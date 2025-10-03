După peste trei ani în captivitate rusă, zeci de eroi ucraineni se întorc acasă: Printre ei, apărători ai Azovstal, Mariupol și Cernobîl - VIDEO
ProTV.md, 3 octombrie 2025 23:10
După peste trei ani în captivitate rusă, zeci de eroi ucraineni se întorc acasă: Printre ei, apărători ai Azovstal, Mariupol și Cernobîl - VIDEO
• • •
Alte ştiri de ProTV.md
Acum 30 minute
23:50
O tânără a fost transportată la spital, după ce a fost lovită de o mașină pe o trecere de pietoni din Chișinău – VIDEO # ProTV.md
O tânără a fost transportată la spital, după ce a fost lovită de o mașină pe o trecere de pietoni din Chișinău – VIDEO
Acum o oră
23:20
Ploi în toată țara. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
23:20
Trafic sistat în centrul Chișinăului până luni dimineață: Străzile Pușkin și Bodoni, complet închise circulației auto și transportului public. Care este motivul - VIDEO # ProTV.md
Trafic sistat în centrul Chișinăului până luni dimineață: Străzile Pușkin și Bodoni, complet închise circulației auto și transportului public. Care este motivul - VIDEO
Acum 2 ore
23:10
După peste trei ani în captivitate rusă, zeci de eroi ucraineni se întorc acasă: Printre ei, apărători ai Azovstal, Mariupol și Cernobîl - VIDEO # ProTV.md
După peste trei ani în captivitate rusă, zeci de eroi ucraineni se întorc acasă: Printre ei, apărători ai Azovstal, Mariupol și Cernobîl - VIDEO
23:00
FCSB a pierdut fără prea multe șanse în a doua etapă a Ligii Europei - VIDEO
23:00
Barcelona impresionează în sportul mondial nu doar la fotbal sau baschet - VIDEO
23:00
Moldoveanul Vitalie Damașcan a marcat primul său gol în tricoul formației Zrinjski Mostar, care l-a transferat luna trecută - VIDEO # ProTV.md
Moldoveanul Vitalie Damașcan a marcat primul său gol în tricoul formației Zrinjski Mostar, care l-a transferat luna trecută - VIDEO
22:50
Cehia votează într-un scrutin care ar putea zdruncina echilibrul din UE: Bruxellesul se teme că un nou guvern ar putea adăuga Praga pe lista statelor eurosceptice - VIDEO # ProTV.md
Cehia votează într-un scrutin care ar putea zdruncina echilibrul din UE: Bruxellesul se teme că un nou guvern ar putea adăuga Praga pe lista statelor eurosceptice - VIDEO
22:50
Deznodământ dramatic în primul meci al zilei în Liga Europei. AS Roma a ratat trei penalty-uri consecutive și a cedat în fața francezilor de la Lille - VIDEP # ProTV.md
Deznodământ dramatic în primul meci al zilei în Liga Europei. AS Roma a ratat trei penalty-uri consecutive și a cedat în fața francezilor de la Lille - VIDEP
22:40
Constantin Țuțu revine în țară, iar experții vorbesc despre un posibil colaps al rețelei lui Plahotniuc: Ce rol a avut fostul sportiv în schema fugarului oligarh - VIDEO # ProTV.md
Constantin Țuțu revine în țară, iar experții vorbesc despre un posibil colaps al rețelei lui Plahotniuc: Ce rol a avut fostul sportiv în schema fugarului oligarh - VIDEO
22:40
A treia zi de blocaj bugetar în SUA: Administrația Trump amenință cu concedieri în masă și desființarea agențiilor pentru a forța mâna democraților din Senat - VIDEO # ProTV.md
A treia zi de blocaj bugetar în SUA: Administrația Trump amenință cu concedieri în masă și desființarea agențiilor pentru a forța mâna democraților din Senat - VIDEO
22:40
Putin avertizează că Rusia nu va rămâne pasivă în fața amenințărilor: Reacție dură după discuțiile de la Copenhaga privind întărirea apărării Europei - VIDEO # ProTV.md
