Surprize mari din partea lui Thomas Tuchel la reprezentativa Angliei

Ministerul Energiei a aprobat distanțele minime de amplasare a centralelor electrice eoliene. Acestea nu vor putea fi instalate mai aproape de 50 de metri de drumurile naționale și 100 de metri de căile ferate. Distanța față de locuințe se va calcula în funcție de înălțimea turbinei. De exemplu, în cazul unei înălțimi de 80 de metri, distanța centralei față de prima locuință nu trebuie să fie mai mică de 400 de metri.