătorii (ANALIZĂ)
NewsMaker, 4 octombrie 2025 15:30
Una din surprizele alegerilor parlamentare din acest an a fost rezultatul neașteptat de modest al blocului „Alternativa", în care în prim-plan se află Ion Ceban și partidul său MAN. Blocul a obținut un scor redus chiar și la Chișinău, unde Ceban a câștigat ultimele alegeri pentru primărie din primul tur. NewsMaker a analizat motivele pentru
„Oamenii au votat” vs „Nu a dus o campanie corectă”: reacții la cazul partidului „Democrația Acasă” și decizia CEC # NewsMaker
Cazul Partidului „Democrația Acasă", condus de Vasile Costiuc, și decizia Comisiei Electorale Centrale (CEC) au stârnit reacții în mediul online. Unii afirmă că așteaptă deja hotărârea Curții Constituționale, care urmează să stabilească soarta mandatelor obținute de partid, criticând totodată situația și menționând că votul oamenilor „nu poate fi pus sub semnul întrebării". Alții susțin că
NM Espresso: Cum Moldova atrage investitori, ce cadouri a primit Maia Sandu și dacă partidul lui Costiuc va fi lăsat în Parlament # NewsMaker
Alegeri: ecouri Alegerile parlamentare recente au devenit „din multe puncte de vedere a doua zi a independenței" Moldovei, a declarat într-un interviu pentru CNN ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski. El a menționat că cetățenii Republicii Moldova „au ales calea europeană, au respins influența rusească" și că astăzi „țara este un factor de stabilitate
CSJ îi dă dreptate Alei Nemerenco în scandalul „diplomelor false”: o deputată socialistă, sancționată pentru defăimare (DOC) # NewsMaker
Ministra Sănătății, Ala Nemerenco, a obținut o victorie definitivă în instanță, după aproape cinci ani de procese cu deputata socialistă Alla Darovannaia. Decizia în procesul intentat pentru defăimare a fost pronunțată pe 1 octombrie, de Curtea Supremă de Justiție. Procesul a fost intentat de Ala Nemerenco în martie 2021, după ce, în cadrul unei conferințe
Tragedie la Ungheni: un mort și doi răniți, după ce un BMW s-a izbit de un camion (VIDEO) # NewsMaker
Un grav accident rutier s-a produs noaptea trecută, în jurul orei 23:30, la Ungheni. Potrivit Poliției, un BMW, condus de un bărbat de 37 de ani, a intrat în coliziune frontală cu un camion. În urma impactului, șoferul mașinii a murit pe loc, iar doi pasageri – bărbați de 31 și 37 de ani –
Republica Moldova a dat start astăzi, 4 octombrie, Zilei Naționale a Vinului – o sărbătoare devenită deja tradiție. Peste 100 de vinificatori își prezintă produsele în Piața Marii Adunări Naționale, unde sunt așteptați și aproximativ 15 mii de turiști. Evenimentul se va desfășura pe parcursul a două zile, până pe 5 octombrie, și include degustări,prezentări
Cei mai buni dascăli, premiați. Sandu: „Educația – cel mai puternic instrument de apărare a democrației” # NewsMaker
Cei mai buni educatori, învățători și profesori din Republica Moldova au fost premiați, pe 4 octombrie, cu până la 50 de mii de lei. Prezentă la eveniment, președinta Maia Sandu a reiterat că „educația este cel mai puternic instrument de apărare a democrației și libertății". Șefa statului susține că școala trebuie să pregătească copiii pentru
Tentative de influențare a alegerilor parlamentare din Cehia. TikTok a blocat zeci de conturi # NewsMaker
Autoritățile cehe au semnalat sute de conturi cu comportament neautentic, iar TikTok a eliminat zeci dintre acestea, raportate pentru încercări de a influența alegerile parlamentare din Cehia desfășurate vineri și sâmbătă, transmite Politico. Potrivit sursei, campania electorală a fost marcată de știri false și propagandă, folosindu-se tactici variind de la site-uri de dezinformare care traduc
