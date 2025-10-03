Parlamentul găzduiește expoziția de pictură a elevilor Liceului Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” din capitală
Sinteza, 3 octombrie 2025 14:30
Parlamentul Republicii Moldova găzduiește expoziția de pictură „Motive urbane”, semnată de elevii Liceului Academic de Arte Plastice „Igor Vieru” din Chișinău. Expoziția aduce în prim-plan viziuni diverse asupra vieții urbane, surprinzând atmosfera capitalei prin sensibilitatea și creativitatea tinerilor artiști. La evenimentul de inaugurare a expoziției au participat elevi, cadre didactice, angajați și vizitatori ai Parlamentului. „Elevii […]
CEC a modificat hotărârea cu privire la lista partidelor politice care pot participa la alegerile locale noi din 16 noiembrie 2025 # Sinteza
Comisia Electorală Centrală (CEC) a modificat hotărârea cu privire la lista partidelor politice care au dreptul de a participa la alegerile locale noi în unele localități din 16 noiembrie 2025. Astfel, poziția nr. 6, unde se regăsește Partidul Politic Partidul Republican „INIMA MOLDOVEI”, a fost revocată. Decizia a fost aprobată urmare a informării de către Ministerul Justiției […]
Un proiect investițional de renovare a acoperișului Centrului de Sănătate Găvănoasa din raionul Cahul a fost finalizat recent cu sprijinul Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Costul total al proiectului este de 537 de mii de lei, dintre care 287 de mii e contribuția CNAM, iar 250 de mii au fost alocați de primăria comunei […]
IGSU: Două intoxicații cu monoxid de carbon și un deces după incendiile din ultimele 24 de ore # Sinteza
Două persoane au suferit intoxicație cu monoxid de carbon, iar alta și-a pierdut viața în urma unor incendii. Primul caz a fost înregistrat în după amiaza zilei de 02 octombrie 2025 într-o locuință din satul Dămășcani, raionul Rîșcani. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 18:45. La fața locului au fost îndreptate trei […]
În perioada 29 septembrie – 3 octombrie 2025, o delegație a Poliției de Frontieră și a Serviciului Vamal al Republicii Moldova a efectuat o vizită în Republica Cehă # Sinteza
În perioada 29 septembrie – 3 octombrie 2025, o delegație a Poliției de Frontieră și a Serviciului Vamal al Republicii Moldova a efectuat o vizită în Republica Cehă, în contextul finalizării proiectului „Dezvoltarea capacităților de dresaj canin ale Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră al Republicii Moldova” (2022-2025), finanțat de Guvernul Republicii Cehe și implementat […]
CNA și Procuratura Bălți investighează fost primar din Glodeni pentru sustragerea documentelor unui proiect de 8 milioane lei # Sinteza
Centrul Național Anticorupție (CNA), sub conducerea Procuraturii Bălți, oficiul principal, desfășoară urmărirea penală într-un dosar inițiat în temeiul art. 360 alin. (1) din Codul penal al Republicii Moldova privind ”luarea, sustragerea, tăinuirea, degradarea sau distrugerea documentelor”. Cazul vizează un fost primar al unei localități din raionul Glodeni și o persoană juridică cu sediul în municipiul […]
ANTA avertizează că microbuzele și autobuzele nu pot fi folosite pentru transport de colete și mărfuri # Sinteza
Agenția Națională Transport Auto (ANTA) atenționează operatorii de transport rutier și conducătorii auto asupra riscurilor majore generate de utilizarea necorespunzătoare a vehiculelor autorizate pentru transportul de pasageri în scopul transportării de mărfuri. În ultima perioadă, instituția semnalează tot mai multe cazuri în care microbuzele sau autobuzele sunt folosite pentru transportarea coletelor, pachetelor voluminoase, echipamentelor grele […]
VIDEO// Olesea Stamate acuză PAS de abuzuri și intimidare: „Am simțit pe pielea mea instrumentele guvernării” # Sinteza
Fostul deputat PAS, Olesea Stamate, acuză foștii colegi de utilizarea unor „instrumente abuzive” împotriva celor care încearcă să se implice în viața politică. În cadrul unei emisiuni, Stamate afirmă că a fost martoră directă la presiuni exercitate asupra persoanelor care au dorit să se alăture echipei sale politice. „Am simțit, cum se spune, pe pielea […]
