Cum va fi marcată Ziua Vinului la Chișinău
Vocea Basarabiei, 3 octombrie 2025 20:40
Cea de-a douăzeci și patra ediție a Zilei Naționale a Vinului va avea loc, la Chișinău, în perioada 4-5 octombrie. Anul acesta evenimentul se va desfășura sub sloganul „Vinurile noastre – Neașteptat de grozave", un omagiu adus tradițiilor vinificatorii milenare, inovației și pasiunii care definesc vinificația din Republica Moldova. Ziua Vinului va aduna în Piața […]
• • •
Acum 5 minute
21:00
ȘTIRI cu Natalia Catan din 03.10.2025, ora 17:00
Acum 30 minute
20:40
Acum 2 ore
19:50
De astăzi, 3 octombrie, în municipiul Chișinău începe sezonul de încălzire 2025–2026. O dispoziție în acest sens a fost semnată de Primărie. Conform documentului, furnizorii „Termoelectrica" și „Apă-Canal Chișinău" vor asigura conectarea la sistemul de încălzire a blocurilor locative, instituțiilor de învățământ și celor medicale, în baza contractelor existente și la solicitarea beneficiarilor. De asemenea, […]
19:50
Președintele României a prezentat la Copenhaga raportul privind anularea alegerilor din 2024 # Vocea Basarabiei
Președintele României, Nicușor Dan, a prezentat, în cadrul Summitului Comunității Politice Europene de la Copenhaga, raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Analiza citată subliniază existența unei infrastructuri extinse de dezinformare, coordonată de Federația Rusă, utilizată încă din 2022 pentru a crea o percepție anti-sistem și pentru a influența evenimente cheie, inclusiv scrutinul prezidențial […]
19:30
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a venit cu mai multe recomandări pentru cetățeni în contextul în care Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare privind ploi puternice, valabilă pentru data de 4 octombrie 2025. Astfel, IGSU îndeamnă populația să respecte măsurile de precauție pentru prevenirea situațiilor de risc. De asemenea, instituția recomandă […]
Acum 4 ore
17:50
Curtea Constituțională urmează să decidă asupra validării mandatelor partidului lui Vasile Costiuc # Vocea Basarabiei
Curtea Constituțională urmează să decidă asupra validării mandatelor de deputat de pe lista Partidului Politic „Democrația Acasă". Comisia Electorală Centrală (CEC) a admis parțial contestația PAS privind anularea mandatelor Partidului Democrația Acasă (PPDA), condus de Vasile Costiuc, aplicând o avertizare și anulând pe o perioadă de 12 luni alocația de stat pentru performanțele obținute de […]
17:40
Poliția Republicii Moldova a venit cu precizări oficiale privind reținerea fostului deputat și Constantin Țuțu, aflat în căutare într-un dosar penal pentru traversare ilegală a frontierei de stat. Potrivit oamenilor legii, în ultima perioadă, Țuțu s-a aflat pe teritoriul din stânga Nistrului, iar după ce a aflat că este vizat într-o cauză penală, a traversat […]
17:20
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis cod galben de ploi puternice pentru zona centrală, sudică și parțial nordică a Republicii Moldova. Avertizarea este valabilă pentru ziua de 4 octombrie, în intervalul orelor 00:00 – 17:00. Potrivit meteorologilor, în zonele vizate se prevăd ploi puternice. Prin acumulare se vor înregistra cantități de apă de 15-30 […]
17:10
Poliția din Republica Moldova și Consiliul Europei, parteneri în combaterea discriminării # Vocea Basarabiei
Consiliul Europei va rămâne un partener de încredere în sprijinirea Poliției Republicii Moldova pentru a promova egalitatea și incluziunea socială. Declarația a fost făcută de șeful Diviziei Programe de Incluziune și Anti-Discriminare al Consiliului Europei, Thorsten Afflerbach, în cadrul unei întrevederi cu Viorel Cernăuțeanu, șeful IGP. Cei doi oficiali au discutat despre progresele înregistrate de […]
Acum 6 ore
16:20
