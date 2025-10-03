Curtea Constituțională va decide soarta celor şase mandate ale partidului „Democrația Acasă” – CEC a privat formațiunea de finanțare de la buget pe un an de zile

16:20

PAS este o mașinărie de vot care interacționează slab cu cetățenii și nu reușește să se ridice la înălțimea statutului său de partid de guvernământ. Această afirmație vine de la expertul Igor Boțan, exprimată într-un interviu video oferit agenției de știri IPN. Expertul consideră că partidul de guvernământ nu își îndeplinește rolul de entitate politică ...