Doi președinți ai organizațiilor teritoriale ale fostului Partid „Șor”, condamnați la câte 5 ani de închisoare # Sinteza
La data de 1 octombrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința președinților Oficiilor Teritoriale Soroca și Cimișlia ale fostului Partid Politic „Șor”, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic de către un grup criminal organizat. Instanța le-a aplicat ambilor o pedeapsă cu închisoarepe […]
Ministerul Justiției solicită limitarea activității partidului „Moldova Mare”, acuzat de finanțare externă ilegală # Sinteza
Ministerul Justiției (MJ) a cerut instanței măsură asiguratorie în privința partidului „Moldova Mare”. Autoritatea solicită judecătorilor să limiteze activitatea formațiunii, până când va exista decizia privind restricționarea activității pentru 12 luni. Chestiunea urmează să fie examinată pe 2 octombrie, începând cu ora 9:00, scrie Realitatea.md. Solicitarea de chemare în judecată a partidului a fost înaintată de […]
Guvernul, la propunerea Ministerului Finanțelor, aprobă procedura de constatare a mediului concurențial # Sinteza
La propunerea Ministerului Finanțelor, Guvernul a aprobat procedura privind constatarea dacă o activitate desfășurată de entitățile contractante, în cadrul achizițiilor sectoriale, este sau nu expusă direct concurenței pe o piață cu acces nerestricționat, în sensul art. 261 din Legea nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energeticii, apei, transporturilor și serviciilor poștale. În baza acestei proceduri, autoritățile, […]
Fosta deputată Mariana Lucrețeanu și-a anunțat plecarea din PAS: ”Din păcate nu mai rezonăm pe unele valori” # Sinteza
Fosta deputată și ex-secretară de stat la Ministerul Afacerilor Externe, Mariana Lucrețeanu, a anunțat oficial că se retrage din Partidul Acțiune și Solidaritate. Decizia vine, potrivit declarației sale, ca urmare a faptului că „nu mai rezonează” cu direcția actuală a formațiunii. Într-un mesaj public, Lucrețeanu a explicat că a intrat în PAS „din diaspora, cu […]
Un cercetător de la Cambridge a prezentat cinci alternative naturale pentru afecțiunile stomacului # Sinteza
Simon Mills, cercetător la Cambridge, a enumerat cinci alternative pe bază de plante la medicamente puternice pentru afecțiunile stomacului, fără efectele secundare neplăcute. Simon Mills, cercetător la Cambridge, a prezentat cinci soluții naturale pe bază de plante pentru afecțiunile stomacului, ca alternativă la utilizarea pe termen lung a omeprazolului, unul dintre cele mai prescrise medicamente […]
Traian Chebeleu, diplomat și reprezentant al României la ONU și Viena, a încetat din viață la 86 de ani # Sinteza
Traian Chebeleu, unul dintre cei mai distinși diplomați ai României, s-a stins din viață la vârsta de 86 de ani. Cariera sa, întinsă pe mai multe decenii, a avut un impact semnificativ asupra politicii externe românești și asupra instituțiilor pe care le-a slujit. Fundația Europeană Titulescu a transmis un comunicat prin care și-a exprimat profunda […]
Substanță cu efect psihotrop descoperită asupra unui cetățean moldovean la punctul de frontieră Leușeni # Sinteza
Polițiștii de frontieră din punctul de trecere a frontierei „Leușeni” au identificat asupra unui cetățean moldovean o substanță sub formă de pulbere, despre care se presupune că are efect psihotrop. Incidentul s-a produs la data de 30 septembrie, când, pentru autorizarea intrării în Republica Moldova, la controlul de frontieră a ajuns un autocar ce venea […]
Compania „Teleradio-Moldova” (TRM), a demarat consultări cu mediul artistic din ţară în vederea potenţialei participări la Eurovision Song Contest în anul 2026. Discuţiile s-au concentrat pe aspecte cheie: formatul selecţiei naţionale, posibile modificări de regulament, strategii de promovare şi măsuri de sprijin pentru participanţi. Au fost enunţate preocupări şi provocări ale mediului creativ, precum şi […]
Maia Sandu va participa la Summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga, în perioada 1-2 octombrie 2025 # Sinteza