Țuțu, adus în fața judecătorilor. Primele declarații, după ce a fost arestat: „Am intrat legal în țară” # NewsMaker
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost adus astăzi, 4 octombrie, în fața magistraților pentru aplicarea arestului preventiv. El a fost reținut joi seara în punctul de trecere Vulcănești. Întrebat de jurnaliști cum a ajuns pe teritoriul Republicii Moldova, acesta a declarat că a intrat în țară pe cale legală, scrie TVR Moldova. „Am intrat
Zeci de răniți după ce un tren a fost lovit de drone. Zelenski: „Terorism, pe care lumea nu are dreptul să-l ignore” # NewsMaker
Armata rusă a lansat pe 4 octombrie un atac cu dronă asupra gării din orașul Șostka, regiunea Sumî. Președintele Volodimir Zelenski a condamnat public loviturile, în urma cărora „zeci de persoane" au fost rănite, conform unui bilanț preliminar. Liderul de la Kiev susține că „rușii nu puteau să nu știe că lovesc civili" și că
Când metalurgia întâlnește inovația: compania moldovenească care mizează pe energia solară # NewsMaker
Antreprenorii din moldova demonstrează că sectoarele industriale tradiționale pot adopta soluții moderne pentru a rămâne competitive În peisajul industrial moldovenesc, unde multe companii se confruntă cu presiuni crescânde asupra costurilor, povestea Ongrochim S.R.L. oferă o lecție despre cum adaptabilitatea și sprijinul guvernamental pot transforma o afacere tradițională într-un exemplu de sustenabilitate. Fondată în 1999, această
Parlamentarele influențează Primăria Chișinău? Schimbări în echipa primarului Ceban, după alegeri # NewsMaker
Pe online a apărut informația că Vladimir Bolocan a fost demis din funcția de șef al Direcției asistență medicală și socială, iar Diana Guba din funcția de pretor al sectorului Botanica. Pentru NewsMaker, purtătorul de cuvânt al Primăriei Chișinău a precizat că informațiile referitoare la pretorul sectorului Botanica sunt false și a adăugat că „schimbările
Odată cu încheierea alegerilor parlamentare, toate privirile se îndreaptă acum spre Guvern. În următoarele săptămâni, ar putea fi desemnat un nou prim-ministru, care va avea misiunea de a conduce Executivul într-o perioadă plină de provocări pentru Republica Moldova. Echipa NewsMaker a ieșit pe străzile Chișinăului pentru a afla ce părere au locuitorii capitalei, pe cine
Raport OSCE: Newsmaker a oferit o acoperire mediatică diversă a concurenților electorali # NewsMaker
Portalul NewsMaker a asigurat o acoperire mediatică diversă a concurenților electorali, în perioada premergătoare alegerilor parlamentare din 28 septembrie. Este concluzia experților OSCE, APCE și Parlamentului European, raportul fiind publicat de misiunea OSCE. Observatorii au remarcat analizele NM privind programele electorale și rapoartelor financiare ale principalilor concurenți. „NewsMaker a oferit o acoperire mediatică mai diversă
De la Surorile Osoianu, Emmanuel Macron, Papa Leon: ce cadouri a primit Maia Sandu în ultimele luni # NewsMaker
Instituția prezidențială a publicat lista cadourilor protocolare admisibile oferite șefei statului în lunile iulie, august și septembrie 2025. În această perioadă, președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a primit 24 de cadouri în cadrul diferitelor evenimente protocolare și vizite oficiale, în valoare totală de 57 de mii de lei. Cel mai scump cadou a fost oferit
Constantin Țuțu, plasat în izolator pentru 72 de ore. PCCOCS: a traversat frontiera „ilegal” # NewsMaker
