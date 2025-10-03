Sarah Mullally, prima femeie din istorie care va conduce Biserica Angliei
3 octombrie 2025
Fost Episcop de Londra, ea a fost desemnată al 106-lea Arhiepiscop de Canterbury.
România: la Iași au început pregătirile pentru pelerinajul de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva # Veridica.md
Orașul e cel mai mare centru de pelerinaj din România şi al cincilea din Europa.
Igor Grosu: Reforma teritorial-administrativă trebuie realizată până la alegerile locale din 2027 # Veridica.md
Această reformă este necesară pentru a gestiona mai eficient fondurile publice și pentru a oferi cetățenilor servicii de calitate.
Și FCSB, și Craiova au pierdut cu 0-2.
Diplomația de la București le recomandă românilor să evite zonele aglomerate şi în care se desfăşoară acţiuni de protest şi să urmărească instrucţiunile autorităţilor locale.
Guvernul a transmis Agenției Naționale a Arhivelor 956 de dosare care conțin decizii cu mențiunea „Strict secret” ale Consiliului de Miniștri al RSS Moldovenești, din perioada 1940–1990.
Marea Britanie operează aproximativ șase sateliți militari de comunicații și supraveghere.
Fostul deputat Constantin Țuțu, anunțat în căutare, a fost reținut joi, 2 octombrie, în punctul de trecere a frontierei Vulcănești.
Mă îndreptam în pas cadențat, unu-unu-un-doi-trei, spre Kremlinul din fața mea! Eram proaspăt tuns și bărbierit, în cel mai valoros costum, ce mi-o rămas de la tractoare, cu care am fost și la CEC, unu-unu-un-doi-trei!
Mandatele lui Costiuc se mută în Parlament sau rămân pe Tiktok? (O sinteză a săptămânii) # Veridica.md
Fostul deputat și sportiv fugar apropiat lui Vladimir Plahotniuc, Constantin Țuțu, a fost reținut joi seară de proliția de frontieră a Republicii Moldova; Vasile Costiuc denunță încercări din partea PAS de a-l lipsi de cele aproape 90.000 de voturi obținute la scrutinul din 28 septembrie; sancțiunile internaționale aplicate Rusiei pun în dificultate asigurarea cu gaze a regiunii transnistrene - acestea sunt subiectele care urmează să fie analizate în sinteza săptămânală realizată de Veridica.
Două partide politice din Republica Moldova și-au suspendat temporar activitatea prin decizie judecătorească # Veridica.md
Activitatea partidului „Moldova Mare” și „Partidului Democrat Modern din Moldova”, a fost limitată temporar prin decizia Curții de Apel Centru.
Zeci de zboruri au fost anulate sau redirecţionate, afectând mii de pasageri.
Preşedintele francez estimează că până la 40% din efortul rusesc de război este finanţat de comerţul petrolier care ocoleşte sancțiunile occidentale.
Preşedintele rus a dat asigurări că nu are nicio intenție de a ataca o țară membră a Alianţei.
Poliţia britanică a reţinut alţi trei suspecţi în acest dosar.
Nicuşor Dan: "Locul Republicii Moldova este în marea familie europeană."
Președinta Maia Sandu: R. Moldova, lăudată pentru rezistența în fața influenței Kremlinului # Veridica.md
Maia Sandu a fost întâmpinată cu aplauze la summitul Comunității Politice Europene de la Copenhaga.
Poliția de Frontieră anunță că Țuțu a fost escortat spre izolatorul din Chișinău.
Pe agendă: legislaţia, standardele europene în domeniu şi cooperarea transfrontalieră.
Președintele rus, Vladimir Putin, anunță că Moscova monitorizează îndeaproape „militarizarea crescândă a Europei” # Veridica.md
„Noi înșine nu am inițiat niciodată o confruntare militară” - a mai pretins el.
Alte trei persoane sunt în stare gravă, în timp ce suspectul a fost împușcat de poliția britanică.
Fostul președinte al Georgiei Mihail Saakașvili, aflat în închisoare, și-a îndemnat susținătorii să iasă în stradă sâmbătă, când sunt programate alegeri locale # Veridica.md
Acestea sunt primul test electoral pentru partidul de guvernământ Visul Georgian, după un an de criză politică.
O dronă lansată de armata rusă de invazie asupra unei instalații electrice provocase o pană de curent care a durat mai mult de trei ore.