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa, în perioada 1-2 octombrie 2025, la Summitul Comunității Politice Europene (CPE), organizat la Copenhaga. În prezent, Danemarca deține președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene. Șefa statului va susține o intervenție la sesiunea de deschidere a reuniunii și, pe parcursul summitului, va avea întrevederi bilaterale și multilaterale cu lideri […]
Observatorii OSCE și APCE: ”Excluderea partidelor „Inima Moldovei” și „Moldova Mare” a afectat corectitudinea alegerilor din Republica Moldova” # Sinteza
Misiunea comună de observare a alegerilor parlamentare din Republica Moldova – formată din Oficiul OSCE pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului (ODIHR), Adunarea Parlamentară a OSCE (AP OSCE), Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei (APCE) și Parlamentul European (PE), a constatat că modificările frecvente ale legislației, în special cele survenite cu puțin timp înainte de scrutin, au afectat aplicarea […]
PAS a obținut 55 de mandate, dar pierde doi deputați. Dinu Plîngău și Stela Macari aleg independența # Sinteza
Deși datele preliminare arată că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a obținut 55 de mandate în urma alegerilor parlamentare, fracțiunea PAS va pierde doi deputați. Dinu Plîngău și Stela Macari, numărul 42 și respectiv 47 în lista PAS pentru alegerile parlamentare, ar urma să fie deputați independenți. Informația a fost confirmată pentru News Maker de către Dinu […]
Peste 37.000 de familii din Moldova au beneficiat de programul EcoVoucher pentru electrocasnice # Sinteza
Încă 2.217 de familii din Republica Moldova vor intra în sezonul rece cu electrocasnice noi și eficiente energetic, datorită sprijinului oferit de programul guvernamental EcoVoucher. În cadrul sesiunii 5 a acestui an, desfășurate în perioada 12-29 septembrie, 2.217 de vouchere au fost valorificate de către beneficiari. Cele mai multe vouchere au ajuns la familii cu […]
Guvernul limitează utilizarea substanțelor chimice periculoase în echipamente electrice și electronice # Sinteza
Cabinetul de Miniștri a aprobat, în ședința de astăzi, proiectul de hotărâre care prevede limitarea utilizării unui grup de substanțe chimice periculoase în echipamentele electrice și electronice. Proiectul elaborat are ca scop reducerea impactului negativ al acestor substanțe asupra mediului și sănătății umane. Principalele reglementări stabilesc condițiile stricte de utilizare a zece substanțe periculoase (plumb, […]
Un nou medicament pentru osteoporoză va fi compensat, începând cu 1 noiembrie, din fondurile de asigurare obligatorie de asistență medicală. Lista medicamentelor compensate a fost completată cu denumirea comună internațională Acidum ibandronicum, destinat tratamentului osteoporozei la femei. Preparatul, atât în formă de comprimate filmate, cât și soluție injectabilă, va fi parțial compensat. Astfel, va fi […]
Un tânăr de 20 de ani a fost condamnat la închisoare pentru trafic de influență în obținerea permisului auto # Sinteza
Datorită acțiunilor procesuale ale procurorilor și organului de urmărire penală, un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost condamnat, printr-o sentință recent pronunțată, pentru comiterea infracțiunii de trafic de influență, faptă prevăzută de art. 326 alin. (1) din Codul penal. Acestuia i-a fost aplicată o pedeapsă de 1 an și 6 luni închisoare, care urmează […]
Un fost primar al comunei Băcioi a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru corupere pasivă # Sinteza
La 26 septembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, l-a găsit vinovat pe un fost primar al comunei Băcioi de comiterea infracțiunii de corupere pasivă. Instanța a dispus o pedeapsă cu închisoare pe un termen de 8 ani cu amendă în mărime de 150 000 de lei și cu privarea de dreptul de a deține funcții publice […]
Guvernul a aprobat planurile de admitere la studii superioare de doctorat și la programe de postdoctorat cu finanțare bugetară # Sinteza
Guvernul Republicii Moldova a aprobat, în ședința de astăzi, planul de admitere la studiile superioare de doctorat, ciclul III, cu finanțare din bugetul de stat pentru anul academic 2025–2026. Documentul prevede acordarea unui număr de 229 de granturi doctorale pentru cetățenii Republicii Moldova și 3 granturi pentru cetățenii străini. De asemenea, a fost aprobat și […]
