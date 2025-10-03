Recomandările de weekend 4–5 octombrie 2025 în Chișinău și în țară
EA.md, 3 octombrie 2025 13:00
Primul weekend din octombrie este sărbătoare pentru cultura vinului din Moldova, dar și un moment de gală pentru modă, jazz și frumusețe. Iată ce evenimente merită atenția ta: Moldovan Brands Runway AW25/26 Un eveniment de modă de amploare, sub conceptul „Reframing” , care aduce colecții locale și internaționale pe podiumul din Chișinău. Când: 2–4 octombrie […] Articolul Recomandările de weekend 4–5 octombrie 2025 în Chișinău și în țară apare prima dată în ea.md.
• • •
Alte ştiri de EA.md
Acum 15 minute
13:00
Primul weekend din octombrie este sărbătoare pentru cultura vinului din Moldova, dar și un moment de gală pentru modă, jazz și frumusețe. Iată ce evenimente merită atenția ta: Moldovan Brands Runway AW25/26 Un eveniment de modă de amploare, sub conceptul „Reframing” , care aduce colecții locale și internaționale pe podiumul din Chișinău. Când: 2–4 octombrie […] Articolul Recomandările de weekend 4–5 octombrie 2025 în Chișinău și în țară apare prima dată în ea.md.
Acum 4 ore
09:20
În ultimul deceniu, Albania a trecut printr-o etapă accelerată de modernizare și dezvoltare. Țara, cândva privită drept o destinație mai puțin cunoscută din Balcani, devine astăzi un punct de atracție pentru investitori, turiști și dezvoltatori imobiliari. Infrastructura turistică, proiectele rezidențiale moderne și investițiile străine directe au început să schimbe profund imaginea litoralului și să ofere […] Articolul De ce Albania devine o destinație preferată de investitori? apare prima dată în ea.md.
Acum 6 ore
08:30
Fără gaz patru zile în Cruzești, Budești și părți din Tohatin: Autoritățile anunță întreruperi majore # EA.md
Locuitorii din Cruzești, Budești și unele zone din Tohatin vor rămâne fără gaze naturale între 6 și 10 octombrie, din cauza lucrărilor programate de SRL „Chișinău-gaz”. Furnizarea va fi întreruptă de luni, 6 octombrie, ora 9:00, până vineri, 10 octombrie, ora 17:00. Furnizarea gazelor va fi sistată de luni, 6 octombrie 2025, ora 9:00, […] Articolul Fără gaz patru zile în Cruzești, Budești și părți din Tohatin: Autoritățile anunță întreruperi majore apare prima dată în ea.md.
08:30
(video) Haos în social media: „Nanu Danu” reținut de poliție, după sesizarea lui Patric Hanganu # EA.md
Influencerul Daniel Cebotari, cunoscut online ca „Nanu Danu”, a fost reținut în această dimineață de poliție, suspectat de implicare într-o schemă de escrocherie cu automobile, potrivit UNIMEDIA. Printre reclamanți se numără și interpretul Patric Hanganu, care ulterior și-a exprimat reacția pe rețelele sociale. „Îmi pare rău de dânsul, sincer să spun. Nu doresc rău nimănui, […] Articolul (video) Haos în social media: „Nanu Danu” reținut de poliție, după sesizarea lui Patric Hanganu apare prima dată în ea.md.
07:30
Constantin Țuțu a fost reținut în Ucraina și este adus sub escortă la izolatorul din Chișinău # EA.md
Fostul deputat democrat Constantin Țuțu a fost reținut în Ucraina, după ce, pe 22 septembrie, fusese dat în căutare în urma unei decizii parțiale a instanței la solicitarea procurorilor. El este judecat pentru îmbogățire ilicită, escrocherie și trafic de influență, scrie zdg.md. Cu doar câteva săptămâni în urmă, Țuțu se afla în stânga Nistrului, unde […] Articolul Constantin Țuțu a fost reținut în Ucraina și este adus sub escortă la izolatorul din Chișinău apare prima dată în ea.md.
07:20
Alexei Buzu: Statul va plăti compensațiile la căldură și iarna aceasta – autoritățile promit sprijin pentru cetățeni. Alexei Buzu a confirmat că din luna noiembrie, ca și în anii precedenți, consumatorii casnici vor primi compensații, dar nu a precizat criteriile de acordare, transmite ipn.md. „Cu siguranță vom fi aproape de cetățeni, iar compensațiile vor […] Articolul Guvernul garantează sprijin financiar pentru iarna aceasta apare prima dată în ea.md.