Fostul deputat democrat, Constantin Țuțu, a fost reținut și plasat în izolator pentru 72 de ore, pentru traversarea ilegală a frontierei Republicii Moldova. Informația a fost confirmată pentru NM de purtătorul de cuvânt al PCCOCS, Emil Gaitur. „Acțiunile procesual-penale sunt în desfășurare, cu asigurarea garanțiilor procedurale și prezumției nevinovăției", a precizat Gaitur. Amintim că Țuțu
VIDEO „Ce moldovean ar refuza un pahar de vin?” Cât beau moldovenii și care sunt riscurile? # NewsMaker
Republica Moldova se află pe locul zece printre țările europene la capitolul consumului de alcool. Cel puțin asta arată datele Organizației Mondiale a Sănătății, publicate de Agenția Națională pentru Sănătate Publică. Potrivit cifrelor, în țara noastră, cantitatea medie de băuturi alcoolice consumate de persoane de peste 15 ani este de peste 11 litri fiecare. În
„Un design nou și ușor de înțeles”: cum vor arăta noile facturi la gaz din Republica Moldova (FOTO) # NewsMaker
Începând cu luna octombrie, locuitorii Republicii Moldova vor primi facturile la gaz de la Energocom, și nu de la Moldovagaz, cum era până acum. Pe 3 octombrie, Energocom a prezentat noul design al facturilor. „Începând de luni, 6 octombrie, vor fi emise primele facturi aferente consumului din luna septembrie. Procesul de facturare rămâne neschimbat. Facturile
Un băiat în vârstă de 17 ani a ajuns în stare gravă la spital, după ce ar fi fost bătut de alți tineri. Incidentul ar fi avut loc la un cămin studențesc din orașul Bălți, pe 1 octombrie. Poliția a pornit o cauză penală pentru a stabili toate circumstanțele. Purtătoarea de cuvânt a Spitalului Clinic
(VIDEO) Țuțu, plasat în izolator/ Plîngău revine în Paltforma DA?/ Start sezonului de încălzire în Chișinău # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Constantin Țuțu, plasat în izolator pentru 72 de ore— Raport: NewsMaker a asigurat reflectarea echilibrată a alegerilor— Scandal la Glodeni. Apeduct de milioane, fără acte de dare în exploatare— Restricții de circulație în Chișinău. Are loc Ziua Națională a Vinului— Chișinăuienii pot
Ministerul Educației cere cadrelor didactice să nu accepte bani și cadouri de Ziua Profesorului (DOC) # NewsMaker
Ministerul Educației și Cercetării le cere cadrelor didactice și conducerii școlilor să nu solicite și să nu accepte bani sau cadouri de Ziua Profesorului. Ministrul Dan Perciun a semnat o circulară adresată instituțiilor de învățământ și autorităților locale, prin care face apel la respectarea Codului de etică al cadrelor didactice. „Este strict interzisă solicitarea, acceptarea
Sandu, alături de Starmer, Tusk și Macron: discurs la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga (LIVE) # NewsMaker
Președinta Maia Sandu susține, în aceste momente, un discurs la Summitul Comunității Politice Europene, care se desfășoară la Copenhaga. Alături de șefa statului se află premierul britanic Keir Starmer, premierul polonez Donald Tusk și președintele Franței, Emmanuel Macron. Anterior, Președinția a anunțat că Maia Sandu va susține o intervenție la sesiunea de deschidere a reuniunii
Municipiul Bălți dă start sezonului de încălzire. Primarul Alexandr Petkov a anunțat că, începând de astăzi, 2 octombrie, grădinițele din oraș vor fi conectate la sistemul centralizat de termoficare, iar blocurile de locuit și celelalte instituții vor primi căldură începând cu 3 octombrie. Decizia urmează să fie semnată în cursul zilei, în conformitate cu cerințele
(VIDEO) Fiecare a opta femeie din Moldova riscă să dezvolte cancer mamar. Cum poate fi prevenită boala? # NewsMaker
La 1 octombrie este marcată Ziua Mondială de luptă împotriva cancerului mamar — una dintre cele mai răspândite afecțiuni oncologice în rândul femeilor. În fiecare an, în Moldova sunt diagnosticate peste o mie de cazuri noi, iar fiecare a opta femeie riscă să se confrunte cu această boală. Cancerul mamar poate apărea și la vârste