Putin avertizează că Rusia nu va rămâne pasivă în fața amenințărilor: Reacție dură după discuțiile de la Copenhaga privind întărirea apărării Europei - VIDEO
22:30
Experții salută decizia lui Plîngău de a deveni deputat neafiliat: o voce în plus pentru integrarea europeană și diversitate în Parlament - VIDEO # ProTV.md
Experții salută decizia lui Plîngău de a deveni deputat neafiliat: o voce în plus pentru integrarea europeană și diversitate în Parlament - VIDEO
22:30
Analiștii recomandă PAS să opteze pentru o guvernare cu profesioniști, nu doar cu membri de partid: „Ar trebui să mizeze mai mult pe profesioniști, chiar dacă aceștia nu sunt afiliați politic" - VIDEO # ProTV.md
Analiștii recomandă PAS să opteze pentru o guvernare cu profesioniști, nu doar cu membri de partid: „Ar trebui să mizeze mai mult pe profesioniști, chiar dacă aceștia nu sunt afiliați politic" - VIDEO
22:30
Mai multă siguranță pentru satul Zubrești: Un post de pompieri voluntari a fost inaugurat, iar zece localnici vor interveni în caz de incendii sau accidente - VIDEO # ProTV.md
Mai multă siguranță pentru satul Zubrești: Un post de pompieri voluntari a fost inaugurat, iar zece localnici vor interveni în caz de incendii sau accidente - VIDEO
22:20
TikTok a șters zeci de conturi implicate în tentative de manipulare a alegerilor din Cehia: „Conținutul îl glorifica pe Vladimir Putin” # ProTV.md
TikTok a șters zeci de conturi implicate în tentative de manipulare a alegerilor din Cehia: „Conținutul îl glorifica pe Vladimir Putin”
Acum 4 ore
22:10
Primul jurnalist ucis de o dronă în războiul din Ucraina. Reacția președintelui Macron
21:50
Cuvinte calde, flori și aplauze pentru dascăli: Elevii din toată țara au sărbătorit cu recunoștință Ziua Internațională a Profesorului - VIDEO # ProTV.md
Cuvinte calde, flori și aplauze pentru dascăli: Elevii din toată țara au sărbătorit cu recunoștință Ziua Internațională a Profesorului - VIDEO
21:10
Inundații masive în Bulgaria. Trei oameni au murit, iar mașinile au fost luate pe sus de ape în mai multe stațiuni # ProTV.md
Inundații masive în Bulgaria. Trei oameni au murit, iar mașinile au fost luate pe sus de ape în mai multe stațiuni
Acum 6 ore
20:10
Cod GALBEN de ploi puternice în mai multe raioane ale țării. Cât timp va fi valabilă avertizarea meteo - VIDEO # ProTV.md
Cod GALBEN de ploi puternice în mai multe raioane ale țării. Cât timp va fi valabilă avertizarea meteo - VIDEO
20:10
CEC admite parțial contestația PAS și sancționează „Democrația Acasă”: partidul rămâne fără alocații de la bugetul de stat - VIDEO # ProTV.md
CEC admite parțial contestația PAS și sancționează „Democrația Acasă”: partidul rămâne fără alocații de la bugetul de stat - VIDEO
20:00
Fără apă caldă și fără gaz lichefiat în mai multe orașe din stânga Nistrului: Tiraspolul impune măsuri drastice de economisire în plină criză energetică # ProTV.md
Fără apă caldă și fără gaz lichefiat în mai multe orașe din stânga Nistrului: Tiraspolul impune măsuri drastice de economisire în plină criză energetică
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Iuliana Maranciuc - 03.10.2025
19:40
Accident grav în raionul Cantemir: Trei persoane au ajuns la spital, după ce un automobil s-a lovit frontal cu un camion – FOTO # ProTV.md
Accident grav în raionul Cantemir: Trei persoane au ajuns la spital, după ce un automobil s-a lovit frontal cu un camion – FOTO
19:40
