Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Iuliana Maranciuc - 03.10.2025

ProTV.md, 3 octombrie 2025 13:00
Acum 30 minute
13:00
Acum o oră
12:40
O femeie a fost numită pentru prima dată la conducerea Bisericii Anglicane. Cine este Sarah Mullally
12:30
Semnal de slăbiciune al Moscovei. Populația rusă, forțată să achite „nota de plată” pentru războiul lui Putin din Ucraina
12:30
Un fost primar din Glodeni și încă o persoană, vizate de CNA într-un dosar de tăinuirea documentelor a unui proiect de infrastructură de peste 8 milioane de lei
Acum 2 ore
12:10
Fostul deputat Constantin Țuțu - identificat și reținut în punctul de trecere a frontierei Vulcănești
12:10
Din 6 octombrie, vin facturile noi pentru consumul de gaze naturale. Precizările Energocom
12:00
Un an de transformări spectaculoase! Salonul Valentina Al Safdi își răsplătește comunitatea cu un giveaway generos - VIDEO
11:40
Cel mai mare proiect din istoria umanității intră într-o fază decisivă. Sub conducerea unui gigant american, omenirea e aproape de a obține „energia infinită”
11:30
Nicușor Dan, „extrem de optimist” că Republica Moldova va fi în Europa în 2028: „Un termen de trei ani este foarte realist pentru asta”
Acum 4 ore
11:10
Două case, mistuite de flăcări. Un bărbat din Anenii Noi a murit, iar două persoane din Rîșcani - în stare gravă la spital, după ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon
10:50
Emmanuel Macron i-a felicitat pe moldoveni cu rezultatul alegerilor parlamentare: „O lecție pentru noi toți, în Europa” - VIDEO
10:40
Ultimul client important al Gazprom din UE a decis să cumpere gaze naturale din Turkmenistan
10:40
Accident la Tiraspol. Un automobil s-a răsturnat, după ce s-a lovit cu un microbuz. Imagini surprinse de martori - FOTO
10:30
Igor Grosu, după reținerea lui Constantin Țuțu: „Eu mă bucur. Poliția și instituțiile își fac treaba”
10:30
Acoperișul unei case din Criuleni a ars în totalitate. Patru autospeciale au luptat cu flăcările
10:10
Start sezonului de încălzire în capitală. Anunțul făcut de Termoelectrica
10:10
Noi dosare cu mențiunea „Strict secret” au intrat în Arhivele Naționale
10:00
Alertă cu drone la Soci, la scurt timp după discursul lui Putin privind războiul din Ucraina. „Monitorizăm îndeaproape”
09:40
Investiția în imobiliare — o investiție în viitorul tău
09:30
Eden Estate — un dezvoltator care construiește cu inteligență, gust și grijă pentru viitor
09:20
Barcelona a câștigat Campionatul Mondial de Handbal al Cluburilor după o finală epică
Acum 6 ore
09:10
Amanda Anisimova stabilește prima semifinală la Beijing contra lui Coco Gauff
09:10
Premieră în Formula 1! FIA emite primul avertisment de "risc termic" pentru Marele Premiu din Singapore
09:00
Incendiu de proporții, după o explozie la rafinăria Chevron din California, cea mai mare de pe coasta de vest a SUA - VIDEO
08:40
Putin ceartă Europa: „Interzicerea oponenților politici nu funcționează”. Lista opozanților ruși morți după ce l-au criticat
08:40
Fiul lui Zidane, convocat de Algeria pentru viitoarele calificări la Cupa Mondială 2026. Unde va debuta Luca Zidane
08:30
AS Roma a pierdut acasă cu Lille, scor 0-1, în etapa a doua din Europa League, la capătul unui meci marcat de un moment rar întâlnit
08:30
FCSB, învinsă de Young Boys Berna, în Europa League. Elvețienii o egalează la puncte pe campioana României
08:20
Haos pe aeroportul din Munchen, după apariția unor drone. Pasagerii și-au petrecut noaptea în paturi de campanie
08:20
Zeci de morți în Gaza în urma atacurilor israeliene. Hamas analizează planul propus de Trump privind încetarea războiului
08:10
Ploi în sudul țării. Cum va fi vremea astăzi, dar și în următoarele zile. Prognoza meteo
Acum 12 ore
01:20
Emisiunea În PROfunzime cu Lorena Bogza din 02.10.2025. Invitați: Valeriu Pașa și Ion Tabârță - VIDEO
01:20
Doar șase echipe au maxim de victorii în primele două runde din grupa unică a Ligii Campionilor - VIDEO
01:20
Un fundaș de la Juventus Torino poate pretinde la titlul de golul sezonului în Champions League - VIDEO
01:20
Justiția stagnează, economia e lipsită de viziune, dar apărarea avansează: Analiștii recomandă PAS să opteze pentru o guvernare cu profesioniști, nu doar cu membri de partid
01:10
Barcelona - PSG, spectacol în Champions League. Derby decis cu un gol în minutul 90 - VIDEO
01:10
Guvernul SUA, paralizat din lipsă de buget: Angajați trimiși în concedii neplătite, iar Senatul întârzie votul care ar putea evita un haos economic de miliarde - VIDEO
00:50
Justiția stagnează, economia e lipsită de viziune, dar apărarea avansează: Analiștii recomandă ca PAS să opteze pentru o guvernare cu profesioniști, nu doar cu membri de partid
00:40
Justiția stagnează, economia e lipsită de viziune, dar apărarea avansează: Analiștii cer o guvernare cu profesioniști, nu doar cu membri de partid
Acum 24 ore
23:00
Experții salută decizia lui Plîngău de a deveni deputat neafiliat: o voce în plus pentru integrarea europeană și diversitate în Parlament
22:20
Președintele Consiliului European i-a felicitat pe cetățenii Republicii Moldova pentru rezultate alegerilor parlamentare: „O victorie a democrației” - VIDEO
22:10
Naționala Moldovei U19 de futsal, eliminată de la Euro după trei înfrângeri și 24 de goluri primite - VIDEO
22:10
Iga Swiatek, principala favorită a turneului WTA de la Beijing, a fost eliminată surprinzător încă din optimile de finală - VIDEO
22:00
Avocatul din Bălți, care a fost prins că transmitea droguri clientului său în penitenciar - plasat în arest pentru 30 de zile - VIDEO
21:20
Gabriel Călin - plasat în arest preventiv pentru 30 de zile - VIDEO
21:20
Atac cu drone rusești asupra sistemului energetic și feroviar din Odesa - VIDEO
21:20
Vlad Plahotniuc rămâne în arest preventiv: Curtea de Apel respinge recursurile apărării privind revocarea celor trei mandate de arestare - VIDEO
21:10
Bălțiul pornește sezonul de încălzire: grădinițele au primit deja căldură, urmează blocurile de locuințe - VIDEO
21:10
Seniorii dovedesc că învățarea nu are vârstă: Matematicieni, ingineri și bunici curioși de lumea digitală revin în bănci la Universitatea pentru Vârsta a Treia - VIDEO
21:00
Donald Trump schimbă tonul față de Rusia și începe să sprijine Ucraina cu informații cruciale despre ținte energetice sensibile din Rusia - VIDEO