07:20
Comisia Electorală Centrală (CEC) a sancționat partidul „Democrația Acasă” cu un avertisment, acuzându-l că nu a prezentat date complete privind campaniile de promovare pe rețelele sociale. În penultima săptămână a campaniei electorale, Partidul „Democrația Acasă” nu a raportat cheltuieli pentru promovarea pe rețelele sociale, însă și-a făcut publicitate pe TikTok de pe conturi cu […] Articolul Scandal pentru partidul lui Costiuc: sancționat după ce a ascuns cheltuielile pe TikTok apare prima dată în ea.md.
07:20
Campania pentru alegerile parlamentare din Republica Moldova a fost dominată de o avalanșă de sondaje, fiecare prezentând scenarii diferite. Dacă unele s-au apropiat de rezultatele finale, altele s-au dovedit complet departe de realitate și au fost acuzate de partizanat. Potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale, 11 instituții au fost autorizate să realizeze sondaje de opinie. […] Articolul Alegeri surpriză: Sondajele au greșit grav față de rezultatele reale apare prima dată în ea.md.
07:20
Autoritățile cer stoparea colectelor de bani de Ziua Profesorului: „Respectați cadrele didactice fără plăți suplimentare” # EA.md
Cu ocazia Zilei Mondiale a Educației și a Zilei Profesorului, sărbătorite pe 5 octombrie, ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a făcut un apel către părinți și profesori să renunțe la tradiția colectării banilor pentru această ocazie. Șeful MEC a încurajat cetățenii să raporteze aceste cazuri, în special la CNA, transmite realitatea.md. „Încurajăm pe […] Articolul Autoritățile cer stoparea colectelor de bani de Ziua Profesorului: „Respectați cadrele didactice fără plăți suplimentare” apare prima dată în ea.md.
07:20
Liderul PAS, Igor Grosu, i-a transmis un mesaj clar președintelui rus Vladimir Putin, după ce partidul său a câștigat majoritatea în Parlament în urma alegerilor din 28 septembrie. Grosu a subliniat că Republica Moldova își decide singură viitorul și nu acceptă șantaj sau presiuni din partea Federației Ruse, transmite Știri.md cu referire la newsmaker.md. […] Articolul Grosu către Putin după victoria PAS: „Câte oara mai dați greș?” apare prima dată în ea.md.
Acum 8 ore
07:10
La sfârșitul lunii septembrie, Surorile Osoianu au oferit un moment muzical de excepție pe Marele Zid Chinezesc, unul dintre cele mai spectaculoase monumente ale lumii. Vocile lor au atras zeci de turiști, impresionați de armoniile folclorice românești, chiar dacă nu înțelegeau versurile cântecelor. Prestația lor a inclus și o doină interpretată cu intensitate și emoție, […] Articolul (Video) Surorile Osoianu cuceresc Marele Zid Chinezesc cu farmecul folclorului moldovenesc apare prima dată în ea.md.
07:10
Frigul recent i-a alarmat pe chișinăuieni, iar unii au cerut deja conectarea la căldură. Termoelectrica anunță că este pregătită să răspundă oricărei cereri, chiar dacă sezonul oficial de încălzire începe mai târziu. „Avem bloc energetic în rezervă, ca să fie pornit în orice moment, dar și acum, cu sursa 2 care este în funcțiune […] Articolul Se apropie frigul: Termoelectrica, pregătită să pornească încălzirea în locuințe apare prima dată în ea.md.
07:10
Tragedie la Cahul: Moartea tinerei rămâne un mister – ce s-a întâmplat în ultima zi a vieții ei # EA.md
Dispariția Carolinei Volcova, studentă de 20 de ani la Colegiul de Medicină din Cahul, a alarmat autoritățile. Familia, colegii și zeci de localnici s-au mobilizat imediat pentru a o căuta. Ultimele imagini cu ea au fost surprinse de camerele din incinta colegiului. În data de 25 septembrie, în zi de joi, la prânz, Carolina Volcova […] Articolul Tragedie la Cahul: Moartea tinerei rămâne un mister – ce s-a întâmplat în ultima zi a vieții ei apare prima dată în ea.md.
