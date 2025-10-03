Analiștii recomandă PAS să opteze pentru o guvernare cu profesioniști, nu doar cu membri de partid: „Ar trebui să mizeze mai mult pe profesioniști, chiar dacă aceștia nu sunt afiliați politic"
ProTV.md, 3 octombrie 2025 14:30
Analiștii recomandă PAS să opteze pentru o guvernare cu profesioniști, nu doar cu membri de partid: „Ar trebui să mizeze mai mult pe profesioniști, chiar dacă aceștia nu sunt afiliați politic"
• • •
Acum 5 minute
14:50
Mesajul purtătorului de cuvânt al primarului capitalei, după ce a plecat din funcție: „Orice ușă închisă este pentru a se deschide o altă ușă" # ProTV.md
Acum 10 minute
14:40
Vreme extremă în România. Ninsori și viscol la munte, cod roșu și portocaliu de ploi și vânt în sud și est. Ultimele date ANM # ProTV.md
Acum 30 minute
14:30
Analiștii recomandă PAS să opteze pentru o guvernare cu profesioniști, nu doar cu membri de partid: „Ar trebui să mizeze mai mult pe profesioniști, chiar dacă aceștia nu sunt afiliați politic" # ProTV.md
14:30
Clipe de groază pentru un elev din Bălți: A ajuns în stare gravǎ la spital, după ce a fost bătut de colegi # ProTV.md
14:30
Ilan Șor are cel puțin 11 portofele cripto. Prin acestea au trecut peste 8 miliarde de dolari # ProTV.md
14:20
Justiția stagnează, economia e lipsită de viziune: Analiștii recomandă PAS să opteze pentru o guvernare cu profesioniști, nu doar cu membri de partid # ProTV.md
14:20
Continuă demisiile la primăria capitalei: Șeful adjunct al Direcției Generală Asistență Medicală și Socială, Vladimir Bolocan, pleacă din funcție # ProTV.md
14:20
Fostul președinte al României, Klaus Iohannis - executat silit de ANAF. Casa îi va fi scoasă la licitație, spre vânzare. Acesta ar urma să fie dat în judecată de Statul român # ProTV.md
Acum 2 ore
13:40
Fostul deputat Constantin Țuțu - identificat și reținut în punctul de trecere a frontierei Vulcănești: Acesta s-ar fi predat benevol # ProTV.md
13:40
Alertă la o bază militară din Belgia: un întreg roi de drone necunoscute a zburat deasupra locației # ProTV.md
13:30
Carburanții se ieftinesc în weekend. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
13:30
Liderul uneia dintre cele mai mici și bogate țări din Europa tocmai a abdicat după 25 de ani # ProTV.md
13:30
Ucraina a lovit cu drone una dintre cele mai mari uzine din Rusia. Moscova răspunde cu atacuri masive # ProTV.md
13:20
Noi detalii despre Constantin Țuțu. PCCOCS: A fost reținut pentru 72 de ore pentru traversarea ilegală a frontierei Republicii Moldova # ProTV.md
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 03.10.2025
Acum 4 ore
12:40
O femeie a fost numită pentru prima dată la conducerea Bisericii Anglicane. Cine este Sarah Mullally # ProTV.md
12:30
Semnal de slăbiciune al Moscovei. Populația rusă, forțată să achite „nota de plată” pentru războiul lui Putin din Ucraina # ProTV.md
12:30
Un fost primar din Glodeni și încă o persoană, vizate de CNA într-un dosar de tăinuirea documentelor a unui proiect de infrastructură de peste 8 milioane de lei # ProTV.md
12:10
Fostul deputat Constantin Țuțu - identificat și reținut în punctul de trecere a frontierei Vulcănești # ProTV.md
12:10
Din 6 octombrie, vin facturile noi pentru consumul de gaze naturale. Precizările Energocom # ProTV.md
12:00
Un an de transformări spectaculoase! Salonul Valentina Al Safdi își răsplătește comunitatea cu un giveaway generos - VIDEO # ProTV.md
11:40