Alexandru Slusari: ”Importăm de 2,5 ori mai mult decât exportăm. Moldova a ajuns la linia roșie a sustenabilității” # Sinteza
Fostul deputat și membru al Platformei Demnitate și Adevăr, Alexandru Slusari, consideră că următorul guvern al Republicii Moldova trebuie să acorde prioritate absolută dezvoltării economice, susținerii producătorilor locali și creării de locuri de muncă, mai ales în contextul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană. Potrivit lui Slusari, Republica Moldova se află într-un moment critic. „Unui […]
Chișinău găzduiește pe 4-5 octombrie Ziua Națională a Vinului. Ediția a XXIV-a va aduna peste 100 de vinării # Sinteza
Ziua Națională a Vinului va fi marcată, la Chișinău, pe data de 4-5 octombrie. Tradițional, în cadrul evenimentului, va acordat Marele Premiu pentru merite deosebite în domeniul vitivinicol. O decizie în acest sens a fost aprobată de Executiv. Premiul recunoaște calitatea remarcabilă a vinurilor autohtone și evidențiază contribuția adusă la dezvoltarea turismului vitivinicol național. Distincția […]
Din 2026, grădinițele din Moldova vor fi finanțate după o nouă metodologie bazată pe numărul de copii # Sinteza
Guvernul a aprobat o nouă metodă de finanțare a grădinițelor, care va fi aplicată începând cu anul 2026. Aceasta a fost testată, timp de un an, în patru raioane și urmează să fie extinsă la nivel național. Potrivit noii formule, bugetul fiecărei grădinițe se va stabili în funcție de numărul de copii înscriși, de nevoile lor specifice […]
208 milioane lei pentru dezvoltare regională. 11 proiecte incluse în Documentul Unic de Program 2025–2027 # Sinteza
11 proiecte noi de dezvoltare regională și locală, cu o valoare totală de circa 208 milioane de lei, vor fi implementate în localitățile din Republica Moldova. Includerea proiectelor în Documentul Unic de Program pentru anii 2025–2027 a fost aprobată de Guvern. Inițiativele vor contribui la creșterea calității vieții cetățenilor, prin sporirea mobilității urbane, reabilitarea infrastructurii de apă […]
Ziua Persoanelor Vârstnice 2025. Ministerul Sănătății oferă servicii medicale gratuite și secții modernizate pentru seniorii din Moldova # Sinteza
Această zi, instituită de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite în anul 1990, reprezintă un prilej de a promova drepturile persoanelor vârstnice și de a evidenția contribuția valoroasă pe care aceștia au avut-o și continuă să o aibă în societate. Oamenii sunt valoroși indiferent de vârstă, iar imaginea pozitivă a îmbătrânirii trebuie susținută prin politici […]
DOC// Gruparea „Șor” susține cu bani nedeclarați partidul „Renaștere”. Salarii între 30.000 și 100.000 lei lunar # Sinteza
Gruparea criminală „Șor” continuă să pompeze bani în politica din Republica Moldova, finanțând ilegal partide și lideri politici. Una dintre formațiunile vizate este partidul „Renaștere”, condus de Natalia Parasca. Potrivit la Deschide.md, Parasca, liderul partidului primește lunar 50.000 de lei în numerar, bani care nu sunt declarați la Autoritatea Națională de Integritate. Cei patru deputați transfugi, foști […]
Peste 5000 de cărți noi distribuite în 27 de școli din Republica Moldova prin proiectul „Dotarea bibliotecilor, ediția a II-a” # Sinteza
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a facilitat distribuția unui lot de peste 5000 de exemplare de cărți noi în limba română către 27 de instituții de învățământ general din țară. Acțiunea face parte din amplul proiect de donație „Dotarea bibliotecilor din Republica Moldova, ediția a II-a”, realizat în baza Acordului de parteneriat dintre Departamentul pentru […]
Doi pasageri ucraineni, prinși cu pastile interzise în autocare pe rutele Chișinău–Kiev și Chișinău–Odesa # Sinteza
Polițiștii de frontieră, în cooperare cu funcționarii vamali și cu autoritățile de frontieră și vamale din Ucraina, au dejucat două tentative de transport ilicit de substanțe interzise, în cadrul controalelor efectuate la punctul de trecere a frontierei „Palanca-Maiaki-Udobnoe”. Primul caz a fost depistat atunci când un tânăr cetățean ucrainean, în vârstă de 19 ani, pasager […]