(VIDEO) De la educatoare la meșter popular: opt vârstnici din Moldova, premiați pentru o viață activă și inspirațională # NewsMaker
Vârsta nu este o barieră, ci o nouă șansă de a rămâne activ și de a inspira generațiile tinere. A noua ediție a concursului concursului „Premiul Național pentru Vârstnici – Pentru o viață activă la orice vârstă" a adunat zeci de candidaturi și a desemnat opt laureați ale căror povești demontează stereotipurile despre bătrânețe. Corespondentul
Victoriabank, parte a Grupului Banca Transilvania, anunță finalizarea achiziției Microinvest, după obținerea aprobărilor necesare din partea autorităților de reglementare și supraveghere. Tranzacția întărește poziția Victoriabank pe piață, extinde portofoliul de servicii și reafirmă angajamentul băncii de a sprijini antreprenorii locali.Microinvest este liderul pieței de microfinanțare din Republica Moldova, cu un portofoliu de credite de 7
Tiraspolul rămâne fără „ajutorul” Rusiei în prag de iarnă? Regiunea intră în „regim de economisire a gazului” # NewsMaker
Regiunea transnistreană a instituit un „regim de economisire a gazelor naturale", valabil timp de o săptămână și jumătate. Autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol dau asigurări că măsura nu va afecta populația, iar
Lacrimi de bucurie, amalgam de emoții, gânduri despre unde sunt și ce-au lăsat în urmă. Asta ne-au spus că simt cei care și-au împachetat viața într-o valiză, cu mulți ani în urmă, și au plecat în străinătate, în căutarea unui trai mai bun. Revederile cu cei dragi sunt cele mai așteptate, îmbărțișările – mai dulci, […] The post Moldova de mâine, prin ochii celor plecați: Mi-a fost dor până și de pietre appeared first on NewsMaker.
António Costa, la Summitul de la Copenhaga: victoria Moldovei la parlamentare este și o victorie a Europei # NewsMaker
Președintele Consiliului European, António Costa, a felicitat cetățenii Republicii Moldova și pe președinta Maia Sandu pentru victoria forțelor pro-europene la alegerile parlamentare. În cadrul deschiderii celei de-a șaptea ediții a Summitului Comunității Politice Europene, oficialul a declarat că, odată cu scrutinul din 28 septembrie, nu a învins doar Moldova, ci și democrația, libertatea și Europa […] The post António Costa, la Summitul de la Copenhaga: victoria Moldovei la parlamentare este și o victorie a Europei appeared first on NewsMaker.
(VIDEO) Transnistria reduce consumul de gaz/ Grosu, adresare către Putin/ Spătaru invită la restaurant # NewsMaker
Cele mai importante știri din Moldova și din lume în noua ediție NewsMaker!— Transnistria introduce regimul de economisire a gazului— Arina Spătaru i-a invitat la restaurant pe alegătorii care au votat-o— Avocat: Partidul „Moldova Mare” nu are nicio legătură cu Șor— Anularea punctelor de penalizare în schimbul banilor. Doi bărbați reținuți— Ce i-ar spune Grosu […] The post (VIDEO) Transnistria reduce consumul de gaz/ Grosu, adresare către Putin/ Spătaru invită la restaurant appeared first on NewsMaker.
Deși datele preliminare arată că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 55 de mandate în urma alegerilor parlamentare, fracțiunea PAS va pierde doi deputați. Dinu Plîngău și Stela Macari, numărul 42 și respectiv 47 în lista PAS pentru alegerile parlamentare, ar urma să fie deputați independenți. Informația a fost confirmată pentru NM de către […] The post Fracțiunea PAS nu va avea 55 de deputați. Plîngău și Macari, independenți appeared first on NewsMaker.