07:10
Lux la capitolul cadouri pentru Maia Sandu: Pix cu aur de la Macron, sculptură din bronz de la Papa și suveniruri din toată lumea, în valoare de peste 57.000 lei. În perioada iulie – septembrie 2025, președinta Maia Sandu a primit 24 de daruri oficiale, însumând peste 57 de mii de lei, potrivit registrului publicat […] Articolul Ce surprize a mai adunat Maia Sandu: Cel mai prețios dar – un pix cu aur apare prima dată în ea.md.
07:10
Partidul Republican Inima Moldovei, condus de Irina Vlah, ratează alegerile locale noi din 16 noiembrie. Comisia Electorală Centrală a suspendat activitatea formațiunii pentru 12 luni, actualizând lista partidelor admise la scrutinul din șase localități. „Pe perioada limitării activității, îi este interzisă participarea – individuală sau în comun – la alegeri și referendumuri. Se ia […] Articolul Partidul Inima Moldovei se retrage: nu va intra în cursa alegerilor locale din 16 noiembrie apare prima dată în ea.md.
07:10
„Prezența diasporei la alegerile de duminică este un eveniment important pentru că a fost cea mai mare prezență a moldovenilor de pretutindeni la vreun scrutin parlamentar”, a declarat activista civică Lucia Sclifos, moldoveancă stabilită de peste zece ani în Marea Britanie, în cadrul dezbaterii publice „Pe ce se ține fenomenul electoral «Diaspora»?”, organizată de Agenția […] Articolul O moldoveancă plecată peste hotare: „Noi nu ne luptăm cu cei de acasă, ci luptăm pentru ei” apare prima dată în ea.md.
07:10
Mai mulți ucraineni stabiliți în Chișinău semnalează că le-au fost furate plăcuțele de înmatriculare, primind în schimb un număr de telefon pentru eventuală „returnare”. Aceștia susțin că un grup de persoane ar fi pus la punct o adevărată „afacere”: plăcuțele sunt sustrase și apoi restituite proprietarilor doar contra unei sume de bani. Un astfel […] Articolul „Șantaj pe roți” în Chișinău: Plăcuțele de înmatriculare ucrainene, ținta hoților apare prima dată în ea.md.
07:10
Expertul imobiliar Ștefan Repeșciuc explică diferența dintre ipotecile cu dobândă fixă și cele cu dobândă flotantă, precum și avantajele programului „Prima Casă Plus”, scrie știri.md. Greșeli frecvente și sfaturi practice Ștefan Repeșciuc atrage atenția că una dintre cele mai mari greșeli ale cumpărătorilor este ordinea în care abordează procesul. Mulți merg mai întâi la […] Articolul Cât plătesc moldovenii în plus pentru creditele imobiliare? apare prima dată în ea.md.
Acum 24 ore
15:40
În perioada 14-19octombrie, Chișinăul găzduiește primul festival internațional de teatru dedicat operelor lui W. Shakespeare. Între 14 și 19 octombrie, capitala Republicii Moldova devine centrul artei teatrale, găzduind prima ediție oficială a Festivalului Internaţional “United Shakespeare”. Un eveniment unic, care aduce în scenă teatre și artiști de top din România, Ucraina, Marea Britanie, Spania, Italia șiRepublica […] Articolul „United Shakespeare” – primul festival internațional dedicat lui Shakespeare, la Chișinău! apare prima dată în ea.md.
Ieri
11:30
Marele cineast Alexandru Tatos va fi omagiat printr-o retrospectivă de trei filme la Zilele Filmului Românesc la Chişinău. Toate cele trei pelicule – „Mere roşii” (1976), „Casa dintre câmpuri” (1979) şi capodopera „Secvenţe”(1982) – îl au în distribuţie pe regretatul Mircea Diaconu, plecat dintre noi la finalul anului trecut, aşa că secţiuneaRETRO îl comemorează şi […] Articolul Marele cineast Alexandru Tatos, omagiat printr-o retrospectivă la ZFR Chişinău apare prima dată în ea.md.
10:20
Nicolae Botgros rupe tăcerea: noi detalii despre starea nepotului, după suspiciuni de supradoză # EA.md
Nicolae Botgros a dat vestea mult așteptată: nepotul său, internat de câteva săptămâni cu diagnosticul de ciroză, se simte tot mai bine. Presa a scris că boala ar fi fost cauzată de consumul de substanțe interzise, însă familia nu a confirmat și nici nu a infirmat aceste speculații. Într-un interviu pentru ProTV, marele dirijor al […] Articolul Nicolae Botgros rupe tăcerea: noi detalii despre starea nepotului, după suspiciuni de supradoză apare prima dată în ea.md.
