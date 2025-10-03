Marele cineast Alexandru Tatos, omagiat printr-o retrospectivă la ZFR Chişinău
Realitatea.md, 3 octombrie 2025 14:30
Marele cineast Alexandru Tatos va fi omagiat printr-o retrospectivă de trei filme la Zilele Filmului Românesc la Chişinău. Toate cele trei pelicule – „Mere roşii" (1976), „Casa dintre câmpuri" (1979) şi capodopera „Secvenţe" (1982) – îl au în distribuţie pe regretatul Mircea Diaconu, plecat dintre noi la finalul anului trecut, aşa că secţiunea RETRO îl
Acum 5 minute
14:50
Ministerul belgian al Apărării a anunţat că a demarat o anchetă după ce 15 drone au fost observate joi noapte deasupra bazei militare Elsenborn, lângă granița cu Germania, potrivit presei locale. Deocamdată, nu este clar de unde provin dronele sau cine le-a operat, dar rapoartele arată că acestea au zburat în Germania după ce au
Acum 30 minute
14:30
14:20
Bulgaria a fost lovită de inundații uriașe, după ploile torențiale din ultimele zile. În stațiunea Elenite viitura a acoperit clădirile și străzile, iar mașinile au fost luate de ape. În doar câteva zile s-au acumulat peste 100 de litri de apă pe metru pătrat. Imaginile publicate pe rețelele sociale arată cum nivelul apei a ajuns
14:20
Femeile din Coreea de Nord sunt pedepsite, pentru că au apelat la operații estetice clandestine, întrucât Kim Jong Un consideră implanturile mamare un „capriciu burghez". Orașul Sariwon, situat la 75 km de capitala Phenian, ia măsuri drastice împotriva acestor intervenții ilegale, mobilizând forțe speciale pentru a elimina acest act „decadent". Membrii Partidului Comunist au primit
Acum 2 ore
13:50
Un pensionar din Leova a dispărut fără urmă. Dacă cunoașteți informații, sunați la 112 # Realitatea.md
Un bărbat de 85 de ani din orașul Leova este căutat de polițiști, după ce a dispărut fără urmă. Potrivit Inspectoratului de Poliție Leova, joi, 2 octombrie, în jurul orei 11:00, bărbatul a plecat de acasă într-o direcție necunoscută și nu a revenit până în prezent. În momentul dispariției acesta purta: pantaloni gri închis, geacă
13:50
„Taxi", renumita formație din România, a lansat piesa „Când Rinocerii", cântată de solistul Dan Teodorescu cu versuri rostite de fiecare dintre cele 31 de personalităţi din România din lumea teatrului, a literaturii, a jurnalismului şi activismului. „Am început acest proiect în urmă cu patru luni. În acest moment, simt nevoia să-l dedic, cu tot respectul
13:30
Putin critică în premieră anularea alegerilor din România și interdicția lui Georgescu # Realitatea.md
Autoritățile din unele țări încearcă să „interzică" opoziția politică, pe acei adversari care se bucură de mai multă încredere din partea cetățenilor, dar acest lucru nu funcționează, a declarat președintele rus Vladimir Putin, la clubul de discuții Valdai din stațiunea Sochi de la Marea Neagră, referindu-se ulterior la România. „Unele țări încearcă să-și interzică adversarii politici,
13:20
În decembrie, cetățenii vor afla dacă tariful la gazele naturale va fi redus sau majorat. Eugeniu Buzatu a declarat pentru BANI.MD că, până atunci, Energocom urmează să transmită către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) calculele privind costul de achiziție al gazului, iar regulatorul va lua o decizie finală. Până în prezent, Energocom a asigurat
13:10
O furtună magnetică puternică începe astăzi, vineri, 3 octombrie, și se va menține până luni, 6 octombrie. Intensitatea fenomenului va fi inițial de 4 puncte, urmând să crească la 5 puncte în zilele următoare. Potrivit specialiștilor, următoarea activitate solară crescută este prognozată pentru perioada 10–12 octombrie. În prima zi, furtuna va atinge 4 puncte, pe
13:00
Pe fondul victoriei PAS, deputatul Alexandr Tarnavschi cere demisia conducerii Găgăuziei # Realitatea.md
Deputatul Adunării Populare a Găgăuziei, Alexandr Tarnavschi, afirmă că rezultatele diferite ale alegerilor parlamentare din Republica Moldova și Găgăuzia complică relațiile cu Chișinăul și blochează dezvoltarea regiunii, scrie ipn.md. El a propus ca Comitetul Executiv să demisioneze, iar Adunarea Populară să convoace alegeri anticipate, pentru ca o nouă echipă să restabilească un dialog constructiv cu
Acum 4 ore
12:50