Noi detalii despre reținerea lui Constantin Țuțu: Ar fi încercat să influențeze angajați ai Poliției de Frontieră pentru a reintra în țară fără a fi reținut - VIDEO # ProTV.md
Noi detalii despre reținerea lui Constantin Țuțu: Ar fi încercat să influențeze angajați ai Poliției de Frontieră pentru a reintra în țară fără a fi reținut - VIDEO
19:30
Demisii în lanț după eșecul electoral? Mai mulți oameni din echipa lui Ceban au plecat de la primărie. Care este explicația experților - VIDEO # ProTV.md
Demisii în lanț după eșecul electoral? Mai mulți oameni din echipa lui Ceban au plecat de la primărie. Care este explicația experților - VIDEO
19:20
Demisii în lanț după eșecul electoral: Mai mulți membri ai echipei lui Ion Ceban părăsesc Primăria Chișinău. Experții spun că este o reacție la scorul slab obținut de blocul Alternativa - VIDEO # ProTV.md
Demisii în lanț după eșecul electoral: Mai mulți membri ai echipei lui Ion Ceban părăsesc Primăria Chișinău. Experții spun că este o reacție la scorul slab obținut de blocul Alternativa - VIDEO
18:50
Comandantul armatei franceze spune, într-un interviu, că Occidentul „trebuie să fie pregătit de război în orice moment” # ProTV.md
Comandantul armatei franceze spune, într-un interviu, că Occidentul „trebuie să fie pregătit de război în orice moment”
18:40
Olanda se opune accelerării procesului de aderare a Ucrainei la UE
Acum 8 ore
18:10
Prima sentință în cazul omorului lui Sergiu Oală. Mihail Cebotari își află astăzi pedeapsa # ProTV.md
Prima sentință în cazul omorului lui Sergiu Oală. Mihail Cebotari își află astăzi pedeapsa
18:10
Termenul fixat de Donald Trump pentru Hamas. Liderul SUA amenință organizația că „tot iadul se va dezlănțui împotriva sa” # ProTV.md
Termenul fixat de Donald Trump pentru Hamas. Liderul SUA amenință organizația că „tot iadul se va dezlănțui împotriva sa”
18:10
Danemarca reclamă provocări rusești repetate în strâmtorile sale, inclusiv cu nave de război care aveau armele îndreptate spre vasele forțelor daneze # ProTV.md
Danemarca reclamă provocări rusești repetate în strâmtorile sale, inclusiv cu nave de război care aveau armele îndreptate spre vasele forțelor daneze
17:30
Noi detalii despre reținerea lui Constantin Țuțu: Ar fi încercat să influențeze angajați ai Poliției de Frontieră pentru a reintra în țară fără a fi reținut # ProTV.md
Noi detalii despre reținerea lui Constantin Țuțu: Ar fi încercat să influențeze angajați ai Poliției de Frontieră pentru a reintra în țară fără a fi reținut
17:30
CEC admite parțial contestația PAS și sancționează „Democrația Acasă”: partidul rămâne fără alocații de la bugetul de stat # ProTV.md
CEC admite parțial contestația PAS și sancționează „Democrația Acasă”: partidul rămâne fără alocații de la bugetul de stat
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 03.10.2025
17:00
Accident grav în raionul Cantemir: Trei persoane au ajuns la spital, după ce un automobil s-a lovit frontal cu un camion. Două dintre victime au fost descarcerate – FOTO # ProTV.md
Accident grav în raionul Cantemir: Trei persoane au ajuns la spital, după ce un automobil s-a lovit frontal cu un camion. Două dintre victime au fost descarcerate – FOTO
16:50
Cod GALBEN de ploi puternice în mai multe raioane ale țării. Cât timp va fi valabilă avertizarea meteo - FOTO # ProTV.md
Cod GALBEN de ploi puternice în mai multe raioane ale țării. Cât timp va fi valabilă avertizarea meteo - FOTO
16:30
După patru zile de tăcere, Ion Ceban iese cu declarații: „Sunt la primărie, activitatea decurge normal” - VIDEO # ProTV.md