07:20
Fosta iubită a lui Cristian Botgros și Andreea Cuciuc, conectate după tragedie: ce a făcut Alexandra Cuhuteac după moartea artistei? # EA.md
A trecut aproape un an de la moartea subită a Andreei, fiica îndrăgitului interpret de muzică populară Igor Cuciuc, însă durerea a rămas vie în sufletele apropiaților. Printre personale profund afectate de trecerea în neființă a adolescentei la doar 17 ani se numără și fosta iubită a lui Cristian Botgros, fiul Adrianei Ochișanu și al […] Articolul Fosta iubită a lui Cristian Botgros și Andreea Cuciuc, conectate după tragedie: ce a făcut Alexandra Cuhuteac după moartea artistei? apare prima dată în ea.md.
07:20
(Video) „Deputat? Nu, mulțumesc!” Emilian Crețu refuză să candideze pe lista PAS la parlamentare # EA.md
Actorul Emilian Crețu a comentat public zvonurile care sugerau că ar fi fost supărat pe Partidul Acțiune și Solidaritate pentru că nu a fost inclus pe lista de deputați. El a precizat că a primit oferta chiar de la președinta Maia Sandu, însă a refuzat-o, explicând că nu se simte încă pregătit, scrie UNIMEDIA. „Înțeleg […] Articolul (Video) „Deputat? Nu, mulțumesc!” Emilian Crețu refuză să candideze pe lista PAS la parlamentare apare prima dată în ea.md.
07:20
Octombrie începe cu prețuri mai mici la pompă: 2 octombrie aduce reduceri la benzină și motorină! # EA.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) anunță noi ieftiniri la carburanți pentru joi, 2 octombrie. Litrul de benzină scade cu 5 bani, ajungând la 23,19 lei, iar motorina se ieftinește tot cu 5 bani, până la 19,94 lei. Articolul Octombrie începe cu prețuri mai mici la pompă: 2 octombrie aduce reduceri la benzină și motorină! apare prima dată în ea.md.
07:20
Perciun promite reforme majore: Planuri ambițioase și angajamente ferme pentru sistemul educațional # EA.md
Ministrul Educației, Dan Perciun, a afirmat că își dorește să rămână în viitorul Guvern, evidențiind existența unor proiecte importante pentru modernizarea sistemului educațional. „Urmează să avem o discuție în acest sens. Nu am discutat încă despre garnitură, așa că nu cred că cineva vă poate da acum un răspuns precis. Dar, bineînțeles că mi-ar […] Articolul Perciun promite reforme majore: Planuri ambițioase și angajamente ferme pentru sistemul educațional apare prima dată în ea.md.
07:20
Fostul președinte al Georgiei, Mihail Saakașvili, a declarat că Republica Moldova a reușit să evite scenariul georgian. El a adăugat că acest lucru a fost posibil datorită unui sprijin puternic din partea Occidentului, scrie point.md. „În timp ce în 2012 administrația Obama, care în sfârșit era pregătită să se confrunte cu Rusia, considera guvernul […] Articolul Saakașvili: Republica Moldova a evitat capcana în care a căzut Georgia apare prima dată în ea.md.
07:10
(Video) Din prieteni, rivali? Gonța îl felicită pe PAS, iar Morari îl ridică în slăvi pe Costiuc! # EA.md
Scântei în platou! Natalia Morari îl ia la întrebări pe Gheorghe Gonța după ce acesta a felicitat PAS pentru victoria în alegeri, deși până ieri îl critica dur: „Cum poți să-i ridici în slăvi după ce i-am combătut cot la cot?” Totul ar fi început de la mesajul de felicitare a lui Gonța: „Felicitări […] Articolul (Video) Din prieteni, rivali? Gonța îl felicită pe PAS, iar Morari îl ridică în slăvi pe Costiuc! apare prima dată în ea.md.
07:10
„Are radar la oameni răi” – Fina lui Gabriel Stati rupe tăcerea și dezvăluie adevărul ascuns despre milionar! # EA.md
Omul de afaceri Gabriel Stati și-a sărbătorit ziua de naștere, fiind surprins de soția sa, Anastasia Fotachi, cu un tort și un mesaj emoționant. „La mulți ani celui mai drag om! Ești un om minunat, frumos la chip și la suflet. Îți doresc să rămâi mereu la fel de puternic, calm și plin de […] Articolul „Are radar la oameni răi” – Fina lui Gabriel Stati rupe tăcerea și dezvăluie adevărul ascuns despre milionar! apare prima dată în ea.md.