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu, prins joi, 2 octombrie, în punctul de trecere a frontierei Vulcănești, este reținut în izolator pentru 72 de ore, pentru traversarea ilegală a frontierei Republicii Moldova. Precizarea a fost făcută pentru Realitatea.md, de reprezentanții PCCOCS. „Acțiunile procesual-penale sunt în desfășurare cu asigurarea garanțiilor procedurale și prezumției nevinovăției. Procurorii PCCOCS urmează să
12:50
Moldova, condamnată la CEDO: o familie nu a avut acces la justiție din cauza taxelor prea mari # Realitatea.md
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a decis că Republica Moldova a încălcat dreptul la un proces echitabil al unei familii, după ce Curtea Supremă de Justiție le-a respins recursul pe motiv că nu au achitat integral taxa de stat, scrie bizlaw.md. Cazul a început în 2012, când Judecătoria Chișinău – sediul Botanica a obligat
12:40
Franţa renunţă la articolul din Constituţie care permite premierului asumarea unor măsuri, fără votul Parlamentului # Realitatea.md
Sebastien Lecornu, premierul francez al austerităţii, a anunţat, vineri dimineaţă, că renunţă la articolul constituţional care presupune asumarea responsabilităţii pentru adoptarea măsurilor, fără votul Parlamentului, transmite Le Parisien. Prim-ministrul Franţei a spus că renunţarea la prevederea care permite adoptarea forțată în Adunarea Națională a fost o solicitare din partea forțelor de stânga. O mișcare tactică cu
12:30
Fotoliul de deputat – discordia? Grosu, despre Lucrețeanu: Corect e să te implici plenar, chiar dacă nu ești pe listă # Realitatea.md
Liderul PAS, Igor Grosu, a comentat, în cadrul emisiunii „Cabinetul din umbră" de la Jurnal TV, ediția din 2 octombrie curent, plecarea Marianei Lucrețeanu. „Mie îmi părea justificat că atâta timp cât noi suntem în campanie, să ne concentrăm pe campanie, pentru că acolo e miza cea mare și orice plan, sector sau instituții în
12:30
Prima reacție a lui Vladimir Bolocan după demitere: Doresc să explic următorul aspect legal # Realitatea.md
Un funcționar public nu poate fi demis la solicitarea cuiva, el are dreptul la demisie din inițiativă proprie. Este reacția șefului direcției asistență medicală și socială a municipiului Chișinău, Vladimir Bolocan, după ce presa a anunțat că a fost eliberat din funcție. „Pentru a face claritate, mai întâi de toate doresc să explic următorul aspect
12:20
Exporturile de cereale, în pericol: fermierii pierd 200–400 lei/tonă după decizia CFM # Realitatea.md
Decizia Căii Ferate din Moldova (CFM) de a majora tarifele pentru transportul de mărfuri, începând cu 1 octombrie 2025, a stârnit îngrijorare pe piața agricolă. Potrivit analizei economistului Iurie Rija, acest lucru va reduce competitivitatea exporturilor moldovenești și va împinge fluxurile comerciale către transportul rutier, transmite bani.md. Noile tarife prevăd o creștere medie de 7%,
12:10
ANTA avertizează: vehiculele pentru pasageri nu pot fi folosite la transport de mărfuri # Realitatea.md
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) trage un semnal de alarmă: microbuzele și autobuzele autorizate pentru pasageri nu pot fi folosite la transportul de mărfuri. Instituția spune că tot mai des șoferii folosesc aceste vehicule pentru a transporta colete, pachete mari sau echipamente grele, ceea ce este ilegal și pune în pericol siguranța călătorilor. Transportul pasagerilor
12:10
Prețurile la benzină și motorină au început să scadă, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE). În ultimele zile, tarifele la pompă s-au redus cu aproximativ 1%, ca urmare a micșorării cotațiilor internaționale Platts. Potrivit ANRE, ieftinirea carburanților se explică prin schimbările de pe piața mondială a petrolului. Administrația pentru Informații în Domeniul Energiei
12:00
VOX Pedagogii despre prestigiu, provocări și salarii „nu mai mici decât ale unui ministru” # Realitatea.md
În ajunul Zilei Profesorilor, marcată anual pe 5 octombrie, echipa Realitatea a stat de vorbă cu cadre didactice despre prestigiul meseriei, salarii „nu mai mici decât ale unui ministru" și provocările din activitatea de zi cu zi. Majoritatea pedagogilor au subliniat că meseria de profesor este mult mai complexă decât pare la prima vedere. În
11:50
Demisii în lanț la primăria Chișinău. Astăzi, 3 octombrie, primarul Ion Ceban l-a eliberat din funcție și pe Vladimir Bolocan, șeful direcției asistență medicală și socială. Informațiile au fost confirmate de Ludmila Corduneanu, serviciul de presă al instituției. "Schimbările operate în cadrul Primăriei Chișinău, țin de atribuțiile Primarului General și de procesele interne de reorganizare.