Cel mai mare proiect din istoria umanității intră într-o fază decisivă. Sub conducerea unui gigant american, omenirea e aproape de a obține „energia infinită” # ProTV.md
11:30
Nicușor Dan, „extrem de optimist” că Republica Moldova va fi în Europa în 2028: „Un termen de trei ani este foarte realist pentru asta” # ProTV.md
11:10
Două case, mistuite de flăcări. Un bărbat din Anenii Noi a murit, iar două persoane din Rîșcani - în stare gravă la spital, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon # ProTV.md
Acum 6 ore
10:50
Emmanuel Macron i-a felicitat pe moldoveni cu rezultatul alegerilor parlamentare: „O lecție pentru noi toți, în Europa” - VIDEO # ProTV.md
10:40
Ultimul client important al Gazprom din UE a decis să cumpere gaze naturale din Turkmenistan # ProTV.md
10:40
Accident la Tiraspol. Un automobil s-a răsturnat, după ce s-a lovit cu un microbuz. Imagini surprinse de martori - FOTO # ProTV.md
10:30
Igor Grosu, după reținerea lui Constantin Țuțu: „Eu mă bucur. Poliția și instituțiile își fac treaba” # ProTV.md
10:30
Acoperișul unei case din Criuleni a ars în totalitate. Patru autospeciale au luptat cu flăcările # ProTV.md
10:10
Start sezonului de încălzire în capitală. Anunțul făcut de Termoelectrica
10:10
Noi dosare cu mențiunea „Strict secret” au intrat în Arhivele Naționale
10:00
Alertă cu drone la Soci, la scurt timp după discursul lui Putin privind războiul din Ucraina. „Monitorizăm îndeaproape” # ProTV.md
09:40
Investiția în imobiliare — o investiție în viitorul tău
09:30
Eden Estate — un dezvoltator care construiește cu inteligență, gust și grijă pentru viitor # ProTV.md
09:20
Barcelona a câștigat Campionatul Mondial de Handbal al Cluburilor după o finală epică
09:10
Amanda Anisimova stabilește prima semifinală la Beijing contra lui Coco Gauff
09:10
Premieră în Formula 1! FIA emite primul avertisment de "risc termic" pentru Marele Premiu din Singapore # ProTV.md
09:00
Incendiu de proporții, după o explozie la rafinăria Chevron din California, cea mai mare de pe coasta de vest a SUA - VIDEO # ProTV.md
Acum 8 ore
08:40
Putin ceartă Europa: „Interzicerea oponenților politici nu funcționează”. Lista opozanților ruși morți după ce l-au criticat # ProTV.md
08:40
Fiul lui Zidane, convocat de Algeria pentru viitoarele calificări la Cupa Mondială 2026. Unde va debuta Luca Zidane # ProTV.md
08:30
AS Roma a pierdut acasă cu Lille, scor 0-1, în etapa a doua din Europa League, la capătul unui meci marcat de un moment rar întâlnit # ProTV.md
08:30
FCSB, învinsă de Young Boys Berna, în Europa League. Elvețienii o egalează la puncte pe campioana României # ProTV.md
08:20
Haos pe aeroportul din Munchen, după apariția unor drone. Pasagerii și-au petrecut noaptea în paturi de campanie # ProTV.md
08:20
Zeci de morți în Gaza în urma atacurilor israeliene. Hamas analizează planul propus de Trump privind încetarea războiului # ProTV.md
08:10
Ploi în sudul țării. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 24 ore
01:20
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 02.10.2025. Invitați: Valeriu Pașa și Ion Tabârță - VIDEO # ProTV.md
01:20
Doar șase echipe au maxim de victorii în primele două runde din grupa unică a Ligii Campionilor - VIDEO # ProTV.md
01:20
Un fundaș de la Juventus Torino poate pretinde la titlul de golul sezonului în Champions League - VIDEO # ProTV.md
01:20
Justiția stagnează, economia e lipsită de viziune, dar apărarea avansează: Analiștii recomandă PAS să opteze pentru o guvernare cu profesioniști, nu doar cu membri de partid # ProTV.md
01:10
Barcelona - PSG, spectacol în Champions League. Derby decis cu un gol în minutul 90 - VIDEO # ProTV.md