FILIT Chișinău 2025 a adunat zeci de autori, traducători, editori, critici literari și profesioniști din 11 țări ale lumii. Evenimentul, care a atras peste 3 000 de participanți s-a desfășurat timp de patru zile, perioadă în care au avut loc întâlniri cu scriitori celebri, ateliere, activități pentru copii, întâlniri ale autorilor cu elevi, mese rotunde, […] The post Literatura a adus împreună inimi și idei la FILIT Chișinău 2025. CHILL Edition appeared first on NewsMaker.
Perciun, despre colectările de bani pentru Ziua profesorului: „Încurajăm pe toată lumea să raporteze la CNA” # NewsMaker
În contextul Zilei profesionale a lucrătorilor din învățământ, marcată anual pe 5 octombrie, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a îndemnat populația să raporteze cazurile de colectare a banilor la Centrul Național Anticorupție (CNA). Potrivit oficialului, aceste sesizări sunt importante deoarece „colectările încalcă flagrant codul de etică al cadrului didactic”. Pe 1 octombrie, în timpul […] The post Perciun, despre colectările de bani pentru Ziua profesorului: „Încurajăm pe toată lumea să raporteze la CNA” appeared first on NewsMaker.
Antreprenorii moldoveni primesc ajutor înaintea iernii: compensațiile la energie continuă până la sfârșitul anului # NewsMaker
Peste 87 milioane de lei acordați deja în 2025 pentru sprijinirea afacerilor afectate de scumpirea electricității. Cu apropierea sezonului rece, antreprenorii moldoveni pot conta pe o măsură de sprijin care s-a dovedit esențială pentru susținerea activității economice: programul de compensații la energia electrică. Datele oficiale arată că această inițiativă și-a demonstrat utilitatea în primele opt […] The post Antreprenorii moldoveni primesc ajutor înaintea iernii: compensațiile la energie continuă până la sfârșitul anului appeared first on NewsMaker.
Sondajele vs realitatea unor alegeri care au răsturnat toate prognozele. Analiză NewsMaker # NewsMaker
Rezultatele alegerilor parlamentare s-au dovedit, în mare parte, neașteptate. NM a analizat datele statistice pentru a înțelege de ce sondajele sociologice preelectorale s-au dovedit din nou inexacte, cum a reușit să intre în Parlament un actor politic ignorat de prognoze și cine a beneficiat cel mai mult de pe urma participării masive a diasporei. Pe […] The post Sondajele vs realitatea unor alegeri care au răsturnat toate prognozele. Analiză NewsMaker appeared first on NewsMaker.
Fostul primar de Băcioi, Vitalie Șalari, condamnat la încă 8 ani de închisoare: a fost anunțat în căutare # NewsMaker
Fostul primar al comunei Băcioi, Vitalie Șalari, a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru corupere pasivă. Sentința Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, poate fi contestată în termen de 15 zile. Pentru executarea pedepsei, în privința acestuia a fost aplicat arestul preventiv, fiind anunțat în căutare. Informațiile au fost comunicate, pe 1 octombrie, de Procuratura […] The post Fostul primar de Băcioi, Vitalie Șalari, condamnat la încă 8 ani de închisoare: a fost anunțat în căutare appeared first on NewsMaker.
Președintele României, Nicușor Dan, gata să parieze: „Moldova va fi membră UE în trei ani” # NewsMaker
Președintele României, Nicușor Dan, spune că ar putea paria că Republica Moldova va fi membră a Uniunii Europene în trei ani. Liderul de la Cotroceni consideră că pentru asta există voință atât în Moldova, cât și în rândurile țărilor membre. „Eu sunt convins, aș paria că în trei ani de acum Moldova va fi membră […] The post Președintele României, Nicușor Dan, gata să parieze: „Moldova va fi membră UE în trei ani” appeared first on NewsMaker.
Primarul Iașului, Mihai Chirica, își dorește să devină cetățean al Republicii Moldova. El a declarat că, în prezent, strânge actele necesare și a invitat „cât mai mulți români de bună credință să facă acest demers”. Pe 26 septembrie, potrivit Iasi TV Life, primarul Iașului a declarat că „dacă rezultatul alegerilor de duminică va fi unul corect […] The post Primarul Iașului vrea să devină cetățean al Republicii Moldova: „Acum strâng actele” appeared first on NewsMaker.
