ProTV.md, 4 octombrie 2025 13:50
23 de cetățeni străini, întorși de la frontieră în ultimele 24 de ore. Peste 67.000 de traversări înregistrate
Acum 5 minute
14:10
„Dacă spui cuiva, va fi mai rău pentru tine”: Noi detalii tulburătoare din cazul băiatului snopit în bătaie de trei colegi de grupă - VIDEO # ProTV.md
„Dacă spui cuiva, va fi mai rău pentru tine”: Noi detalii tulburătoare din cazul băiatului snopit în bătaie de trei colegi de grupă - VIDEO
Acum 15 minute
14:00
Ala Nemerenco câștigă definitiv procesul de defăimare împotriva deputatei socialiste Alla Darovannaia: „Au fost aproape 5 ani de proceduri, ședințe, recursuri și apeluri” # ProTV.md
Ala Nemerenco câștigă definitiv procesul de defăimare împotriva deputatei socialiste Alla Darovannaia: „Au fost aproape 5 ani de proceduri, ședințe, recursuri și apeluri”
14:00
Comisia Europeană cere o strategie comună pentru dezvoltarea AI: Mașinile viitorului trebuie să fie construite în Europa # ProTV.md
Comisia Europeană cere o strategie comună pentru dezvoltarea AI: Mașinile viitorului trebuie să fie construite în Europa
Acum 30 minute
13:50
România, Belarus și Ucraina domină topul țărilor care importă vin moldovenesc în 2025, în timp ce SUA coboară brusc după o scădere de aproape 50% a comenzilor # ProTV.md
România, Belarus și Ucraina domină topul țărilor care importă vin moldovenesc în 2025, în timp ce SUA coboară brusc după o scădere de aproape 50% a comenzilor
13:50
Trei elevi au bătut un coleg de grupă în cămin. Victima este la spitalul din Bălți - VIDEO # ProTV.md
Trei elevi au bătut un coleg de grupă în cămin. Victima este la spitalul din Bălți - VIDEO
13:50
23 de cetățeni străini, întorși de la frontieră în ultimele 24 de ore. Peste 67.000 de traversări înregistrate # ProTV.md
23 de cetățeni străini, întorși de la frontieră în ultimele 24 de ore. Peste 67.000 de traversări înregistrate
Acum o oră
13:40
Ziua Națională a Vinului 2025 a început cu o oră întârziere din cauza ploii, dar cu aceeași pasiune pentru tradiție și vinuri de calitate - VIDEO # ProTV.md
Ziua Națională a Vinului 2025 a început cu o oră întârziere din cauza ploii, dar cu aceeași pasiune pentru tradiție și vinuri de calitate - VIDEO
Acum 2 ore
13:00
Maia Sandu, la Gala „Pedagogul Anului 2025”: „Educația este cea mai mare garanție că Moldova va reuși” # ProTV.md
Maia Sandu, la Gala „Pedagogul Anului 2025”: „Educația este cea mai mare garanție că Moldova va reuși”
12:20
Moldova sărbătorește vinul: Tradiție, gust și identitate națională în centrul Chișinăului la cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului # ProTV.md
Moldova sărbătorește vinul: Tradiție, gust și identitate națională în centrul Chișinăului la cea de-a XXIV-a ediție a Zilei Naționale a Vinului
Acum 4 ore
12:00
O persoană a murit, iar alte două au ajuns la spital în stare gravă, după ce o mașină s-a lovit cu un camion la Ungheni. Momentul impactului, surprins de camera de bord - VIDEO # ProTV.md
O persoană a murit, iar alte două au ajuns la spital în stare gravă, după ce o mașină s-a lovit cu un camion la Ungheni. Momentul impactului, surprins de camera de bord - VIDEO
11:50
Copaci doborâţi, maşini distruse, o femeie a ajuns la spital. Rafale de peste 80 km/h au făcut ravagii în România # ProTV.md
Copaci doborâţi, maşini distruse, o femeie a ajuns la spital. Rafale de peste 80 km/h au făcut ravagii în România
11:50
