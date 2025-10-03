Reacție la București după criticile lui Putin: Rusia a încercat să influențeze alegerile din România și Republica Moldova și a eșuat

15:50

Anatol Șalaru, fost ministru al Apărării de la Chișinău, a transmis o scrisoare deschisă către Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților din Parlamentul României, prin care solicită să-l schimbe pe Valeriu Munteanu din funcția de președinte al Comisiei comune România–Republica Moldova. Potrivit lui Șalaru, Valeriu Munteanu nu ar avea calitatea morală de a reprezenta România în […]