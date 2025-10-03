La Kremlin se caută vinovați pentru eșecul din Republica Moldova

17:10

În jur de 200.000 de moldoveni din diasporă au votat până, la ora 17.00, la alegerile parlamentare.”Moldova este o țară cu multe minorități. Eu vreau ca noi toți să fim cu aceleași drepturi în țara noastră, eu vreau ca acest aspect să fie un atu nu un minus de care se folosesc cei răufăcători ce vor să ne dezbine. Să fim cetățeni ai Moldovei cu mândrie, uniți, să nu mai fim dezbinați”, spune la RFI, interpreta de jazz, moldoveanca Viorica Lozov, stabilită cu traiul în Japonia și care astăzi și-a exercitat dreptul la vot.