Cu doar câteva zile înainte de alegeri, Maia Sandu a fost ținta unei campanii de dezinformare: Cum un fals video viral acuză Moldova că importă deșeuri toxice din Franța # ProTV.md
Cu doar câteva zile înainte de alegeri, Maia Sandu a fost ținta unei campanii de dezinformare: Cum un fals video viral acuză Moldova că importă deșeuri toxice din Franța
11:40
Un nou incident în spațiul aerian european: 15 drone au survolat o bază militară în Belgia. Apoi, au zburat spre Germania # ProTV.md
Un nou incident în spațiul aerian european: 15 drone au survolat o bază militară în Belgia. Apoi, au zburat spre Germania
11:30
Avertizare de ploi abundente și risc de inundații locale: creșteri semnificative ale nivelului apelor în râurile mici # ProTV.md
Avertizare de ploi abundente și risc de inundații locale: creșteri semnificative ale nivelului apelor în râurile mici
11:30
Alertă alimentară: Lot de hinkali retras de pe piață din cauza contaminării cu Salmonella # ProTV.md
Alertă alimentară: Lot de hinkali retras de pe piață din cauza contaminării cu Salmonella
11:20
Constantin Țuțu va fi adus în fața magistraților. Procurorii PCCOCS cer plasarea acestuia în arest # ProTV.md
Constantin Țuțu va fi adus în fața magistraților. Procurorii PCCOCS cer plasarea acestuia în arest
11:10
„Scenariul românesc” în Cehia. Cum încearcă Putin să pună mâna pe puterea politică de la Praga # ProTV.md
„Scenariul românesc” în Cehia. Cum încearcă Putin să pună mâna pe puterea politică de la Praga
10:40
Un pas mare pentru sportul moldovenesc: S-a deschis Centrul Național de Tenis, unul dintre cele mai moderne din Europa de Est - VIDEO # ProTV.md
Un pas mare pentru sportul moldovenesc: S-a deschis Centrul Național de Tenis, unul dintre cele mai moderne din Europa de Est - VIDEO
10:30
Un pas mare pentru sportul moldovenesc: S-a deschis Centrul Național de Tenis, unul dintre cele mai moderne din Europa de Vest - VIDEO # ProTV.md
Un pas mare pentru sportul moldovenesc: S-a deschis Centrul Național de Tenis, unul dintre cele mai moderne din Europa de Vest - VIDEO
Acum 6 ore
09:40
26 de dosare, un vot secret și zece premii de prestigiu: Cine sunt laureații care vor fi onorați în acest an cu Premiul Național # ProTV.md
26 de dosare, un vot secret și zece premii de prestigiu: Cine sunt laureații care vor fi onorați în acest an cu Premiul Național
09:30
După ce a visat la o societate fără numerar, Suedia face pregătiri urgente pentru scenariul căderii sistemelor de plăți electronice # ProTV.md
După ce a visat la o societate fără numerar, Suedia face pregătiri urgente pentru scenariul căderii sistemelor de plăți electronice
09:20
Din Florești pe scena Vocea României: Ilinca Platon și legătura neașteptată cu Irina Rimes - VIDEO # ProTV.md
Din Florești pe scena Vocea României: Ilinca Platon și legătura neașteptată cu Irina Rimes - VIDEO
09:10
Ministrul lituanian al Culturii a demisionat după ce nu a putut spune dacă peninsula Crimeea aparține Ucrainei sau Rusiei # ProTV.md
Ministrul lituanian al Culturii a demisionat după ce nu a putut spune dacă peninsula Crimeea aparține Ucrainei sau Rusiei
09:00
Dovada că NATO a doborât în spațiul său aerian o dronă rusească. Ce a apărut pe un avion de luptă al Alianței # ProTV.md
Dovada că NATO a doborât în spațiul său aerian o dronă rusească. Ce a apărut pe un avion de luptă al Alianței
09:00