Republica Moldova dispune de suficiente rezerve de lemne pentru sezonul rece, iar prețul acestora rămâne neschimbat. Asigurările au fost date de ministrul Mediului, Sergiu Lazarencu, după ce în spațiul public au apărut informații despre o posibilă majorare a tarifelor. „Rezerve sunt destule, informația nu este adevărată. Astăzi nu sunt premise pentru ca lemnul să fie […] The post Moldova are destule rezerve de lemne pentru sezonul rece. Cum rămâne cu prețul appeared first on NewsMaker.
Falsă vânzare de mașini prin anunțuri online? Bărbat din Chișinău, condamnat în lipsă la închisoare # NewsMaker
Un bărbat din Chișinău a fost condamnat la șase ani de închisoare pentru comiterea unor escrocherii prin intermediul site-ului 999.md. Acesta ar fi înșelat mai multe persoane, pretinzând că vinde sau importă automobile la prețuri atractive, încasând bani ca avans sau împrumut, fără a livra bunurile promise. Bărbatul nu a fost prezent la judecarea cauzei […] The post Falsă vânzare de mașini prin anunțuri online? Bărbat din Chișinău, condamnat în lipsă la închisoare appeared first on NewsMaker.
Surse NewsMaker: Gabriel Călin a fost reținut. Și-ar fi finanțat partidul printr-o bursă din Rusia, interzisă în UE # NewsMaker
Fostul jurnalist Gabriel Călin, al cărui partid a fost înregistrat în cursa electorală pentru alegerile parlamentare din 28 septembrie, a fost reținut, potrivit surselor NewsMaker. Reținerea a avut loc pe 30 septembrie în urma perchezițiilor în cauza penală de finanțare ilegală a partidelor/concurenților electorali și spălare de bani. Potrivit informațiilor, finanțarea provenea de la o […] The post Surse NewsMaker: Gabriel Călin a fost reținut. Și-ar fi finanțat partidul printr-o bursă din Rusia, interzisă în UE appeared first on NewsMaker.
Alertă de călătorie în Grecia, din cauza unei greve generale. Ministerul de Externe anunță că acțiunea este programată pentru data de 1 octombrie și va dura 24 de ore. În acest interval, transportul public rutier, feroviar, maritim, dar și cel aerian poate fi afectat. Totodată, este de așteptat ca mai multe domenii de activitate să […] The post Grevă de 24 de ore în Grecia: unde pot cere asistență moldovenii, în caz de necesitate appeared first on NewsMaker.
Samsung Galaxy Fold7 este noua generație a flagshipului pliabil. De data aceasta, Samsung a mers și mai departe: telefonul combină un design premium, o carcasă record de subțire, camere performante și funcționalități extinse de inteligență artificială. Și toate acestea – cu un ecran pliabil aproape de dimensiunea unei tablete. Redacția NM a testat dispozitivul și […] The post Smartphone-ul pliabil Samsung Galaxy Fold7 – o tabletă în buzunarul tău appeared first on NewsMaker.
Protestul „patriotic” s-a încheiat la… poliție: 31 de persoane au fost conduse la inspectorat VIDEO # NewsMaker
31 de persoane care au participat la protestul din 29 septembrie din fața Parlamentului au fost duse la inspectoratele de poliție. Majoritatea sunt din regiunea transnistreană. În total, au fost întocmite 24 de procese-verbale pentru încălcarea regulilor privind întrunirile publice, huliganism și neîndeplinirea obligațiilor față de copii. Informațiile au fost comunicate de Inspectoratul General al […] The post Protestul „patriotic” s-a încheiat la… poliție: 31 de persoane au fost conduse la inspectorat VIDEO appeared first on NewsMaker.