11:40
Percheziții la Glodeni! Un ex-primar este suspectat de sustragerea actelor unui proiect de 8 mln de lei # Realitatea.md
Ofițerii CNA, împreună cu procurorii din Bălți, au desfășurat astăzi dimineața, 3 octombrie, percheziții la domiciliul fostului primar din raionul Glodeni, precum și la domiciliul și sediul unei persoane juridice. Aceștia sunt bănuiți de sustragerea și tăinuirea documentelor aferente unui proiect de infrastructură în valoare de peste 8 milioane de lei. „Potrivit datelor preliminare, există
11:30
VOX Pedagogii despre prestigiu, provocări și salarii „nu mai mici decât al unui ministru” # Realitatea.md
11:30
Victoriabank extinde opțiunile de plată digitală pentru magazinele online, oferind posibilitatea de a accepta achitări prin Apple Pay. Această soluție le permite comercianților să proceseze plăți rapid și sigur, iar clienților acestora să finalizeze achizițiile cu un singur click, pe iPhone, iPad sau Apple Watch, fără a introduce manual datele cardului sau informațiile de livrare.
11:20
Incendii la Rîșcani și Anenii Noi: O persoană a murit, iar alte două s-au intoxicat cu monoxid de carbon # Realitatea.md
O persoană a murit, iar alte două au ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon în urma unor incendii. Tragediile s-au produs în raioanele Anenii Noi și Rîșcani. Primul caz a avut loc vineri, 3 octombrie, în localitatea Chirca. La fața locului au fost îndreptate trei echipaje de pompieri. „Ajunși, aceștia
11:20
Republica Moldova are un nou Legislativ alcătuit din 101 deputați. Curtea Constituțională urmează să valideze mandatele. În urma alegerilor din 28 septembrie, Partidul Acțiune și Solidaritate va avea 55 de mandate, astfel formând o nouă majoritate parlamentară. De asemenea, în viitorul Legislativ, Blocul patriotic accede cu 26 de mandate, Blocul "Alternativa", 8 mandate, iar Partidul
Acum 6 ore
10:20
Rusia pregătea atacuri în Polonia: „Astfel de ascunzători ar putea fi peste tot în Europa” # Realitatea.md
Serviciile de informații rusești plănuiau să comită o serie de atacuri de sabotaj în Polonia, în timpul cărora dronele urmau să lanseze explozibili asupra infrastructurii critice, au declarat surse din cadrul forțelor de ordine poloneze pentru Gazeta Wyborcza. Potrivit acestora, ofițerii din cadrul Agenției de Securitate Internă (ABW) au reținut mai mulți suspecți implicați în planificarea atacurilor de
10:20
Moldovenii nu vor mai primi facturi de la Moldovagaz. Furnizarea și facturarea gazelor trec la Energocom # Realitatea.md
Energocom Furnizare anunță că, începând de luni, 6 octombrie, consumatorii din Republica Moldova vor primi primele facturi pentru gazele naturale consumate în luna septembrie. Documentele nu vor mai fi emise de Moldovagaz, ci direct de către Energocom, care a preluat oficial rolul de furnizor de gaze naturale, în baza Hotărârii ANRE nr. 479 din 4
10:10
Liderii UE au discutat accelerarea R. Moldova către UE. Nicușor Dan insistă: Eu aș paria că se va întâmpla în 2028 # Realitatea.md
Grupul de lucru privind Republica Moldova de la nivelul Comunității Politice Europene, care reunește liderii instituțiilor UE și a câtorva state membre, între care și România
10:10
Natalia Ixari și-a luat rămas bun de la Primăria Chișinău, după ce plecarea ei fusese anunțată de Ion Ceban # Realitatea.md