Pe agendă: aderarea la UE și securitatea regională
Un reportaj sub acoperire prezintă comportamente „toxice” în rândul ofițerilor de poliție din capitala britanică.
Votul din 28 septembrie a.c. a fost o remarcabilă victorie a Republicii Moldova, a treia la număr după referendumul pentru integrarea europeană și alegerile prezidențiale din 2024. Rezultatele scrutinului reprezintă un manifest european al societății moldovenești și un răspuns exemplar al autorităților moldovene la acțiunile hibride ale Rusiei împotriva Republicii Moldova.
Premierul danez sugerează ca termen de pregătire împotriva războiului hibrid al Rusiei anul 2030.
Până acum, Israelul a interceptat 14 nave din flotila care vrea să livreze ajutoare în enclava palestiniană.
Acestea vor ajuta Kievul să lovească ținte amplasate mult în interiorul Rusiei.
Două persoane au fost rănite uşor, aeroportul nu și-a întrerupt activitatea.
Liderul PAS, Igor Grosu, a declarat că regretă decizia celor doi deputați aleși pe listele formațiunii de a părăsi fracțiunea fără consultări interne, dar și-a exprimat încrederea că aceștia vor respecta mandatul primit de la cetățeni, axat pe integrarea europeană.
România și R. Moldova au semnat primul acord pentru control mixt la frontieră feroviară # Veridica.md
Controlul mixt se va desfășura în gara Fălciu, județul Vaslui, aproape de podul peste râul Prut care face legătura cu localitatea Cantemir din R. Moldova.
CEC acuză Partidul „Democrația Acasă” că a beneficiat de campanie coordonată pe TikTok de pe conturi cu mii de urmăritori, fără a raporta cheltuieli # Veridica.md
„Astfel de abateri pot atrage excluderea din cursă a unui concurent electoral.” a spus Vicepreședitele CEC Pavel Postica.
Ministerul Justiției cere limitarea activității formațiunii conduse de Victoria Furtună. Demersul va fi examinat joi de Curtea de Apel.
Lemnele se vor vinde la prețurile de anul trecut.
Liderii organizației teroriste palestiniene au discutat cu Qatar, Egipt și Turcia pe marginea proiectului propus de președintele american.
Măsurile fac parte dintr-un pachet mai amplu, care va fi prezentat oficial în 7 octombrie.
Nouă campanie publică împotriva contrabandei cu tutun, lansată de autorităţile din România şi Republica Moldova # Veridica.md
În primele opt luni ale anului, poliţiştii români de frontieră au reţinut, în vederea confiscării, circa 4,35 milioane pachete cu ţigări, care ar echivala cu peste 20 de milioane de euro.
București: întrevedere între premierul român, Ilie Bolojan, și preşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Igor Grosu # Veridica.md
Formațiunile politice ale celor doi sunt afiliate la Partidul Popular European.
Daniel Vodă a explicat ce urmează după alegeri și ce face Guvernul până la învestirea noului Cabinet.
Deschiderea Oktoberfest a fost amânată.
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus că situaţia centralei este "potenţial periculoasă".
După înfrângerea, rușinoasă, năucitoare, în alegerile parlamentare din Republica Moldova, Moscova caută justificări pe măsură. Prima e, firește, că alegerile au fost „șarlatanești”, că autoritățile „au manipulat deschis cu voturile alegătorilor”, că transnistrenilor doritori să voteze li s-au pus piedici etc.
Maia Sandu, privind reintegrarea regiunii transnistrene: Le putem oferi o viață mai bună. Armata rusă trebuie să plece # Veridica.md
Procesul de reintegrare a Republicii Moldova presupune în mod prioritar retragerea trupelor rusești de pe teritoriul țării, dar și costuri economice considerabile, pentru a asigura integrarea regiunii transnistrene pe toate domeniile, a declarat președinta Maia Sandu.
Blocajul bugetar din SUA slăbeşte dolarul şi contribuie la aprecierea aurului.
Cum n-o dai! - Bomba Gogol
Noul Guvern ar putea fi învestit în următoarele săptămâni.
Cetățenii Republicii Moldova au pecetluit, prin votul lor de duminică, direcția clară pe care trebuie să o ia Republica Moldova. Fără echivoc, ei au decis prin vot democratic că Republica Moldova trebuie trebuie să devină membră a Uniunii Europene.
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, va participa, în perioada 1-2 octombrie 2025, la Summit-ul CPE, organizat la Copenhaga.