Locuitorii din regiunea transnistreană au rămas fără apă caldă după ce autoritățile nerecunoscute de la Tiraspol au instituit un regim de economisire a gazului. Potrivit presei din regiunea transnistreană, fără apă caldă au rămas inițial locuitorii din Bender, Dubăsari și Grigoriopol. Ulterior, începând cu ora 13:00 a fost deconectată apa caldă și în Tiraspol, Rîbnița […]
16:00
(VIDEO) Rețea de distribuție a drogurilor sintetice, destructurată la Chișinău: 7 kg de substanțe interzise, ridicate de poliție # Vocea Basarabiei
O rețea de distribuție a drogurilor sintetice a fost destructurată de ofițerii Inspectoratului de Poliție Botanica și procurori.Doi bărbați din Chișinău au fost reținuți, fiind suspectați de deținere și transportare de substanțe narcotice în proporții deosebit de mari, în scop de comercializare. Potrivit oamenilor legii, suspecții au fost prinși în flagrant „în timp ce transportau […]
15:30
70% dintre serviciile publice destinate companiilor sunt astăzi disponibile online, arată datele oferite de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Potrivit autorităților, din totalul de 407 servicii publice dedicate antreprenorilor și întreprinzătorilor, 284 pot fi accesate deja în format digital, eliminând astfel drumurile inutile la ghișee și simplificând interacțiunea cu administrația publică. În ultimele trei luni, […]
Acum 8 ore
14:30
Reacție la București după criticile lui Putin: Rusia a încercat să influențeze alegerile din România și Republica Moldova și a eșuat # Vocea Basarabiei
Rusia a încercat să influențeze alegeri în România și Republica Moldova și a eșuat pentru că cetățenii acestor state preferă alte valori și perspective. Declarația a fost făcută de purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe de la București, Andrei Țărnea. „Rusia a interferat în procese electorale și a încercat să influențeze alegeri în România […]
13:20
Fost deputat democrat Constantin Țuțu a fost reținut pentru 72 de ore, fiind suspectat de traversarea ilegală a frontierei Republicii Moldova. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), pe numele acestuia au fost inițiate acțiuni procesual-penale, cu respectarea garanțiilor procedurale și a prezumției de nevinovăție. „Procurorii PCCOCS urmează să revină cu amănunte", […]
Acum 12 ore
13:00
Percheziții într-un dosar privind sustragerea documentației unui proiect de infrastructură: Un fost primar, vizat # Vocea Basarabiei
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA) au efectuat astăzi, 3 octombrie, mai multe percheziții la domiciliul unui fost primar din raionul Glodeni, dar și la locuința și sediul unei persoane juridice din Chișinău. Acțiunile au avut loc în cadrul unei cauze penale pornite pentru sustragerea documentației a unui proiect de apeduct. Conform informațiilor preliminare, suspecții ar […]
12:20
Incendii în Rîșcani și Anenii Noi: O persoană a decedat, alte două sunt în stare gravă la spital # Vocea Basarabiei
O persoană și-a pierdut viața, iar alte două au ajuns în stare gravă la spital, în urma unor incendii produse în raioanele Rîșcani și Anenii Noi. Un incendiu a fost raportat în noaptea de 3 octombrie, la ora 01:05, într-o casă din localitatea Chirca, raionul Anenii Noi. La fața locului s-au deplasat trei echipaje de […]
11:40
„Energocom Furnizare" anunță consumatorii de gaze naturale că, începând de luni, 6 octombrie, vor fi emise primele facturi aferente consumului din luna septembrie. Facturile vor ajunge la consumatori prin poștă sau email, exact cum s-a întâmplat până acum. De asemenea, procesul de facturare rămâne neschimbat. Noua factură va avea un design nou, modern, gândit pentru […]
11:20
De la începutul anului 2024, prin noile portofele de criptomonede asociate cu structurile de afaceri ale lui Ilan Șor au trecut cel puțin 8 miliarde de dolari. Aceste informații au ieșit la iveală datorită unei scurgeri de documente interne și a corespondenței dintre membrii grupului Șor. Potrivit IPN, schema arăta astfel: banii din Rusia erau […]