VIDEO// Partidul Nostru își extinde rețeaua de sedii și lansează o adresă de email pentru sesizările cetățenilor # Sinteza
Președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat că până la data de 15 decembrie 2025 vor fi realizate proiectele solicitate de cetățeni în cadrul întâlnirilor electorale desfășurate în mai multe localități din țară. Potrivit liderului formațiunii, echipa sa a colectat un număr semnificativ de propuneri și sesizări din partea oamenilor, iar implementarea lor reprezintă o […]
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat astăzi sentința în dosarul deputatei Marina Tauber. Aceasta a fost condamnată la 7 ani și 6 luni de detenție într-un penitenciar de tip semiînchis. Potrivit deciziei instanței, termenul de închisoare va începe să curgă din momentul arestului efectiv al inculpatei. Marina Tauber este acuzată în mai multe dosare legate […]
Blocul Patriotic cere investigații după alegerile din 28 septembrie: ”Voința poporului a fost sfidată. Alegerile nu pot fi considerate libere și corecte” # Sinteza
La 28 septembrie 2025, în Republica Moldova au avut loc alegeri parlamentare pe care reprezentanții Blocului Electoral Patriotic le califică drept viciate, acuzând „ingerința funcționarilor, utilizarea abuzivă a resurselor administrative și multiple încălcări grave ale legislației”. Într-un comunicat transmis după scrutin, Blocul a anunțat că a depus în total circa 45 de contestații, dintre care […]
Apple lucrează la o aplicație în stil ChatGPT pentru a pregăti generația următoare de Siri # Sinteza
Conform unor surse interne din cadrul Apple, compania din Cupertino a dezvoltat o aplicație asemănătoare cu ChatGPT pentru iPhone, menită să ajute echipa de ingineri la dezvoltarea următoarei generații de Siri, bazată pe tehnologia AI LLM (Large Language Model). Se pare că divizia de AI (inteligență artificială) a celor de la Apple folosește această aplicație […]
UE încearcă să detensioneze relațiile Ucraina – Ungaria în contextul negocierilor de aderare # Sinteza
Uniunea Europeană desfășoară în această săptămână o ofensivă diplomatică de nivel înalt în Ucraina, întâlnindu-se cu minoritatea maghiară din vestul țării pentru a încerca să detensioneze relațiile dintre vecini, tensiuni care amenință candidatura Ucraine Ucraina dorește să accelereze lucrările de aderare la blocul format din 27 de membri, pe care o consideră cea mai realistă […]
Misiunea Starship Flight 11. SpaceX testează limitele megarachetei înaintea noii generații # Sinteza
SpaceX pregătește pentru 13 octombrie un nou zbor de test al megarachetei Starship, ultimul în configurația „Version 2”, de la baza Starbase din Texas. Misiunea, denumită Starship Flight 11, va fi ultima în configurația „Version 2” a navei spațiale. Lansarea este programată să aibă loc de la baza SpaceX Starbase din Texas, iar fereastra de […]
CEC și Consiliul Audiovizualului, evaluate pozitiv de observatorii internaționali la scrutinul din Moldova # Sinteza
Similar scrutinelor anterioare, Comisia Electorală Centrală (CEC) a acreditat mai mulți observatori internaționali, mandatați să monitorizeze procesul de organizare și desfășurare a exercițiului electoral din această toamnă: Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor – ENEMO – (8 persoane), Oficiul pentru Instituții Democratice și Drepturile Omului al OSCE/ODIHR (272 de persoane), Adunarea Parlamentară a […]
Directorul Serviciului Vamal a avut o întrevedere cu echipa de experți niponi implicați în implementarea proiectului „Data Collection Survey for Promoting Cross-Border Logistics” # Sinteza
Directorul Serviciului Vamal, Alexandru Iacub, a avut o întrevedere cu echipa de experți niponi implicați în implementarea proiectului „Data Collection Survey for Promoting Cross-Border Logistics”, sprijinit de Agenția Japoneză de Cooperare Internațională (JICA). Proiectul, lansat recent, are drept obiectiv studiul logisticii transfrontaliere, cu accent pe transportul feroviar și identificarea soluțiilor pentru extinderea rutelor comerciale, cu […]
8800 de țigarete tăinuite în bagaj, depistate în cadrul controlului coordonat la vama Albița # Sinteza