Israelul anunță că se pregăteşte pentru eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas, după răspunsul pozitiv al organizației teroriste # ProTV.md
Israelul anunță că se pregăteşte pentru eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas, după răspunsul pozitiv al organizației teroriste
08:50
Maia Sandu, în centrul discuțiilor politice de la București după victoria PAS în alegerile din Republica Moldova # ProTV.md
Maia Sandu, în centrul discuțiilor politice de la București după victoria PAS în alegerile din Republica Moldova
08:40
Cum arată moneda de 1 dolar cu Donald Trump, pe care Trezoreria SUA ia în calcul să o producă # ProTV.md
Cum arată moneda de 1 dolar cu Donald Trump, pe care Trezoreria SUA ia în calcul să o producă
08:40
Explozibili ascunși în conserve de porumb: Rusia, acuzată că pregătea atacuri în Polonia și alte state europene # ProTV.md
Explozibili ascunși în conserve de porumb: Rusia, acuzată că pregătea atacuri în Polonia și alte state europene
08:30
Aeroportul din Munchen, închis a doua oară în mai puțin de 24 de ore din cauza unor posibile drone # ProTV.md
Aeroportul din Munchen, închis a doua oară în mai puțin de 24 de ore din cauza unor posibile drone
08:30
Criza continuă în SUA. Eșec în Senat pentru deblocarea activității guvernului, paralizia bugetară continuă # ProTV.md
Criza continuă în SUA. Eșec în Senat pentru deblocarea activității guvernului, paralizia bugetară continuă
Acum 24 ore
23:50
O tânără a fost transportată la spital, după ce a fost lovită de o mașină pe o trecere de pietoni din Chișinău – VIDEO # ProTV.md
O tânără a fost transportată la spital, după ce a fost lovită de o mașină pe o trecere de pietoni din Chișinău – VIDEO
23:20
Ploi în toată țara. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
23:20
Trafic sistat în centrul Chișinăului până luni dimineață: Străzile Pușkin și Bodoni, complet închise circulației auto și transportului public. Care este motivul - VIDEO # ProTV.md
Trafic sistat în centrul Chișinăului până luni dimineață: Străzile Pușkin și Bodoni, complet închise circulației auto și transportului public. Care este motivul - VIDEO
23:10
După peste trei ani în captivitate rusă, zeci de eroi ucraineni se întorc acasă: Printre ei, apărători ai Azovstal, Mariupol și Cernobîl - VIDEO # ProTV.md
După peste trei ani în captivitate rusă, zeci de eroi ucraineni se întorc acasă: Printre ei, apărători ai Azovstal, Mariupol și Cernobîl - VIDEO
23:00
FCSB a pierdut fără prea multe șanse în a doua etapă a Ligii Europei - VIDEO
23:00
Barcelona impresionează în sportul mondial nu doar la fotbal sau baschet - VIDEO
23:00
Moldoveanul Vitalie Damașcan a marcat primul său gol în tricoul formației Zrinjski Mostar, care l-a transferat luna trecută - VIDEO # ProTV.md
Moldoveanul Vitalie Damașcan a marcat primul său gol în tricoul formației Zrinjski Mostar, care l-a transferat luna trecută - VIDEO
22:50
Cehia votează într-un scrutin care ar putea zdruncina echilibrul din UE: Bruxellesul se teme că un nou guvern ar putea adăuga Praga pe lista statelor eurosceptice - VIDEO # ProTV.md
Cehia votează într-un scrutin care ar putea zdruncina echilibrul din UE: Bruxellesul se teme că un nou guvern ar putea adăuga Praga pe lista statelor eurosceptice - VIDEO
22:50
Deznodământ dramatic în primul meci al zilei în Liga Europei. AS Roma a ratat trei penalty-uri consecutive și a cedat în fața francezilor de la Lille - VIDEP # ProTV.md