Rețeaua de farmacii Hippocrates marchează Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice printr-o campanie de recunoștință: reducere 5% la tot asortimentul pentru pensionari # NewsMaker
Chișinău, 1 octombrie 2025 – Cu ocazia Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice, rețeaua de farmacii Hippocrates lansează o campanie specială dedicată seniorilor din Republica Moldova. Astfel, pe data de 1 octombrie, toți pensionarii beneficiază de o reducere de 5% la întreg asortimentul disponibil în farmaciile Hippocrates, în baza prezentării legitimației de pensionar. Prin această inițiativă, compania își reafirmă angajamentul de […] The post Rețeaua de farmacii Hippocrates marchează Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice printr-o campanie de recunoștință: reducere 5% la tot asortimentul pentru pensionari appeared first on NewsMaker.
Moldovenii și-au făcut alegerea: când vom avea un nou Parlament funcțional și guvern învestit? # NewsMaker
Moldovenii și-au ales noul Parlament pe 28 septembrie. Cinci formațiuni politice au trecut pragul electoral și vor forma Legislativul pentru următorii patru ani. Conform rezultatelor prealabile, Partidul Acțiune și Solidaritate a obținut cele mai multe mandate – 55, suficiente pentru a guverna singur. Blocul „Patriotic” va avea 26 de mandate, Blocul „Alternativa” – 8, iar […] The post Moldovenii și-au făcut alegerea: când vom avea un nou Parlament funcțional și guvern învestit? appeared first on NewsMaker.
Schimbări în echipa primarului capitalei, Ion Ceban. Natalia Ixari, consiliera pe comunicare a primarului, și șefa cabinetului primarului, Elena Panuș, nu mai ocupă aceste funcții. Din 30 septembrie, locurile lor au fost preluate de alte persoane. Un anunț în acest sens a fost făcut de Ion Ceban, fără a preciza motivele. „De astăzi, funcțiile de […] The post Schimbări în echipa primarului Ceban: Natalia Ixari și Elena Panuș, înlocuite appeared first on NewsMaker.
În Moldova ar putea fi introdus un nou tip de permis de conducere: Cum va arăta și ce se va întâmpla cu cele vechi # NewsMaker
În Republica Moldova ar urma să fie introdus un nou model de permis de conducere – „modelul 2025”. Ministerul Afacerilor Interne, în colaborare cu Agenția Servicii Publice, a lansat consultările publice pentru proiectul privind introducerea noului model, cu design modern, nivel sporit de securitate și aliniat la cerințele Uniunii Europene. Documentul prevede punerea în circulație a […] The post În Moldova ar putea fi introdus un nou tip de permis de conducere: Cum va arăta și ce se va întâmpla cu cele vechi appeared first on NewsMaker.
„Opriți manipularea”: Năstase, prima reacție la informațiile că ar fi plătit un observator la parlamentare # NewsMaker
Andrei Năstase, candidat independent la recentele alegeri parlamentare, respinge informațiile apărute în presă potrivit cărora un observator desemnat de el la Praga ar fi fost plătit cu 1500 de euro pentru a monitoriza procesul electoral. Politicianul califică informațiile drept „complet nefondate și mincinoase” și susține că observatorii săi nu au fost remunerați pentru „misiunea lor […] The post „Opriți manipularea”: Năstase, prima reacție la informațiile că ar fi plătit un observator la parlamentare appeared first on NewsMaker.
Conferința Fintech Moldova 2025 Evidențiază Rolul Crescător al Moldovei în Inovația Fintech Regională # NewsMaker
Pe 3 octombrie 2025, Chișinău va găzdui a 7-a ediție a Conferinței Fintech Moldova (FMC25 powered by Mastercard and maib), un eveniment care, de la înființarea sa în 2019, a devenit principala platformă pentru actorii financiari, tehnologici și de reglementare care conduc transformarea fintech din Moldova. Pe măsură ce ecosistemul fintech local devine mai complex […] The post Conferința Fintech Moldova 2025 Evidențiază Rolul Crescător al Moldovei în Inovația Fintech Regională appeared first on NewsMaker.