10:10
Igor Grosu: „Nu văd motive pentru schimbarea lui Dorin Recean. Personal, prefer să rămân în Parlament” # Vocea Basarabiei
Liderul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Igor Grosu, a declarat că nu există motive pentru schimbarea lui Dorin Recean din funcția de prim-ministru. Într-o intervenție în cadrul emisiunii „Cabinetul din Umbră" de la JurnalTV, Grosu a subliniat că preferă să-și continue activitatea în Parlament, considerând această instituție esențială pentru procesul de reforme. „Nu văd de […]
09:00
Putin acuză NATO că „a purtat război” în Ucraina și susține reziliența Rusiei în fața sancțiunilor # Vocea Basarabiei
Președintele rus Vladimir Putin a declarat joi, 2 octombrie, la Clubul de discuții Valdai, desfășurat în stațiunea Soci, că „toate țările NATO au purtat război" împotriva Rusiei pe teritoriul Ucrainei, potrivit știrileprotv.ro. Liderul de la Kremlin a acuzat statele aliate că au creat un centru special în Europa pentru a furniza informații Kievului și că […]
08:30
Drone misterioase blochează zborurile pe aeroportul din Munchen în plin Oktoberfest # Vocea Basarabiei
Zeci de zboruri au fost anulate sau redirecționate aseară pe aeroportul din Munchen, după ce mai multe drone au fost observate în spațiul aerian al zonei. Cel puțin 17 aeronave au rămas la sol și alte 15 au fost direcționate către orașe precum Stuttgart, Viena sau Frankfurt, afectând aproape 3.000 de pasageri. Aceștia au fost […]
Acum 24 ore
22:40
ȘTIRI cu Natalia Catan din 02.10.2025, ora 17:00
22:40
ȘTIRILE ZILEI cu Diana Țurcanu, 02.10.2025, ora 19:00
21:20
Fostul deputat Constantin Țuțu, reținut la frontieră și dus la izolatorul din Chișinău # Vocea Basarabiei
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost reținut în această seară la punctul de trecere a frontierei Vulcănești. Anunțul a fost făcut de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova. „Poliția de Frontieră informează că astăzi, la 19.50, în punctul de trecere a frontierei Vulcănești, polițiștii de frontieră moldoveni au acționat în baza unor informații operative […]
21:10
(VIDEO) Maia Sandu: R. Moldova a primit multe felicitări la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga # Vocea Basarabiei
Republica Moldova a primit multe felicitări la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga. Declarația a fost făcută de președinta Maia Sandu, după participarea la evenimentul, care a reunit 53 de șefi de stat și de guvern, alături de reprezentanți ai instituțiilor europene. „La Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga am primit multe felicitări […]
Ieri
20:40
Un nou parteneriat între România și R. Moldova: Serviciul 112, mai sigur și mai rapid # Vocea Basarabiei
România și Republica Moldova au încheiat joi, 2 octombrie, un angajament comun pentru modernizarea Serviciului 112. Documentul a fost semnat la București de către ministra Afacerilor Interne din Republica Moldova, Daniella Misail-Nichitin, și prim-adjunctul directorului Serviciului de Telecomunicații Speciale din România, Ionel-Sorinel Vasilca. Potrivit Ministerului Afacerilor Interne de la Chișinău, parteneriatul vizează schimbul de experiență, […]
20:10
Președintele României, la Copenhaga: Republica Moldova – membră a UE până în 2028 # Vocea Basarabiei
Există o voință puternică din partea Uniunii Europene pentru ca Republica Moldova să devină parte a blocului comunitar până în anul 2028. Declarația a fost făcută de Nicușor Dan, președintele României, după participarea la reuniunea Comunității Politice Europene de la Copenhaga. Șeful statului român a subliniat că există „un mare entuziasm" din partea Uniunii Europene […]
19:40
În luna septembrie, prețul mediu ponderat al energiei electrice achiziționate de Energocom a coborât la 113,96 euro pentru un MWh, după ce în august fusese de 121,17 euro. În total, compania a cumpărat circa 322,9 mii MWh, atât din surse interne, cât și din importuri, transmite IPN. Față de luna precedentă, când volumul achiziționat a […]