Consiliera pe comunicare a primarului Ion Ceban, Natalia Ixari, și-a anunțat oficial plecarea printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale. „Orice început frumos are un sfârșit. Orice ușă închisă este pentru a se deschide o altă ușă. Eu mulțumesc din suflet tuturor pentru experiența de muncă și de viață. (…) Orice pauză este pentru a te […] Articolul Natalia Ixari și-a luat rămas bun de la Primăria Chișinău, după ce plecarea ei fusese anunțată de Ion Ceban apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
„Termoelectrica” anunță conectarea la agentul termic. Cum poate fi pornită încălzirea în blocurile din Chișinău # Realitatea.md
„Termoelectrica” S.A. informează că este pregătită să înceapă livrarea agentului termic în municipiul Chișinău, odată cu scăderea temperaturilor de afară. Căldura poate fi furnizată către toate categoriile de consumatori: grădinițe, școli, instituții medicale și sociale, blocuri locative și agenți economici. Compania precizează că pornirea încălzirii poate avea loc la solicitare, chiar și înainte de emiterea […] Articolul „Termoelectrica” anunță conectarea la agentul termic. Cum poate fi pornită încălzirea în blocurile din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
VIDEO Nenorocire pentru o familie din Criuleni. Acoperișul casei a fost distrus de flăcări # Realitatea.md
Acoperișul unei case a fost distrus în totalitate de flăcări în urma unui incendiu produs joi seara, 2 octombrie, în satul Boșcana, raionul Criuleni. La fața locului au intervenit patru autospeciale de pompieri. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), nicio persoană nu a avut de suferit, iar cauzele sunt stabilite de organele de […] Articolul VIDEO Nenorocire pentru o familie din Criuleni. Acoperișul casei a fost distrus de flăcări apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Portofele cripto asociate cu Ilan Șor, implicate în tranzacții de peste 8 miliarde de dolari # Realitatea.md
Compania de analiză Elliptic, împreună cu Agenția de presă IPN, au stabilit și confirmat că, de la începutul anului 2024, prin noile portofele de criptomonede asociate cu structurile de afaceri ale lui Ilan Șor au fost tranzacționate cel puțin 8 miliarde de dolari. Informațiile au ieșit la iveală în urma unei scurgeri de documente interne […] Articolul Portofele cripto asociate cu Ilan Șor, implicate în tranzacții de peste 8 miliarde de dolari apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
09:30
Elon Musk le cere insistent urmăritorilor săi să-și anuleze abonamentele la Netflix. Ce l-a deranjat atât de tare # Realitatea.md
Elon Musk, miliardarul care se autointitulează „absolutist al libertății de exprimare”, a lansat în ultimele zile o campanie pe platforma X, pe care o deține, prin care îi încurajează pe cei peste 227 de milioane de urmăritori să își anuleze abonamentele la Netflix. Acesta acuză compania de „bias woke” și de promovarea personajelor LGBTQ+ în […] Articolul Elon Musk le cere insistent urmăritorilor săi să-și anuleze abonamentele la Netflix. Ce l-a deranjat atât de tare apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
Un accident rutier s-a produs în această dimineață la cercul de la Gara de Nord din Chișinău. Deocamdată, circumstanțele producerii accidentului nu sunt clare. Redacția a solicitat informații de la Poliția Capitalei, însă până la această oră nu a fost oferit niciun răspuns oficial. Vom reveni cu detalii imediat ce vor fi comunicate de autorități. […] Articolul Accident rutier la Gara de Nord din Chișinău apare prima dată în Realitatea.md.
