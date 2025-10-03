Incendii la Rîșcani și Anenii Noi: O persoană a murit, iar alte două s-au intoxicat cu monoxid de carbon

16:40

Liderul PAS, Igor Grosu, a fost provocat, în cadrul unui interviu acordat pentru Euronews România, să facă un exercițiu de imaginație și să spună ceea ce i-ar spune și dictatorului rus Vladimir Putin, dacă l-ar avea în față. Politicianul avuse programată o vizită scurtă la București, unde s-a întâlnit cu premierul român Ilie Bolojan și […]