07:10
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a explicat situația privind activitatea maestrului și deputatului Nicolae Botgros în legislativ. „Concertele sunt sâmbăta și duminica, iar acum, maestre, la datorie”, a declarat Grosu la Pro TV, menționând că programul artistic nu interferează cu cel politic. „- Botgros a venit să rămână în Parlament? – Dacă vă referiți la […] Articolul Nicolae Botgros intră în politică: ce planuri are maestrul cu noul mandat de deputat? apare prima dată în ea.md.
07:10
(Video) Tragedie la Odesa: 9 morți și sute de evacuați după ploile torențiale care au lovit orașul # EA.md
Cel puţin nouă persoane, inclusiv un copil, au murit în urma unor ploi violente în regiunea ucraineană Odesa (sud), iar în oraşul omonim, în şapte ore a plouat cât în două luni, relatează AFP, potrivit adevarul.ro. „Toată noaptea, salvatorii au ajutat la evacuarea persoanelor blocate de inundaţii, la degajarea maşinilor, la pomparea apei din clădiri”, […] Articolul (Video) Tragedie la Odesa: 9 morți și sute de evacuați după ploile torențiale care au lovit orașul apare prima dată în ea.md.
07:10
Nicușor Dan, optimist despre aderarea Moldovei la UE: „În trei ani se poate, chiar și cu Transnistria” # EA.md
Președintele Nicușor Dan a declarat, marți, la Euronews, că este „extrem de optimist” în ceea ce privește procesul de integrare a Republicii Moldova în UE după victoria obținută de forțele pro-europene la alegerile parlamentare de duminică, „care a fost incontestabilă”, scrie hotnews.ro. Nicușor Dan a estimat că „un termen de trei ani este foarte realist” […] Articolul Nicușor Dan, optimist despre aderarea Moldovei la UE: „În trei ani se poate, chiar și cu Transnistria” apare prima dată în ea.md.
07:10
(Video) „Cine are nevoie de o mașină ideală, sunați-o pe Nina Crețu” – Află la ce preț își vinde bolidul # EA.md
Actorul și influencerul Emilian Crețu a dezvăluit pe rețelele sociale că sora sa, Nina, își vinde automobilul Range Rover Evoque 2022, cu doar 25.000 km parcurși, la prețul de 40.000 de euro. „Nina vinde mașina, Range Rover Evoque 2022, cu 25 de mii de km la bord. Dacă cineva vrea o mașină în stare perfectă, […] Articolul (Video) „Cine are nevoie de o mașină ideală, sunați-o pe Nina Crețu” – Află la ce preț își vinde bolidul apare prima dată în ea.md.
07:10
„Primele țipete în ambulanță!”: O tânără din Drăgănești a adus pe lume o fetiță chiar în drum spre spital # EA.md
O mamă de 26 de ani își întâmpină al treilea copil… chiar în ambulanță! Cazul s-a petrecut pe 29 septembrie, în raionul Sîngerei. „În dimineața zilei de 29 septembrie curent, echipa PAMU Drăgănești din cadrul SAMU Sîngerei a asistat nașterea unei fetițe, chiar în timpul transportării la spital. La ora 07:43, gravida de 26 […] Articolul „Primele țipete în ambulanță!”: O tânără din Drăgănești a adus pe lume o fetiță chiar în drum spre spital apare prima dată în ea.md.
07:10
Un tânăr a fost reținut în această dimineață de ofițerii INI și procurorii PCCOCS, cu sprijinul mascaților BPDS „Fulger”, fiind suspectat că ar fi pus la cale o schemă de escrocherie cu mașini. Astfel, potrivit surselor pulsmedia.md ar fi vorba despre Daniel Cebotari, influencer cunoscut în mediul online ca „Nanu Danu”. Acesta este acuzat […] Articolul Influencerul Nanu Danu, reținut de poliție: Care sunt acuzațiile aduse apare prima dată în ea.md.