19:10
Escrocherie de peste 140 000 de euro: Bărbat din Chișinău, arestat pentru 30 de zile # Vocea Basarabiei
Un bărbat de 35 de ani din Chișinău a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind acuzat de escrocherie. Potrivit PCCOCS, acesta ar fi înșelat cel puțin șapte persoane, inclusiv rude și prieteni, într-o pretinsă schemă de investiții în importul de automobile din SUA. Prejudiciul total depășește 140.000 de euro. Bărbatul le promitea celor […]
18:30
Maia Sandu, la Copenhaga: O democrație mică și fragilă precum cea a R. Moldova a rezistat resurselor mari ale Rusiei # Vocea Basarabiei
Republica Moldova a învățat multe lecții la scrutinul din 28 septembrie și le poate împărtăși cu toate statele care sunt îngrijorate că alegerile lor ar putea fi amenințate din cau
17:10
Activitatea Partidului Politic „Partidul Democrat Modern din Moldova” și a Partidului Politic „Moldova Mare” va fi limitată până la pronunțarea unei decizii definitive pe fondul cauzei. Decizia a fost luată de joi, 2 octombrie, de Curtea de Apel Chișinău Centru, în calitate de măsură asiguratorie. Măsura a fost aplicată în contextul acțiunilor în instanță inițiate […] Articolul Activitatea a două partide din Republica Moldova, limitată apare prima dată în Vocea Basarabiei.
17:00
Gabriel Călin, liderul partidului „Uniunea Creștin-Socială din Moldova”, a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile. El este învinuit de corupere electorală și spălarea banilor. O decizie în acest sens a fost pronunțată joi, 2 octombrie de Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana după ce Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) i-a […] Articolul Arest pentru Gabriel Călin, acuzat de corupere electorală și spălare de bani apare prima dată în Vocea Basarabiei.
16:40
Regiunea transnistreană intră începând de astăzi, 2 octombrie, în regim de economisire a gazului pentru aproximativ zece zile. Măsura restrictivă a fost anunțată de așa-numitul ministru al dezvoltării economice de la Tiraspol, Serghei Obolonik, care susține că în această perioadă nu vor fi afectate școlile, spitalele, nici consumatorii casnici. „Din cauza unor circumstanțe nefavorabile legate […] Articolul Regiunea transnistreană, în regim de economisire a gazului apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:30
Ce spune Vasile Costiuc despre riscul anulării mandatelor obținute de partidul său # Vocea Basarabiei
Liderul Partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, declară că cele șase mandate de deputat, obținute de formațiunea sa după alegerile din 28 septembrie, ar putea fi puse sub semnul întrebării, ca urmare a unei sesizări depuse de Inspectoratul Național de Investigații (INI) la Comisia Electorală Centrală (CEC). „Au depus sesizarea după ce au aflat rezultatul alegerilor […] Articolul Ce spune Vasile Costiuc despre riscul anulării mandatelor obținute de partidul său apare prima dată în Vocea Basarabiei.
15:10
Președintele Consiliului European, despre rezultatul alegerilor parlamentare: Este o victorie a libertății și a democrației # Vocea Basarabiei
Președintele Consiliului European, António Costa, transmis joi, 2 octombrie, în deschiderea Summitului Comunității Politice Europene, că rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova reprezintă o victorie a democrației și libertății moldovenilor. „În primul rând, vreau să o felicit pe președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, pentru victoria zdrobitoare pe care forțele democratice și pro-europene au obținut duminica […] Articolul Președintele Consiliului European, despre rezultatul alegerilor parlamentare: Este o victorie a libertății și a democrației apare prima dată în Vocea Basarabiei.