După patru zile de tăcere, Ion Ceban iese cu declarații: „Sunt la primărie, activitatea decurge normal” - VIDEO
16:30
Alarmă în industria zahărului: Dacă Guvernul cedează presiunilor comercianților importatori, Moldova rămâne fără ultimele 2 fabrici de zahăr și fără zahăr propriu # ProTV.md
Alarmă în industria zahărului: Dacă Guvernul cedează presiunilor comercianților importatori, Moldova rămâne fără ultimele 2 fabrici de zahăr și fără zahăr propriu
Acum 12 ore
15:40
Dronele misterioase din Germania: Anchetatorii suspectează legături cu flota fantomă a Rusiei # ProTV.md
Dronele misterioase din Germania: Anchetatorii suspectează legături cu flota fantomă a Rusiei
15:30
Un troleibuz - variat, după ce s-a lovit cu un camion, în capitală. Imagini surprinse de martori - FOTO # ProTV.md
Un troleibuz - variat, după ce s-a lovit cu un camion, în capitală. Imagini surprinse de martori - FOTO
15:20
Partidul Democrația Acasă, vizat de două sesizări la CEC, riscă să piardă mandatele în Parlament. Urmărește ședința CEC # ProTV.md
Partidul Democrația Acasă, vizat de două sesizări la CEC, riscă să piardă mandatele în Parlament. Urmărește ședința CEC
15:10
Partidul Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc, ar urma să fie sancționat. Membrii CEC se întrunesc în ședință # ProTV.md
Partidul Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc, ar urma să fie sancționat. Membrii CEC se întrunesc în ședință
14:50
Mesajul purtătorului de cuvânt al primarului capitalei, după ce a plecat din funcție: „Orice ușă închisă este pentru a se deschide o altă ușă" # ProTV.md
Mesajul purtătorului de cuvânt al primarului capitalei, după ce a plecat din funcție: „Orice ușă închisă este pentru a se deschide o altă ușă"
14:40
Vreme extremă în România. Ninsori și viscol la munte, cod roșu și portocaliu de ploi și vânt în sud și est. Ultimele date ANM # ProTV.md
Vreme extremă în România. Ninsori și viscol la munte, cod roșu și portocaliu de ploi și vânt în sud și est. Ultimele date ANM
14:30
Analiștii recomandă PAS să opteze pentru o guvernare cu profesioniști, nu doar cu membri de partid: „Ar trebui să mizeze mai mult pe profesioniști, chiar dacă aceștia nu sunt afiliați politic" # ProTV.md
Analiștii recomandă PAS să opteze pentru o guvernare cu profesioniști, nu doar cu membri de partid: „Ar trebui să mizeze mai mult pe profesioniști, chiar dacă aceștia nu sunt afiliați politic"
14:30
Clipe de groază pentru un elev din Bălți: A ajuns în stare gravǎ la spital, după ce a fost bătut de colegi # ProTV.md
Clipe de groază pentru un elev din Bălți: A ajuns în stare gravǎ la spital, după ce a fost bătut de colegi
14:30
Ilan Șor are cel puțin 11 portofele cripto. Prin acestea au trecut peste 8 miliarde de dolari # ProTV.md
Ilan Șor are cel puțin 11 portofele cripto. Prin acestea au trecut peste 8 miliarde de dolari
14:20
Justiția stagnează, economia e lipsită de viziune: Analiștii recomandă PAS să opteze pentru o guvernare cu profesioniști, nu doar cu membri de partid # ProTV.md
Justiția stagnează, economia e lipsită de viziune: Analiștii recomandă PAS să opteze pentru o guvernare cu profesioniști, nu doar cu membri de partid
14:20
Continuă demisiile la primăria capitalei: Șeful adjunct al Direcției Generală Asistență Medicală și Socială, Vladimir Bolocan, pleacă din funcție # ProTV.md
Continuă demisiile la primăria capitalei: Șeful adjunct al Direcției Generală Asistență Medicală și Socială, Vladimir Bolocan, pleacă din funcție
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.