1 octombrie 2025
15:20
Coada înaltă este una dintre cele mai simple și practice coafuri. O putem purta acasă, la birou, când ieșim cu prietenii sau chiar la evenimente speciale, așa cum fac adesea și celebritățile care optează pentru acest look pentru aparițiile pe covorul roșu. Deși este o opțiune la îndemână, coada înaltă are și câteva dezavantaje, mai […] Articolul Coafura preferată a celebrităților poate dăuna părului tău. Iată cum apare prima dată în ea.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Influencera și „zâna Aloe Vera”, Marina Cârnaț, a devenit mamă pentru a 10-a oară! Fetița ei a venit pe lume, iar Marina a împărtășit deja primele imagini emoționante. „A 10-a noastră minune, care încă nu știe cât de mult a fost așteptată și e iubită. Sunt profund recunoscătoare Domnului pentru mâna Lui în toate și […] Articolul „A 10-a noastră minune!” Marina Cârnaț a devenit mamă pentru a zecea oară! apare prima dată în ea.md.
11:20
De Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, Diaconia lansează o nouă ediție a campaniei „Povestea lor continuă” # EA.md
Pe 1 octombrie, marcăm Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice – o zi în care ne amintim de cei care au construit lumea în care trăim astăzi și cărora le datorăm recunoștință, grijă și sprijin. În acest context, Diaconia lansează o nouă ediție a campaniei „Povestea lor continuă”, prin care invită întreaga comunitate să se implice […] Articolul De Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, Diaconia lansează o nouă ediție a campaniei „Povestea lor continuă” apare prima dată în ea.md.
08:20
Premieră în politica moldovenească! Vladimir Voronin va prezida prima ședință a noului Parlament # EA.md
Fostul președinte al Republicii Moldova și lider al Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, va prezida prima ședință a noului Parlament de la Chișinău, după alegerile din 28 septembrie. Conform Regulamentului Parlamentului, până la alegerea conducerii oficiale, ședința inaugurală este condusă de cel mai vârstnic deputat, iar ulterior președintele sau unul dintre vicepreședinți preiau conducerea. În cadrul […] Articolul Premieră în politica moldovenească! Vladimir Voronin va prezida prima ședință a noului Parlament apare prima dată în ea.md.
08:20
(Video) Vladimir Plahotniuc, prezent în țară, dar judecat tot „în lipsă”! Fostul lider PD a absentat la ședința privind furtul miliardului # EA.md
Vladimir Plahotniuc va fi judecat separat în dosarul „Frauda Bancară”, au decis recent magistrații Judecătoriei Chișinău. Ședința a avut loc în absența fostului lider PD. Articolul (Video) Vladimir Plahotniuc, prezent în țară, dar judecat tot „în lipsă”! Fostul lider PD a absentat la ședința privind furtul miliardului apare prima dată în ea.md.
08:20
Cristina Ich a trecut printr-o situație neplăcută, după ce s-a trezit că a fost amenințată cu moartea. O femeie i-a scris mai multe mesaje, iar influencerița a decis să apeleze la poliție. Cristina Ich se declară șocată de faptul că a ajuns să primească astfel de mesaje de la oameni necunoscuți, scrie spynews.ro. Cristina Ich […] Articolul (Foto) Cristina Ich, amenințată cu moartea: „În 40 de zile…” apare prima dată în ea.md.
08:20
Primăria Chișinău anunță că traficul rutier va fi suspendat între 3 octombrie, ora 16:00, și 6 octombrie, ora 06:00, pe următoarele sectoare: bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, între str. Alexandr Pușkin și str. Maria Cebotari str. Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, între str. Columna și str. 31 August 1989 Măsura a fost luată în legătură cu […] Articolul Ziua Națională a Vinului: Program special pentru transportul public în Chișinău apare prima dată în ea.md.
08:20
Chișinău, mulțumit, dar precaut! Cetățenii apreciază victoria PAS, dar așteptările de la noua majoritate rămân mari. În timp ce unii spun că aleșii trebuie să fie onești și să țină cont de vocea poporului, alții pun mai mult accent pe imaginea și ținuta lor, considerând că acestea contează mai mult decât orice altă calitate, transmite […] Articolul Chișinăuienii se exprimă! Păreri și reacții după rezultatele alegerilor parlamentare apare prima dată în ea.md.
08:20
Partidul proeuropean „Acțiune și Solidaritate” al președintei Maia Sandu ar putea lua în considerare o alianță de guvernare sau o colaborare în Parlament, chiar dacă reușește să obțină majoritatea necesară pentru formarea Guvernului. Prima alegere în acest sens ar fi formațiunea Partidul Nostru, care, prin intermediul liderului său, Renato Usatîi, ar putea să asigure […] Articolul Experți români: Maia Sandu ar putea face echipă cu Usatîi în Parlament! apare prima dată în ea.md.