14:00
Maia Sandu, la Copenhaga: Cetățenii R. Moldova au votat fără echivoc pentru Europa, în pofida unei ingerințe masive a Rusiei # Vocea Basarabiei
Președintele Maia Sandu a declarat astăzi, la Copenhaga, că la alegerile parlamentare din 28 noiembrie cetățenii Republicii Moldova au votat fără echivoc pentru Europa, în pofida unei ingerințe masive a Rusiei. Șefa statului a subliniat înaintea summit-ul Comunităţii Politice Europene că scrutinul electoral de duminică a reprezentat un test pentru democrație. „Moldovenii au votat fără […] Articolul Maia Sandu, la Copenhaga: Cetățenii R. Moldova au votat fără echivoc pentru Europa, în pofida unei ingerințe masive a Rusiei apare prima dată în Vocea Basarabiei.
13:30
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a transmis o circulară către toate instituțiile de învățământ în ajunul Zilei Profesorului. Astfel, instituția subliniază că banii, cadourile și alte beneficii oferite profesorilor sunt strict interzise și amintește despre necesitatea respectării prevederilor Codului de Etică al cadrelor didactice. „Solicităm tuturor cadrelor didactice și de conducere să acționeze ca piloni ai […] Articolul MEC a emis o circulară înainte de Ziua Profesorului: Ce conține aceasta apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:50
Maia Sandu, înaintea Summitului CPE: Sunt aici pentru a avansa calea R. Moldova spre aderarea la UE # Vocea Basarabiei
Maia Sandu, președinta Republicii Moldova, a transmis un mesaj înaintea Summitului Comunității Politice Europene (CPE) de la Copenhaga. Ea subliniat într-o postare pe platforma X că este acolo pentru a avansa calea Republicii Moldova spre aderarea la Uniunea Europeană. „Onorată să mă alătur astăzi liderilor europeni, la invitația prim-ministrului danez Mette Frederiksen, pentru summitul Comunității […] Articolul Maia Sandu, înaintea Summitului CPE: Sunt aici pentru a avansa calea R. Moldova spre aderarea la UE apare prima dată în Vocea Basarabiei.
12:30
Avocată din Bălți, arestată după ce ar fi transmis droguri clientului său din penitenciar # Vocea Basarabiei
Avocata din municipiul Bălți, reținută pentru că ar fi încercat să transmită droguri clientului său din penitenciar, a fost plasată în arest pentru 30 de zile. O decizie în acest sens a fost luată joi, 2 octombrie, de către Judecătoria Bălți, la solicitarea procurorilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS), oficiul Nord. […] Articolul Avocată din Bălți, arestată după ce ar fi transmis droguri clientului său din penitenciar apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:40
Ofițerii Centrului Național Anticorupție, în comun cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, desfășoară joi, 2 octombrie, percheziții în capitală și în raionul Strășeni, în cadrul unei cauze penale pornite pe abuz de serviciu. Conform informațiilor prezentate, investigația vizează foști factori de decizie ai Societății pe Acțiuni „Edilitate”. În perioada 2024–2025, cei vizați ar fi […] Articolul Percheziții la Chișinău și Strășeni într-un dosar de abuz de serviciu apare prima dată în Vocea Basarabiei.
11:20
Ședința privind suspendarea activității Partidului „Moldova Mare”, amânată la solicitarea apărării # Vocea Basarabiei
Ședința Curții de Apel Centru, în cadrul căreia urma să fie examinată solicitarea Ministerului Justiției privind limitarea activității Partidului Politic Moldova Mare, a fost amânată pentru ora 14:00. Deși ședința a început la ora 09:00, avocatul formațiunii, Igor Hlopețchi, a cerut reprogramarea, motivând că nu a avut suficient timp să ia cunoștință cu dosarul, transmite […] Articolul Ședința privind suspendarea activității Partidului „Moldova Mare”, amânată la solicitarea apărării apare prima dată în Vocea Basarabiei.
