Pe fondul victoriei PAS, deputatul Alexandr Tarnavschi cere demisia conducerii Găgăuziei

20:40

Ministerul Energiei informează că aproximativ 3.000 de consumatori din sectorul Buiucani al Capitalei au rămas temporar fără energie electrică, în urma unei pene de curent. Cauza defecțiunii a constat în două cabluri de 6 kV care au ieșit din funcțiune. „Echipele specializate de la Premier Energy s-au deplasat imediat la fața locului pentru remedierea situației, […]