08:20
Conform regulamentului Parlamentului, ședința de constituire trebuie să aibă loc în cel mult 30 de zile de la alegeri, la convocarea președintelui țării. Fostul lider comunist Vladimir Voronin urmează să o prezideze. Conform Regulamentului Parlamentului, ședința de constituire este prezidată de cel mai în vârstă deputat. Ulterior, după alegere, de președintele sau de unul […] Articolul Noul Parlament se pregătește de prima ședință! Când va avea loc și cine va fi la prezidiu apare prima dată în ea.md.
08:20
Serialul „Plaha”, inspirat din viața lui Vladimir Plahotniuc și difuzat gratuit de Jurnal TV, a fost retras temporar de pe canalul de YouTube al televiziunii, la o zi după alegerile parlamentare din Republica Moldova. Conform unui comunicat oficial, Jurnal TV poartă discuții cu mai multe platforme internaționale de streaming pentru a relua difuzarea serialului. […] Articolul Serialul „Plaha” a dispărut de pe YouTube! Nu mai poate fi vizionat gratuit apare prima dată în ea.md.
08:20
Vacanțele de familie nu sunt deloc ieftine. De aceea, majoritatea familiilor sunt nevoite să economisească la toate capitolele pentru a-și permite o astfel de călătorie și să aleagă cu grijă destinația. Experta în călătorii pentru familii și fondatoarea platformei The Travel Mum, Jen Carr, a împărtășit cinci dintre opțiunile sale preferate și totodată accesibile pentru […] Articolul Top 5 orașe europene perfecte pentru vacanțe de familie în această toamnă apare prima dată în ea.md.
08:10
(Video) Soții Kovalsky așteaptă o fetiță! Iată numele surpriză ales pentru al patrulea copil # EA.md
Surpriză de proporții pentru soții Kovalsky! Serghei și Irina au organizat un gender reveal intim, convinși că al patrulea copil va fi băiețel. Toată familia paria pe un frățior pentru unicul fecior, iar părinții chiar pregătiseră prenume precum Leo sau Lev. Însă realitatea le-a dat planurile peste cap – artiștii vor mai avea o fetiță! […] Articolul (Video) Soții Kovalsky așteaptă o fetiță! Iată numele surpriză ales pentru al patrulea copil apare prima dată în ea.md.
08:10
Lilu revine pe micile ecrane! Prezentatoarea povestește despre ofertele tentante primite și planurile de viitor # EA.md
Lilu se pregătește de o posibilă revenire spectaculoasă pe micile ecrane! După mai bine de câțiva ani de pauză, timp în care și-a construit o carieră și o imagine în afara televiziunii, îndrăgita prezentatoare recunoaște că are din nou oferte din partea producătorilor TV. Deși a lăsat în urmă experiențele neplăcute din holdingul controlat de […] Articolul Lilu revine pe micile ecrane! Prezentatoarea povestește despre ofertele tentante primite și planurile de viitor apare prima dată în ea.md.
08:10
Președinta Maia Sandu a declarat că obiectivul său este ca Moldova să adere la Uniunea Europeană împreună cu regiunea Transnistria. Totuși, dacă acest lucru nu va fi posibil din cauza prezenței ilegale a trupelor ruse, există o alternativă: integrarea în UE în două etape. „Ne dorim să aderăm la UE într-un singur pas cu […] Articolul Moldova spre UE: cu Transnistria sau fără? Maia Sandu vine cu precizări apare prima dată în ea.md.
08:10
Irina Rîngaci strălucește din nou! Sportiva cucerește aurul la Campionatul Mondial de lupte pe plajă # EA.md
Sportiva Irina Rîngaci a obținut medalia de aur la Campionatul Mondial de lupte pe plajă, desfășurat în Katerini, Grecia. În drumul spre titlu, Rîngaci a trecut de adversare din Bulgaria, Grecia și Ungaria în rundele preliminare, iar în semifinale a învins-o pe ucraineanca Olena Nikitinska, asigurându-și astfel locul în finală. Articolul Irina Rîngaci strălucește din nou! Sportiva cucerește aurul la Campionatul Mondial de lupte pe plajă apare prima dată în ea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.