10:50
Igor Grosu, despre decizia a doi candidați PAS de a deveni independenți: „Regretăm că am aflat din presă” # Vocea Basarabiei
Igor Grosu, președintele Partidului Acțiune și Solidaritate, a venit cu o reacție după ce miercuri, 1 octombrie, Dinu Plîngău și Stela Macari, care au candidat pe listele formațiunii la alegerile parlamentare, au anunțat că vor fi deputați independenți în noul Parlament de la Chișinău. Liderul PAS spune că regretă că a aflat din presă despre […] Articolul Igor Grosu, despre decizia a doi candidați PAS de a deveni independenți: „Regretăm că am aflat din presă” apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:30
Linia verde a CEC a gestionat peste 4.500 de apeluri la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 # Vocea Basarabiei
Operatorii Liniei telefonice de informare a alegătorilor au preluat 4.579 de apeluri în perioada 12 august – 29 septembrie 2025, pe durata alegerilor parlamentare, informează MOLDPRES. Conform datelor Comisiei Electorale Centrale, 75% dintre apeluri (3.453) au provenit de la cetățeni, care au solicitat în special informații despre procedura de votare, obținerea certificatului de drept de […] Articolul Linia verde a CEC a gestionat peste 4.500 de apeluri la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
09:00
SUA vor furniza Ucrainei informații pentru atacuri asupra infrastructurii energetice din Rusia și analizează livrarea de rachete Tomahawk # Vocea Basarabiei
Statele Unite vor începe să ofere Ucrainei informații despre ținte energetice aflate adânc pe teritoriul Rusiei, măsură ce marchează o schimbare majoră de politică aprobată de președintele Donald Trump, scrie Reuters. Washingtonul ia în calcul și furnizarea de rachete de croazieră Tomahawk, cu rază de 2.500 km, precum și alte arme cu rază lungă de […] Articolul SUA vor furniza Ucrainei informații pentru atacuri asupra infrastructurii energetice din Rusia și analizează livrarea de rachete Tomahawk apare prima dată în Vocea Basarabiei.
1 octombrie 2025
22:40
România și Republica Moldova, un nou acord privind controlul coordonat la frontieră # Vocea Basarabiei
22:30
România și Republica Moldova, un nou acord pentru controlul coordonat la frontieră # Vocea Basarabiei
România și Republica Moldova au încheiat un acord privind implementarea controlului coordonat în punctul feroviar de trecere a frontierei Fălciu–Cantemir, valabil în ambele sensuri de circulație. Documentul a fost semnat miercuri, 1 octombrie, în cadrul unei întrevederi între ministrul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, Daniela Misail-Nichitin, și omologul său din România, Cătălin Predoiu. Acest acord […] Articolul România și Republica Moldova, un nou acord pentru controlul coordonat la frontieră apare prima dată în Vocea Basarabiei.
Mai mult de 2 zile în urmă
20:50
Articolul ȘTIRI cu MARIA FILIMON din 01.10.2025, ora 14:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:50
Articolul ȘTIRI cu Natalia Catan din 01.10.2025, ora 17:00 apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:10
Europa se află „într-o confruntare cu Rusia” , estimează președintele francez Emmanuel Macron miercuri, înaintea summitului șefilor de stat și de guverne ai Uniunii Europene (UE) la Copenhaga, în Danemarca. Această Rusie este „de mai mulți ani un actor foarte agresiv în spațiul nostru internațional, în cadrul alegerilor, care-și multiplică atacurile cibernetice, care a lansat […] Articolul Președintele Franței: Europa se află într-o confruntare cu Rusia apare prima dată în Vocea Basarabiei.
20:00
Tinerii din Republica Moldova pot aplica începând de miercuri, 1 octombrie, la programul de stagii în serviciul public, lansat de Guvernul de la Chișinău. Acest program este destinat tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 – 29 de ani, fiind disponibile peste 82 de locuri de muncă în 31 de instituții publice. „O altă noutate bună […] Articolul Tinerii din R. Moldova pot aplica la stagii plătite în instituții publice apare prima dată în Vocea Basarabiei.
