Marele cineast Alexandru Tatos, omagiat printr-o retrospectivă la ZFR Chişinău

Un nou studiu realizat de National Institutes of Health din SUA arată că unele persoane care și-au pierdut simțul mirosului în urma infectării cu COVID-19 ar putea să nu-l mai recupereze niciodată. La doi ani după boală, 80% dintre pacienții care au raportat modificări ale mirosului au obținut scoruri slabe la un test clinic de […] Articolul Pierderea mirosului, o posibilă consecință permanentă a COVID-19 apare prima dată în Realitatea.md.