Deznodământ dramatic în primul meci al zilei în Liga Europei. AS Roma a ratat trei penalty-uri consecutive și a cedat în fața francezilor de la Lille - VIDEP
22:40
Constantin Țuțu revine în țară, iar experții vorbesc despre un posibil colaps al rețelei lui Plahotniuc: Ce rol a avut fostul sportiv în schema fugarului oligarh - VIDEO # ProTV.md
Constantin Țuțu revine în țară, iar experții vorbesc despre un posibil colaps al rețelei lui Plahotniuc: Ce rol a avut fostul sportiv în schema fugarului oligarh - VIDEO
22:40
A treia zi de blocaj bugetar în SUA: Administrația Trump amenință cu concedieri în masă și desființarea agențiilor pentru a forța mâna democraților din Senat - VIDEO # ProTV.md
A treia zi de blocaj bugetar în SUA: Administrația Trump amenință cu concedieri în masă și desființarea agențiilor pentru a forța mâna democraților din Senat - VIDEO
22:40
Putin avertizează că Rusia nu va rămâne pasivă în fața amenințărilor: Reacție dură după discuțiile de la Copenhaga privind întărirea apărării Europei - VIDEO # ProTV.md
Putin avertizează că Rusia nu va rămâne pasivă în fața amenințărilor: Reacție dură după discuțiile de la Copenhaga privind întărirea apărării Europei - VIDEO
22:30
Experții salută decizia lui Plîngău de a deveni deputat neafiliat: o voce în plus pentru integrarea europeană și diversitate în Parlament - VIDEO # ProTV.md
Experții salută decizia lui Plîngău de a deveni deputat neafiliat: o voce în plus pentru integrarea europeană și diversitate în Parlament - VIDEO
22:30
Analiștii recomandă PAS să opteze pentru o guvernare cu profesioniști, nu doar cu membri de partid: „Ar trebui să mizeze mai mult pe profesioniști, chiar dacă aceștia nu sunt afiliați politic" - VIDEO # ProTV.md
Analiștii recomandă PAS să opteze pentru o guvernare cu profesioniști, nu doar cu membri de partid: „Ar trebui să mizeze mai mult pe profesioniști, chiar dacă aceștia nu sunt afiliați politic" - VIDEO
22:30
Mai multă siguranță pentru satul Zubrești: Un post de pompieri voluntari a fost inaugurat, iar zece localnici vor interveni în caz de incendii sau accidente - VIDEO # ProTV.md
Mai multă siguranță pentru satul Zubrești: Un post de pompieri voluntari a fost inaugurat, iar zece localnici vor interveni în caz de incendii sau accidente - VIDEO
22:20
TikTok a șters zeci de conturi implicate în tentative de manipulare a alegerilor din Cehia: „Conținutul îl glorifica pe Vladimir Putin” # ProTV.md
TikTok a șters zeci de conturi implicate în tentative de manipulare a alegerilor din Cehia: „Conținutul îl glorifica pe Vladimir Putin”
22:10
Primul jurnalist ucis de o dronă în războiul din Ucraina. Reacția președintelui Macron
21:50
Cuvinte calde, flori și aplauze pentru dascăli: Elevii din toată țara au sărbătorit cu recunoștință Ziua Internațională a Profesorului - VIDEO # ProTV.md
Cuvinte calde, flori și aplauze pentru dascăli: Elevii din toată țara au sărbătorit cu recunoștință Ziua Internațională a Profesorului - VIDEO
21:10
Inundații masive în Bulgaria. Trei oameni au murit, iar mașinile au fost luate pe sus de ape în mai multe stațiuni # ProTV.md
Inundații masive în Bulgaria. Trei oameni au murit, iar mașinile au fost luate pe sus de ape în mai multe stațiuni
20:10
Cod GALBEN de ploi puternice în mai multe raioane ale țării. Cât timp va fi valabilă avertizarea meteo - VIDEO # ProTV.md
Cod GALBEN de ploi puternice în mai multe raioane ale țării. Cât timp va fi valabilă avertizarea meteo - VIDEO
