Ploi și temperaturi de până la 20 de grade

17:10

Un tir cu peste 32 de oi este blocat deja de mai bine de șase zile la Vama Leușeni-Albița. Potrivit presei române, motivul blocajului la granița dintre România și Republica Moldova este legat de incapacitatea firmei importatoare din Republica Moldova de a achita taxele vamale, aceasta aflându-se în insolvență. Autoritățile de peste Prut precizează că […] Articolul Zeci de capete de ovine, blocate la vama Leușeni-Albița, riscă să fie sacrificate apare prima dată în AgroTV.