09:10
309 zile de proteste în Georgia: Drapelul R. Moldova, zărit la unul dintre ele, simbol al rezistenței în fața lui Putin # Realitatea.md
La Tbilisi, capitala Georgiei, are loc un protest continuu deja a 309-a zi, iar la unul dintre ele a fost zărit drapelul Republicii Moldova ca simbol al rezistenței împotriva forțelor proruse și a regimului lui Vladimir Putin. Proteste au loc și alte orașe ale țării și pregătest manifestația masivă programată pentru sâmbăta din 4 octombrie […] Articolul 309 zile de proteste în Georgia: Drapelul R. Moldova, zărit la unul dintre ele, simbol al rezistenței în fața lui Putin apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Rusia mărește taxele pentru a susține efortul de război din Ucraina: Povara cade pe umerii populației # Realitatea.md
Rusia plănuiește să majoreze taxele pentru companii și populație, în încercarea de a acoperi cheltuielile militare, pe fondul unor prime semne de slăbiciune economică, după patru ani de război în Ucraina. Proiectul de buget pentru 2026, prezentat luni de Ministerul de Finanţe, prevede majorarea TVA de la 20% la 22% şi reducerea pragului de scutire […] Articolul Rusia mărește taxele pentru a susține efortul de război din Ucraina: Povara cade pe umerii populației apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
08:50
Poliţia a anunţat cine este autorul atacului din fața sinagogii din Manchester. Trei persoane au fost reținute # Realitatea.md
Două persoane au fost ucise joi dimineață, iar alte câteva au fost rănite, după ce un bărbat a intrat cu mașina în mulțime și a înjunghiat un agent de pază în fața unei sinagogi din Manchester, unde credincioșii sărbătoreau Yom Kippur, cea mai importantă sărbătoare religioasă evreiască, relatează Reuters. Atacatorul, identificat de autorități drept Jihad […] Articolul Poliţia a anunţat cine este autorul atacului din fața sinagogii din Manchester. Trei persoane au fost reținute apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
CEC decide dacă Vasile Costiuc rămâne cu cele șase mandate de deputați. RLIVE transmite în direct # Realitatea.md
Comisia Electorală Centrală (CEC) se întrunește vineri, 3 octombrie curent, în ședință, iar primul subiect de pe ordinea de zi este examinarea cu privire la contestația PAS și sesizările Inspectoratului Național de Investigații (INI) referitoare la Partidul Democrația Acasă, condus de Vasile Costiuc. Una dintre sesizările INI duce la anularea celor șase mandate parlamentare obținute […] Articolul CEC decide dacă Vasile Costiuc rămâne cu cele șase mandate de deputați. RLIVE transmite în direct apare prima dată în Realitatea.md.
08:30
În perioada: 03 octombrie, ora 16:00 – 06 octombrie, ora 06:00, va fi suspendat traficul rutier pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, tronsonul cuprins între str. Alexandr Pușkin și str. Maria Cebotari, dar și pe str. Mitropolit G.Bănulescu –Bodoni, tronsonul cuprins între str. Columna și str. 31 August 1989. Despre acest lucru anunță Primăria […] Articolul Traficul rutier, suspendat în centrul capitalei. Cum va circula transportul public? apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Putin, despre trimiterea de rachete americane Tomahawk la Kiev: Ar însemna „o nouă escaladare” între Moscova și Washington # Realitatea.md
Președintele rus Vladimir Putin a avertizat joi că livrarea de rachete americane Tomahawk cu rază lungă de acțiune în Ucraina ar constitui „o nouă escaladare” între Moscova și Washington, după ce oficiali americani au luat în considerare posibilitatea vânzării acestor arme unor state europene pentru a fi transferate Ucrainei, relatează AFP, citată de Agerpres. La […] Articolul Putin, despre trimiterea de rachete americane Tomahawk la Kiev: Ar însemna „o nouă escaladare” între Moscova și Washington apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Ovaționată de liderii UE, Maia Sandu a fost la summitul CPE „cu mandat de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova” # Realitatea.md
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat joi, la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga înzestrată politic cu mandatul acordat de cetățenii țării la alegerile legislative de duminică în favoarea integrării europene a țării. Ovaționată de liderii europeni în deschiderea lucrărilor summitului, președinta Maia Sandu a subliniat sprijinul clar exprimat de cetățenii Republicii Moldova […] Articolul Ovaționată de liderii UE, Maia Sandu a fost la summitul CPE „cu mandat de la cetățeni de a avansa aderarea R. Moldova” apare prima dată în Realitatea.md.
08:00
Pentru a îmbunătăți calitatea serviciilor oferite clienților, Premier Energy informează că astăzi, 3 octombrie, se vor desfășura lucrări planificate de întreținere, renovare și modernizare a rețelelor electrice. Chişinău, sectorul Centru: str. Capricorn 1-15, 2-16, Fecioarei 17A, Mihail Lermontov 47, Roguleni 1-29, 33, 33a, 37-39, 45-51, 55-69, 2-40, 46, Zodiac 1-15, 2-52 în intervalul de timp între […] Articolul Fără curent electric în capitală și în alte localități din țară apare prima dată în Realitatea.md.