8800 de țigarete tăinuite în bagaj, depistate în cadrul controlului coordonat la vama Albița. Cazul a fost documentat de funcționarii postului vamal Leușeni în comun cu colegii din cadrul Autorității Vamale Române, care participă în cadrul controlului coordonat în postul vamal Albița, după ce, verificărilor de specialitate a fost supus un autocar de rută regulată Chișinău – Praga, […]
Republica Moldova sprijină campania europeană pentru reducerea sedentarismului și promovarea sportului pentru sănătate # Sinteza
Republica Moldova se alătură Săptămânii Europene a Sportului, desfășurată în perioada 30 septembrie – 5 octombrie 2025. Evenimentul din acest an marchează 10 ani de la lansare și are ca scop promovarea activității fizice și a sportului pentru sănătate și bunăstare pe parcursul vieții. A fi activ este una dintre cele mai eficiente modalități de a […]
Tentativă de trafic de substanțe stupefiante și psihotrope, contracarată la frontiera moldo-ucraineană # Sinteza
În punctul de trecere a de frontieră „Giurgiulești-Reni”, angajații Poliției de Frontieră în cooperare cu funcționarii vamali și cu autoritățile de frontieră și vamale din Ucraina, au contracarat o tentativă de transport ilicit de substanțe interzise. Incidentul a avut loc pe sensul de ieșire din Republica Moldova. În baza analizei de risc, s-a dispus efectuarea […]
Fostul Ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi: ”PAS nu a câștigat alegerile, a manevrat totul printr-o opoziție inexistentă” # Sinteza
Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, a lansat critici în adresa PAS, afirmând că formațiunea de guvernământ nu a obținut o victorie reală la alegerile parlamentare, ci a profitat de lipsa unei opoziții veritabile și de modificările legislative operate înainte de scrutin. „Felicitări, PAS! Dar nu vă lăsați păcăliți – nu aveți nimic de sărbătorit. […]
VIDEO// Gabriel Călin a fost reținut pentru 72 de ore. Tranzacții de peste 150.000 USD și discrepanță de 4,8 milioane lei # Sinteza
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice a INI, în comun cu polițiștii din BPDS “Fulger” și procurorii PCCOCS, au documentat un caz complex de spălare de bani, conversie de criptomonede și finanțare ilegală a activităților politice. În vizorul oamenilor legii a ajuns un bărbat de 39 de ani, suspectat că ar fi gestionat tranzacții printr-o platformǎ […]
PIB-ul Republicii Moldova a crescut cu 1,1% în trimestrul II 2025, ajungând la 82,3 miliarde lei # Sinteza
Produsul Intern Brut al Republicii Moldova a înregistrat o creștere de 1,1% în trimestrul II 2025 comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 82,3 miliarde lei. Raportat la trimestrul anterior (ianuarie – martie 2025), PIB-ul a avansat cu 1,6%, confirmând semnale de relansare economică, după creșterea de 1,4% consemnată în primul trimestru al […]
Săptămâna Europeană a Sportului 2025 începută în Moldova prin flashmob organizat de Ministerul Educației și Cercetării # Sinteza
Ministerul Educației și Cercetării a marcat astăzi, 30 septembrie 2025, începutul Săptămânii Europene a Sportului în Republica Moldova prin participarea la #BeActive Flashmob Gymnastics, desfășurat la Casa Guvernului. La eveniment au luat parte peste 70 de angajați ai ministerului și reprezentanți ai altor autorități publice centrale, care au demonstrat prin exemplul propriu importanța mișcării zilnice […]
CNAM și Consiliul Raional Glodeni au contribuit la renovarea cazangeriei Centrului de Sănătate Balatina # Sinteza
Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) a contribuit la renovarea cazangeriei Centrului de Sănătate Balatina din raionul Glodeni. Investiția totală a fost de aproape 159 de mii de lei, dintre care 109 mii de lei au fost alocați de CNAM din fondul de dezvoltare și modernizare a prestatorilor publici de servicii medicale. Contribuția Consiliului […]
VIDEO// Crimă oribilă în Soroca. Victima, legată de cal și târât prin pădure de presupușii ucigași # Sinteza
O crimă înfiorătoare a șocat satul Ocolina din raionul Soroca. Vasile Rotari, în vârstă de 37 de ani, a fost găsit fără viață, după ce, potrivit anchetatorilor, ar fi fost supus unor chinuri greu de imaginat. Potrivit informațiilor preliminare, victima ar fi fost bătută cu sălbăticie, apoi i s-a legat gâtul cu o funie prinsă […]