07:50
ANAF a preluat una dintre casele familiei Iohannis din Sibiu. Urmează recuperarea a aproape un milion de euro # Realitatea.md
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a preluat miercuri una dintre casele fostului președinte Klaus Iohannis din Sibiu, conform unor surse citate de Antena 3 CNN. Soții Carmen și Klaus Iohannis au semnat procesul-verbal de predare-primire și au cedat imobilul. Ulterior, inspectorii s-au deplasat la casă, au schimbat yala și urmează să pună un sigiliu, […] Articolul ANAF a preluat una dintre casele familiei Iohannis din Sibiu. Urmează recuperarea a aproape un milion de euro apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Un nou studiu realizat de National Institutes of Health din SUA arată că unele persoane care și-au pierdut simțul mirosului în urma infectării cu COVID-19 ar putea să nu-l mai recupereze niciodată. La doi ani după boală, 80% dintre pacienții care au raportat modificări ale mirosului au obținut scoruri slabe la un test clinic de […] Articolul Pierderea mirosului, o posibilă consecință permanentă a COVID-19 apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Leul moldovenesc înregistrează o evoluție mixtă pe piața valutară în data de 3 octombrie 2025. Euro a scăzut sub pragul de 19,60 lei, în timp ce dolarul american a cunoscut o ușoară apreciere. Conform cursului oficial publicat de Banca Națională a Moldovei (BNM), valorile de referință pentru 3 octombrie sunt următoarele: 1 euro – 19,5837 […] Articolul Curs valutar 3 octombrie 2025: euro scade, dolarul urcă ușor apare prima dată în Realitatea.md.
07:30
Pentru data de 3 octombrie, meteorologii prognozează cer noros, fără precipitații, însă cu posibile înghețuri. Temperaturile diurne vor urca până la +17°C, în timp ce noaptea vor coborî până la +5°C. În Nordul țării, maximele vor atinge +15°C, iar minimele nocturne vor scădea până la +5°C. În zona de Centru, se vor înregistra temperaturi de […] Articolul Vreme mohorâtă și răcoroasă pe 3 octombrie: fără ploi, dar cu posibile înghețuri apare prima dată în Realitatea.md.
07:20
Aeroportul din Munchen, Germania, a anulat zeci de zboruri după ce au fost observate drone în apropierea spaţiului său aerian. Cel puţin 17 zboruri au rămas la sol la Munchen, afectând aproape 3.000 de pasageri. Aeroportul din Munchen a anunţat că a redirecţionat alte 15 zboruri în oraşe aflate în apropiere. Nu s-a confirmat deocamdată […] Articolul Aeroportul din Munchen, închis după ce în apropiere au fost observate drone apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:10
Putin: „Toate țările NATO sunt în război cu Rusia. Dacă cineva încă mai vrea să ne provoace militar, să încerce” # Realitatea.md
Președintele rus Vladimir Putin a declarat, joi, 2 octombrie curent, într-o intervenţie la Clubul de discuţii Valdai, desfăşurat în staţiunea Soci de la Marea Neagră, că „toate țările NATO au purtat război” împotriva Rusiei în Ucraina, informează știrileprotv.ro. Vladimir Putin a acuzat membrii Alianței Nord-Atlantice (NATO) că au înființat un centru special în Europa pentru […] Articolul Putin: „Toate țările NATO sunt în război cu Rusia. Dacă cineva încă mai vrea să ne provoace militar, să încerce” apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Poliția britanică susține că masacrul de la sinagoga din Manchester a fost un atac terorist # Realitatea.md
Poliția Metropolitană din Londra, care conduce operațiunile antiteroriste, a declarat atacul de la o sinagogă din Manchester drept atac terorist, transmite mediafax.ro. Un atacator a intrat cu mașina în oameni în fața unei sinagogi joi, în nordul Angliei, și apoi a început să-i înjunghie, ucigând doi oameni și rănind grav trei, într-un atac terorist comis în cea […] Articolul Poliția britanică susține că masacrul de la sinagoga din Manchester a fost un atac terorist apare prima dată în Realitatea.md.
